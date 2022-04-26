РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11568 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
15 036 63

Администрация Байдена впервые применила возможности "чрезвычайной декларации", чтобы обеспечить продажу Украине боеприпасов на сумму $165 млн

байден

Администрация Джо Байдена впервые за 15 месяцев своей деятельности применила возможности "чрезвычайной декларации" для того, чтобы обеспечить формальную продажу Украине боеприпасов на сумму $165 миллионов.

Об этом сообщает в понедельник американское информагентство Reuters со ссылкой на официального представителя в оборонной сфере администрации США, передает Цензор.НЕТ.

"Госдепартамент США в понедельник впервые применил декларацию о чрезвычайном положении в период администрации Байдена, чтобы одобрить потенциальную продажу Украине боеприпасов на сумму $165 миллионов и помочь таким образом стране защищаться от вторжения России", - отмечается в сообщении.

В документе указывается, что Украина просит продать разное нестандартное снаряжение, и эти боеприпасы не соответствуют стандартам НАТО. В частности, отмечается, что ВСУ нуждаются в снарядах для советских образцов вооружений, включая артиллерийские системы "Гиацинт", гаубицы "Мста", танки Т-72 и т.д.

Администрация США последний раз применяла действие "чрезвычайной декларации" в 2019 году, во времена президентства Трампа. Тогда это было использовано для продажи оружия Саудовской Аравии и Иордании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания отправит Украине бронированные ракетные установки Stormer, а США – Stinger и Javelin, – Ермакга

оружие (10224) США (26860) Украина (44973)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Твит



Гурьянов Сергей

@Segozavr

Последний тендер Роснефти на продажу 37 млн баррелей нефти Urals с поставкой в мае и июне не состоялся. Ни одна европейская компания не подала заявку на участие в тендере.
_________________________________________________________________________________
Именно так и приходит Полный Песец.
Совсем не резко. Медленно. Но неотвратимо.
показать весь комментарий
26.04.2022 07:45
+16
Отлично, главное, чтобы все попали в цель.
показать весь комментарий
26.04.2022 07:46
+14
.
показать весь комментарий
26.04.2022 08:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ЩО С ЛЭНД ЛИЗОМ ? Пописдели и все ???
показать весь комментарий
26.04.2022 07:43 Ответить
Ленд-ліз буде після того, коли Квартал-95 навчиться робити аудит постачаємої допомоги:

Сьогодні Юрій Швець поділився дуже цікавой інформацієй: https://youtu.be/gIK-47Y0g7Y?t=1812 https://youtu.be/gIK-47Y0g7Y?t=1812

показать весь комментарий
26.04.2022 08:08 Ответить
Вы ******* со своим швецом. Почему в статье, на которую он ссылается, про коррупцию ничего не сказано? Да и боеприпасы априори через военных к военным проходят.
показать весь комментарий
26.04.2022 08:21 Ответить
А насчет китая, я там бывал, и есть родственники там. И там ****** какая коррупция на деле. Сраный хайпожер этот швец. Да и понавылазило мутных аккаунтов после начала войны, один ***** экспертнее другого.
показать весь комментарий
26.04.2022 08:24 Ответить
Юрій Швець - це дезінформатор, військова допомога контролюється аудиторами зі США. Це звичайне іпсо з боку фашистії. Не слухайте Швеця і не розповсюджуйте дезу.
показать весь комментарий
26.04.2022 08:25 Ответить
А ви не пробували спочатку послухать, а не п#дьохать? Він каже, що доставку тепер починають контролювать аудитори зі США. А в Плані Маршала будуть задіяні іноземні підрядники. Чи для вас головне івно порозкидувать? До того, для тебе Агро - я зареєстрований у 2013 році на Цензорі, ти тоді ще в садок ходив, вумник.
показать весь комментарий
26.04.2022 08:47 Ответить
Це деза, бо в інтерв'ю cnn немає взагалі інформації, яку швець озвучив, так що ви не тьохкайте. Ось вам гарне українське слово на заміну.
показать весь комментарий
26.04.2022 09:09 Ответить
Хтось вважає себе експертом з закордонної преси? Гугл - пошук це ще не весь обсях видання. Напишіть пану Швецю, він з вами персонально поділиться інформацією.
показать весь комментарий
26.04.2022 09:22 Ответить
Ось вы і засумнівалися вже, бо інтерв'ю cnn не слухали. Тоді Жданова хоч послухайте з цього приводу.
показать весь комментарий
26.04.2022 09:32 Ответить
Та навіщо, я Єрмака ******** слухати, з Арестовичем, вони не можуть збрехать, бо в владі найкращі.
показать весь комментарий
26.04.2022 09:45 Ответить
Ну, після Швеця навіть не дивно. Схоже ти ********* слухати тільки мордорських агентів.
ЗИ І знову лайкаєш сам себе!
показать весь комментарий
26.04.2022 10:34 Ответить
Жданова щойно послухав стосовно ваших роботодавців:
https://youtu.be/7u0w063jeWc?t=1827

