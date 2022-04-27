Украинские военные нанесли удар по позициям российских оккупантов на о. Змеиный
Вчера украинские защитники в зоне Оперативного Командования "Південь" нанесли удар по российским позициям на о. Змеиный.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Оперативного Командования "Південь" , опубликованном в Фейсбуке
"В Черноморской операционной зоне нашими силами нанесено поражение по вражеским позициям на острове Змеином. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", потери рашистов уточняются" – говорится в сообщении.
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