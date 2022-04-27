Депутати пропонують позбавити мандатів Медведчука, Козака, Рабиновича та Качного
У Верховній Раді зареєстровано постанову про позбавлення мандатів народних депутатів України Медведчука, Козака, Рабиновича та Качного.
Відповідний документ опубліковано на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У зв’язку з проведенням антиукраїнської діяльності, що є порушенням присяги народного депутата України, В.В.Медведчук, Т.Р.Козак, В.З.Рабинович, О.С.Качний втрачають мандат народного депутата України", - йдеться в тексті постанови.
Ініціатори документу - нардепи Дунда, Клименко, Безгін, Балога, Бондар, Юрчишин, Лаба, Камельчук, Кривошеєв, Клочко.
Вони пропонують визнати факт втрати депутатського мандату деякими народними депутатами України, які ведуть активну антиукраїнську діяльність.
У пояснювальній записці ініціатори постанови вказують, що "народні депутати України В.В.Медведчук, Т.Р.Козак, В.З.Рабинович, О.С.Качний протягом всієї політичної кар’єри не приховували своєї проросійської позиції, і всі їх дії були спрямовані проти суверенітету і незалежності України, що є грубим порушення присяги народного депутата України. На сьогоднішній день, зокрема, В.Медведчуку та Т.Козаку вже пред’явлена підозра у скоєнні державної зради".
Постанову зареєстровано 27 квітня. Зараз її направили на розгляд комітету з питань регламенту.
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******пауков в стеклянной банке начинается.
Військовий експерт Олег Жданов:
https://youtu.be/7u0w063jeWc?t=1827
"До тех пор, пока Верховна Рада не проголосует о том, чтобы считать путина военным преступником, поверьте вряд ли кто-то в мире отважится на такой шаг раньше нас..Но пока, я не вижу инициативы с нашей стороны в плане признания путина военным приступником. Наоборот, я вижу другую инициативу - в плане его отбеливания, попыток договориться и подписать мирный договор с росийской федерацией."
це партія ворогів.
Практично всі дружки бенічкіні.
Та і ментальне родство у них по єврейській лінії.
Тут каждая секунда дорога, в военное время некогда рассусоливать -собрать все их монатки и вывезти к границе с Россией, пусть любятьее с середины, а не с Украины!
в тому ж ********* подібних підарасів затрималиб за добу усіх , а у нас 30 років спецслужби ніяк не можуть це зробити ...
от у мене питання як так ?
Давайте якось комплексно, усіх разом, і забули. Ще на яничар час гаяти.