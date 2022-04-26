УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7952 відвідувача онлайн
Новини
25 603 86

Президентка Молдови Санду екстрено скликає Радбез через провокації в Придністров'ї

санду
Фото: newsmaker.md

Президентка Республіки Молдова Майя Санду скликає сьогодні термінове засідання Вищої ради безпеки у зв'язку з інцидентами в Придністровському регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президентки Молдови.

Засідання Вищої ради безпеки відбудеться о 13:00

Після засідання Санду проведе брифінг для преси.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зранку у Придністров'ї прогриміло два вибухи. Підірвані вежі зв'язку, які ретранслювали радіо РФ, - місцеві ЗМІ. ФОТО

Автор: 

Молдова (2075) Придністров’я (474) провокація (786) Мая Санду (255)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+48
Что, не прокатило принцип не трогать проблему и она не тронет тебя?
показати весь коментар
26.04.2022 11:53
+48
Санду, давай розкажи про нейтралітет та як помираєте без кремлівського газу
показати весь коментар
26.04.2022 11:54
+38
Шо, буде у кацапорилів вибачення просити та запевняти шо Молдова до цього немає ніякого відношення?
показати весь коментар
26.04.2022 11:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"А что случилось?"
"Україна можете как-то помочь?"
показати весь коментар
26.04.2022 11:46 Відповісти
"Руководство Приднестровья в ближайшее время примет решения в защиту интересов республики" Санду-Санду, допрыгалась, до последнего верила в ₚоссию, а тут такая подстава неожиданная
показати весь коментар
26.04.2022 12:16 Відповісти
Шо, буде у кацапорилів вибачення просити та запевняти шо Молдова до цього немає ніякого відношення?
показати весь коментар
26.04.2022 11:47 Відповісти
На болотах пропагандони вже разгоняють тему що це спецслужби Румунії працюють в Придністровьї, вчора кгб, сьогодні вишку підірвали. Україна свинособакам добре дала просратись,
то вони мабуть вирішили здобути "побєду" в Молдові
***** розуміє тільки силу, а всі ці нейтралітети та загравання з підорашкою до сраки
показати весь коментар
26.04.2022 12:15 Відповісти
Так і буде бо ця тьотя - це Додон у спідниці.
показати весь коментар
26.04.2022 12:15 Відповісти
Рада,використайте план редактора. І землі вернете і Україні допоможете
показати весь коментар
26.04.2022 11:47 Відповісти
Питання просто вирішується -- запросити поміч у Румунії.
показати весь коментар
26.04.2022 11:49 Відповісти
Румунія - член НАТО. НАТО не полізе...
показати весь коментар
26.04.2022 12:09 Відповісти
В Молдови є ще один сусід )))
показати весь коментар
26.04.2022 12:19 Відповісти
Санду -це Верещук молдавського зразка? Теж мабудь усі мости до пмр розмінувала? Нехай просить допомоги у України у дерусифікацій пмр
показати весь коментар
26.04.2022 11:50 Відповісти
ні, вона скоріше молдовська Тимошенко
показати весь коментар
26.04.2022 12:30 Відповісти
Ні, вона у багато разів розумніша чим Верещук та баба Йуля разом взяті. Проєвропейський політик з ******** освітою та правильним світоглядом, не замарана у корупції та проросійських інтригах..
показати весь коментар
26.04.2022 13:18 Відповісти
А скажіть мені (спочатку подивіться на карту) будь ласка, через чию територію все це лайно (зброя, гарматне м'ясо і т.д.) десятки років потрапляло до Придністров'я? Так Україна допомагала? Також не святі...
показати весь коментар
26.04.2022 13:47 Відповісти
По-перше, зброя там з радянських часі є. Бо військові частини були і в СРСР.
А як Україна могла не пропускати росіян, які їхали в Молдову ( особливо якщо літаком летіли)?
показати весь коментар
26.04.2022 14:14 Відповісти
до 2014 так і було... А потім хто ж кормив, поїв, постачав рашковійськам необхідне?
показати весь коментар
26.04.2022 14:16 Відповісти
Потрібно демілітаризувати Придністров'я і повернути його в родную гавань.
показати весь коментар
26.04.2022 11:52 Відповісти
Что, не прокатило принцип не трогать проблему и она не тронет тебя?
показати весь коментар
26.04.2022 11:53 Відповісти
Похоже по приднестровью наши и наши союзники приняли решение❗👍Был притон и нет притона✝️
показати весь коментар
26.04.2022 11:53 Відповісти
Мабуть, це рішення прийняла Росія...
показати весь коментар
26.04.2022 12:25 Відповісти
Обвинит Украину? Вообще-то, Украина должна там все ********** и выгнать от туда всю банду кацапов для обеспечения своей безопасности. И даже не передавать эту территорию Молдовае, пока не демилетаризуют росию.
показати весь коментар
26.04.2022 11:54 Відповісти
Не вигнати банду кацапів а повністю всіх ліквідувати, їх нема куди виганяти!
показати весь коментар
26.04.2022 11:58 Відповісти
Ще буде дві тисячі полонених орків на обмін.
показати весь коментар
26.04.2022 12:20 Відповісти
Без запиту Молдови не можна, адже це буде напад на суверенну державу. Придністров'я це частина Молдови.
показати весь коментар
26.04.2022 12:01 Відповісти
У Молдовы не легкий выбор, если приднестровье начнет военные действия не важно в какую сторону. Из 4000 русских военных достаточно будет положить первых 100. Поэтому для них зиганутых 4 основных сценария

