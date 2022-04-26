В течение 26 апреля на Донбассе отбиты 9 атак врага, уничтожены 9 танков, 11 артсистем, 14 единиц бронированной техники, - штаб ООС

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбивают атаки врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В течение этих суток, 26 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной техники, 14 единиц бронированной, 3 боевые бронированные машины, 3 единицы специальной инженерной техники, 16 единиц автомобильной, 4 топливозаправщика и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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