"До тех пор, пока Верховна Рада не проголосует о том, чтобы считать путина военным преступником, поверьте никто в мире вряд ли отважится на такой шаг раньше нас..Но пока, я не вижу инициативы с нашей стороны в плане признания путина военным преступником. Наоборот, я вижу другую инициативу - в плане его отбеливания, попыток договориться и подписать мирный договор с российской федерацией."
показать весь комментарий
27.04.2022 04:42 Ответить
Швець може поділитись тільки дезінформацією. Така його робота.
показать весь комментарий
26.04.2022 09:43 Ответить
Я бачу, методи МінСтець невмерущі, негідники передають армію тролів естафетою.
показать весь комментарий
26.04.2022 10:02 Ответить
Ти б краще побачив метод ФСБ, а не натягував "мінстеця" на всіх хто тобі не подобається, тим більше тих хто самого "мінстеця" зневажає.

ЗИ Я тут бачу що ти себе постійно лайкаєш? Це чиї методи? "Мінстеця", чи ФСБ?
показать весь комментарий
26.04.2022 10:30 Ответить
Схоже в тебе серйозні вади зору, або нав'язливий стан внаслідок служби у ботофермі.
показать весь комментарий
26.04.2022 10:43 Ответить
Навпаки, Сєргєй Сєргєєв, я бачу дуже добре.
показать весь комментарий
26.04.2022 10:57 Ответить
А чому не Іван Іванов, а Джоне Ларсен? Сходи до лікаря, тобі, як іноземцю з видатним призвищем, допоможуть без черги. До речі, вам хіба не наказували перед війной, повернутися на батьківщіну, навіщо ти как ризикуєш тут? Норвегія хвилюється за свого сина.
показать весь комментарий
26.04.2022 11:21 Ответить
Тому що один "Сєргєй", лайкає кожне повідомлення другого "Сєргєя" відразу після того як він його запостить. І як тільки "Джон Ларсен" на це звернув увагу, "Сєргєй" перестав лайкати "Сєргєя". Ну зовсім не палевно.
При чому "Сєргєй" котрий пише xyіту, це не його основий акаунт, адже був створений зовсім недавно, а от "Сєргєй" котрий лайкає - основний, йому багато років. І головне він через VPN заходить з "альтернативним триколором", як і належить ольгінському тролю.

