Норвегія виділить 44 млн доларів на постачання озброєння Україні

Норвегія виділить 44 млн доларів на ініціативу Великої Британії щодо закупівлі зброї та військової техніки для України. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що це новий досвід для країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Виступаючи перед норвезьким парламентом, Стере сказав, що цей крок дозволив підтримати Україну зброєю, якої у норвезьких збройних сил не було або вони не могли від неї відмовитися.

Прем'єр-міністр додав, що пожертвування зброї стороні, яка бере участь у війні, було "новим досвідом" для Норвегії.

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Зазначимо, міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам минулого тижня оголосив, що Норвегія безоплатно передала Україні систему ППО "Містраль".

За даними Міноборони, раніше Норвегія передала загалом 4000 протитанкових ракет і кілька видів засобів захисту, а також іншу військову техніку.