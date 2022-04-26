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Новости Война
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Рашисты выпустили три ракеты по Одесчине, пострадавших нет, - ОВА

Российские оккупанты сегодня выпустили три ракеты по Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня противник нанес ракетный удар по области тремя ракетами. Одна из них попала в мост через Белгород-Днестровский лиман, другая упала неподалеку. А третья – упала в воду. Пострадавших нет.

Своими действиями враг пытается отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье. Прошу не поддаваться ни на какие возможные провокации россиян и попытки запугать жителей Одесчины подобными террористическими актами", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку в Одесской области, - Братчук

обстрел (27396) Одесская область (3595)


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Топ комментарии
+2
Куйлу нужна победобесная картинка "освобождения ПМРы" к 9 мая. Реально им этого не сделать, но устроить хипиш и показать пропагадонское шоу с дидами на палках- на раз.
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26.04.2022 19:56
+2
Падли касабські
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26.04.2022 19:56
+2
Я згоден із Бабченком, який сказав, що не треба вигадувати якісь нові назви цьому режиму, типу рашизм чи путінізм - на росії 100% класичний фашизм, абсолютний, без якихось уточнень чи різновидів...
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26.04.2022 20:45
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Куйлу нужна победобесная картинка "освобождения ПМРы" к 9 мая. Реально им этого не сделать, но устроить хипиш и показать пропагадонское шоу с дидами на палках- на раз.
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26.04.2022 19:56 Ответить
Плевать ему на своё было, нам, кстати, тоже. Х*йло хочет убить каждого из нас или как можно больше наградить. Предлагаю для начала, новый лозунг: надо только не прекращать стрелять.
Это единственный метод отвести каждому от себя смертельную опасность. И не только для украинцев, для многих в мире.
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26.04.2022 20:49 Ответить
Никак не разберусь с телефоном: надо читать
быдло и нагадить вместо
было и наградить.
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26.04.2022 20:52 Ответить
Понятно и так. Это дебильные подсказки смартфона. Я здесь пользуюсь только ноутбуком. При попытках зайти со смартфона идёт бред в комментах.
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27.04.2022 12:55 Ответить
Из всего того, что оно хочет, у него только получится взять за щёку.
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27.04.2022 12:53 Ответить
Падли касабські
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26.04.2022 19:56 Ответить
Смерть кацапам!
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26.04.2022 20:01 Ответить
Пишуть, що ракета, яка потрапила в міст, була збита ППО.
Тому може ракета взагалі летіла в глиб країни... ППО її збили (не перший раз у цьому районі) та уламок потрапив у міст.
У цьому випадку, істерія про зв'язок з Придністров'ям заграє новими фарбами...
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26.04.2022 20:03 Ответить
Откуда были выпущены ракеты ?
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26.04.2022 20:09 Ответить
С Каспийского скорее всего
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26.04.2022 20:15 Ответить
З Чорного
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26.04.2022 21:24 Ответить
Гарна термінологія: рашисти, рашизм. Потрібно використовувати і надалі.
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26.04.2022 20:20 Ответить
Я згоден із Бабченком, який сказав, що не треба вигадувати якісь нові назви цьому режиму, типу рашизм чи путінізм - на росії 100% класичний фашизм, абсолютний, без якихось уточнень чи різновидів...
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26.04.2022 20:45 Ответить
 
 