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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг наращивает темпы наступления на Донецком и Слобожанском направлениях, - Минобороны

москаль,рф,ворог,враг,кацап,свинособаки,русня

Российские войска продолжают наступательную операцию с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также обеспечение сухопутного коридора в оккупированный Крым. Они совершили уже 138 вылетов самолетов.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически во всех направлениях агрессор оказывает интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, где оккупант готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях. Не прекращаются ракетные и авиационные удары по военным по всей территории Украины", - сказал Мотузяник.

Он отметил, что, в частности, оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил Вооруженных сил России выполнила 138 самолетных вылетов, из них по меньшей мере 38 – для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях.

Читайте: РФ сосредоточила в Белгородской области дополнительные подразделения, - Минобороны Украины

Спикер обратил внимание на то, что есть угроза продолжения ракетно-авиационных ударов по объектам Украины с территории Беларуси. По его словам, в целях усиления административного полицейского режима в пограничную зону в Беларуси, Брянскую область дополнительно введены подразделения из состава Росгвардии.

"Продолжается усиление охраны границы специальными техническими средствами наблюдения и совершенствуется инженерное оборудование позиций в районах пунктов пропуска. В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы с Украиной, чтобы сковать наши войска", - рассказал Мотузяник.

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Минобороны (9374) Мотузяник Александр (483)