1. Свалить в Молдову с оружием
2. Сдаться в плен Молдове
3. Сдаться в плен Украине
4. Продолжить воевать до последнего бойца

Наиболее вероятен 1 сценарий, так как они уже знают что такое ВСУ.
показати весь коментар
26.04.2022 13:40 Відповісти
из псин там только сраные миротворцы.. Порядка 1500 человек. Остальное местная шушера с несколькими паспортами. Они прекрасно знают, что с ними сделают в случае боевых действий!
показати весь коментар
26.04.2022 14:21 Відповісти
А скажіть мені (спочатку подивіться на карту) будь ласка, через чию територію все це лайно (зброя, гарматне м'ясо і т.д.) десятки років потрапляло до Придністров'я? Так Україна допомагала? Також не святі...
показати весь коментар
26.04.2022 13:48 Відповісти
Санду, давай розкажи про нейтралітет та як помираєте без кремлівського газу
показати весь коментар
26.04.2022 11:54 Відповісти
Будут экстренно закупать памперсы
показати весь коментар
26.04.2022 11:54 Відповісти
щас Санду приползет к украинцам на коленях - спасите-памагите!
она думала, что дешевый газ смертью не пахнет, а оно вот как оказывается!
показати весь коментар
26.04.2022 11:54 Відповісти
Вона швидше звинуватить Україну , чим щось скаже в сторону *****. За два місяця війни вже всім видно які країни на підсосі у плєшивого сіфілітіка.
показати весь коментар
26.04.2022 12:03 Відповісти
давай проси ввід військ з Румунії як мінімум
показати весь коментар
26.04.2022 11:54 Відповісти
З Румунії не можна, вона в НАТО, можна з України + добровольці з Румунії
показати весь коментар
26.04.2022 12:06 Відповісти
От цікаво, ця президентка розуміє, що якщо одеська область впаде, Х₴йло, навіть перекурити не зупиниться, перед захопленням Молдови!! А там, скоріш за все, таки "три дні" і все..
показати весь коментар
26.04.2022 11:56 Відповісти
****** одеська область має пасти? Одеська область по обороноздатності це як 3 Молдови разом з їх клоаками придністровськими!
показати весь коментар
26.04.2022 12:00 Відповісти
Це дійсно так. Повезло Молдованам що ми тримаємо оборону, рятуючи і їх від навали орків.
показати весь коментар
26.04.2022 12:04 Відповісти
Մιtαuskαs @_A_Vit_

·
https://twitter.com/_A_Vit_/status/1518874852094091264 7 мин

Молдова следующая. Дебил Пушилин сдал все планы рашистов.
показати весь коментар
26.04.2022 11:57 Відповісти
Фантазером ти мене називала ))
показати весь коментар
26.04.2022 12:20 Відповісти
Під Терасполем вибухи на військ. аєродромі. І взірвані 2 величезні вишки звязку. В сторону молдови пробки на виїзд
показати весь коментар
26.04.2022 11:58 Відповісти
Необходима денацификация Приднестровья от фашистов-оркостана
показати весь коментар
26.04.2022 11:58 Відповісти
а румыния пусть нату собирает
показати весь коментар
26.04.2022 11:58 Відповісти
А шо так? А якщо парашка " обидется", сандру вашу мать...
показати весь коментар
26.04.2022 11:58 Відповісти
Це вже може бути коли конфлікт виходить за межі України.
показати весь коментар
26.04.2022 11:59 Відповісти
А ось і наслідки недалекоглядної політики. Получите - распишитесь.
показати весь коментар
26.04.2022 11:59 Відповісти
Штукатури -у вас один вихід віддати оті 4 літака що у вас є - безкоштовно, і можливо ми надамо вам пару модульних будинків десь біля Чернівців у лісі
показати весь коментар
26.04.2022 12:00 Відповісти
Думаєте Блінкен і Остін просто так інкогніто намагались приїхати? Готуйтеся виродки.
показати весь коментар
26.04.2022 12:00 Відповісти
Що,"клюнул жареный петух"? Думала пересвидить в кущах? Погано ти дівчинко знаєш Рашу і путлера
показати весь коментар
26.04.2022 12:01 Відповісти
у Молдовы сейчас единственный шанс вернуть Приднестровье! (пока оно не стало ПэНэРэ).
показати весь коментар
26.04.2022 12:05 Відповісти
МАЙЯ, МОЖЕ БУТИ ПІЗНО!!!
ДВА СТІЛЬЦІ ДУЖЕ РОЗХИТАЛИСЯ!!!
показати весь коментар
26.04.2022 12:05 Відповісти
Та військо своє , треба скликати і звільняти свої території, до Румінії ще звернутись, щоб допомогла ! До чого тут Радбез ? Баба, є баба ...
показати весь коментар
26.04.2022 12:07 Відповісти
Нарешті Молдова кине в бій всі свої 3 літака, які вона зажлобила нам віддати!
показати весь коментар
26.04.2022 12:08 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWciBIoeuth9cnaORLnSOCldZ8UkbBBq_l1wag3AB5Vj_hUXPloWfHRfhz11zHR245bpqHEUiVeETp_hExXnFzm74cb4eh-aVgGVyl0KGvjUmDq-tjLIsuRsBEbqD9UGRU&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7583758748331022?__cft__[0]=AZWciBIoeuth9cnaORLnSOCldZ8UkbBBq_l1wag3AB5Vj_hUXPloWfHRfhz11zHR245bpqHEUiVeETp_hExXnFzm74cb4eh-aVgGVyl0KGvjUmDq-tjLIsuRsBEbqD9UGRU&__tn__=%2CO%2CP-R Щойно ·

