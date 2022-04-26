В Запорожье прогремели взрывы, - ОВА

В Запорожье были слышны взрывы. В ОВА сообщили о "прилетах"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев в телеграм-канале и подтвердили в ОВА.

"Срочно! Идите в ближайшие к вам укрытия и находитесь там! Ни в коем случае не распространяйте фото- и видеоматериалы в соцсетях", - написал он.



Также в ОВА отметили, что утром, в 6:50, зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются.

В городе была объявлена воздушная тревога, очевидцы говорят о трех взрывах.

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