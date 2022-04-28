УКР
У Франції офіційно оголосили, що Макрон переміг на виборах

Емманюеля Макрона офіційно проголосили переможцем виборів у Франції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Перемогу Макрона проголосив президент Конституційної ради Франції Лоран Фабіус.

"Конституційна рада провела перепис та контрольні операції ", – зазначив Лоран Фабіус, повідомивши, що порушення були помічені на 48 виборчих дільницях. Це призвело до скасування 20 594 бюлетенів, що складає 0,06% голосів.

"Загалом правила виборчого процесу були дотримані ", – резюмував голова Ради.

Читайте: Зеленський провів неформальну телефонну розмову із Макроном, - Никифоров

Із 48 752 339 зареєстрованих французьких виборців на дільниці 24 квітня прийшло 35 096 478, що становить майже 72%. Це є другим найвищим показником під час П’ятої Республіки у другому турі президентських виборів. Також Конституційна рада зафіксувала 2 333 904 чисті бюлетені.

За Еммануель Макрона проголосувало 18 768 639 виборців, за його суперницю Марін Ле Пен - 13 288 686.

Також читайте: Макрон: наступні роки не будуть тихими, а будуть історичними

"Конституційна рада 27 квітня 2022 року проголошує Еммануеля Макрона обраним президентом республіки ", – заявив Лоран Фабіус, вказавши, що мандат новообраного президента почнеться опівночі 14 травня 2022 року.

Интересно , найдут ли тех росиян которые в Макрона бросали помидоры после выборов и орали на своём свинособачьем языке?
28.04.2022 07:08 Відповісти
Пробачте що написала по росiйскi.
28.04.2022 07:09 Відповісти
Мои поздравления и пожелания большой Франции, смелостью и принципиальностью, быть похожей на маленькие Литву, Латвию и Эстонию.
28.04.2022 07:13 Відповісти
Розіграв українську карту... вдало? Тепер відправиться в Кремль за інструкціями!?
28.04.2022 07:57 Відповісти
Не треба скиглити, хвойда Ле Пен набагато гірша ніж Макрон. Чи ви були за неї
28.04.2022 08:28 Відповісти
Мабуть для України краще вже цей тюхтій Макрон чим путінска обожнювачка Машка Ле Пен.
Хоча невідомо якої цей Макрон заспіває уже перемігши на виборах і якому більш не потрібно піаритись на Україні.
28.04.2022 08:25 Відповісти
Маша Ле Пен просто обязана публично продегустировать макроновский
ле пен.
28.04.2022 09:17 Відповісти
Та может Машка и не против,но есть одна милая французкая старушка Брижит,которая ей за эту дегустацию может патлы повырывать.
28.04.2022 11:51 Відповісти
Щось зеботів та вату більше не цікавить Макрон, а скільки лайна було вивалено до виборів...
28.04.2022 09:35 Відповісти
 
 