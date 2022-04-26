Впродовж 26 квітня на Донбасі відбито 9 атак ворога, знищено 9 танків, 11 артсистем, 14 одиниць броньованої техніки, - штаб ООС
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На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбивають атаки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомлненні зазначається: "Упродовж поточної доби, 26 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили 9 танків, 11 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної техніки, 14 одиниць броньованої, 3 бойові броньовані машини, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 16 одиниць автомобільної, 4 паливозаправника та одну зенітну установку.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"
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