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Топ комментарии
+16
Я дам вам РПГ і в'язку гранат і можете їхати нищити.
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27.04.2022 16:39
+10
Не плач.
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27.04.2022 16:49
+9
треба завдавати ударів по місцях, звідки вилітають їх ракети, авіація. в т.ч. й на території Білорусі. Лукашенка навряд буде щось багато говорити. Не в його інтересах.
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27.04.2022 16:31
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Темпи уже побачили, за сутки 2 пункти. Але ЗСУ зрівняють рахунки. Боріться і перемагайте
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27.04.2022 16:30 Ответить
спешат надо успеть до 9 мая к Богу попасть.... а то на парад привидений не возьмут
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27.04.2022 17:28 Ответить
треба завдавати ударів по місцях, звідки вилітають їх ракети, авіація. в т.ч. й на території Білорусі. Лукашенка навряд буде щось багато говорити. Не в його інтересах.
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27.04.2022 16:31 Ответить
Я вже про це два місяці пишу!!
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27.04.2022 16:34 Ответить
Я дам вам РПГ і в'язку гранат і можете їхати нищити.
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27.04.2022 16:39 Ответить
цікаво, чого в вас так "підгорає", коли на виконання подібної роботи в нас є і люди з відповідною кваліфікацією й засоби ураження? Вам шкода російських розрахунків біля тих ракет? Чи краще хай ракета прилетить в українське місто і вб`є купу людей, зруйнує критичну інфраструктуру?
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27.04.2022 16:47 Ответить
Засобів не має, чим пропонуєш ****** по аеродрому та одночасно авіаремонтному заводу у баранавичах, можу надати gps координати...
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27.04.2022 16:58 Ответить
Хлопці, хоча б 5 шт. БЛА QR 9 рішають всі проблеми з цими всима пусковими установками!
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27.04.2022 18:22 Ответить
Я щось не розумию,що видбуваецца?Таке враження,що мы перехвалили Залужного.И де Марченко?И що цэ за зустрич зели в Турции з путиным?
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27.04.2022 16:31 Ответить
А мені Іскандери в Білогородській області Дуже не подобаються!!Чого ми чекаємо??
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27.04.2022 16:35 Ответить
А що відбувається?Все по плану.Мобільна оборона.Максимальне виматування противника і потім різкий контрнаступ як під Київом.
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27.04.2022 16:35 Ответить
Взяли декілька сіл, а ви панікуєте відразу. Коли під Києвом стояли і майже оточили Миколаїв, то справи були гірші.
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27.04.2022 16:38 Ответить
Что именно Залужный делает неправильно? Как по-твоему надо это делать?
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27.04.2022 16:40 Ответить
як треба робити ми цивільні не знаємо, тільки ось я знаю напевно, що кумирів створювати не потрібно, а у воєнний час ще й небезпечно. І так.., Залужний керував ген.штабом коли бездарно профукали Південь
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27.04.2022 16:54 Ответить
кумирів створювати не потрібно...
А от якщо Ви так добре розбираєтесь, то чому ви ще коло компа, а не на 0???
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27.04.2022 17:04 Ответить
Если ты оцениваешь чьи-то действия, как неправильные (а именно в этом случае говорят "перехвалили"), значит, знаешь, как правильно. Почему, когда оцениваешь, ты забываешь, что являешься "цивільним"?
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27.04.2022 17:08 Ответить
Кумирів створювати не потрібно. Це стосується Зе, який позакривав проукраїнські канали, по яких 3 роки йому талдичили, що не можна скорочувати армію та військові програми.
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27.04.2022 17:58 Ответить
Как делал Марченко под Херсоном пока его не убрали
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27.04.2022 17:30 Ответить
За Залужного я писал ещё две недели назад , что он полностью на поводу у ОПы пошел, неужели не видно
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27.04.2022 17:29 Ответить
то есть зеленский и оппа сознательно сдают позиции и не дают военным применять все силы?
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27.04.2022 22:48 Ответить
естественно, им нужно торопиться, пока помощь запада к нам в полной мере не подошла...., но это палка о двух концах...., как гласит известная русская поговорка: поспешишь - людей насмешишь...., и я уверен, что так оно в оконцовке и будет.....
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27.04.2022 16:35 Ответить
К 9 мая они торопятся, победобесие
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27.04.2022 16:39 Ответить
Z-алупу ему на воротник, а ни 9-е мая.....
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27.04.2022 17:11 Ответить
Так тож про людей , а не про орків !
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27.04.2022 17:20 Ответить
пуйло хоче як козир на переговорах котел на Донбассі ..
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27.04.2022 16:41 Ответить
.
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27.04.2022 16:41 Ответить
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27.04.2022 19:15 Ответить
Це буде дуже довга війна. На виснаження. Будуть зруйновані міста та села. Буде зруйнована інфраструктура. Багато загине військових.
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27.04.2022 16:42 Ответить
Не плач.
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27.04.2022 16:49 Ответить
Главное - вырвать жало рашистской гадине.
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27.04.2022 16:50 Ответить
вона вже йде 9 рік, ви не помітили?
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27.04.2022 16:51 Ответить
Ще один "спец"

кумирів створювати не потрібно...
А от якщо Ви так добре розбираєтесь, то чому ви ще коло компа, а не на 0???
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27.04.2022 17:06 Ответить
Крим здали як результат позаблокового статусу України. До речі, ще не будучи президентом, Порошенко спробував поїхати до Криму, щоб поговорити з людьми. Його туди не допустили, і він змушений був повернутися. Пам'ятаєте?
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27.04.2022 18:02 Ответить
войну надо переносить на территорию россии, открывать фронт в Белгороде!
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27.04.2022 16:54 Ответить
Это очень правильное решение. Лучше всего подействует на врага. Сегодня в 21:00 Конгресс США голосует лендлиз. Обещают дать из вооружений всё, что попросим из того, что есть. Крылатые ракеты наземного базирования - самое то. Я двумя руками за то, что бы поражать военные и инфраструктурные объекты на территории врага! Беларусь и РФ должны гореть!
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27.04.2022 17:05 Ответить
спокойно, дуг - процесс идет! медленно, но идет....
самое главное, когда хорошо разгорится - вовремя оттуда *********.... ))
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27.04.2022 17:27 Ответить
главное что бы вас кацапов уничтожили и потом обоссцали - что бы вонючих тварей не выпускать из загона
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27.04.2022 22:52 Ответить
значить зі звільненням Придністров'я для Молдови як пропонує балабол Арестович поки що треба почекати
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27.04.2022 16:49 Ответить
Богу - Богове, а кесарю - кесареве.
І не згадуйте тут зайвий раз ""ристовича - бо він самим лише своїм ротом здатен запоганити будь-яку розумну ідею.
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27.04.2022 16:57 Ответить
Говна ознака - стрибок кількості двухсотих й трьохсотих серез орків !
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27.04.2022 17:19 Ответить
На жаль, у угрупування біля Лисичанську і Северодонецьку є тільки два варіанта - відійти, або бути оточеними.