ЗИ "Сєргєй Сергєєв" пише: "перед війной" - москалику, палишся! Скажи но "паляниця"!
показать весь комментарий
26.04.2022 11:34 Ответить
Підлікуйся, можливо твій випадок виліковний.
показать весь комментарий
26.04.2022 17:23 Ответить
Дуже "сильна" аргументація! Від Швеця навчився?
показать весь комментарий
26.04.2022 18:45 Ответить
Інтерв'ю снн тут викладали в оригіналі. Розповідав все це амер. полковник ведучій
показать весь комментарий
26.04.2022 11:45 Ответить
"Це деза, бо в інтерв'ю cnn немає взагалі інформації" - ти горе-пошуковець
https://twitter.com/i/status/1516575899541463043
https://twitter.com/i/status/1516575937785171974
показать весь комментарий
03.05.2022 05:31 Ответить
а наср...ти що він каже, він русскій, він елітний офіцер кгб, він п...ть з кожної праски і... не боїться. він як та овсяннікова, підробка, маніпулятор, ще один проект фсб, щоб українці через його гівновброси недовіряли одне одному і сварилися одне з одним.
показать весь комментарий
26.04.2022 09:18 Ответить
Ще один шпіономан намалювався. Він українець в 5-ти поколіннях, а рюській - це ти, бо тільки рюскі такі ледачі, що лінуються зайти в Вікіпедію, и до дого, як несенітниці розповсюджувать.
От ти і не сварись, хто тебе на це штовхає, фсб?
Голослівні нападки - то і є рюскій стиль поведінки. Палишся товарисчь!
показать весь комментарий
26.04.2022 09:31 Ответить
От скажи, ти відразу починаєш сліпо вірити будь-якому агентку КДБ/ФСБ, як тільки він скаже щось таке, що тобі подобається? Це ж найпоширеніший прийом інформаційної війни. І на тебе це так ефективно подіяло, що ти зараз готовий протистояти своїм побратимам, захищаючи ворога...
показать весь комментарий
26.04.2022 09:51 Ответить
Та ні, я вірю тільки отаким клонам як ти, з ферми Єрмака, що за один день в березні наплодилося кілька тисяч.
А за вашими шефами я з самого початку спостерігаю, так що маю власні висновки.
показать весь комментарий
26.04.2022 09:56 Ответить
От саме тому ти і жертва. Ти всіх хто критикує Швеця автоматично вважаєш ворогами. Своїх співвітчизників, своїх побратимів, навіть своїх захисників. Вони для тебе автоматично "клони", а Швець ні, не клон, не агент, в ньому ти не сумнівашся... Отямся, ти сам перетворився на клона, причому на колона нашого загарбника...
показать весь комментарий
26.04.2022 10:13 Ответить
Как бы вам соевым это не нравилось, но люди "с фермы Ермака" второй месяц успешно крошат кацапов в фарш. А вы все не успокоитесь по анально-фантомным болям за своим гецьманом.
Тебе человек объяснил, что в издании и в статье, на которую ссылается это тело, такой информации нет. А значит это ******. Но ты упорото продолжаешь продавливать свой калл, просто переводя стрелки с темы разговора на личную неприязнь к действующей власти
показать весь комментарий
26.04.2022 10:18 Ответить
Він не вказував назву статті, отже ваші пусті звинувачення, зе-боти, клонуються з однієї методички.
показать весь комментарий
26.04.2022 10:47 Ответить
Та вже ж "действуящая", такого вже надЄяла, що будем помнити наслідки того дЄйства ще довго. У суспільства дуже багато накопичилося питаннь і цього не приховать - всі сподіваються на повноцінне розслідування після війни.
"люди "с фермы Ермака" - нічого не крошать, то робить ВСУ під керівництвом Залужного! І не дай Бог вони йому стануть заважать!
показать весь комментарий
26.04.2022 11:11 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 19.04.2022
показать весь комментарий
26.04.2022 10:17 Ответить
Ну зарегистрировались раньше всех, а критическое мышление отсутствует напрочь. Слушать с открытым ртом бывшего КГБшника может только узколобый. Доник вам не авторитет? Почитайте его мнение про Швеца и контроль за поставками вооружения со стороны нашего штаба. Ах да - Доник в КГБ не был. Тогда не подходит...
показать весь комментарий
26.04.2022 14:03 Ответить
Не понимаю почему все верят какому то швецу. Он сейча Ютюб блогер, и забесплатно сидеть в интернете часами просто так человек не будет.
Минимум он монетизирует свой канал, а без жареных фактов это сделать невозможно.
показать весь комментарий
26.04.2022 08:50 Ответить
