Большинству россиян придется заплатить бедностью за агрессивную политику их руководства, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что придет время, когда России придется признать, что мир нужен.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня российские войска продолжили ракетные удары по нашей земле. В частности, в Одесской области. Продолжили атаковать наши войска под Харьковом, на Донбассе. Пытаются изобразить в Херсоне и в части Запорожской области якобы новую власть. Меняют флаги, демонстрируют каких-то самоубийц в роли коллабарантов. А что это дает России?Только новые потери.

Будет новый санкционный пакет от Евросоюза. Будет еще больше ограничений для торговли. Неизбежен будет отказ абсолютного большинства стран мира от российской нефти и других российских энергоносителей. Никакой адекватной стране не захочется приглашать к сотрудничеству "Росатом". Большинству россиян придется заплатить нищетой за агрессивную политику руководства их государства. И каждого, я подчеркиваю, каждого военного преступника и коллаборанта мы установим, найдем и привлечем к ответственности. Чем длиннее и жестче будет эта война, тем больше ресурсов будет израсходовано не только нами, но и миром на установление справедливости и наказание всех виновных. Придет время, когда и России придется признать, что мир нужен", - подчеркнул президент.

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