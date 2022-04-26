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Новини Війна в Україні
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Донбас (21483) операція Об'єднаних сил (4155)

Впродовж 26 квітня на Донбасі відбито 9 атак ворога, знищено 9 танків, 11 артсистем, 14 одиниць броньованої техніки, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донецька,техніка

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбивають атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомлненні зазначається: "Упродовж поточної доби, 26 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 9 танків, 11 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної техніки, 14 одиниць броньованої, 3 бойові броньовані машини, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 16 одиниць автомобільної, 4 паливозаправника та одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 24 квітня на Донбасі відбито 7 атак ворога. Знищено 13 танків, 3 артсистеми, 17 одиниць бронетехніки, 3 безпілотники, - штаб ООС
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"Урожайний" день! Молодці, так тримати! 💪👍
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26.04.2022 22:13 Відповісти
Ой, "замочать" і самого бункерного діда в сортирі, ой. замочать.

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26.04.2022 22:15 Відповісти
Число уничтоженой техники за сутки стало равняться батальонной группе.. При том что ВВС РФ просто не долетает в зону активных боев.
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26.04.2022 22:15 Відповісти
Ещё как долетают... Иначе откуда же были сбитые СУшки и вертолёты орков практически каждый день... Да и в роликах наши воины постоянно говорят, что регулярно всё аналоговнетное летает.
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27.04.2022 00:10 Відповісти
11 артилерійських систем - ось це найголовніше, якщо буде збільшуватись щодня, вони втратят свій основний козир
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26.04.2022 22:28 Відповісти
Зараз небо блискае вогнем в сторону Кременої . Як там видержують наші хлопці в мене мозгів нехватае це усвідомити.. СЛАВА ЗСУ.
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26.04.2022 22:31 Відповісти
 
 