А ви взагалі здібні відрізняти канали з монетизацієй, від немотизованих в Ютуб? Чи теж аби ляпнуть? Скількі ж вас цапомовних розплодилось тут негідників...
показать весь комментарий
26.04.2022 09:02 Ответить
а швець який? не кацапомовний? як на мене він елітний чистокровний кацап. який сенс його слухати.
показать весь комментарий
26.04.2022 09:19 Ответить
То лише "на тебе", бо місків нема, й бажання первірити чіюсь біографію, бо методичкі з Банкової не передбачають такої обізнаністі виконавців.
показать весь комментарий
26.04.2022 09:35 Ответить
Не ведись на Швеця, не будть жертвою мордорської інформаційної війни.
показать весь комментарий
26.04.2022 09:37 Ответить
А ти поїдь на кордон та подивись, що там робиться. Десятки кілометрові черги із євроблях. На х... нам під час війни завозити євробляхи із мінімальною розтаможкою? Не комбайни, "швидкі", крани та іншу спецтехніку, або джипи для ЗСУ та добробатів, а євробляхи. Бариги з обох кінців кордону оживилися як ніколи, такий гешефт в руки пре. Головне щоби пенсіонери та інваліди виступали в ролі "піджаків", бо здоровим бикам можуть на кордоні повістку вручити. Так що Швець в чомусь правий, а ви диванні експерти сидите в теплі та фантазуєте.
показать весь комментарий
26.04.2022 09:40 Ответить
Швець інформаційний агент ФСБ, задача якого використовуючи довірливість людей до того що він десь вставляє в свої посили інфу яка "в чомусь правильна", вплинути на ставлення нашого суспільства до реальності. Серед його очевидних задач: перемістити акцент ворога з мордора на наші внутрішні проблеми, підсилити внутрішне протистояння, грубо кажучи, відкрити другий фронт, на якому ми будемо хоча б частину сил тратити на внутрішню боротьбу між собою, тим самим послабивши боротьбу проти загарбників.
Крім цього, отримавши певний рівень довіри, він зможе розвивати інформаційний вплив і в інших напрямках, залежно від потреб мордору.
Це дуже небезпечний агент. Саме тому що він викликає довіру.
Стережіться, не забувайте - нема хороших росіян. Це правило рятує життя і націю. Адже навіть якщо десь і вилізе якийсь виняток з цього правила, краще його проігнорувати, ніж повестисть на того, хто встромить ніж у спину.
показать весь комментарий
26.04.2022 10:00 Ответить
Та хвате вже ту саму методичку Єрмака-Арестовича переписувати, всі побачили вже звідки ти ті "тезіси" копіюєшь по 10 разів в кожному посту, бо на свою думку не здатен.
показать весь комментарий
26.04.2022 10:06 Ответить
Арестович - мокшанський піздaбoл, Єрмак - ще та кацапська консерва, Швець - мордорський агент. Вони всі вороги. Це моя думка. І я однаково критикую всіх хто сліпо вірить будь-кому з них.
показать весь комментарий
26.04.2022 10:23 Ответить
Одним словом - "кругом адні врагі". Десь я це вже чув, каце.
показать весь комментарий
26.04.2022 17:31 Ответить
за черги на кордоні не знаю, але може бути. бо на нас тут повиходили вже декілька "друзів дитинства", про яких ми в своєму дитинстві і не чули. авти срочно допомогати купляти треба. ясний пентіум - всі пішли за руським кораблём. абіділісь вони )) по цьому факту уявляю, як там в Україні сьогодні зривають кожний день війни представники нового класу українських діляг сформованих за 30 років незалежності, та злившихся з владними корупціонерами в хонекоро-брєжнєвському засосі. на цій війні багато хто з них ще вище підійметься, не кажучи вже про роки "жирних корів", на які вони очікують в майбутні часи відбудови.
показать весь комментарий
26.04.2022 10:21 Ответить
елітний офіцер кгб? капець авторитет, та на то що він каже, срати треба і розочками сипати, він скаже слово правди і п"ять слів брехні, а дурники, яким першоджерела ліньки прочитати а по-руzzкі їм легше сприймати на це лайно ведуться.
показать весь комментарий
26.04.2022 09:14 Ответить
Питання до Пороха. Це він "спец" по ленд-лізу - кілька разів тут хвалився.
показать весь комментарий
26.04.2022 10:32 Ответить
берегите путенина... он должен дожить до суда... а то такими заявлениями о предоставлении Украине боеприпасов по "чрезвычайной декларации" вообще кабая в гроб загонит...
показать весь комментарий
26.04.2022 07:45 Ответить
Твит



