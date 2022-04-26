Большинству россиян придется заплатить бедностью за агрессивную политику их руководства, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что придет время, когда России придется признать, что мир нужен.
Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня российские войска продолжили ракетные удары по нашей земле. В частности, в Одесской области. Продолжили атаковать наши войска под Харьковом, на Донбассе. Пытаются изобразить в Херсоне и в части Запорожской области якобы новую власть. Меняют флаги, демонстрируют каких-то самоубийц в роли коллабарантов. А что это дает России?Только новые потери.
Будет новый санкционный пакет от Евросоюза. Будет еще больше ограничений для торговли. Неизбежен будет отказ абсолютного большинства стран мира от российской нефти и других российских энергоносителей. Никакой адекватной стране не захочется приглашать к сотрудничеству "Росатом". Большинству россиян придется заплатить нищетой за агрессивную политику руководства их государства. И каждого, я подчеркиваю, каждого военного преступника и коллаборанта мы установим, найдем и привлечем к ответственности. Чем длиннее и жестче будет эта война, тем больше ресурсов будет израсходовано не только нами, но и миром на установление справедливости и наказание всех виновных. Придет время, когда и России придется признать, что мир нужен", - подчеркнул президент.
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Вопрос в цене, которую заплатили украинцы за дилетантизм власти, и инфантилизм своего выбора.
З 24 серпня 1991 року під юрисдикцію України перейшли 14 мотострілецьких, 4 танкові, 3 артилерійські дивізії, 8 артилерійських бригад, 4 бригади спеціального призначення, 2 повітряно-десантні бригади, 9 бригад ПВО, 7 полків літаків 1100 бойових літаків ) та окрема армія ППО.
...і одразу оперативно створено мем:
Наше життя і так коротке, а тут ще й війна.
окрім зруйнуваних будинків, квартир і машин
як колись було з німеччиною