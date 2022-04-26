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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение 26 апреля на Донбассе отбиты 9 атак врага, уничтожены 9 танков, 11 артсистем, 14 единиц бронированной техники, - штаб ООС

донецька,техніка

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбивают атаки врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В течение этих суток, 26 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной техники, 14 единиц бронированной, 3 боевые бронированные машины, 3 единицы специальной инженерной техники, 16 единиц автомобильной, 4 топливозаправщика и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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"Урожайний" день! Молодці, так тримати! 💪👍
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26.04.2022 22:13 Ответить
Ой, "замочать" і самого бункерного діда в сортирі, ой. замочать.

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26.04.2022 22:15 Ответить
Число уничтоженой техники за сутки стало равняться батальонной группе.. При том что ВВС РФ просто не долетает в зону активных боев.
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26.04.2022 22:15 Ответить
Ещё как долетают... Иначе откуда же были сбитые СУшки и вертолёты орков практически каждый день... Да и в роликах наши воины постоянно говорят, что регулярно всё аналоговнетное летает.
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27.04.2022 00:10 Ответить
11 артилерійських систем - ось це найголовніше, якщо буде збільшуватись щодня, вони втратят свій основний козир
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26.04.2022 22:28 Ответить
Зараз небо блискае вогнем в сторону Кременої . Як там видержують наші хлопці в мене мозгів нехватае це усвідомити.. СЛАВА ЗСУ.
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26.04.2022 22:31 Ответить
 
 