"Ця війна стала по-справжньому народною для України", - Зеленський. ВIДЕО
Українці й українки проявили по-справжньому масову готовність захищати державу. Будь-якого віку, будь-якого майнового стану, будь-якої освіти – українці й українки однаково стали на захист держави.
Про це глава держави Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+28 василь лялик
показати весь коментар25.04.2022 23:00
+20 MAKAROV #508144
показати весь коментар25.04.2022 23:04
+14 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар25.04.2022 23:08
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Прикольний ти чувак, Зеля...
Ми переможемо.
...
Слава нації
Смерть фашистських *********
https://www.youtube.com/watch?v=PBqnb7Vjsis
як, як можна було проголосувати за оце опудало і його весільних фотографів у країні, де йшла війна!!!
До чего же лживая, бессовестная и подлая душонка у этого /...../ (нужное слово вставить).