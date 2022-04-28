В Украине будут бесплатно распространять тактическое руководство об эффективном ведении боевых действий малыми подразделениями. На печать собирают донейтами
В скором времени выйдет книга "Тактика легкой пехоты для малых подразделений" Кристофера Э. Ларсена. Это руководство, которое поможет сохранить тысячи жизней во время военных действий.
В тактическом пособии для командиров и бойцов очень малых групп – от 3 до 30 человек автор рассказывает о камуфляже, сигнальных жестах, маневрах пехоты, ориентации на суше, методике осуществления марша, прохождении зон опасности, выходе из засады и многом другом.Книга поможет как новичкам, так и опытным военным повысить эффективность и слаженность командной работы подразделений, ведущих боевые действия без поддержки БМП, авиации или артиллерийского огня. Руководство Ларсена написано по стандартам НАТО и считается одним из лучших среди подобных руководств в мире. Украинский перевод адаптирован к нашим реалиям.
Появление книги в Украине стало возможным благодаря сотрудничеству ОО "Реформация" и издательства "Наш Формат", при содействии Цензор.НЕТ. Кстати, автор предоставил права на печать книги в Украине безвозмездно.
В планах распространять это руководство среди Вооруженных сил Украины. Сейчас издательство "Наш Формат" собирает средства, чтобы его напечатать.
"Российско-украинская война – это война не за территорию. Это война при существовании украинской нации. Победа будет за нами! Но многие наши защитники — впервые на войне и нуждаются в базовых тактических знаниях. Присоединяйтесь к донейтам. Мы должны распространить этот учебник для как можно большего количества военных, потому что от этого зависит и жизнь наших армейцев, и победа Украины", - отметил Владислав Кириченко, основатель ОО "Реформация" и издательство "Наш Формат".
Для запланированной печати первых 3000 экземпляров необходимо 300 000 грн, так что поддержать издание гривной можно по ссылке: https://bit.ly/3Ovs8IS
Ориентировочно книга должна увидеть свет в начале июня.
или предпочитаеш как рашисты тягать через плечо дермантиновую полевую сумку с толстыми тетрадками и книжками из библиотечки сержанта
для населення в якого нема зброї?
влада боїться власний народ більше чим орків.
тому за 30 років так і не дала дозволу на вільний обіг зброї.
і навіть ця влада за 2 місяці війни не наважилась це зробити.
а посібником можна хіба що очко підтерти.
а ще бабла на ньому зрубати
а що, пара десятків мільйонів єкземплярів,
от і безбідне життя навіть онукам....
"-для кого???
для населення в якого нема зброї?"
- для командиров и бойцов очень малых групп - от 3 до 30 человек автор рассказывает ........ Источник:
"для командиров и бойцов очень малых групп"
командири та бійці ВСУ, я вже не кажу про ССО, тактику знають трошки краще ніж викладено в цій книжичці, та ВЖЕ мають практичний досвід.
Доречі, вЯлікій ексПерд, ти хоть в армії було?
Вангую - ні, тому, що не знаєшь, що офіцерський склад вивчає тактику, в тому числі і дії/взаєиодії невеликих підрозділів ще при навчанні, до отримання офіцерського звання.
Той випадок, про який народна мудрість каже:
мовчки проході далі, за розумника зійдеш.
Перевірте цих ініціативних, хто поряд, що це фрукти...