Россия устроила серию взрывов в оккупированном Приднестровье. Очевидно, Россия создаёт поводы для вторжения со стороны Приднестровья согласно плану захвата украинского побережья Чёрного моря, о котором 22 апреля заявил замкомандующего Центральным военным округом ВС РФ Рустам Миннекаев.

К сожалению, Приднестровье стало очагом международного терроризма. Власти Молдовы обязаны отреагировать на российские провокации и российские арсеналы в Приднестровье, это прямая угроза Украине и помощь анонсов во время войны. Молдова обязана определиться со своей позицией в ходе нападения РФ на Украину, и заявить, как именно она собирается разоружить эти банды. Возможно, следует обратиться за военной помощью к мировому сообществу.

Приднестровье - плацдарм для наступления российских войск и база международного терроризма. Эту проблему демократическим странам Европы надо решать безотлагательно.
показати весь коментар
26.04.2022 12:08 Відповісти
молдова должна обратиться
показати весь коментар
27.04.2022 00:22 Відповісти
Все просто. Хотят заставить Молдову принять борты с русскими "войнотворцами". Под эгидой ООН.
показати весь коментар
26.04.2022 12:09 Відповісти
...
показати весь коментар
26.04.2022 12:14 Відповісти
санду думала ПЕРЕСИДЕТЬ ПЕРЕЖДАТЬ , я молдованам ПРЕДЛАГАЛ , они очкуют , значит мы это ЗАБЕРЕМ себе ,тем более приднестровье ВСЕГДА было в составе Украины !!! жду , зеленную ракету и две КРАСНЫХ !!!
показати весь коментар
26.04.2022 12:17 Відповісти
Тогда Украине обрубят помощь. Чего русня только и ждёт.
показати весь коментар
26.04.2022 12:41 Відповісти
С какого? Что ... Украина начала уничтожать молдавские войска? Речь идёт о кацапском анклаве в тылу нашей армии. Миротворцы там НИКЕМ НЕ ПРИЗНАНЫ.... их там можно утилизировать без проблем.
показати весь коментар
26.04.2022 14:28 Відповісти
Не обрубят. Сегодня Британия заявила, что Украина имеет право действовать на территории сопредельных стран, откуда происходит агрессия.
показати весь коментар
26.04.2022 14:36 Відповісти
Пруф?
показати весь коментар
26.04.2022 14:59 Відповісти
уехал из Молдовы в 1992 году !!! молдованы уже тогда СОЕДЕНИТЬСЯ с Румынией !!! суки что вы ждете ????? хай давай в РОДНУЮ гавань !!!
показати весь коментар
26.04.2022 12:19 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2022 12:20 Відповісти
Теж думала пересидиш і проблема пройде ?

