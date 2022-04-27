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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские военные нанесли удар по позициям российских оккупантов на о. Змеиный

зміїний,острів

Вчера украинские защитники в зоне Оперативного Командования "Південь" нанесли удар по российским позициям на о. Змеиный.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Оперативного Командования "Південь" , опубликованном в Фейсбуке

"В Черноморской операционной зоне нашими силами нанесено поражение по вражеским позициям на острове Змеином. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", потери рашистов уточняются" – говорится в сообщении.

Смотрите также: Бойцы "Азова" под Гуляйполем отбили атаку россиян и взяли в плен оккупантов. ФОТО

Автор: 

Змеиный (180) ВСУ (6629)


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Топ комментарии
+102
Дуже гарна новина.Не зупиняйтесь...
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27.04.2022 07:23
+76
Молодці, хлопці.
Лупіть по цих уродах.
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27.04.2022 07:24
+53
Новини такі, як бальзам на душу !!!
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27.04.2022 07:28
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Дуже гарна новина.Не зупиняйтесь...
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27.04.2022 07:23 Ответить
Молодці, хлопці.
Лупіть по цих уродах.
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27.04.2022 07:24 Ответить
Нечего было не свое захватывать.
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27.04.2022 07:27 Ответить
Новини такі, як бальзам на душу !!!
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27.04.2022 07:28 Ответить
Слава Збройним Силам України!
ЗСУ найсильніша армія у світі!
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27.04.2022 07:31 Ответить
Буде міні-Чорнобаївка...
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27.04.2022 07:32 Ответить
о. Змеиный по форме немного Крым напоминает.
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27.04.2022 07:35 Ответить
Прелестно
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27.04.2022 07:35 Ответить
для кацапов везде должна быть только выжженная земля...
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27.04.2022 07:36 Ответить
Пора вже у Криму бази лупити...
Зброя вже на позиціях...
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27.04.2022 07:37 Ответить
Этого мало после разрушения криворожской ТЭЦ и моста в одесской области и много чего еще... Должно быть с трупами кацапских свиноматок.
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27.04.2022 07:38 Ответить
Кременчуцької
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27.04.2022 08:47 Ответить
у них в методичке криворожская
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27.04.2022 09:07 Ответить
В Зеленодольске Криворожская ТЭЦ
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27.04.2022 09:34 Ответить
так, але нема нічого про те, що її бомбили
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27.04.2022 09:58 Ответить
Валентин Резніченко: Окупанти влучили в трансформаторний енергоблок. Серед постраждалих-один працівник станції.
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27.04.2022 10:44 Ответить
Усьо!
Десанту не буде - десантура не захоче бичків годувати.
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27.04.2022 07:43 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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27.04.2022 07:43 Ответить
Доречі із Сум до москви 650 км ... Недалеко ...
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27.04.2022 07:44 Ответить
Биймо русню козаки всюди де побачиш.
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27.04.2022 07:47 Ответить
Таки HIMARS чи шо?
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27.04.2022 07:50 Ответить
кацапи не встигли назву на ракеті прочитати )))
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27.04.2022 08:51 Ответить
Чудова мішень для тренувань точної стрільби.
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27.04.2022 07:52 Ответить
Так і є! Це справді пр стрілка нової зброї! І кор сео, І водночас безпечно для мирного населення.
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27.04.2022 07:59 Ответить
А почему не по крымским аэродромам, откуда ежедневно и еженощно летят ваталеты бомбить наши города и военных?
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27.04.2022 07:58 Ответить
пристрілюємось. скоро буде.
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27.04.2022 08:02 Ответить
наші бойові крівєткі ще з Бєлгорода не повернулися. Ти не переживай, кацапчику, дістанемо і вамкриш
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27.04.2022 16:19 Ответить
Ранок почався зі справді чудової новини )))
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27.04.2022 08:02 Ответить
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27.04.2022 08:03 Ответить
А тому шо дебіли - нету тела, нету дела. Стрельнули б у макітру, та й усіх справ...
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27.04.2022 08:10 Ответить
Треба було грохнути цього наркомана та пивокрада юрченка і прикопати десь в посадці. Ох і наволоч.
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27.04.2022 08:11 Ответить
Прокуратурі ж більше нічим зайнятись.....На" слугах народу" уже клейма ніде ставити,а вони все опонентів переслідують...ну-ну...
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27.04.2022 08:12 Ответить
Тут і прокуратура і ДБР миттєво реагують, а де реакція на факт розмінування Кримського перешийку? "Зелена" влада провокує військових? Думає, що не на часі і військові промовчать?
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27.04.2022 08:17 Ответить
Не ходи нікуди.Після війни сходиш,разом із побратимами.А по дорозі і до нардепів заглянете,щоб двічі не ходити.
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27.04.2022 08:57 Ответить
На Змеином находиться и посылать нах могут только украинские погранцы. Все остальные подлежат уничтожению.
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27.04.2022 08:14 Ответить
Интересно, чем ударили
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27.04.2022 08:24 Ответить
Кацапи проситали назву "Зміїнний" і подумали, що то їхнє гніздо. То, кацапня, місце захисту від напливу змій і вам там засунуть в дупу ваше нацистське Z - половина від нацистського хреста.
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27.04.2022 08:29 Ответить
Ну пусть будет Стрела 🤣💥🔥
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27.04.2022 08:38 Ответить
Це психологічний тиск. Чув про таке?
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27.04.2022 09:22 Ответить
Ти не переживай, кацапчику, дістанемо і лугандонію, і вамкриш
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27.04.2022 16:22 Ответить
Dipus Sagitta ,Я с Вами не согласен, Змиинный, это символ , как , Москва, и расширение 11- ти келомеровой зоны ,акватории Украины . Это очень важно
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27.04.2022 09:33 Ответить
Це, мабуть, практичне випробування НОВИНОК?
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27.04.2022 11:56 Ответить
А тренуватись на чому? Дальність, точність... Чи ви думаєте що нова техніка з інструкцією як у чайника?
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27.04.2022 13:25 Ответить
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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27.04.2022 09:44 Ответить
А вы думает в Приднестровье просто так начали оружием бряцать? Наверняка поступал команды из Змеиного. Не нужно тут рассказывать Генштабу что делать
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27.04.2022 09:55 Ответить
А скільки до Зміїного км.? Щось там цікаве ударило, мабуть перші практичні спроби НОВИНОК!?
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27.04.2022 11:54 Ответить
"Злі" язики кажуть шо ше й кораблик якійсь пішов на дно...
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27.04.2022 12:00 Ответить
 
 