Вчора Арестович сказав, що навіть якщо нас оточать в зоні ООС, то нічого страшного...Тому робіть висновки.
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27.04.2022 17:42 Ответить
Нашли стратега -люсю арестовича
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27.04.2022 18:05 Ответить
он не стратег он балабол зеленского - вешаеть лапшу на уши незнающим людям типа "все хорошо мы побеждаем" "потерь нет"
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27.04.2022 22:55 Ответить
Но це вже нісенітниця якась! Кому вони це пишуть? Як на це реагувати?
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27.04.2022 18:10 Ответить
Незабуваємо хлопці, ГОСПОДА БОГА, бо перемога від нього! "Коня готують на день битви, але перемога від Господа!"прич.Солом.!
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27.04.2022 18:24 Ответить
Перед началом войны количество войск было примерно равное. С таким соотношением сил не наступают. Но кацапы пошли в наступление.
Потеряли около 30% личного состава, причем самых боеспособных (десантура, спецназ),
а наши за прошедшие 8 лет были уже обстреляны и плюс провели уже две мобилизации, т.е. по л.с. войск у нас должно быть большое преимущество. По крайней мере в 2 раза.
Но почему кацапы наступают, имея в 2 раза меньше войск? Тем более, что техника у них уже не совсем новая (ремонт, расконсервация, запасы с хранения 1960-х годов и т.д.).
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27.04.2022 18:30 Ответить
Перевага в повітрі - здійснили вже 138 вильотів літаків Джерело:
Перевага в артилерії - Але неможливо тривалий час втримувати рубіж оборони через нестачу снарядів для власної артилерії. Джерело:
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27.04.2022 18:52 Ответить
Наступать не значит удержать.Плюс хана логистике и перемолка всего личного состава и техники.В киевской Сумской и Черниговской они тоже толпой наступали и много куда зашли итог всем известен.Вопрос скорее нервный и вопрос как раз в том что на Донбассе стоят наши лучшие войска плюс реальные крепости.То что они что то займёт это ничего не значит.они спешат под май месяц плюс давление на переговорах взависимости от результатов на фронте а по итоге на это всё на срать.Оружие уже идёт пришло и ближайшие 2-3 недели поступит такое что мы всё вернём и всех их уничтожим.Они это понимают.Под Харьковом не двигаемься под Херсоном не двагаемься и т.д.Идёт мясорубка рос войск.Потом контр удар по всем направлениям.
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27.04.2022 18:59 Ответить
а откуда ты знаешь что будут скоро переговоры ? типа кто ток остановится? и все мир?
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27.04.2022 22:58 Ответить
Яркий пример кстати Харькова под ним стоит около 7 тыс орков.против 1,5 миллионого города.Естественно там столько народу сейчас нет и даже не в народе речь а об военных.Там сейчас реально перевес огромный с нашей стороны.Одним стрелковым можно задавить.Но как я и говорил движения нет.Откинули от города на 15-20 км и стали.На то есть причины.Дело не в живой силе и перевесе а скорее накопительных данных и оружие что идёт.
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27.04.2022 19:03 Ответить
Нам на відміну від їх дороге життя кожного воїна щоб тільки зі стрілковою зброєю давити.
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27.04.2022 23:39 Ответить
 
 