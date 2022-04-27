На Львівщині ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука та Козака. ФОТО

У Львові та області слідчі дії відбуваються у квартирах, будинках та виробничих підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також брату Віктора Медведчука – Сергію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресцентрі ДБР.

Обшуки проводяться у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України). Родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.

Слідчі дії тривають. Лише під час обшуку в одній з квартир, що належить дружині Тараса Козака, слідчі вилучили понад 108 тис. доларів США, 8,5 тис. євро, 18,6 тис. російських рублів, документи на об’єкти нерухомості та банківські картки.











В ДБР зазначають, що метою слідства є встановлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука та Тараса Козака та їх родичів, його подальший арешт, а також документування причетності суб’єктів до фінансування збройної агресії росії щодо України.

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