На Львівщині ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука та Козака. ФОТО
У Львові та області слідчі дії відбуваються у квартирах, будинках та виробничих підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також брату Віктора Медведчука – Сергію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресцентрі ДБР.
Обшуки проводяться у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України). Родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.
Слідчі дії тривають. Лише під час обшуку в одній з квартир, що належить дружині Тараса Козака, слідчі вилучили понад 108 тис. доларів США, 8,5 тис. євро, 18,6 тис. російських рублів, документи на об’єкти нерухомості та банківські картки.
В ДБР зазначають, що метою слідства є встановлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука та Тараса Козака та їх родичів, його подальший арешт, а також документування причетності суб’єктів до фінансування збройної агресії росії щодо України.
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У него тысячи гектратов земли и сынок. Наколядовали суки.
Так наши же люди сразу будут против, наших устраивает жить по коррупционному принципу. Про митинги ФОПов и евробляхеров думаю все помнят
Ну а знаючи наші суди, арешт з майна тихенько знімуть через місяць два.
Ви що забули в які країни живете?