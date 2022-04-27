РУС
Крупнейший в мире химический концерн BASF уходит из России и Беларуси

basf

Немецкий концерн BASF уходит с российского и белорусского рынков на фоне агрессии РФ против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в прессрелизе BASF.

"Совет исполнительных директоров BASF решил прекратить деятельность компании в России и Беларуси до начала июля 2022 года", - заявили в компании.

Это решение обусловлено последними событиями российско-украинской войны и международного права, в том числе пятым пакетом санкций ЕС против России.

При этом компания сделает исключение для своего бизнеса по поддержке производства продуктов питания. Это направление будет работать в России и дальше, поскольку война может спровоцировать глобальный продовольственный кризис.

"BASF решительно осуждает нападение России на Украину и насилие против мирного населения", - подчеркнули в компании.

Отмечается, что с 3 марта BASF не вел нового бизнеса в России и Беларуси из-за захватнической войны России против Украины.

Польша ввела санкции против "Газпрома" и "НОВАТЭК"

Германия (7219) санкции (11758)
+7
Чого ви орків жаліте, що їм жерти не буде чого. Нехай лободу жеруть і валежник збирають, щоб к херам не змерзнути, так як ця країна газобензоколонка не провела газ до осель, майже 50 відсоткам своїх ублюдків.
27.04.2022 20:32 Ответить
+4
Zara спростувала інформацію про відновлення роботи в росії
27.04.2022 20:54 Ответить
+2
етот дєнь ми отдалялі, как моглі
27.04.2022 20:43 Ответить
Не пройшло і півроку...
27.04.2022 20:30 Ответить
І це той BASF, який виробляв газ для газових камер у концтаборах нацистів
Другої світової, не витримав рашистів. Отаке кораблювання малята
27.04.2022 20:34 Ответить
I.G. Farbenindustri
27.04.2022 20:43 Ответить
когда ФАРБЕН расчленили,одно из подразделений получилось БАСФ
27.04.2022 21:32 Ответить
щас шольц відкрие своє хавало про економіку
27.04.2022 21:54 Ответить
Ключова фраза до липня, а значить просто почекають 2 місяці і знову тихо повернуться . До прикладу Zara з травня відновлює торгівлю в мордорі. Правду писав Маркс про капіталістів.
27.04.2022 20:44 Ответить
Авжеж, тепер в російській Зарі будуть продавати хіба що вживану білизну українок...
27.04.2022 22:22 Ответить
Я так зрозуміла що вони згорнуть свою діяльність у Липні, а не почнуть її знову в Липні.
27.04.2022 20:55 Ответить
Ось я читаю що так багато компаній йдуть чи пішли з РФ, а чому скільки компаній не має в Україні? Просто в нас олігархи під себе все загребли.
27.04.2022 21:17 Ответить
за это надо поблагодарить всех 6 наших презиков
27.04.2022 21:34 Ответить
Такого хімічного виробництва?? Танунах з їх викидами толуолу.
27.04.2022 21:40 Ответить
До чого тут толуол?
27.04.2022 22:26 Ответить
тобто так розумію,що пестициди будуть далі поставляти,можуть фасувати в фляшки з-під водяри,місцева голота вип*є все,я не заперечую.
27.04.2022 21:24 Ответить
Кто теперь будет делать кацапам бобины с лентой для магнитофонов? Без них ни один аэроплан на кацапии не полетит, ни одну западную песню не послушают, только вражий язык радиоточки с опостылеашим гимном... в СССР, который построил х*йло...
27.04.2022 21:46 Ответить
Це був найбільш прокацапський концерн у світі, до речі...
27.04.2022 22:41 Ответить
 
 