Адміністрація Байдена вперше застосувала можливості "надзвичайної декларації", щоб забезпечити продаж Україні боєприпасів на суму $165 млн

Адміністрація Джо Байдена вперше за 15 місяців своєї діяльності застосувала можливості "надзвичайної декларації" для того, щоб забезпечити формальний продаж Україні боєприпасів на суму $165 мільйонів.

Про це повідомляє у понеділок американське інформагентство Reuters із посиланням на офіційного представника в оборонній сфері адміністрації США, передає Цензор.НЕТ.

"Держдепартамент США у понеділок вперше застосував декларацію про надзвичайний стан в період адміністрації Байдена, щоби схвалити потенційний продаж Україні боєприпасів на суму $165 мільйонів і допомогти таким чином країні оборонятися від вторгнення Росії",- зазначається в повідомленні.

У документі вказується, що Україна просить продати різну нестандартну амуніцію, і ці боєприпаси не відповідають стандартам НАТО. Зокрема, зауважується, що ЗСУ потребують снаряди для радянських зразків озброєнь, включно з артилерійськими системами "Гіацинт", гаубицями "Мста", танками Т-72 тощо.

Адміністрація США востаннє застосовувала дію "надзвичайної декларації" у 2019 році, за часів президентства Трампа. Тоді це було використано для продажу зброї Саудівської Аравії і Йорданії.

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