Депутати пропонують позбавити мандатів Медведчука, Козака, Рабиновича та Качного

У Верховній Раді зареєстровано постанову про позбавлення мандатів народних депутатів України Медведчука, Козака, Рабиновича та Качного.

Відповідний документ опубліковано на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з проведенням антиукраїнської діяльності, що є порушенням присяги народного депутата України, В.В.Медведчук, Т.Р.Козак, В.З.Рабинович, О.С.Качний втрачають мандат народного депутата України", - йдеться в тексті постанови.

Ініціатори документу - нардепи Дунда, Клименко, Безгін, Балога, Бондар, Юрчишин, Лаба, Камельчук, Кривошеєв, Клочко.

Вони пропонують визнати факт втрати депутатського мандату деякими народними депутатами України, які ведуть активну антиукраїнську діяльність.

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У пояснювальній записці ініціатори постанови вказують, що "народні депутати України В.В.Медведчук, Т.Р.Козак, В.З.Рабинович, О.С.Качний протягом всієї політичної кар’єри не приховували своєї проросійської позиції, і всі їх дії були спрямовані проти суверенітету і незалежності України, що є грубим порушення присяги народного депутата України. На сьогоднішній день, зокрема, В.Медведчуку та Т.Козаку вже пред’явлена підозра у скоєнні державної зради".

Постанову зареєстровано 27 квітня. Зараз її направили на розгляд комітету з питань регламенту.

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