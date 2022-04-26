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Більшості росіян доведеться заплатити бідністю за агресивну політику їхнього керівництва, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент Володимир Зеленський наголосив, що настане час, коли Росії доведеться визнати, що мир потрібен.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російські війська продовжили ракетні удари по нашій землі. Зокрема, в Одеській області. Продовжили атакувати наші війська під Харковом, на Донбасі. Намагаються зобразити в Херсоні та в частині Запорізької області нібито нову владу. Міняють прапори, демонструють якихось самогубців в ролі колаборантів. А що це дає Росії? Тільки нові втрати.

Буде новий санкційний пакет від ЄС. Буде ще більше обмежень для торгівлі. Неминучою буде відмова абсолютної більшості країн світу від російської нафти та інших російських енергоносіїв. Жодній адекватній країні не захочеться запрошувати до співпраці "Росатом". Більшості росіян доведеться заплатити бідністю за агресивну політику керівництва їхньої держави. І кожного, я підкреслюю, кожного воєнного злочинця і колаборанта ми встановимо, знайдемо і притягнемо до відповідальності. Чим довшою і жорстокішою буде ця війна, тим більше ресурсів буде витрачено не тільки нами, але й світом на встановлення справедливості і покарання всіх винних. Настане час, коли і Росії доведеться визнати, що мир потрібен", - наголосив президент.

Також читайте: Росія прагне розшматувати центр та схід Європи, тому вільний світ допомагатиме Україні ще більше, - Зеленський
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Топ коментарі
+25
Мир буде тоді, коли рашки не стане зовсім. От тоді заживемо. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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26.04.2022 22:30
+12
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26.04.2022 22:38
+10
вообще похрен чем там будут платить кацапы.
Вопрос в цене, которую заплатили украинцы за дилетантизм власти, и инфантилизм своего выбора.
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26.04.2022 22:31
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За дурість проголосовавших за нього.
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26.04.2022 23:32 Відповісти
Мир буде тоді, коли рашки не стане зовсім. От тоді заживемо. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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26.04.2022 22:30 Відповісти
Є ні! Кацапів потрібно добряче відмудохати на глибину 100 км. вздовж кордонів з Україною не заходячи на їх роздовбану територію. А сам ********* нам потрібний лише до тих пір поки не виплатить репарації та контрибуції! Ну от як з тієї Якутії вимагати репарації коли їх грабували як липку московити і ніякого стосунку до прийняття рішення про напад на Україну якути не мали? З одного боку все багатство ********** і грошуі на війну звідти а з другого виходить що ще й Україна почне їх грабувати репараціями.... А московити як були голі, босі і в болоті так там і залишаться і ніяких ресурсів у них ніколи не було і не буде.
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26.04.2022 22:52 Відповісти
вообще похрен чем там будут платить кацапы.
Вопрос в цене, которую заплатили украинцы за дилетантизм власти, и инфантилизм своего выбора.
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26.04.2022 22:31 Відповісти
А щодо кацапів, то якось насрати що вони будуть бідні. Бідні бо дурні. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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26.04.2022 22:32 Відповісти
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26.04.2022 22:38 Відповісти
От дебіли... В путіна 7 яхт по сотні мільйонів кожна, а вони труси та собачі будки на чужій землі крадуть...
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26.04.2022 23:15 Відповісти
А от чи буде путін за них лайно їсти? Чи лише смердам довірить?
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27.04.2022 01:25 Відповісти
Кацап стає "людиною" тільки коли собаки кістки оближуть!
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26.04.2022 22:38 Відповісти
Ну, так собі людиною... хіба що для шкільного кабінету біології... почепити на штатив і показувати дітям будову шкілета людини...
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26.04.2022 22:46 Відповісти
Естонія перехопила партію кокаїна 3.5 тонни на пів мільярда євро який було сховано у вантажі бананів ,з місцем призначення порт Санкт-Петербург)))
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26.04.2022 22:40 Відповісти
Опять он за раиссян переживает больше, чем за украинцев.
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26.04.2022 22:42 Відповісти
Більшості українців доведетця заплатити за свій вибір у 2019 році .
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26.04.2022 22:42 Відповісти
Основна шкода армії була від 1994 до 2013 року і це об'єктивний фактор так як
З 24 серпня 1991 року під юрисдикцію України перейшли 14 мотострілецьких, 4 танкові, 3 артилерійські дивізії, 8 артилерійських бригад, 4 бригади спеціального призначення, 2 повітряно-десантні бригади, 9 бригад ПВО, 7 полків літаків 1100 бойових літаків ) та окрема армія ППО.
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27.04.2022 12:15 Відповісти
Та цей руснявий скот готовий у лаптях ходити заради путлєра і вялічія, що з них узяти!
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26.04.2022 22:45 Відповісти
Див. скріншот у моєму коменті вище (це не фейк, колега знайшла у брянському пабліку під час тролювання кацапів на їхній території) - унтерменші готові не тільки у лаптях ходити, але й ГЕ-ГЕ-ГЕ їсти 💩💩💩

