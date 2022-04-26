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Новини
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Норвегія виділить 44 млн доларів на постачання озброєння Україні

норвегія

Норвегія виділить 44 млн доларів на ініціативу Великої Британії щодо закупівлі зброї та військової техніки для України. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що це новий досвід для країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Виступаючи перед норвезьким парламентом, Стере сказав, що цей крок дозволив підтримати Україну зброєю, якої у норвезьких збройних сил не було або вони не могли від неї відмовитися.

Прем'єр-міністр додав, що пожертвування зброї стороні, яка бере участь у війні, було "новим досвідом" для Норвегії.

Читайте також: Україні потрібна протикорабельна зброя, протиповітряні системи, засоби ураження бронетехніки та артилерійські системи, - Зеленський звернувся до парламенту Норвегії

Зазначимо, міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам минулого тижня оголосив, що Норвегія безоплатно передала Україні систему ППО "Містраль".

За даними Міноборони, раніше Норвегія передала загалом 4000 протитанкових ракет і кілька видів засобів захисту, а також іншу військову техніку.

Автор: 

Норвегія (768) зброя (7477)


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кто в курсе - батарея NSM наземного базирования правда стОит 44 миллиона?
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26.04.2022 16:01 Відповісти
...І солярочки теж, хлопці! Теж критично треба, коробочки їдять порядно....
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26.04.2022 16:03 Відповісти
Брати!
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26.04.2022 16:23 Відповісти
Згоден. І братИ, і звичайно,ж брАти!!!
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26.04.2022 16:38 Відповісти
И САМИ ПУСТЬ ВООРУЖАЮТСЯ !!!
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26.04.2022 17:31 Відповісти
де Україна і де Норвегія- все вони розуміють
а фатерлянд набагато бліжче- і ні х*ера не розуміють-це ж треба так баварським пивом мозги промити
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26.04.2022 17:42 Відповісти
Дякуємо.
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26.04.2022 17:50 Відповісти
 
 