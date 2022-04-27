Враг наращивает темпы наступления на Донецком и Слобожанском направлениях, - Минобороны

Российские войска продолжают наступательную операцию с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также обеспечение сухопутного коридора в оккупированный Крым. Они совершили уже 138 вылетов самолетов.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически во всех направлениях агрессор оказывает интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, где оккупант готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях. Не прекращаются ракетные и авиационные удары по военным по всей территории Украины", - сказал Мотузяник.

Он отметил, что, в частности, оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил Вооруженных сил России выполнила 138 самолетных вылетов, из них по меньшей мере 38 – для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях.

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Спикер обратил внимание на то, что есть угроза продолжения ракетно-авиационных ударов по объектам Украины с территории Беларуси. По его словам, в целях усиления административного полицейского режима в пограничную зону в Беларуси, Брянскую область дополнительно введены подразделения из состава Росгвардии.

"Продолжается усиление охраны границы специальными техническими средствами наблюдения и совершенствуется инженерное оборудование позиций в районах пунктов пропуска. В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы с Украиной, чтобы сковать наши войска", - рассказал Мотузяник.

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