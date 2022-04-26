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В Запорожье прогремели взрывы, - ОВА

рф,росія

В Запорожье были слышны взрывы. В ОВА сообщили о "прилетах"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев в телеграм-канале и подтвердили в ОВА.

"Срочно! Идите в ближайшие к вам укрытия и находитесь там! Ни в коем случае не распространяйте фото- и видеоматериалы в соцсетях", - написал он.

Также в ОВА отметили, что утром, в 6:50, зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются.

В городе была объявлена воздушная тревога, очевидцы говорят о трех взрывах.

Читайте: В результате артобстрела под Запорожьем погибли три человека

Запорожье (2668) обстрел (27379)


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Топ комментарии
+17
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26.04.2022 08:33
+9
Навесні 1986 року ще не було жодних "відцентрових бажань українського етносу", не було жодних масових бажань незалежності. Ще був глибокий совок, перебудовою й не пахло, хоча "реформатор" Горбачов при владі був вже 14 місяців.
В'ячеслав Чорновіл в 1986 році ще був в ув'язненні.
Дуже зручно дописувати історію через 36 років. В Україні про назалежність почали говорити лише у 1989-му, після трагічних подій у Литві та Грузії
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26.04.2022 08:36
+8
Окрім «1+1» Медведчук з родиною є партнером Коломойського у 3 обленерго та 2 металургійних заводах. (Схеми) "Ми забудемо кров за 100 млрд" - казав Коломойський…
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26.04.2022 08:25
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с поздним одуплением вас((я уже и запостил везде
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26.04.2022 08:12 Ответить
Та вже ясно що Запорiзька ОВА не готова до вiйни, або чекаэ оркiв.
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26.04.2022 08:21 Ответить
З чого "ясно"?
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26.04.2022 08:39 Ответить
З чого "ясно"?
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26.04.2022 08:40 Ответить
Ти диви який - йому вже все ясно. Ты кто? ПНХ
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26.04.2022 08:53 Ответить
От що за маячню Ви написали? Яке "позднєє одуплєніє"? Аби щось висрати?
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26.04.2022 08:37 Ответить
26 квітня 1986 року - день найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. Під час так званого "експерименту" на 4-му реакторі Чорнобильської атомної електростанції сталися два вибухи.

З погляду нашого часу вже зрозуміло що той "експеримент" був не випадковий збіг, а цілеспрямована спроба придушування відцентрових бажань українського етносу, знелюднення столиці України, підрив здоров'я українців ( кацапи виганяли всіх на демонстрацію).

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26.04.2022 08:19 Ответить
Навесні 1986 року ще не було жодних "відцентрових бажань українського етносу", не було жодних масових бажань незалежності. Ще був глибокий совок, перебудовою й не пахло, хоча "реформатор" Горбачов при владі був вже 14 місяців.
В'ячеслав Чорновіл в 1986 році ще був в ув'язненні.
Дуже зручно дописувати історію через 36 років. В Україні про назалежність почали говорити лише у 1989-му, після трагічних подій у Литві та Грузії
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26.04.2022 08:36 Ответить
Залишаюсь при своїй думці, "експеримент" був зорганізований навмисно, пуйловська гебня розуміла вже в 86 що совок не вдержить.
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26.04.2022 08:49 Ответить
Якої тільке херні тут не пишуть.
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26.04.2022 08:42 Ответить
А также закидон западу, что газ безопаснее ядерных реакторов. На западе началась широкая кампания по отказу от ядерной энергетики...
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26.04.2022 08:42 Ответить
Окрім «1+1» Медведчук з родиною є партнером Коломойського у 3 обленерго та 2 металургійних заводах. (Схеми) "Ми забудемо кров за 100 млрд" - казав Коломойський…
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26.04.2022 08:25 Ответить
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26.04.2022 08:33 Ответить
А ти умнік картоплю садиш весною, а урожай збираєш восени.. А з бізнесом цикл від задумки до результату розтягується на роки.. в цивілізованому світі на дисятиліття..
А в схемці рошенкв-медведчука через корупційну складову цикл зменшився до 1-2 років.. от і відповідь звідки ріст 2020 році надприбутків..
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26.04.2022 08:42 Ответить
Да, конечно. Всё дело в бизнес-циклах. Но ведь не только состояние Медведчука выросло, но и других олигархов. Я вот могу сказать по футболу - клубы стали богаче. Потому что деньги начали снова течь олигархам, а не простым людям и не на инфраструктуру. Вот и всё. Оттого он обогащался при Зеленском и не обогащался при Порошенко, а не бизнес-циклы. Просто олигархат начал воровать как раньше и Медведчук был частью этого олигархата.
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26.04.2022 09:01 Ответить
Пф, ще + "докапіталізація" недобанків чого варта.
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26.04.2022 09:04 Ответить
"очевидці кажуть про три вибухи"

пол-города слышало.
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26.04.2022 09:09 Ответить
А коломойренигат???
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26.04.2022 09:23 Ответить
Германией по Великобритании было выпущено 25 тыс. крылатых ракет (Фау-1) и более 3 тыс. баллистических сверхзвуковых (Фау-2), однако кроме ЗАПУГИВАНИЯ (террора) и убийства в основном мирных жителей они не оказали существенного вклада для военного перелома в пользу Германии. Ракет у паРашки куда меньше, Украина куда больше, а точность хоть и выше, чем у Фау-1/2, но пока еще недостаточночная для неядерных боеголовок!
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26.04.2022 09:29 Ответить
круто, теперь я могу спать спокойно и пох на ракеты (они ведь только для запугивания).
спасибо тебе, Рустик. ты это, приезжай в гости к нам
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26.04.2022 10:25 Ответить
не пи..ди... я из Запорожья... то что написал Рустик - понимаю и поддерживаю...
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26.04.2022 11:33 Ответить
А мне хочется пошутить про то что раньше вообще запускали сто тысяч горящих стрел. Потому что какой смысл сравнивать ракеты второй мировой и современные мне не очень понятно. Хотя то что это не влияет на ситуацию это правда.
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26.04.2022 12:17 Ответить
Министр по вооруженным силам Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина "совершенно легитимно" может атаковать объекты в России.

Об этом, как пишет https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/04/26/7138407/ "Европейская правда" , он заявил в эфире Times Radio, его цитирует https://www.theguardian.com/world/live/2022/apr/26/russia-ukraine-war-ukraine-foreign-minister-says-moscow-senses-defeat-us-set-to-host-talks-in-germany-on-arming-kyiv-live The Guardian .

"Дело в том, что Украина была суверенной страной, мирно жившей в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных в их страну.

Это положило начало войне между Украиной и Россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны", - заявил министр.

Он добавил, что "совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, непосредственно способствовала бы смертям и резне на украинской земле".
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26.04.2022 10:59 Ответить
 
 