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Новости Война
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Большинству россиян придется заплатить бедностью за агрессивную политику их руководства, - Зеленский

путін

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что придет время, когда России придется признать, что мир нужен.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня российские войска продолжили ракетные удары по нашей земле. В частности, в Одесской области. Продолжили атаковать наши войска под Харьковом, на Донбассе. Пытаются изобразить в Херсоне и в части Запорожской области якобы новую власть. Меняют флаги, демонстрируют каких-то самоубийц в роли коллабарантов. А что это дает России?Только новые потери.

Будет новый санкционный пакет от Евросоюза. Будет еще больше ограничений для торговли. Неизбежен будет отказ абсолютного большинства стран мира от российской нефти и других российских энергоносителей. Никакой адекватной стране не захочется приглашать к сотрудничеству "Росатом". Большинству россиян придется заплатить нищетой за агрессивную политику руководства их государства. И каждого, я подчеркиваю, каждого военного преступника и коллаборанта мы установим, найдем и привлечем к ответственности. Чем длиннее и жестче будет эта война, тем больше ресурсов будет израсходовано не только нами, но и миром на установление справедливости и наказание всех виновных. Придет время, когда и России придется признать, что мир нужен", - подчеркнул президент.

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Зеленский Владимир (20511)


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Топ комментарии
+25
Мир буде тоді, коли рашки не стане зовсім. От тоді заживемо. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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26.04.2022 22:30
+12
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26.04.2022 22:38
+10
вообще похрен чем там будут платить кацапы.
Вопрос в цене, которую заплатили украинцы за дилетантизм власти, и инфантилизм своего выбора.
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26.04.2022 22:31
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За дурість проголосовавших за нього.
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26.04.2022 23:32 Ответить
Мир буде тоді, коли рашки не стане зовсім. От тоді заживемо. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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26.04.2022 22:30 Ответить
Є ні! Кацапів потрібно добряче відмудохати на глибину 100 км. вздовж кордонів з Україною не заходячи на їх роздовбану територію. А сам ********* нам потрібний лише до тих пір поки не виплатить репарації та контрибуції! Ну от як з тієї Якутії вимагати репарації коли їх грабували як липку московити і ніякого стосунку до прийняття рішення про напад на Україну якути не мали? З одного боку все багатство ********** і грошуі на війну звідти а з другого виходить що ще й Україна почне їх грабувати репараціями.... А московити як були голі, босі і в болоті так там і залишаться і ніяких ресурсів у них ніколи не було і не буде.
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26.04.2022 22:52 Ответить
вообще похрен чем там будут платить кацапы.
Вопрос в цене, которую заплатили украинцы за дилетантизм власти, и инфантилизм своего выбора.
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26.04.2022 22:31 Ответить
А щодо кацапів, то якось насрати що вони будуть бідні. Бідні бо дурні. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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26.04.2022 22:32 Ответить
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26.04.2022 22:38 Ответить
От дебіли... В путіна 7 яхт по сотні мільйонів кожна, а вони труси та собачі будки на чужій землі крадуть...
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26.04.2022 23:15 Ответить
А от чи буде путін за них лайно їсти? Чи лише смердам довірить?
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27.04.2022 01:25 Ответить
Кацап стає "людиною" тільки коли собаки кістки оближуть!
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26.04.2022 22:38 Ответить
Ну, так собі людиною... хіба що для шкільного кабінету біології... почепити на штатив і показувати дітям будову шкілета людини...
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26.04.2022 22:46 Ответить
Естонія перехопила партію кокаїна 3.5 тонни на пів мільярда євро який було сховано у вантажі бананів ,з місцем призначення порт Санкт-Петербург)))
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26.04.2022 22:40 Ответить
Опять он за раиссян переживает больше, чем за украинцев.
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26.04.2022 22:42 Ответить
Більшості українців доведетця заплатити за свій вибір у 2019 році .
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26.04.2022 22:42 Ответить
Основна шкода армії була від 1994 до 2013 року і це об'єктивний фактор так як
З 24 серпня 1991 року під юрисдикцію України перейшли 14 мотострілецьких, 4 танкові, 3 артилерійські дивізії, 8 артилерійських бригад, 4 бригади спеціального призначення, 2 повітряно-десантні бригади, 9 бригад ПВО, 7 полків літаків 1100 бойових літаків ) та окрема армія ППО.
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27.04.2022 12:15 Ответить
Та цей руснявий скот готовий у лаптях ходити заради путлєра і вялічія, що з них узяти!
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26.04.2022 22:45 Ответить
Див. скріншот у моєму коменті вище (це не фейк, колега знайшла у брянському пабліку під час тролювання кацапів на їхній території) - унтерменші готові не тільки у лаптях ходити, але й ГЕ-ГЕ-ГЕ їсти 💩💩💩

...і одразу оперативно створено мем:

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26.04.2022 22:54 Ответить
на фоне уничтожения нефтебазы в брянске сегодня цена на нефть поднялась на 3%. фьючерсы на нефть уралс не котировались.
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26.04.2022 22:49 Ответить
и фьючерсы на пеньку взлетели на 3%
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27.04.2022 00:04 Ответить
Агресивна політика керівництва є наслідком невиліковного хронічного *********** населення північно-східної вигрібної ями.
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26.04.2022 22:50 Ответить
не жили богато-нех.й привыкать
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26.04.2022 22:56 Ответить
Болтає язиком туди-сюди. А потім як мир с Московієй підпише, що всі санкції з Росії знімуть, а з громадян україни безвіз.
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26.04.2022 22:59 Ответить
Да россиянам насрать на бедность,главное наличие боярышника и величие.А чего не хватает-награбят.
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26.04.2022 23:00 Ответить
Вони вже бідні, якщо мародёрять на війні....
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26.04.2022 23:00 Ответить
кацапы готовы жрать ягель и работать на заводах по обстрелам Украины в три смены за еду, имхо. ну, или их заставят, а они как известно "политикой не интересуются"
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26.04.2022 23:02 Ответить
Доколе у них будет боярышник в свободной продаже, они будут считать себя боярами!
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26.04.2022 23:28 Ответить
Знову керівництво росії винне. Коли ж ти зрозумієш, що винні всі росіяни. Починаючі з дитячого садочку.
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26.04.2022 23:29 Ответить
Нет не будет Рашка платить свои обязательства никогда... Царская Империя ка ктолько упала в ДНО Ампиратор раз и отрекся от трона и власти и пошла банда гулять создали новый мир и типа а мы платить по долгам Царя не будем и точка нет правда германии они выплатили ЗА НАС С ВАМИ УКРАИНЫ СЧЕТ ПОГАСИЛИ МЫ ДОЛГИ НА 75% дальше интересней...... надо денег в Россию опять Украина платила жизнями и зерном и ГОЛОДОМОРОМ.. ПОТОМ ГОЛОД 1947 ГОДА.. потом в 1954 нам навесили Крым мол вычухивайте его хохлы.. СССР когда пробил ДНО и улетел в Космос распался.... все кому должны--- прощаем...так будет и с Рашкой распадутся типа на разные образования напишут в своих местных конституциях мол по долгам России не отвечаем пройдёт лет 30-50 и опять соберётся банда орков и мордора и начнет **..ть миру мозги только ТОТАЛЬНОЕ ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ КАЦАПОВ И ВСЕХ НАРОДОВ В ПОЛНЫЙ НОЛЬ.. ТЕРИИТОРИЮ Рашки надо превратить в ядерный полигон свалку химических отходов зоны как ЧАЭС только раз в 40-100 больше и таких зон с 10 не меньше ... никакого метала техн7ики электричества плотин мостов дорог ничего деревушки топор лопата и вилы для обработки земли и ружья для охоты.. и тотальный контроль инспекции как где то в глухомани заметили кривой взгляд-- уничтожать деревню поселок всех скопом выжигать напалмом огнеметами... цель одна довести их на уровень пещерных людей с простым стадным коллективизмом и больше чем по 100 особей в стадо не собираться..
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26.04.2022 23:30 Ответить
Та їм *****! Вони самі не живуть та нам не дають.

Наше життя і так коротке, а тут ще й війна.
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26.04.2022 23:36 Ответить
Ці створіння звикли жити у своєму лайні, і тягнути інших у те гівно
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26.04.2022 23:49 Ответить
Тебя ипут их проблемы? Чем заняты твои мозги, слуга?
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27.04.2022 00:18 Ответить
треба оформити чи в суді чи іншим чином щоб мордор виплачував компенсації всім постраждалим від війни,
окрім зруйнуваних будинків, квартир і машин
як колись було з німеччиною
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27.04.2022 00:23 Ответить
Так шо оно всё время переживает за тех гандонов за паребриком- бедные, бедные руские, они хорошие, они никогда не нападут на Украину(зеленский, мюнхен, неделя до войны).
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27.04.2022 00:39 Ответить
та не більшості росіян, а кожному козломордому кацапському падлі...
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27.04.2022 05:12 Ответить
В отношениях со своей властью орки это потерпевшие, так было всегда, поэтому они заплатят тем и столько, чем и сколько их хозяева посчитают нужным с них получить, никому даже в голову не придёт о чём-то спрашивать это стадо. Лебеду и кору с деревьев жрать будут, а заплатят столько, сколько нужно, ибо рабы.
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27.04.2022 06:21 Ответить
Якщо москва не підпише капітуляцію і, отже, не визнає репарації, повоєнна бідність чекає нас.
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27.04.2022 08:22 Ответить
этому скоту *****.как лежали тыщу лет в дерьме,так и будут дальше лежать.
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27.04.2022 17:23 Ответить
 
 