Во Франции официально объявили, что Макрон победил на выборах
Эмманюэля Макрона официально провозгласили победителем выборов во Франции.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
Победу Макрона провозгласил президент Конституционного совета Франции Лоран Фабиус.
"Конституционный совет провел перепись и контрольные операции", - отметил Лоран Фабиус, сообщив, что нарушения были замечены на 48 избирательных участках. Это привело к отмене 20 594 бюллетеней, что составляет 0,06% голосов.
"В целом правила избирательного процесса были соблюдены", – резюмировал председатель Совета.
Из 48 752 339 зарегистрированных французских избирателей на участки 24 апреля пришло 35 096 478, что составляет около 72%. Это второй наивысший показатель во время Пятой Республики во втором туре президентских выборов. Также Конституционный совет зафиксировал 2 333 904 чистых бюллетеня.
За Эмманюэль Макрона проголосовало 18 768 639 избирателей, за его соперницу Марин Ле Пен – 13 288 686.
"Конституционный совет 27 апреля 2022 года провозглашает Эмманюэля Макрона избранным президентом республики", – заявил Лоран Фабиус, указав, что мандат новоизбранного президента начнется в полночь 14 мая 2022 года.
Хоча невідомо якої цей Макрон заспіває уже перемігши на виборах і якому більш не потрібно піаритись на Україні.
ле пен.