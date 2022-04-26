УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11060 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
15 036 63

Адміністрація Байдена вперше застосувала можливості "надзвичайної декларації", щоб забезпечити продаж Україні боєприпасів на суму $165 млн

байден

Адміністрація Джо Байдена вперше за 15 місяців своєї діяльності застосувала можливості "надзвичайної декларації" для того, щоб забезпечити формальний продаж Україні боєприпасів на суму $165 мільйонів.

Про це повідомляє у понеділок американське інформагентство Reuters із посиланням на офіційного представника в оборонній сфері адміністрації США, передає Цензор.НЕТ.

"Держдепартамент США у понеділок вперше застосував декларацію про надзвичайний стан в період адміністрації Байдена, щоби схвалити потенційний продаж Україні боєприпасів на суму $165 мільйонів і допомогти таким чином країні оборонятися від вторгнення Росії",- зазначається в повідомленні.

У документі вказується, що Україна просить продати різну нестандартну амуніцію, і ці боєприпаси не відповідають стандартам НАТО. Зокрема, зауважується, що ЗСУ потребують снаряди для радянських зразків озброєнь, включно з артилерійськими системами "Гіацинт", гаубицями "Мста", танками Т-72 тощо.

Адміністрація США востаннє застосовувала дію "надзвичайної декларації" у 2019 році, за часів президентства Трампа. Тоді це було використано для продажу зброї Саудівської Аравії і Йорданії.

Читайте: США нададуть понад $713 млн у вигляді іноземного військового фінансування для України та 15 інших союзників, - Держдеп

Автор: 

зброя (7477) США (23065) Україна (5921)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Твит



Гурьянов Сергей

@Segozavr

Последний тендер Роснефти на продажу 37 млн баррелей нефти Urals с поставкой в мае и июне не состоялся. Ни одна европейская компания не подала заявку на участие в тендере.
_________________________________________________________________________________
Именно так и приходит Полный Песец.
Совсем не резко. Медленно. Но неотвратимо.
показати весь коментар
26.04.2022 07:45
+16
Отлично, главное, чтобы все попали в цель.
показати весь коментар
26.04.2022 07:46
+14
.
показати весь коментар
26.04.2022 08:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ЩО С ЛЭНД ЛИЗОМ ? Пописдели и все ???
показати весь коментар
26.04.2022 07:43 Відповісти
Ленд-ліз буде після того, коли Квартал-95 навчиться робити аудит постачаємої допомоги:

Сьогодні Юрій Швець поділився дуже цікавой інформацієй: https://youtu.be/gIK-47Y0g7Y?t=1812 https://youtu.be/gIK-47Y0g7Y?t=1812

показати весь коментар
26.04.2022 08:08 Відповісти
Вы ******* со своим швецом. Почему в статье, на которую он ссылается, про коррупцию ничего не сказано? Да и боеприпасы априори через военных к военным проходят.
показати весь коментар
26.04.2022 08:21 Відповісти
А насчет китая, я там бывал, и есть родственники там. И там ****** какая коррупция на деле. Сраный хайпожер этот швец. Да и понавылазило мутных аккаунтов после начала войны, один ***** экспертнее другого.
показати весь коментар
26.04.2022 08:24 Відповісти
Юрій Швець - це дезінформатор, військова допомога контролюється аудиторами зі США. Це звичайне іпсо з боку фашистії. Не слухайте Швеця і не розповсюджуйте дезу.
показати весь коментар
26.04.2022 08:25 Відповісти
А ви не пробували спочатку послухать, а не п#дьохать? Він каже, що доставку тепер починають контролювать аудитори зі США. А в Плані Маршала будуть задіяні іноземні підрядники. Чи для вас головне івно порозкидувать? До того, для тебе Агро - я зареєстрований у 2013 році на Цензорі, ти тоді ще в садок ходив, вумник.
показати весь коментар
26.04.2022 08:47 Відповісти
Це деза, бо в інтерв'ю cnn немає взагалі інформації, яку швець озвучив, так що ви не тьохкайте. Ось вам гарне українське слово на заміну.
показати весь коментар
26.04.2022 09:09 Відповісти
Хтось вважає себе експертом з закордонної преси? Гугл - пошук це ще не весь обсях видання. Напишіть пану Швецю, він з вами персонально поділиться інформацією.
показати весь коментар
26.04.2022 09:22 Відповісти
Ось вы і засумнівалися вже, бо інтерв'ю cnn не слухали. Тоді Жданова хоч послухайте з цього приводу.
показати весь коментар
26.04.2022 09:32 Відповісти
Та навіщо, я Єрмака ******** слухати, з Арестовичем, вони не можуть збрехать, бо в владі найкращі.
показати весь коментар
26.04.2022 09:45 Відповісти
Ну, після Швеця навіть не дивно. Схоже ти ********* слухати тільки мордорських агентів.
ЗИ І знову лайкаєш сам себе!
показати весь коментар
26.04.2022 10:34 Відповісти
Жданова щойно послухав стосовно ваших роботодавців:
https://youtu.be/7u0w063jeWc?t=1827

