Рашисти випустили три ракети по Одещині, постраждалих немає, - ОВА

Російські окупанти сьогодні випустили три ракети по Одеській області.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні противник наніс ракетний удар по області трьома ракетами. Одна з них влучила в міст через Білгород-Дністровський лиман, інша - впала неподалік. А третя - впала у воду. Постраждалих немає.

Своїми діями ворог намагається відрізати частину Одеської області та створити напруженість на тлі подій у Придністров'ї. Прошу не піддаватись на жодні можливі провокації росіян та спроби залякати мешканців Одещини подібними терористичними актами", - зазначив він.

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