Гурьянов Сергей

@Segozavr

Последний тендер Роснефти на продажу 37 млн баррелей нефти Urals с поставкой в мае и июне не состоялся. Ни одна европейская компания не подала заявку на участие в тендере.
_________________________________________________________________________________
Именно так и приходит Полный Песец.
Совсем не резко. Медленно. Но неотвратимо.
показать весь комментарий
26.04.2022 07:45 Ответить
Оце гарна новина.
показать весь комментарий
26.04.2022 08:38 Ответить
А індійські та китайські компанії? Бо без них пісец якийсь не повний.
показать весь комментарий
26.04.2022 10:35 Ответить
Отлично, главное, чтобы все попали в цель.
показать весь комментарий
26.04.2022 07:46 Ответить
А шо там с ленд-лизом?
показать весь комментарий
26.04.2022 07:50 Ответить
Почнеш писати українською - може й з'являться.
показать весь комментарий
26.04.2022 10:43 Ответить
Откуда у американцев "нестандартные боеприпасы" и зачем они им?
показать весь комментарий
26.04.2022 08:02 Ответить
Дослідні зразки.
Якраз пройдуть випробовування на кацапах
показать весь комментарий
26.04.2022 08:12 Ответить
этим боеприпасам 100 лет в обед, они там хранятся ещё с советских времён . я думаю что это старьё Они могли бы нам подарить,а не продать..
показать весь комментарий
26.04.2022 08:40 Ответить
щоб забезпечити формальний продаж Україні *********** на суму $165 мільйонів.
***********
А що незрозуміло? Американці виділяють кошти. На ці кошти в третіх країнах закуповують необхідні ********** для української армії.
Всі в профіті, - американці допомагають українцям, українці отримують потрібні **********, а країни-власники отримують американські доляри. А кацапи отримують пи...ди. )))
показать весь комментарий
26.04.2022 09:55 Ответить
.
показать весь комментарий
26.04.2022 08:12 Ответить
Маніпуляція. Це Пуйло йому нафтові вишки подарував. До чого тут Порох чи Зе?
показать весь комментарий
26.04.2022 10:39 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
26.04.2022 09:14 Ответить
"Зокрема, зауважується, що ЗСУ потребують снаряди для радянських зразків озброєнь, включно з артилерійськими системами "Гіацинт", гаубицями "Мста", танками Т-72 тощо"

А хто ті запити формував, чи був проведений аналіз озброєння США та інших країн НАТО?
Чи просто писали усе, про що ляпав невтік?
показать весь комментарий
26.04.2022 09:40 Ответить
Тут нема жодної суперечності. Україна надала список необхідного, а США викуплять його у інших країн і передадуть Україні.
Хто може швидко купити нестандартні для НАТО **********, - могутня Америка з її фінансами і впливом, чи бідна воююча країна? Відповідь, здається, очевидна.
показать весь комментарий
26.04.2022 10:04 Ответить
 
 