"До тех пор, пока Верховна Рада не проголосует о том, чтобы считать путина военным преступником, поверьте никто в мире вряд ли отважится на такой шаг раньше нас..Но пока, я не вижу инициативы с нашей стороны в плане признания путина военным преступником. Наоборот, я вижу другую инициативу - в плане его отбеливания, попыток договориться и подписать мирный договор с российской федерацией."
показати весь коментар
27.04.2022 04:42 Відповісти
Швець може поділитись тільки дезінформацією. Така його робота.
показати весь коментар
26.04.2022 09:43 Відповісти
Я бачу, методи МінСтець невмерущі, негідники передають армію тролів естафетою.
показати весь коментар
26.04.2022 10:02 Відповісти
Ти б краще побачив метод ФСБ, а не натягував "мінстеця" на всіх хто тобі не подобається, тим більше тих хто самого "мінстеця" зневажає.

ЗИ Я тут бачу що ти себе постійно лайкаєш? Це чиї методи? "Мінстеця", чи ФСБ?
показати весь коментар
26.04.2022 10:30 Відповісти
Схоже в тебе серйозні вади зору, або нав'язливий стан внаслідок служби у ботофермі.
показати весь коментар
26.04.2022 10:43 Відповісти
Навпаки, Сєргєй Сєргєєв, я бачу дуже добре.
показати весь коментар
26.04.2022 10:57 Відповісти
А чому не Іван Іванов, а Джоне Ларсен? Сходи до лікаря, тобі, як іноземцю з видатним призвищем, допоможуть без черги. До речі, вам хіба не наказували перед війной, повернутися на батьківщіну, навіщо ти как ризикуєш тут? Норвегія хвилюється за свого сина.
показати весь коментар
26.04.2022 11:21 Відповісти
Тому що один "Сєргєй", лайкає кожне повідомлення другого "Сєргєя" відразу після того як він його запостить. І як тільки "Джон Ларсен" на це звернув увагу, "Сєргєй" перестав лайкати "Сєргєя". Ну зовсім не палевно.
При чому "Сєргєй" котрий пише xyіту, це не його основий акаунт, адже був створений зовсім недавно, а от "Сєргєй" котрий лайкає - основний, йому багато років. І головне він через VPN заходить з "альтернативним триколором", як і належить ольгінському тролю.

