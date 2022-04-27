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На Львівщині ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука та Козака. ФОТО

У Львові та області слідчі дії відбуваються у квартирах, будинках та виробничих підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також брату Віктора Медведчука – Сергію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресцентрі ДБР.

Обшуки проводяться у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України). Родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.

На Львівщині ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука та Козака 01На Львівщині ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука та Козака 02

Слідчі дії тривають. Лише під час обшуку в одній з квартир, що належить дружині Тараса Козака, слідчі вилучили понад 108 тис. доларів США, 8,5 тис. євро, 18,6 тис. російських рублів, документи на об’єкти нерухомості та банківські картки.


На Львівщині ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука та Козака 03
На Львівщині ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука та Козака 04

На Львівщині ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука та Козака 05

В ДБР зазначають, що метою слідства є встановлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука та Тараса Козака та їх родичів, його подальший арешт, а також документування причетності суб’єктів до фінансування збройної агресії росії щодо України.

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Медведчук Віктор (1707) обшук (1974) Козак (161) ДБР (3515)


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Топ коментарі
+29
Не забудьте Литвина. Эту праститутку спикера верховной рады.
У него тысячи гектратов земли и сынок. Наколядовали суки.
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27.04.2022 15:47
+15
Брата Медведчука не забудьте - он на Львовщине руководил таможней
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27.04.2022 15:47
+14
і любовницю Козака - Верещук потрясіть, там завязка на Раву-Руську митницю ..
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27.04.2022 16:41
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А у нього виявляється братік сірожа є?
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27.04.2022 15:46 Відповісти
Брата Медведчука не забудьте - он на Львовщине руководил таможней
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27.04.2022 15:47 Відповісти
Так звідти і Козак,який був заступником у Сергія Медведчука.який керував не митницею,а обласною податковою.Це були роки у Львові повального здирництва і хабарництва,в податкову податки в конвертах несли всі - підприємці,бандити,чиновники,власники ларьків і крупних компаній...А старший брат у Києві все прикривав,ніхто навіть і рипнутись не міг.Справа "оподаткування" була налагоджена настільки чітко,що навіть збирали зі своїх податківців методом так зв. атестацій.Мали стільки бабла,що скуповували все підряд - пансіонати,землю,будівлі,заводи,військові частини,бази механізаціі - буквально все що можна було купити у ті часи,а купити тоді можна було все.Вже потім Козак пішов на митницю,а його змінив відомий наш демократ Микола Горинь,який зрештою крав не менше,хіби лиш обережніше.Так що розкуркулювати цю братію треба по чорному,іншої нагоди може не бути...
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27.04.2022 17:30 Відповісти
Не забудьте Литвина. Эту праститутку спикера верховной рады.
У него тысячи гектратов земли и сынок. Наколядовали суки.
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27.04.2022 15:47 Відповісти
А два братки литвина теж варті уваги.
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27.04.2022 16:16 Відповісти
і любовницю Козака - Верещук потрясіть, там завязка на Раву-Руську митницю ..
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27.04.2022 16:41 Відповісти
При таком раскладе можно всех граждан проверить, у кого куча активов и минимум доходов с уплатой налогов. А таких ну очень много даже если не брать бывших спикеров ВР.
Так наши же люди сразу будут против, наших устраивает жить по коррупционному принципу. Про митинги ФОПов и евробляхеров думаю все помнят
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27.04.2022 16:57 Відповісти
треба було дочекатися війни щоб нормально взятися за розслідування різних падлюк
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27.04.2022 15:49 Відповісти
Второй части войны. С 2014 все "времени не хватало".
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27.04.2022 15:53 Відповісти
То почекай, Мертвечук втік в перші дня війни, потім його довго шукали і увесь цей час від 24січня ці родичі нікого не цікавили, більше того вони стали цікаві ДБР лише через два тижні після того як спіймали Мертвечука. Якесь дивне ДБР, мабуть чекали поки ті родичі бабло переховають.
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27.04.2022 16:14 Відповісти
З цим ********* співпрацювала кожна влада та кожен олігарх.
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27.04.2022 16:03 Відповісти
Як і з ху@лостаном вцілому.
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27.04.2022 16:21 Відповісти
Дивна річ: у мудачука є купа цікавих однопартійців (бойко, льовочкін, суркіси, портнов та ін), причетних також до пограбунку України. Однак зебіли не хочуть цього помічати і у цих тварюк досі не забрали депутатські мандати. Може жопоблок і зе-гниди - це одна команда?
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27.04.2022 16:14 Відповісти
Мабуть , що так !
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27.04.2022 16:26 Відповісти
Незаконно набуте майно мєдвєдчуку подарував порошенко.
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27.04.2022 16:25 Відповісти
Не звізди тут , наволоч зелена
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27.04.2022 16:27 Відповісти
Не смешите, 108000 USD? Недавно кто-то миллионы вывозил без декларации и ничего. Для жен половины депутатов это карманные деньги.
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27.04.2022 16:27 Відповісти
Суркіси вивозили мілліонами і нічого
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27.04.2022 16:29 Відповісти
особливо утішають 100 рублів і 1 долар на фото!))))))
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27.04.2022 20:12 Відповісти
Жаль за кордоном не достать, а там не меряно. А сколько у иных? 30 лет мы прочитали себя и свою страну....вот и пришло время ужаснуться.
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27.04.2022 16:35 Відповісти
ГОСПОДЬ УСЛЫШАЛ НАШИ МОЛИТВЫ )))
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27.04.2022 16:46 Відповісти
Скоро і до шоколадного доберутся!!!
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27.04.2022 20:28 Відповісти
Чого ви всі радієте. Чітко написано арешт майна незаконно набутого. Стосовно відповідальності осіб 0.
Ну а знаючи наші суди, арешт з майна тихенько знімуть через місяць два.
Ви що забули в які країни живете?
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28.04.2022 05:46 Відповісти
 
 