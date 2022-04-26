Администрация Байдена впервые применила возможности "чрезвычайной декларации", чтобы обеспечить продажу Украине боеприпасов на сумму $165 млн

Администрация Джо Байдена впервые за 15 месяцев своей деятельности применила возможности "чрезвычайной декларации" для того, чтобы обеспечить формальную продажу Украине боеприпасов на сумму $165 миллионов.

Об этом сообщает в понедельник американское информагентство Reuters со ссылкой на официального представителя в оборонной сфере администрации США, передает Цензор.НЕТ.

"Госдепартамент США в понедельник впервые применил декларацию о чрезвычайном положении в период администрации Байдена, чтобы одобрить потенциальную продажу Украине боеприпасов на сумму $165 миллионов и помочь таким образом стране защищаться от вторжения России", - отмечается в сообщении.

В документе указывается, что Украина просит продать разное нестандартное снаряжение, и эти боеприпасы не соответствуют стандартам НАТО. В частности, отмечается, что ВСУ нуждаются в снарядах для советских образцов вооружений, включая артиллерийские системы "Гиацинт", гаубицы "Мста", танки Т-72 и т.д.

Администрация США последний раз применяла действие "чрезвычайной декларации" в 2019 году, во времена президентства Трампа. Тогда это было использовано для продажи оружия Саудовской Аравии и Иордании.

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