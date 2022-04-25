"Ця війна стала по-справжньому народною для України", - Зеленський. ВIДЕО

Українці й українки проявили по-справжньому масову готовність захищати державу. Будь-якого віку, будь-якого майнового стану, будь-якої освіти – українці й українки однаково стали на захист держави.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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