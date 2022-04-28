РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8144 посетителя онлайн
Новости
2 550 9

Во Франции официально объявили, что Макрон победил на выборах

ле,пен,макрон

Эмманюэля Макрона официально провозгласили победителем выборов во Франции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Победу Макрона провозгласил президент Конституционного совета Франции Лоран Фабиус.

"Конституционный совет провел перепись и контрольные операции", - отметил Лоран Фабиус, сообщив, что нарушения были замечены на 48 избирательных участках. Это привело к отмене 20 594 бюллетеней, что составляет 0,06% голосов.

"В целом правила избирательного процесса были соблюдены", – резюмировал председатель Совета.

Читайте: Зеленский провел неформальный телефонный разговор с Макроном, - Никифоров

Из 48 752 339 зарегистрированных французских избирателей на участки 24 апреля пришло 35 096 478, что составляет около 72%. Это второй наивысший показатель во время Пятой Республики во втором туре президентских выборов. Также Конституционный совет зафиксировал 2 333 904 чистых бюллетеня.

За Эмманюэль Макрона проголосовало 18 768 639 избирателей, за его соперницу Марин Ле Пен – 13 288 686.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон: грядущие годы не будут тихими, но будут историческими

"Конституционный совет 27 апреля 2022 года провозглашает Эмманюэля Макрона избранным президентом республики", – заявил Лоран Фабиус, указав, что мандат новоизбранного президента начнется в полночь 14 мая 2022 года.

выборы (24773) Франция (3578) Макрон Эмманюэль (1414)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Интересно , найдут ли тех росиян которые в Макрона бросали помидоры после выборов и орали на своём свинособачьем языке?
показать весь комментарий
28.04.2022 07:08 Ответить
Пробачте що написала по росiйскi.
показать весь комментарий
28.04.2022 07:09 Ответить
Мои поздравления и пожелания большой Франции, смелостью и принципиальностью, быть похожей на маленькие Литву, Латвию и Эстонию.
показать весь комментарий
28.04.2022 07:13 Ответить
Розіграв українську карту... вдало? Тепер відправиться в Кремль за інструкціями!?
показать весь комментарий
28.04.2022 07:57 Ответить
Не треба скиглити, хвойда Ле Пен набагато гірша ніж Макрон. Чи ви були за неї
показать весь комментарий
28.04.2022 08:28 Ответить
Мабуть для України краще вже цей тюхтій Макрон чим путінска обожнювачка Машка Ле Пен.
Хоча невідомо якої цей Макрон заспіває уже перемігши на виборах і якому більш не потрібно піаритись на Україні.
показать весь комментарий
28.04.2022 08:25 Ответить
Маша Ле Пен просто обязана публично продегустировать макроновский
ле пен.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:17 Ответить
Та может Машка и не против,но есть одна милая французкая старушка Брижит,которая ей за эту дегустацию может патлы повырывать.
показать весь комментарий
28.04.2022 11:51 Ответить
Щось зеботів та вату більше не цікавить Макрон, а скільки лайна було вивалено до виборів...
показать весь комментарий
28.04.2022 09:35 Ответить
 
 