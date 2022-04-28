У Франції офіційно оголосили, що Макрон переміг на виборах

Емманюеля Макрона офіційно проголосили переможцем виборів у Франції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Перемогу Макрона проголосив президент Конституційної ради Франції Лоран Фабіус.

"Конституційна рада провела перепис та контрольні операції ", – зазначив Лоран Фабіус, повідомивши, що порушення були помічені на 48 виборчих дільницях. Це призвело до скасування 20 594 бюлетенів, що складає 0,06% голосів.

"Загалом правила виборчого процесу були дотримані ", – резюмував голова Ради.

Із 48 752 339 зареєстрованих французьких виборців на дільниці 24 квітня прийшло 35 096 478, що становить майже 72%. Це є другим найвищим показником під час П’ятої Республіки у другому турі президентських виборів. Також Конституційна рада зафіксувала 2 333 904 чисті бюлетені.

За Еммануель Макрона проголосувало 18 768 639 виборців, за його суперницю Марін Ле Пен - 13 288 686.

"Конституційна рада 27 квітня 2022 року проголошує Еммануеля Макрона обраним президентом республіки ", – заявив Лоран Фабіус, вказавши, що мандат новообраного президента почнеться опівночі 14 травня 2022 року.