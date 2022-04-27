Крупнейший в мире химический концерн BASF уходит из России и Беларуси
Немецкий концерн BASF уходит с российского и белорусского рынков на фоне агрессии РФ против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в прессрелизе BASF.
"Совет исполнительных директоров BASF решил прекратить деятельность компании в России и Беларуси до начала июля 2022 года", - заявили в компании.
Это решение обусловлено последними событиями российско-украинской войны и международного права, в том числе пятым пакетом санкций ЕС против России.
При этом компания сделает исключение для своего бизнеса по поддержке производства продуктов питания. Это направление будет работать в России и дальше, поскольку война может спровоцировать глобальный продовольственный кризис.
"BASF решительно осуждает нападение России на Украину и насилие против мирного населения", - подчеркнули в компании.
Отмечается, что с 3 марта BASF не вел нового бизнеса в России и Беларуси из-за захватнической войны России против Украины.
