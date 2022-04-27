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Депутати пропонують позбавити мандатів Медведчука, Козака, Рабиновича та Качного

опзж

У Верховній Раді зареєстровано постанову про позбавлення мандатів народних депутатів України Медведчука, Козака, Рабиновича та Качного.

Відповідний документ опубліковано на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з проведенням антиукраїнської діяльності, що є порушенням присяги народного депутата України, В.В.Медведчук, Т.Р.Козак, В.З.Рабинович, О.С.Качний втрачають мандат народного депутата України", - йдеться в тексті постанови.

Ініціатори документу - нардепи Дунда, Клименко, Безгін, Балога, Бондар, Юрчишин, Лаба, Камельчук, Кривошеєв, Клочко.

Вони пропонують визнати факт втрати депутатського мандату деякими народними депутатами України, які ведуть активну антиукраїнську діяльність.

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У пояснювальній записці ініціатори постанови вказують, що "народні депутати України В.В.Медведчук, Т.Р.Козак, В.З.Рабинович, О.С.Качний протягом всієї політичної кар’єри не приховували своєї проросійської позиції, і всі їх дії були спрямовані проти суверенітету і незалежності України, що є грубим порушення присяги народного депутата України. На сьогоднішній день, зокрема, В.Медведчуку та Т.Козаку вже пред’явлена підозра у скоєнні державної зради".

Постанову зареєстровано 27 квітня. Зараз її направили на розгляд комітету з питань регламенту.

Також читайте: На Львівщині ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука та Козака. ФОТО

Автор: 

ВР (15004) депутат (1779) мандат (148) Медведчук Віктор (1707) Рабінович Вадим (198) Козак (161)


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Топ коментарі
+25
всю оппу !
це партія ворогів.
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27.04.2022 17:48
+24
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27.04.2022 17:54
+21
бойка, шухрічя, ківу нє?
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27.04.2022 17:52
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Аххха. Бондарь, Балога
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27.04.2022 17:48 Відповісти
Битва ****** пауков в стеклянной банке начинается.
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27.04.2022 17:55 Відповісти
А чому досі ВСІ співучастники колабораційної партії ОПЖЗ не за гратами? Скільки ще Зе-влада буде ліцемірить, а на справді лизать зад своїм кремлівським покровителям?

