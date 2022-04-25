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Новини Відео Війна
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"Ця війна стала по-справжньому народною для України", - Зеленський. ВIДЕО

Українці й українки проявили по-справжньому масову готовність захищати державу. Будь-якого віку, будь-якого майнового стану, будь-якої освіти – українці й українки однаково стали на захист держави.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Зеленський провів неформальну телефонну розмову із Макроном, - Никифоров

Автор: 

Зеленський Володимир (23978)


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Топ коментарі
+28
Українці стали навідміну від тебе в 2014р.
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25.04.2022 23:00
+20
Як вже задовбали ці однакові відосики. Їх вже навіть публіка 95 кварталу не сприймає. Мабуть...
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25.04.2022 23:04
+14
Війна стала по-справжньому народною, але народ має здати зброю (бо Єрмак боїться народу зі зброєю, сситься часто).
Прикольний ти чувак, Зеля...
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25.04.2022 23:08
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25.04.2022 22:55 Відповісти
Та підари вони і в фільмах і наяву.
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25.04.2022 23:08 Відповісти
Українці стали навідміну від тебе в 2014р.
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25.04.2022 23:00 Відповісти
Гіганту "Земысли" потрібно задуматись про своє оточення
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25.04.2022 23:50 Відповісти
Як вже задовбали ці однакові відосики. Їх вже навіть публіка 95 кварталу не сприймає. Мабуть...
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25.04.2022 23:04 Відповісти
люди гибнут а оно лыбится на всех видоскиах ну как можно таким быть подлецом
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26.04.2022 03:11 Відповісти
Ця війна стала по-справжньому народною... З одного буку народ та його Армія,Мова,Віра. З іншого боку москальська осатаніла орда та колаборанти, котрі Московію вже записали в "гаранти" нашої безпеки і котрим НАТО заважає танцювати під москальську балалайку ...
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25.04.2022 23:07 Відповісти
Війна стала по-справжньому народною, але народ має здати зброю (бо Єрмак боїться народу зі зброєю, сситься часто).
Прикольний ти чувак, Зеля...
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25.04.2022 23:08 Відповісти
українському народу руzкий мір не потрібен, убивць українців, який каже "мишебратья" і кидає ракети, убиває грабує....тому війна народна
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25.04.2022 23:12 Відповісти
а коли ще й почнеться по справжньому народна війна з корупцією в усіх ешелонах влади, починаючи з оп-и, то Україна отримає дійсно унікальний історичний шанс на те, щоб стати після перемоги й відбудови тією державою, про яку століттями мріяли Українці.
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25.04.2022 23:20 Відповісти
не лякайте перекачаного бройлера, що не втік.
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25.04.2022 23:56 Відповісти
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
...
Слава нації
Смерть фашистських *********
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25.04.2022 23:28 Відповісти
війна є народною, тільки "слуги народу" є якісь не з народу. Чудасія. Але після Перемоги, цю помилку прийдеться виправляти
https://www.youtube.com/watch?v=PBqnb7Vjsis
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25.04.2022 23:46 Відповісти
Говорит,тот кто запустил зелёным коридором под самый Киев свинособак и сдал Херсон ,Мариуполь и.т.д пустив кацапов через мост из кымчанска. Жертвы с этих городов жить и спать не мешают?
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25.04.2022 23:55 Відповісти
Говорит,тот кто по зелёному коридору пустил в Гостомель свинособак и сдал юг.
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26.04.2022 00:00 Відповісти
вова а что там у тебя за новые офшоры в Нидерландах нашли? 850млн$ - это гонорары за сватов или за асфальт?
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26.04.2022 00:07 Відповісти
его видео последнее обнадеживает
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26.04.2022 00:40 Відповісти
слуг народу тіки шось не видно на цій війні
як, як можна було проголосувати за оце опудало і його весільних фотографів у країні, де йшла війна!!!
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26.04.2022 09:06 Відповісти
у нас з 14р народна війна
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26.04.2022 09:30 Відповісти
Говнистость сочится сквозь поры... Типа "до меня всё было не настоящее" ...Ты плюнул на павших в годы войны Героев только что..ТОлько ты не силах это дотумкать. В твоей голове -предвыборная компания. ! Но тогда "не по- настоящему" Мариуполь у орков отбили и вернули УКраине живой город. ... А ты по-настоящему его слил, првратил в руины, запретил защищаться... (Азов , как положено по военной стратегии, хотел сам прикрыть Бердянск, но ты приказал туда не выдвигаться) Ты разделил по сортам побратимов, которые вместе стоят насмерть, когда наградил морпехов и не наградил Азов . Азов!!! Который в 14 вернул нам Мариуполь, а сейчас помог морпехам прорваться к ним ! Ты тоже настоящий... вернее - настоящее....
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26.04.2022 10:59 Відповісти
Так она и была народная. Стала, понимаешь ли, в четырнадцатом. В том самом четырнадцатом, когда ты на красной площади на фоне кремля образливые видосики в адрес Украины и её бойцов снимал. Весело было, шо п...ц.
До чего же лживая, бессовестная и подлая душонка у этого /...../ (нужное слово вставить).
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26.04.2022 12:53 Відповісти
 
 