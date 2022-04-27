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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українські військові завдали удару по позиціях російських окупантів на о. Зміїний

зміїний,острів

Минулої доби українські захисники в зоні Оперативного Командування "Південь" завдали удару по російським позиціям на о. Зміїний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Оперативного Командування "Південь", опублікованому на Фейсбуці

"У Чорноморській операційній зоні нашими силами завдано ураження по ворожих позиціях на острові Зміїному. Зафіксовано влучення в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10", втрати рашистів уточнюються" – зазначено в повідомленні.

Також дивіться: Прикордонник Роман Грибов, автор гасла "Русский военный корабль, иди нах#й", повернувся з полону додому. ВIДЕО

Автор: 

Зміїний (164) ЗСУ (7592)


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Топ коментарі
+102
Дуже гарна новина.Не зупиняйтесь...
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27.04.2022 07:23
+76
Молодці, хлопці.
Лупіть по цих уродах.
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27.04.2022 07:24
+53
Новини такі, як бальзам на душу !!!
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27.04.2022 07:28
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Дуже гарна новина.Не зупиняйтесь...
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27.04.2022 07:23 Відповісти
Молодці, хлопці.
Лупіть по цих уродах.
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27.04.2022 07:24 Відповісти
Нечего было не свое захватывать.
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27.04.2022 07:27 Відповісти
Новини такі, як бальзам на душу !!!
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27.04.2022 07:28 Відповісти
Слава Збройним Силам України!
ЗСУ найсильніша армія у світі!
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27.04.2022 07:31 Відповісти
Буде міні-Чорнобаївка...
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27.04.2022 07:32 Відповісти
о. Змеиный по форме немного Крым напоминает.
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27.04.2022 07:35 Відповісти
Прелестно
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27.04.2022 07:35 Відповісти
для кацапов везде должна быть только выжженная земля...
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27.04.2022 07:36 Відповісти
Пора вже у Криму бази лупити...
Зброя вже на позиціях...
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27.04.2022 07:37 Відповісти
Этого мало после разрушения криворожской ТЭЦ и моста в одесской области и много чего еще... Должно быть с трупами кацапских свиноматок.
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27.04.2022 07:38 Відповісти
Кременчуцької
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27.04.2022 08:47 Відповісти
у них в методичке криворожская
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27.04.2022 09:07 Відповісти
В Зеленодольске Криворожская ТЭЦ
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27.04.2022 09:34 Відповісти
так, але нема нічого про те, що її бомбили
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27.04.2022 09:58 Відповісти
Валентин Резніченко: Окупанти влучили в трансформаторний енергоблок. Серед постраждалих-один працівник станції.
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27.04.2022 10:44 Відповісти
Усьо!
Десанту не буде - десантура не захоче бичків годувати.
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27.04.2022 07:43 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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27.04.2022 07:43 Відповісти
Доречі із Сум до москви 650 км ... Недалеко ...
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27.04.2022 07:44 Відповісти
Биймо русню козаки всюди де побачиш.
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27.04.2022 07:47 Відповісти
Таки HIMARS чи шо?
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27.04.2022 07:50 Відповісти
кацапи не встигли назву на ракеті прочитати )))
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27.04.2022 08:51 Відповісти
Чудова мішень для тренувань точної стрільби.
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27.04.2022 07:52 Відповісти
Так і є! Це справді пр стрілка нової зброї! І кор сео, І водночас безпечно для мирного населення.
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27.04.2022 07:59 Відповісти
А почему не по крымским аэродромам, откуда ежедневно и еженощно летят ваталеты бомбить наши города и военных?
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27.04.2022 07:58 Відповісти
пристрілюємось. скоро буде.
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27.04.2022 08:02 Відповісти
наші бойові крівєткі ще з Бєлгорода не повернулися. Ти не переживай, кацапчику, дістанемо і вамкриш
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27.04.2022 16:19 Відповісти
Ранок почався зі справді чудової новини )))
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27.04.2022 08:02 Відповісти
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27.04.2022 08:03 Відповісти
А тому шо дебіли - нету тела, нету дела. Стрельнули б у макітру, та й усіх справ...
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27.04.2022 08:10 Відповісти
Треба було грохнути цього наркомана та пивокрада юрченка і прикопати десь в посадці. Ох і наволоч.
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27.04.2022 08:11 Відповісти
Прокуратурі ж більше нічим зайнятись.....На" слугах народу" уже клейма ніде ставити,а вони все опонентів переслідують...ну-ну...
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27.04.2022 08:12 Відповісти
Тут і прокуратура і ДБР миттєво реагують, а де реакція на факт розмінування Кримського перешийку? "Зелена" влада провокує військових? Думає, що не на часі і військові промовчать?
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27.04.2022 08:17 Відповісти
Не ходи нікуди.Після війни сходиш,разом із побратимами.А по дорозі і до нардепів заглянете,щоб двічі не ходити.
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27.04.2022 08:57 Відповісти
На Змеином находиться и посылать нах могут только украинские погранцы. Все остальные подлежат уничтожению.
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27.04.2022 08:14 Відповісти
Интересно, чем ударили
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27.04.2022 08:24 Відповісти
Кацапи проситали назву "Зміїнний" і подумали, що то їхнє гніздо. То, кацапня, місце захисту від напливу змій і вам там засунуть в дупу ваше нацистське Z - половина від нацистського хреста.
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27.04.2022 08:29 Відповісти
Ну пусть будет Стрела 🤣💥🔥
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27.04.2022 08:38 Відповісти
Це психологічний тиск. Чув про таке?
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27.04.2022 09:22 Відповісти
Ти не переживай, кацапчику, дістанемо і лугандонію, і вамкриш
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27.04.2022 16:22 Відповісти
Dipus Sagitta ,Я с Вами не согласен, Змиинный, это символ , как , Москва, и расширение 11- ти келомеровой зоны ,акватории Украины . Это очень важно
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27.04.2022 09:33 Відповісти
Це, мабуть, практичне випробування НОВИНОК?
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27.04.2022 11:56 Відповісти
А тренуватись на чому? Дальність, точність... Чи ви думаєте що нова техніка з інструкцією як у чайника?
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27.04.2022 13:25 Відповісти
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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27.04.2022 09:44 Відповісти
А вы думает в Приднестровье просто так начали оружием бряцать? Наверняка поступал команды из Змеиного. Не нужно тут рассказывать Генштабу что делать
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27.04.2022 09:55 Відповісти
А скільки до Зміїного км.? Щось там цікаве ударило, мабуть перші практичні спроби НОВИНОК!?
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27.04.2022 11:54 Відповісти
"Злі" язики кажуть шо ше й кораблик якійсь пішов на дно...
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27.04.2022 12:00 Відповісти
 
 