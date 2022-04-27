Враг наращивает темпы наступления на Донецком и Слобожанском направлениях, - Минобороны
Российские войска продолжают наступательную операцию с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также обеспечение сухопутного коридора в оккупированный Крым. Они совершили уже 138 вылетов самолетов.
Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически во всех направлениях агрессор оказывает интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, где оккупант готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях. Не прекращаются ракетные и авиационные удары по военным по всей территории Украины", - сказал Мотузяник.
Он отметил, что, в частности, оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил Вооруженных сил России выполнила 138 самолетных вылетов, из них по меньшей мере 38 – для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях.
Спикер обратил внимание на то, что есть угроза продолжения ракетно-авиационных ударов по объектам Украины с территории Беларуси. По его словам, в целях усиления административного полицейского режима в пограничную зону в Беларуси, Брянскую область дополнительно введены подразделения из состава Росгвардии.
"Продолжается усиление охраны границы специальными техническими средствами наблюдения и совершенствуется инженерное оборудование позиций в районах пунктов пропуска. В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы с Украиной, чтобы сковать наши войска", - рассказал Мотузяник.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А от якщо Ви так добре розбираєтесь, то чому ви ще коло компа, а не на 0???
кумирів створювати не потрібно...
А от якщо Ви так добре розбираєтесь, то чому ви ще коло компа, а не на 0???
самое главное, когда хорошо разгорится - вовремя оттуда *********.... ))
І не згадуйте тут зайвий раз ""ристовича - бо він самим лише своїм ротом здатен запоганити будь-яку розумну ідею.
Вчора Арестович сказав, що навіть якщо нас оточать в зоні ООС, то нічого страшного...Тому робіть висновки.
Потеряли около 30% личного состава, причем самых боеспособных (десантура, спецназ),
а наши за прошедшие 8 лет были уже обстреляны и плюс провели уже две мобилизации, т.е. по л.с. войск у нас должно быть большое преимущество. По крайней мере в 2 раза.
Но почему кацапы наступают, имея в 2 раза меньше войск? Тем более, что техника у них уже не совсем новая (ремонт, расконсервация, запасы с хранения 1960-х годов и т.д.).
Перевага в артилерії - Але неможливо тривалий час втримувати рубіж оборони через нестачу снарядів для власної артилерії. Джерело: