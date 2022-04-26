Адміністрація Байдена вперше застосувала можливості "надзвичайної декларації", щоб забезпечити продаж Україні боєприпасів на суму $165 млн
Адміністрація Джо Байдена вперше за 15 місяців своєї діяльності застосувала можливості "надзвичайної декларації" для того, щоб забезпечити формальний продаж Україні боєприпасів на суму $165 мільйонів.
Про це повідомляє у понеділок американське інформагентство Reuters із посиланням на офіційного представника в оборонній сфері адміністрації США, передає Цензор.НЕТ.
"Держдепартамент США у понеділок вперше застосував декларацію про надзвичайний стан в період адміністрації Байдена, щоби схвалити потенційний продаж Україні боєприпасів на суму $165 мільйонів і допомогти таким чином країні оборонятися від вторгнення Росії",- зазначається в повідомленні.
У документі вказується, що Україна просить продати різну нестандартну амуніцію, і ці боєприпаси не відповідають стандартам НАТО. Зокрема, зауважується, що ЗСУ потребують снаряди для радянських зразків озброєнь, включно з артилерійськими системами "Гіацинт", гаубицями "Мста", танками Т-72 тощо.
Адміністрація США востаннє застосовувала дію "надзвичайної декларації" у 2019 році, за часів президентства Трампа. Тоді це було використано для продажу зброї Саудівської Аравії і Йорданії.
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Сьогодні Юрій Швець поділився дуже цікавой інформацієй: https://youtu.be/gIK-47Y0g7Y?t=1812 https://youtu.be/gIK-47Y0g7Y?t=1812
ЗИ І знову лайкаєш сам себе!
https://youtu.be/7u0w063jeWc?t=1827
"До тех пор, пока Верховна Рада не проголосует о том, чтобы считать путина военным преступником, поверьте никто в мире вряд ли отважится на такой шаг раньше нас..Но пока, я не вижу инициативы с нашей стороны в плане признания путина военным преступником. Наоборот, я вижу другую инициативу - в плане его отбеливания, попыток договориться и подписать мирный договор с российской федерацией."
ЗИ Я тут бачу що ти себе постійно лайкаєш? Це чиї методи? "Мінстеця", чи ФСБ?
При чому "Сєргєй" котрий пише xyіту, це не його основий акаунт, адже був створений зовсім недавно, а от "Сєргєй" котрий лайкає - основний, йому багато років. І головне він через VPN заходить з "альтернативним триколором", як і належить ольгінському тролю.
ЗИ "Сєргєй Сергєєв" пише: "перед війной" - москалику, палишся! Скажи но "паляниця"!
https://twitter.com/i/status/1516575899541463043
https://twitter.com/i/status/1516575937785171974
От ти і не сварись, хто тебе на це штовхає, фсб?
Голослівні нападки - то і є рюскій стиль поведінки. Палишся товарисчь!
А за вашими шефами я з самого початку спостерігаю, так що маю власні висновки.
Тебе человек объяснил, что в издании и в статье, на которую ссылается это тело, такой информации нет. А значит это ******. Но ты упорото продолжаешь продавливать свой калл, просто переводя стрелки с темы разговора на личную неприязнь к действующей власти
"люди "с фермы Ермака" - нічого не крошать, то робить ВСУ під керівництвом Залужного! І не дай Бог вони йому стануть заважать!
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Реєстрація: 19.04.2022
Минимум он монетизирует свой канал, а без жареных фактов это сделать невозможно.
Крім цього, отримавши певний рівень довіри, він зможе розвивати інформаційний вплив і в інших напрямках, залежно від потреб мордору.
Це дуже небезпечний агент. Саме тому що він викликає довіру.
Стережіться, не забувайте - нема хороших росіян. Це правило рятує життя і націю. Адже навіть якщо десь і вилізе якийсь виняток з цього правила, краще його проігнорувати, ніж повестисть на того, хто встромить ніж у спину.
Гурьянов Сергей
@Segozavr
Последний тендер Роснефти на продажу 37 млн баррелей нефти Urals с поставкой в мае и июне не состоялся. Ни одна европейская компания не подала заявку на участие в тендере.
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Именно так и приходит Полный Песец.
Совсем не резко. Медленно. Но неотвратимо.
Якраз пройдуть випробовування на кацапах
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А що незрозуміло? Американці виділяють кошти. На ці кошти в третіх країнах закуповують необхідні ********** для української армії.
Всі в профіті, - американці допомагають українцям, українці отримують потрібні **********, а країни-власники отримують американські доляри. А кацапи отримують пи...ди. )))
А хто ті запити формував, чи був проведений аналіз озброєння США та інших країн НАТО?
Чи просто писали усе, про що ляпав невтік?
Хто може швидко купити нестандартні для НАТО **********, - могутня Америка з її фінансами і впливом, чи бідна воююча країна? Відповідь, здається, очевидна.