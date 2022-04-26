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Новини Війна
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Рашисти випустили три ракети по Одещині, постраждалих немає, - ОВА

Російські окупанти сьогодні випустили три ракети по Одеській області.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні противник наніс ракетний удар по області трьома ракетами. Одна з них влучила в міст через Білгород-Дністровський лиман, інша - впала неподалік. А третя - впала у воду. Постраждалих немає. 

Своїми діями ворог намагається відрізати частину Одеської області та створити напруженість на тлі подій у Придністров'ї. Прошу не піддаватись на жодні можливі провокації росіян та спроби залякати мешканців Одещини подібними терористичними актами", - зазначив він.

Також читайте: Окупанти намагаються активізувати повітряну розвідку в Одеській області, - Братчук

Автор: 

обстріл (28717) Одеська область (3243)


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Топ коментарі
+2
Куйлу нужна победобесная картинка "освобождения ПМРы" к 9 мая. Реально им этого не сделать, но устроить хипиш и показать пропагадонское шоу с дидами на палках- на раз.
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26.04.2022 19:56
+2
Падли касабські
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26.04.2022 19:56
+2
Я згоден із Бабченком, який сказав, що не треба вигадувати якісь нові назви цьому режиму, типу рашизм чи путінізм - на росії 100% класичний фашизм, абсолютний, без якихось уточнень чи різновидів...
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26.04.2022 20:45
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Куйлу нужна победобесная картинка "освобождения ПМРы" к 9 мая. Реально им этого не сделать, но устроить хипиш и показать пропагадонское шоу с дидами на палках- на раз.
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26.04.2022 19:56 Відповісти
Плевать ему на своё было, нам, кстати, тоже. Х*йло хочет убить каждого из нас или как можно больше наградить. Предлагаю для начала, новый лозунг: надо только не прекращать стрелять.
Это единственный метод отвести каждому от себя смертельную опасность. И не только для украинцев, для многих в мире.
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26.04.2022 20:49 Відповісти
Никак не разберусь с телефоном: надо читать
быдло и нагадить вместо
было и наградить.
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26.04.2022 20:52 Відповісти
Понятно и так. Это дебильные подсказки смартфона. Я здесь пользуюсь только ноутбуком. При попытках зайти со смартфона идёт бред в комментах.
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27.04.2022 12:55 Відповісти
Из всего того, что оно хочет, у него только получится взять за щёку.
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27.04.2022 12:53 Відповісти
Падли касабські
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26.04.2022 19:56 Відповісти
Смерть кацапам!
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26.04.2022 20:01 Відповісти
Пишуть, що ракета, яка потрапила в міст, була збита ППО.
Тому може ракета взагалі летіла в глиб країни... ППО її збили (не перший раз у цьому районі) та уламок потрапив у міст.
У цьому випадку, істерія про зв'язок з Придністров'ям заграє новими фарбами...
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26.04.2022 20:03 Відповісти
Откуда были выпущены ракеты ?
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26.04.2022 20:09 Відповісти
С Каспийского скорее всего
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26.04.2022 20:15 Відповісти
З Чорного
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26.04.2022 21:24 Відповісти
Гарна термінологія: рашисти, рашизм. Потрібно використовувати і надалі.
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26.04.2022 20:20 Відповісти
Я згоден із Бабченком, який сказав, що не треба вигадувати якісь нові назви цьому режиму, типу рашизм чи путінізм - на росії 100% класичний фашизм, абсолютний, без якихось уточнень чи різновидів...
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26.04.2022 20:45 Відповісти
 
 