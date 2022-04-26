20 937 24
У Запоріжжі пролунали вибухи, - ОВА
У Запоріжжі було чути вибухи. В ОВА повідомили про "прильоти".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв у телеграмі та підтвердили в ОВА.
"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там! Ні в якому разі не розповсюджуйте фото- та відеоматеріали в соцмережах", - написав він.
Також в ОВА зазначили, що вранці, о 6:50, зафіксовано "прильоти". Обставини з’ясовуються.
У місті було оголошено повітряну тривогу, очевидці кажуть про три вибухи.
Топ коментарі
+17 Voc Vox
показати весь коментар26.04.2022 08:33
+9 Sergii Naushenko
показати весь коментар26.04.2022 08:36
+8 Voc Vox
показати весь коментар26.04.2022 08:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З погляду нашого часу вже зрозуміло що той "експеримент" був не випадковий збіг, а цілеспрямована спроба придушування відцентрових бажань українського етносу, знелюднення столиці України, підрив здоров'я українців ( кацапи виганяли всіх на демонстрацію).
В'ячеслав Чорновіл в 1986 році ще був в ув'язненні.
Дуже зручно дописувати історію через 36 років. В Україні про назалежність почали говорити лише у 1989-му, після трагічних подій у Литві та Грузії
А в схемці рошенкв-медведчука через корупційну складову цикл зменшився до 1-2 років.. от і відповідь звідки ріст 2020 році надприбутків..
пол-города слышало.
спасибо тебе, Рустик. ты это, приезжай в гости к нам
Об этом, как пишет https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/04/26/7138407/ "Европейская правда" , он заявил в эфире Times Radio, его цитирует https://www.theguardian.com/world/live/2022/apr/26/russia-ukraine-war-ukraine-foreign-minister-says-moscow-senses-defeat-us-set-to-host-talks-in-germany-on-arming-kyiv-live The Guardian .
"Дело в том, что Украина была суверенной страной, мирно жившей в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных в их страну.
Это положило начало войне между Украиной и Россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны", - заявил министр.
Он добавил, что "совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, непосредственно способствовала бы смертям и резне на украинской земле".