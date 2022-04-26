Президент Молдовы Санду экстренно созывает Совбез из-за провокации в Приднестровье
Президент Республики Молдова Майя Санду созывает сегодня срочное заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Молдовы.
Заседание Высшего совета безопасности состоится в 13:00.
После заседания Санд проведет брифинг для прессы.
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"Україна можете как-то помочь?"
то вони мабуть вирішили здобути "побєду" в Молдові
***** розуміє тільки силу, а всі ці нейтралітети та загравання з підорашкою до сраки
А як Україна могла не пропускати росіян, які їхали в Молдову ( особливо якщо літаком летіли)?
1. Свалить в Молдову с оружием
2. Сдаться в плен Молдове
3. Сдаться в плен Украине
4. Продолжить воевать до последнего бойца
Наиболее вероятен 1 сценарий, так как они уже знают что такое ВСУ.
она думала, что дешевый газ смертью не пахнет, а оно вот как оказывается!
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https://twitter.com/_A_Vit_/status/1518874852094091264 7 мин
Молдова следующая. Дебил Пушилин сдал все планы рашистов.
ДВА СТІЛЬЦІ ДУЖЕ РОЗХИТАЛИСЯ!!!
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7583758748331022?__cft__[0]=AZWciBIoeuth9cnaORLnSOCldZ8UkbBBq_l1wag3AB5Vj_hUXPloWfHRfhz11zHR245bpqHEUiVeETp_hExXnFzm74cb4eh-aVgGVyl0KGvjUmDq-tjLIsuRsBEbqD9UGRU&__tn__=%2CO%2CP-R Щойно ·
Россия устроила серию взрывов в оккупированном Приднестровье. Очевидно, Россия создаёт поводы для вторжения со стороны Приднестровья согласно плану захвата украинского побережья Чёрного моря, о котором 22 апреля заявил замкомандующего Центральным военным округом ВС РФ Рустам Миннекаев.
К сожалению, Приднестровье стало очагом международного терроризма. Власти Молдовы обязаны отреагировать на российские провокации и российские арсеналы в Приднестровье, это прямая угроза Украине и помощь анонсов во время войны. Молдова обязана определиться со своей позицией в ходе нападения РФ на Украину, и заявить, как именно она собирается разоружить эти банды. Возможно, следует обратиться за военной помощью к мировому сообществу.
Приднестровье - плацдарм для наступления российских войск и база международного терроризма. Эту проблему демократическим странам Европы надо решать безотлагательно.
ну от а тебе попереджали
На одной чаше весов: экономическая черная дыра с Россией, мобилизация и реки крови.
На другой: Европейские бабулесики.
Что выберут потомственные контрабандисты (особенно, когда РФ далеко и терпит неудачи), можно спрогнозировать.
Звісно, в тому ПМР лише 70 танків (скільки справних - невідомо), сотня бмп/бтр та 40 Градів. Але навіть гіпотетично допустити, що ці тварюки полізуть на беззахисну Одеську область...
От і виходить - для України було б краще - "вичистити клоаку". Але представити, що Санду звернеться до України "Вова, введи війська" - це фантастика. Так, як і представити, що дебіли з ПМР полізуть на Україну зараз - це маячня з військової точки зору.
Але ми воюємо з гоблінами та божевільними з рашки - тож все може бути. Може і пощастить в даному регіоні Україні - гобліни полізуть не на Україну, а на ... Молдову!.
Як "Україна подала заявку на вступ в ЄС, треба і собі під шумок подати заявку" - ще швидше все вирішилось.
Мені оце цікаво: якщо ПМР нападе на Україну, Санду хоч щось зробить?
ЗСУ.