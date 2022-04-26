У Запоріжжі пролунали вибухи, - ОВА

У Запоріжжі було чути вибухи. В ОВА повідомили про "прильоти".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв у телеграмі та підтвердили в ОВА.

"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там! Ні в якому разі не розповсюджуйте фото- та відеоматеріали в соцмережах", - написав він.



Також в ОВА зазначили, що вранці, о 6:50, зафіксовано "прильоти". Обставини з’ясовуються.

У місті було оголошено повітряну тривогу, очевидці кажуть про три вибухи.

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