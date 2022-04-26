Рашисти випустили три ракети по Одещині, постраждалих немає, - ОВА
Російські окупанти сьогодні випустили три ракети по Одеській області.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні противник наніс ракетний удар по області трьома ракетами. Одна з них влучила в міст через Білгород-Дністровський лиман, інша - впала неподалік. А третя - впала у воду. Постраждалих немає.
Своїми діями ворог намагається відрізати частину Одеської області та створити напруженість на тлі подій у Придністров'ї. Прошу не піддаватись на жодні можливі провокації росіян та спроби залякати мешканців Одещини подібними терористичними актами", - зазначив він.
Топ коментарі
+2 Бенина Мама
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Это единственный метод отвести каждому от себя смертельную опасность. И не только для украинцев, для многих в мире.
быдло и нагадить вместо
было и наградить.
Тому може ракета взагалі летіла в глиб країни... ППО її збили (не перший раз у цьому районі) та уламок потрапив у міст.
У цьому випадку, істерія про зв'язок з Придністров'ям заграє новими фарбами...