ЗИ "Сєргєй Сергєєв" пише: "перед війной" - москалику, палишся! Скажи но "паляниця"!
показати весь коментар
26.04.2022 11:34 Відповісти
Підлікуйся, можливо твій випадок виліковний.
показати весь коментар
26.04.2022 17:23 Відповісти
Дуже "сильна" аргументація! Від Швеця навчився?
показати весь коментар
26.04.2022 18:45 Відповісти
Інтерв'ю снн тут викладали в оригіналі. Розповідав все це амер. полковник ведучій
показати весь коментар
26.04.2022 11:45 Відповісти
"Це деза, бо в інтерв'ю cnn немає взагалі інформації" - ти горе-пошуковець
https://twitter.com/i/status/1516575899541463043
https://twitter.com/i/status/1516575937785171974
показати весь коментар
03.05.2022 05:31 Відповісти
а наср...ти що він каже, він русскій, він елітний офіцер кгб, він п...ть з кожної праски і... не боїться. він як та овсяннікова, підробка, маніпулятор, ще один проект фсб, щоб українці через його гівновброси недовіряли одне одному і сварилися одне з одним.
показати весь коментар
26.04.2022 09:18 Відповісти
Ще один шпіономан намалювався. Він українець в 5-ти поколіннях, а рюській - це ти, бо тільки рюскі такі ледачі, що лінуються зайти в Вікіпедію, и до дого, як несенітниці розповсюджувать.
От ти і не сварись, хто тебе на це штовхає, фсб?
Голослівні нападки - то і є рюскій стиль поведінки. Палишся товарисчь!
показати весь коментар
26.04.2022 09:31 Відповісти
От скажи, ти відразу починаєш сліпо вірити будь-якому агентку КДБ/ФСБ, як тільки він скаже щось таке, що тобі подобається? Це ж найпоширеніший прийом інформаційної війни. І на тебе це так ефективно подіяло, що ти зараз готовий протистояти своїм побратимам, захищаючи ворога...
показати весь коментар
26.04.2022 09:51 Відповісти
Та ні, я вірю тільки отаким клонам як ти, з ферми Єрмака, що за один день в березні наплодилося кілька тисяч.
А за вашими шефами я з самого початку спостерігаю, так що маю власні висновки.
показати весь коментар
26.04.2022 09:56 Відповісти
От саме тому ти і жертва. Ти всіх хто критикує Швеця автоматично вважаєш ворогами. Своїх співвітчизників, своїх побратимів, навіть своїх захисників. Вони для тебе автоматично "клони", а Швець ні, не клон, не агент, в ньому ти не сумнівашся... Отямся, ти сам перетворився на клона, причому на колона нашого загарбника...
показати весь коментар
26.04.2022 10:13 Відповісти
Как бы вам соевым это не нравилось, но люди "с фермы Ермака" второй месяц успешно крошат кацапов в фарш. А вы все не успокоитесь по анально-фантомным болям за своим гецьманом.
Тебе человек объяснил, что в издании и в статье, на которую ссылается это тело, такой информации нет. А значит это ******. Но ты упорото продолжаешь продавливать свой калл, просто переводя стрелки с темы разговора на личную неприязнь к действующей власти
показати весь коментар
26.04.2022 10:18 Відповісти
Він не вказував назву статті, отже ваші пусті звинувачення, зе-боти, клонуються з однієї методички.
показати весь коментар
26.04.2022 10:47 Відповісти
Та вже ж "действуящая", такого вже надЄяла, що будем помнити наслідки того дЄйства ще довго. У суспільства дуже багато накопичилося питаннь і цього не приховать - всі сподіваються на повноцінне розслідування після війни.
"люди "с фермы Ермака" - нічого не крошать, то робить ВСУ під керівництвом Залужного! І не дай Бог вони йому стануть заважать!
показати весь коментар
26.04.2022 11:11 Відповісти


