Норвегія виділить 44 млн доларів на постачання озброєння Україні
Норвегія виділить 44 млн доларів на ініціативу Великої Британії щодо закупівлі зброї та військової техніки для України. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що це новий досвід для країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Виступаючи перед норвезьким парламентом, Стере сказав, що цей крок дозволив підтримати Україну зброєю, якої у норвезьких збройних сил не було або вони не могли від неї відмовитися.
Прем'єр-міністр додав, що пожертвування зброї стороні, яка бере участь у війні, було "новим досвідом" для Норвегії.
Зазначимо, міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам минулого тижня оголосив, що Норвегія безоплатно передала Україні систему ППО "Містраль".
За даними Міноборони, раніше Норвегія передала загалом 4000 протитанкових ракет і кілька видів засобів захисту, а також іншу військову техніку.
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а фатерлянд набагато бліжче- і ні х*ера не розуміють-це ж треба так баварським пивом мозги промити