Рашисты выпустили три ракеты по Одесчине, пострадавших нет, - ОВА

Российские оккупанты сегодня выпустили три ракеты по Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня противник нанес ракетный удар по области тремя ракетами. Одна из них попала в мост через Белгород-Днестровский лиман, другая упала неподалеку. А третья – упала в воду. Пострадавших нет.

Своими действиями враг пытается отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье. Прошу не поддаваться ни на какие возможные провокации россиян и попытки запугать жителей Одесчины подобными террористическими актами", - отметил он.

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