ну от а тебе попереджали
показати весь коментар
26.04.2022 12:23 Відповісти
О чем вы все пишите? Какие Украина спаси и не проконало пересидеть проблему? Стандартная схема ж. Сейчас начнётся путин введи..
показати весь коментар
26.04.2022 12:23 Відповісти
НАРОД , меня все мучает ВОПРОС : за какие такие БАРЫШИ кучма сделал Молдову МОСКОЙ ДЕРЖАВОЙ где сегодня заходят в порт ТАНКЕРЫ и ПАРОМЫ ???!!! мы что немогли забить пару СВАЙ в болоте Паланки и ТОРГОНУЛИ СВОЕЙ РОДИНОЙ !!!???
показати весь коментар
26.04.2022 12:24 Відповісти
Мы пошли на встречу Молдове и уступили ей кусок территории на лимане для выхода к морю. Взамен мы получили куски территории, на которой расположены наши автомобильные и жд дороги, которые частично заходили на территорию Молдовы.
показати весь коментар
26.04.2022 12:36 Відповісти
Паланку должны были получить, а получили буй...
показати весь коментар
26.04.2022 13:23 Відповісти
Шо, Сандулеса, всралася??
показати весь коментар
26.04.2022 12:26 Відповісти
Молдова взагалі дуже крихітна і слабенька держава. Багато прокацапських громадян. Жаль їх. Це не українці - сильні, духовиті, безстрашні!
показати весь коментар
26.04.2022 12:30 Відповісти
Как и предполагалось ранее, этот ватный гнойник в Приднестровье нужно выжечь одним молниеносным ударом и зачистить территорию от русских мразей оперативно за 24 часа. Малышке Майе Санду лучше не нервничать и не дергаться, ее позиция понятна, но мешать точно не в интересах Молдовы.
показати весь коментар
26.04.2022 12:30 Відповісти
Как по мне , эту контрабандную дыру легче просто ... купить с потрохами по-тихому через местных чинуш. Тем более на деньги запада.
показати весь коментар
26.04.2022 12:46 Відповісти
Надеюсь смогут договориться.
На одной чаше весов: экономическая черная дыра с Россией, мобилизация и реки крови.
На другой: Европейские бабулесики.

Что выберут потомственные контрабандисты (особенно, когда РФ далеко и терпит неудачи), можно спрогнозировать.
показати весь коментар
26.04.2022 13:42 Відповісти
Санду мала б давно зрозуміти, що загравання з ворогом приведе до поглинання її країни московією.
показати весь коментар
26.04.2022 12:54 Відповісти
Та про що тут говорити - підуть з придністров'я до нас вбивати, підуть на молдову - висловити глибоке занепокоєння.
показати весь коментар
26.04.2022 13:01 Відповісти
ну а їм що взагалі потіти? москалі нападуть, то й зразу оголосять капітуляцію і на тому закінчиться....
показати весь коментар
26.04.2022 13:03 Відповісти
Зеленску внезапно напад на Санду,,хвошЫзд,,,,))))
показати весь коментар
26.04.2022 13:13 Відповісти
Та які там провокації? Просто невеличкі "хлопки" і несуттєва "демілітаризація" )))
показати весь коментар
26.04.2022 13:44 Відповісти
Сандуманду як та шльондра яка думає що коли буде давати усім охочим то усі її будуть любити...)))
показати весь коментар
26.04.2022 13:58 Відповісти
Украина могла бы за день зачистить эту клоаку, если бы у Молдовы было бы вменяемое руководство .
показати весь коментар
26.04.2022 14:10 Відповісти
Давайте спочатку ВСУ зачистить хоча б частину наших територій на сході та півдні. А за Придністров'ям, як кажуть лікарі, треба поспостерігати.
показати весь коментар
26.04.2022 14:34 Відповісти
Є доцільність у тому, аби розпочати з ПМР. Україна тримає там на кордоні невизначену кількість військ, які просто..."чекають". Замість, знов таки, "вичищення півдня".

Звісно, в тому ПМР лише 70 танків (скільки справних - невідомо), сотня бмп/бтр та 40 Градів. Але навіть гіпотетично допустити, що ці тварюки полізуть на беззахисну Одеську область...

От і виходить - для України було б краще - "вичистити клоаку". Але представити, що Санду звернеться до України "Вова, введи війська" - це фантастика. Так, як і представити, що дебіли з ПМР полізуть на Україну зараз - це маячня з військової точки зору.

Але ми воюємо з гоблінами та божевільними з рашки - тож все може бути. Може і пощастить в даному регіоні Україні - гобліни полізуть не на Україну, а на ... Молдову!.
показати весь коментар
26.04.2022 15:19 Відповісти
Може Молдова проведе мобілізацію і допоможе РФ у окупуванні української Одеси?
показати весь коментар
26.04.2022 14:21 Відповісти
Як "закінчився газовий контракт з рашкою, нема газу, Україна допоможи - продай газку" - так все швиденько вирішується.
Як "Україна подала заявку на вступ в ЄС, треба і собі під шумок подати заявку" - ще швидше все вирішилось.

Мені оце цікаво: якщо ПМР нападе на Україну, Санду хоч щось зробить?
показати весь коментар
26.04.2022 15:10 Відповісти
Знімаєм стрес за кілька літаків.
ЗСУ.
показати весь коментар
26.04.2022 20:55 Відповісти
 
 