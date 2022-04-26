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Норвегия выделит 44 млн долларов на поставку вооружения Украине

норвегія

Норвегия выделит 44 млн долларов на инициативу Великобритании по закупке оружия и военной техники для Украины. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что это новый опыт для страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Выступая перед норвежским парламентом, Стёре сказал, что этот шаг позволил поддержать Украину оружием, которого у норвежских вооруженных сил не было или они не могли от него отказаться.

Премьер-министр добавил, что пожертвование оружия участвующей в войне стороне было "новым опытом" для Норвегии.

Читайте: В парламенте Норвегии предлагают передать Украине ПВО NASAMS и ударные ракеты NSM

Отметим, министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам на прошлой неделе объявил, что Норвегия безвозмездно передала Украине систему ПВО "Мистраль".

По данным Минобороны, ранее Норвегия передала всего 4000 противотанковых ракет и несколько видов средств защиты, а также другую военную технику.

Норвегия (700) оружие (10224)


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кто в курсе - батарея NSM наземного базирования правда стОит 44 миллиона?
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26.04.2022 16:01 Ответить
...І солярочки теж, хлопці! Теж критично треба, коробочки їдять порядно....
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26.04.2022 16:03 Ответить
Брати!
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26.04.2022 16:23 Ответить
Згоден. І братИ, і звичайно,ж брАти!!!
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26.04.2022 16:38 Ответить
И САМИ ПУСТЬ ВООРУЖАЮТСЯ !!!
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26.04.2022 17:31 Ответить
де Україна і де Норвегія- все вони розуміють
а фатерлянд набагато бліжче- і ні х*ера не розуміють-це ж треба так баварським пивом мозги промити
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26.04.2022 17:42 Ответить
Дякуємо.
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26.04.2022 17:50 Ответить
 
 