...і одразу оперативно створено мем:

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26.04.2022 22:54 Відповісти
на фоне уничтожения нефтебазы в брянске сегодня цена на нефть поднялась на 3%. фьючерсы на нефть уралс не котировались.
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26.04.2022 22:49 Відповісти
и фьючерсы на пеньку взлетели на 3%
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27.04.2022 00:04 Відповісти
Агресивна політика керівництва є наслідком невиліковного хронічного *********** населення північно-східної вигрібної ями.
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26.04.2022 22:50 Відповісти
не жили богато-нех.й привыкать
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26.04.2022 22:56 Відповісти
Болтає язиком туди-сюди. А потім як мир с Московієй підпише, що всі санкції з Росії знімуть, а з громадян україни безвіз.
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26.04.2022 22:59 Відповісти
Да россиянам насрать на бедность,главное наличие боярышника и величие.А чего не хватает-награбят.
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26.04.2022 23:00 Відповісти
Вони вже бідні, якщо мародёрять на війні....
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26.04.2022 23:00 Відповісти
кацапы готовы жрать ягель и работать на заводах по обстрелам Украины в три смены за еду, имхо. ну, или их заставят, а они как известно "политикой не интересуются"
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26.04.2022 23:02 Відповісти
Доколе у них будет боярышник в свободной продаже, они будут считать себя боярами!
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26.04.2022 23:28 Відповісти
Знову керівництво росії винне. Коли ж ти зрозумієш, що винні всі росіяни. Починаючі з дитячого садочку.
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26.04.2022 23:29 Відповісти
Нет не будет Рашка платить свои обязательства никогда... Царская Империя ка ктолько упала в ДНО Ампиратор раз и отрекся от трона и власти и пошла банда гулять создали новый мир и типа а мы платить по долгам Царя не будем и точка нет правда германии они выплатили ЗА НАС С ВАМИ УКРАИНЫ СЧЕТ ПОГАСИЛИ МЫ ДОЛГИ НА 75% дальше интересней...... надо денег в Россию опять Украина платила жизнями и зерном и ГОЛОДОМОРОМ.. ПОТОМ ГОЛОД 1947 ГОДА.. потом в 1954 нам навесили Крым мол вычухивайте его хохлы.. СССР когда пробил ДНО и улетел в Космос распался.... все кому должны--- прощаем...так будет и с Рашкой распадутся типа на разные образования напишут в своих местных конституциях мол по долгам России не отвечаем пройдёт лет 30-50 и опять соберётся банда орков и мордора и начнет **..ть миру мозги только ТОТАЛЬНОЕ ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ КАЦАПОВ И ВСЕХ НАРОДОВ В ПОЛНЫЙ НОЛЬ.. ТЕРИИТОРИЮ Рашки надо превратить в ядерный полигон свалку химических отходов зоны как ЧАЭС только раз в 40-100 больше и таких зон с 10 не меньше ... никакого метала техн7ики электричества плотин мостов дорог ничего деревушки топор лопата и вилы для обработки земли и ружья для охоты.. и тотальный контроль инспекции как где то в глухомани заметили кривой взгляд-- уничтожать деревню поселок всех скопом выжигать напалмом огнеметами... цель одна довести их на уровень пещерных людей с простым стадным коллективизмом и больше чем по 100 особей в стадо не собираться..
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26.04.2022 23:30 Відповісти
Та їм *****! Вони самі не живуть та нам не дають.

Наше життя і так коротке, а тут ще й війна.
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26.04.2022 23:36 Відповісти
Ці створіння звикли жити у своєму лайні, і тягнути інших у те гівно
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26.04.2022 23:49 Відповісти
Тебя ипут их проблемы? Чем заняты твои мозги, слуга?
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27.04.2022 00:18 Відповісти
треба оформити чи в суді чи іншим чином щоб мордор виплачував компенсації всім постраждалим від війни,
окрім зруйнуваних будинків, квартир і машин
як колись було з німеччиною
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27.04.2022 00:23 Відповісти
Так шо оно всё время переживает за тех гандонов за паребриком- бедные, бедные руские, они хорошие, они никогда не нападут на Украину(зеленский, мюнхен, неделя до войны).
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27.04.2022 00:39 Відповісти
та не більшості росіян, а кожному козломордому кацапському падлі...
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27.04.2022 05:12 Відповісти
В отношениях со своей властью орки это потерпевшие, так было всегда, поэтому они заплатят тем и столько, чем и сколько их хозяева посчитают нужным с них получить, никому даже в голову не придёт о чём-то спрашивать это стадо. Лебеду и кору с деревьев жрать будут, а заплатят столько, сколько нужно, ибо рабы.
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27.04.2022 06:21 Відповісти
Якщо москва не підпише капітуляцію і, отже, не визнає репарації, повоєнна бідність чекає нас.
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27.04.2022 08:22 Відповісти
этому скоту *****.как лежали тыщу лет в дерьме,так и будут дальше лежать.
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27.04.2022 17:23 Відповісти
 
 