Депутаты предлагают лишить мандатов Медведчука, Козака, Рабиновича и Качного
В Верховной Раде зарегистрировано постановление о лишении мандатов народных депутатов Украины Медведчука, Козака, Рабиновича и Качного.
Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.
"В связи с проведением антиукраинской деятельности, являющейся нарушением присяги народного депутата Украины, В.В.Медведчук, Т.Р.Козак, В.З.Рабинович, А.С.Качный теряют мандат народного депутата Украины", - говорится в тексте постановления.
Инициаторы документа – нардепы Дунда, Клименко, Безгин, Балога, Бондарь, Юрчишин, Лаба, Камельчук, Кривошеев, Клочко.
Они предлагают признать факт утраты депутатского мандата некоторыми народными депутатами Украины, ведущими активную антиукраинскую деятельность.
В пояснительной записке инициаторы постановления указывают, что "народные депутаты Украины В.В.Медведчук, Т.Р.Козак, В.З.Рабинович, А.С.Качный на протяжении всей политической карьеры не скрывали своей пророссийской позиции, и все их действия были направлены против суверенитета и независимости Украины, что грубо нарушение присяги народного депутата Украины. На сегодняшний день, в частности, В.Медведчуку и Т.Козаку уже предъявлено подозрение в совершении государственной измены".
Постановление зарегистрировано 27 апреля. Сейчас ее направили на рассмотрение комитета по регламенту.
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******пауков в стеклянной банке начинается.
Військовий експерт Олег Жданов:
https://youtu.be/7u0w063jeWc?t=1827
"До тех пор, пока Верховна Рада не проголосует о том, чтобы считать путина военным преступником, поверьте вряд ли кто-то в мире отважится на такой шаг раньше нас..Но пока, я не вижу инициативы с нашей стороны в плане признания путина военным приступником. Наоборот, я вижу другую инициативу - в плане его отбеливания, попыток договориться и подписать мирный договор с росийской федерацией."
це партія ворогів.
Практично всі дружки бенічкіні.
Та і ментальне родство у них по єврейській лінії.
Тут каждая секунда дорога, в военное время некогда рассусоливать -собрать все их монатки и вывезти к границе с Россией, пусть любятьее с середины, а не с Украины!
в тому ж ********* подібних підарасів затрималиб за добу усіх , а у нас 30 років спецслужби ніяк не можуть це зробити ...
от у мене питання як так ?
Давайте якось комплексно, усіх разом, і забули. Ще на яничар час гаяти.