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 19.04.2022
показати весь коментар
26.04.2022 10:17 Відповісти
Ну зарегистрировались раньше всех, а критическое мышление отсутствует напрочь. Слушать с открытым ртом бывшего КГБшника может только узколобый. Доник вам не авторитет? Почитайте его мнение про Швеца и контроль за поставками вооружения со стороны нашего штаба. Ах да - Доник в КГБ не был. Тогда не подходит...
показати весь коментар
26.04.2022 14:03 Відповісти
Не понимаю почему все верят какому то швецу. Он сейча Ютюб блогер, и забесплатно сидеть в интернете часами просто так человек не будет.
Минимум он монетизирует свой канал, а без жареных фактов это сделать невозможно.
показати весь коментар
26.04.2022 08:50 Відповісти
А ви взагалі здібні відрізняти канали з монетизацієй, від немотизованих в Ютуб? Чи теж аби ляпнуть? Скількі ж вас цапомовних розплодилось тут негідників...
показати весь коментар
26.04.2022 09:02 Відповісти
а швець який? не кацапомовний? як на мене він елітний чистокровний кацап. який сенс його слухати.
показати весь коментар
26.04.2022 09:19 Відповісти
То лише "на тебе", бо місків нема, й бажання первірити чіюсь біографію, бо методичкі з Банкової не передбачають такої обізнаністі виконавців.
показати весь коментар
26.04.2022 09:35 Відповісти
Не ведись на Швеця, не будть жертвою мордорської інформаційної війни.
показати весь коментар
26.04.2022 09:37 Відповісти
А ти поїдь на кордон та подивись, що там робиться. Десятки кілометрові черги із євроблях. На х... нам під час війни завозити євробляхи із мінімальною розтаможкою? Не комбайни, "швидкі", крани та іншу спецтехніку, або джипи для ЗСУ та добробатів, а євробляхи. Бариги з обох кінців кордону оживилися як ніколи, такий гешефт в руки пре. Головне щоби пенсіонери та інваліди виступали в ролі "піджаків", бо здоровим бикам можуть на кордоні повістку вручити. Так що Швець в чомусь правий, а ви диванні експерти сидите в теплі та фантазуєте.
показати весь коментар
26.04.2022 09:40 Відповісти
Швець інформаційний агент ФСБ, задача якого використовуючи довірливість людей до того що він десь вставляє в свої посили інфу яка "в чомусь правильна", вплинути на ставлення нашого суспільства до реальності. Серед його очевидних задач: перемістити акцент ворога з мордора на наші внутрішні проблеми, підсилити внутрішне протистояння, грубо кажучи, відкрити другий фронт, на якому ми будемо хоча б частину сил тратити на внутрішню боротьбу між собою, тим самим послабивши боротьбу проти загарбників.
Крім цього, отримавши певний рівень довіри, він зможе розвивати інформаційний вплив і в інших напрямках, залежно від потреб мордору.
Це дуже небезпечний агент. Саме тому що він викликає довіру.
Стережіться, не забувайте - нема хороших росіян. Це правило рятує життя і націю. Адже навіть якщо десь і вилізе якийсь виняток з цього правила, краще його проігнорувати, ніж повестисть на того, хто встромить ніж у спину.
показати весь коментар
26.04.2022 10:00 Відповісти
Та хвате вже ту саму методичку Єрмака-Арестовича переписувати, всі побачили вже звідки ти ті "тезіси" копіюєшь по 10 разів в кожному посту, бо на свою думку не здатен.
показати весь коментар
26.04.2022 10:06 Відповісти
Арестович - мокшанський піздaбoл, Єрмак - ще та кацапська консерва, Швець - мордорський агент. Вони всі вороги. Це моя думка. І я однаково критикую всіх хто сліпо вірить будь-кому з них.
показати весь коментар
26.04.2022 10:23 Відповісти
Одним словом - "кругом адні врагі". Десь я це вже чув, каце.
показати весь коментар
26.04.2022 17:31 Відповісти
за черги на кордоні не знаю, але може бути. бо на нас тут повиходили вже декілька "друзів дитинства", про яких ми в своєму дитинстві і не чули. авти срочно допомогати купляти треба. ясний пентіум - всі пішли за руським кораблём. абіділісь вони )) по цьому факту уявляю, як там в Україні сьогодні зривають кожний день війни представники нового класу українських діляг сформованих за 30 років незалежності, та злившихся з владними корупціонерами в хонекоро-брєжнєвському засосі. на цій війні багато хто з них ще вище підійметься, не кажучи вже про роки "жирних корів", на які вони очікують в майбутні часи відбудови.
показати весь коментар
26.04.2022 10:21 Відповісти
елітний офіцер кгб? капець авторитет, та на то що він каже, срати треба і розочками сипати, він скаже слово правди і п"ять слів брехні, а дурники, яким першоджерела ліньки прочитати а по-руzzкі їм легше сприймати на це лайно ведуться.
показати весь коментар
26.04.2022 09:14 Відповісти
Питання до Пороха. Це він "спец" по ленд-лізу - кілька разів тут хвалився.
показати весь коментар
26.04.2022 10:32 Відповісти
берегите путенина... он должен дожить до суда... а то такими заявлениями о предоставлении Украине боеприпасов по "чрезвычайной декларации" вообще кабая в гроб загонит...
показати весь коментар
26.04.2022 07:45 Відповісти
Твит