Військовий експерт Олег Жданов:
https://youtu.be/7u0w063jeWc?t=1827
"До тех пор, пока Верховна Рада не проголосует о том, чтобы считать путина военным преступником, поверьте вряд ли кто-то в мире отважится на такой шаг раньше нас..Но пока, я не вижу инициативы с нашей стороны в плане признания путина военным приступником. Наоборот, я вижу другую инициативу - в плане его отбеливания, попыток договориться и подписать мирный договор с росийской федерацией."
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27.04.2022 18:04 Відповісти
всю оппу !
це партія ворогів.
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27.04.2022 17:48 Відповісти
Так партія закрита,що вони роблять в Верховній
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27.04.2022 17:58 Відповісти
Хитрожопих там багато.
Практично всі дружки бенічкіні.
Та і ментальне родство у них по єврейській лінії.
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27.04.2022 18:31 Відповісти
Расстрелять их давно надо было ..какие там мандаты ,бьют же не по паЧпорту а по ***** ...
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27.04.2022 17:49 Відповісти
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ им а не мандаты
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27.04.2022 17:49 Відповісти
бойка, шухрічя, ківу нє?
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27.04.2022 17:52 Відповісти
Киву уже исключили. Бойко Ахметова его трогать нельзя. А Шуфрич свой. Из Ужгорода.
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27.04.2022 17:56 Відповісти
А вражеского агента Волошина - холуя Медведчука?
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27.04.2022 21:30 Відповісти
Отрезать языки и в Жопублок вставить позорную простит... партию!
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27.04.2022 17:52 Відповісти
Спочатку розстріляти або повісити.
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27.04.2022 17:54 Відповісти
Їх бажано позбавити волі. Нехай залишать мандати собі на згадку як отримають довічне ув'язнення.
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27.04.2022 17:54 Відповісти
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27.04.2022 17:54 Відповісти
всю опзж запретить и выгнать из ВРУ
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27.04.2022 17:55 Відповісти
сначала расстрелять, а потом выгнать.
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27.04.2022 17:57 Відповісти
а решта ********* по всій країні опзжовців
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27.04.2022 17:56 Відповісти
Щось малувато цих членів. Список має бути не на одну сторінку
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27.04.2022 17:56 Відповісти
Знаю немало уродов, которые им дали этот мандат на выборах. Презираю этих скотов.
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27.04.2022 17:56 Відповісти
я просто фигею, у нас Война на выживание, а они что то "пропонують".
Тут каждая секунда дорога, в военное время некогда рассусоливать -собрать все их монатки и вывезти к границе с Россией, пусть любятьее с середины, а не с Украины!
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27.04.2022 17:59 Відповісти
опзж - это украинские гниды , пособники московских вшей ... их надо судить ВСЕХ
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27.04.2022 18:00 Відповісти
А Бойко чого не згадали?
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27.04.2022 18:00 Відповісти
І от подивіться як довго цих ворожин хороводять і мп і опожопу і т п
в тому ж ********* подібних підарасів затрималиб за добу усіх , а у нас 30 років спецслужби ніяк не можуть це зробити ...
от у мене питання як так ?
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27.04.2022 18:00 Відповісти
Ну тут не все так однозначно. У нас же всього навсього війна, можна не поспішати
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27.04.2022 18:01 Відповісти
Правильно, этих лишенцев сдыда и совести, лишенцев патриотизма, лишенцев морали - нужно еще лишить мандатов
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27.04.2022 18:12 Відповісти
Порох сидел др@чил весь президентский срок, не посадил ни одного регионала. Эти сидят....на второй месяц войны вспомнили про опзжопников. И то, самых засветившихся. А где реальная работа? Президент выступает по всем парламентам цивилизованного мира, просит о поддержке и помощи. При этом у нас тишина. В моем Запорожье, в поддержку киевского Майдана выходили люди на центральную площадь каждые выходные. Под покровительством тогдашних руководителей местных ментов завезли титушек и жестко избили людей. Это конкретные люди, занимавшие конкретные должностные места, отдававшие конкретные распоряжения другим конкретным людям. Или для СБУ это страшная тайна? Это мелкий пример парашинцев, которые сейчас затаились. И таких во всей Украине очень много. Почему нет посадок коллаборантов? Посмотрите на захваченные территории. Эти гниды сейчас сидят тихо, но только приходят орки и они сразу поднимают головы и начинаю беспределить.
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27.04.2022 18:13 Відповісти
Я тебе шокую, але мудачук був в команді тих хто привів до влади зе. При зе, мудачук став депутатом і зе-команда зараз активно голосує в одній коаліції з бойками-львочкіними, бо у дєрьмака бізнес з львочкіним.
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27.04.2022 18:27 Відповісти
От це і не дає повноцінно вірити зе шоблі
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27.04.2022 19:26 Відповісти
Всіх ОПЗЖ, а то знову поховались і не висовуються, і Королевська вже про мір не трандить.
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27.04.2022 18:13 Відповісти
Сподіваюсь про королевську ми вже не почуємо
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27.04.2022 18:14 Відповісти
Правильно. Давно пора.
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27.04.2022 18:16 Відповісти
лишить жизни было б лучше
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27.04.2022 18:17 Відповісти
Дуже чудово! Але ж є питаннячко: як що, згідно заяв голови РНБО,війну чекали ( а народ запевнювали в протилежному,що б не дай Боже,чоловіки віком від 55 та старіші не виїхали за кордон),що до війни робили ці ,вибачте,"ініціатори"?!
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27.04.2022 18:24 Відповісти
А де в списку дружбани дєрьмака-зеленського: бойко, новінський, льовочкіни, суркіс?!! Схоже клоуни всіх українців тримають за ідіотів! Тому вісь склад зажопників - нахер з ради і на нари!
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27.04.2022 18:24 Відповісти
Все депутаты Оопзж должны быть проверены СБУ также их родные.Также всем депутатам опзж и их семьям запретить до конца дней любые государственные посты ! Вот как должно быть ! Вы уже за@бали !
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27.04.2022 18:25 Відповісти
Якось дивно, чого забули зелених підарів як мінімум троє з них такі ж самі зрадники, хоча моя особиста думка там 73% підари та зрадники.
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27.04.2022 18:27 Відповісти
А де аналогічні зрадники Ковальов, Холодов та Васильківський, за яких неодноразово https://t.me/Chornovil_official/5270 згадувалось в ЗМІ (зокрема, і тут )
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27.04.2022 18:33 Відповісти
Чому так мало ?А решту запроданців , хапуг , злодіїв , їх багато і вони зараз нах непотрібні .
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27.04.2022 18:52 Відповісти
Якщо хтось може, донесіть до депутатів наступне. Війна то не тільки захист інтересів, завоювання земель, чи таке інше. Це перш за все інструмент очищення влади і суспільства від усілякого непотрібу. Зараз не діє закон мирного часу. Перш за все ці покидьки є зрадниками і посібниками террористів, вони є злодіями і мародерами. Які мандати до біса, люди добрі? Які арешти? В скотомонильник їх кинути, хай щури смакують.
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27.04.2022 19:33 Відповісти
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27.04.2022 19:53 Відповісти
тих підарів спочатку яєць треба позбавити, а потім і життя, тварюки довбані
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27.04.2022 20:37 Відповісти
По суті мандати народних депутатів вони втратили через москалів, які фактично знищили їх електоральний простір, а ці депутати лише хочуть це формалізувати, бо «прозріли». Дивина.
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27.04.2022 22:46 Відповісти
а що з визнанням фуйла злочинцем? голоси є?
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27.04.2022 23:55 Відповісти
Щось замало кремлівських посіпак з Ради пропонується "нагородити" недовірою!

Давайте якось комплексно, усіх разом, і забули. Ще на яничар час гаяти.
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28.04.2022 00:38 Відповісти
 
 