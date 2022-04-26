Президентка Молдови Санду екстрено скликає Радбез через провокації в Придністров'ї

Президентка Республіки Молдова Майя Санду скликає сьогодні термінове засідання Вищої ради безпеки у зв'язку з інцидентами в Придністровському регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президентки Молдови.

Засідання Вищої ради безпеки відбудеться о 13:00

Після засідання Санду проведе брифінг для преси.

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