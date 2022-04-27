Українські військові завдали удару по позиціях російських окупантів на о. Зміїний

Минулої доби українські захисники в зоні Оперативного Командування "Південь" завдали удару по російським позиціям на о. Зміїний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Оперативного Командування "Південь", опублікованому на Фейсбуці

"У Чорноморській операційній зоні нашими силами завдано ураження по ворожих позиціях на острові Зміїному. Зафіксовано влучення в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10", втрати рашистів уточнюються" – зазначено в повідомленні.

Також дивіться: Прикордонник Роман Грибов, автор гасла "Русский военный корабль, иди нах#й", повернувся з полону додому. ВIДЕО