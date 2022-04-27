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Українські військові завдали удару по позиціях російських окупантів на о. Зміїний
Минулої доби українські захисники в зоні Оперативного Командування "Південь" завдали удару по російським позиціям на о. Зміїний.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Оперативного Командування "Південь", опублікованому на Фейсбуці
"У Чорноморській операційній зоні нашими силами завдано ураження по ворожих позиціях на острові Зміїному. Зафіксовано влучення в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10", втрати рашистів уточнюються" – зазначено в повідомленні.
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+102 Александр Чуднивец #474549
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+53 Лора Нагорняк #404104
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