Гурьянов Сергей

@Segozavr

Последний тендер Роснефти на продажу 37 млн баррелей нефти Urals с поставкой в мае и июне не состоялся. Ни одна европейская компания не подала заявку на участие в тендере.
_________________________________________________________________________________
Именно так и приходит Полный Песец.
Совсем не резко. Медленно. Но неотвратимо.
показати весь коментар
26.04.2022 07:45 Відповісти
Оце гарна новина.
показати весь коментар
26.04.2022 08:38 Відповісти
А індійські та китайські компанії? Бо без них пісец якийсь не повний.
показати весь коментар
26.04.2022 10:35 Відповісти
Отлично, главное, чтобы все попали в цель.
показати весь коментар
26.04.2022 07:46 Відповісти
А шо там с ленд-лизом?
показати весь коментар
26.04.2022 07:50 Відповісти
Почнеш писати українською - може й з'являться.
показати весь коментар
26.04.2022 10:43 Відповісти
Откуда у американцев "нестандартные боеприпасы" и зачем они им?
показати весь коментар
26.04.2022 08:02 Відповісти
Дослідні зразки.
Якраз пройдуть випробовування на кацапах
показати весь коментар
26.04.2022 08:12 Відповісти
этим боеприпасам 100 лет в обед, они там хранятся ещё с советских времён . я думаю что это старьё Они могли бы нам подарить,а не продать..
показати весь коментар
26.04.2022 08:40 Відповісти
щоб забезпечити формальний продаж Україні *********** на суму $165 мільйонів.
***********
А що незрозуміло? Американці виділяють кошти. На ці кошти в третіх країнах закуповують необхідні ********** для української армії.
Всі в профіті, - американці допомагають українцям, українці отримують потрібні **********, а країни-власники отримують американські доляри. А кацапи отримують пи...ди. )))
показати весь коментар
26.04.2022 09:55 Відповісти
.
показати весь коментар
26.04.2022 08:12 Відповісти
Маніпуляція. Це Пуйло йому нафтові вишки подарував. До чого тут Порох чи Зе?
показати весь коментар
26.04.2022 10:39 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
26.04.2022 09:14 Відповісти
"Зокрема, зауважується, що ЗСУ потребують снаряди для радянських зразків озброєнь, включно з артилерійськими системами "Гіацинт", гаубицями "Мста", танками Т-72 тощо"

А хто ті запити формував, чи був проведений аналіз озброєння США та інших країн НАТО?
Чи просто писали усе, про що ляпав невтік?
показати весь коментар
26.04.2022 09:40 Відповісти
Тут нема жодної суперечності. Україна надала список необхідного, а США викуплять його у інших країн і передадуть Україні.
Хто може швидко купити нестандартні для НАТО **********, - могутня Америка з її фінансами і впливом, чи бідна воююча країна? Відповідь, здається, очевидна.
показати весь коментар
26.04.2022 10:04 Відповісти
 
 