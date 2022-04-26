Більшості росіян доведеться заплатити бідністю за агресивну політику їхнього керівництва, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що настане час, коли Росії доведеться визнати, що мир потрібен.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російські війська продовжили ракетні удари по нашій землі. Зокрема, в Одеській області. Продовжили атакувати наші війська під Харковом, на Донбасі. Намагаються зобразити в Херсоні та в частині Запорізької області нібито нову владу. Міняють прапори, демонструють якихось самогубців в ролі колаборантів. А що це дає Росії? Тільки нові втрати.

Буде новий санкційний пакет від ЄС. Буде ще більше обмежень для торгівлі. Неминучою буде відмова абсолютної більшості країн світу від російської нафти та інших російських енергоносіїв. Жодній адекватній країні не захочеться запрошувати до співпраці "Росатом". Більшості росіян доведеться заплатити бідністю за агресивну політику керівництва їхньої держави. І кожного, я підкреслюю, кожного воєнного злочинця і колаборанта ми встановимо, знайдемо і притягнемо до відповідальності. Чим довшою і жорстокішою буде ця війна, тим більше ресурсів буде витрачено не тільки нами, але й світом на встановлення справедливості і покарання всіх винних. Настане час, коли і Росії доведеться визнати, що мир потрібен", - наголосив президент.

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