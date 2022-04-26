Президент Молдовы Санду экстренно созывает Совбез из-за провокации в Приднестровье

Президент Республики Молдова Майя Санду созывает сегодня срочное заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Молдовы.

Заседание Высшего совета безопасности состоится в 13:00.

После заседания Санд проведет брифинг для прессы.

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