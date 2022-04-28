В Украине будут бесплатно распространять тактическое руководство об эффективном ведении боевых действий малыми подразделениями. На печать собирают донейтами

В скором времени выйдет книга "Тактика легкой пехоты для малых подразделений" Кристофера Э. Ларсена. Это руководство, которое поможет сохранить тысячи жизней во время военных действий.

В тактическом пособии для командиров и бойцов очень малых групп – от 3 до 30 человек автор рассказывает о камуфляже, сигнальных жестах, маневрах пехоты, ориентации на суше, методике осуществления марша, прохождении зон опасности, выходе из засады и многом другом.Книга поможет как новичкам, так и опытным военным повысить эффективность и слаженность командной работы подразделений, ведущих боевые действия без поддержки БМП, авиации или артиллерийского огня. Руководство Ларсена написано по стандартам НАТО и считается одним из лучших среди подобных руководств в мире. Украинский перевод адаптирован к нашим реалиям.

Появление книги в Украине стало возможным благодаря сотрудничеству ОО "Реформация" и издательства "Наш Формат", при содействии Цензор.НЕТ. Кстати, автор предоставил права на печать книги в Украине безвозмездно.

В планах распространять это руководство среди Вооруженных сил Украины. Сейчас издательство "Наш Формат" собирает средства, чтобы его напечатать.

"Российско-украинская война – это война не за территорию. Это война при существовании украинской нации. Победа будет за нами! Но многие наши защитники — впервые на войне и нуждаются в базовых тактических знаниях. Присоединяйтесь к донейтам. Мы должны распространить этот учебник для как можно большего количества военных, потому что от этого зависит и жизнь наших армейцев, и победа Украины", - отметил Владислав Кириченко, основатель ОО "Реформация" и издательство "Наш Формат".

Для запланированной печати первых 3000 экземпляров необходимо 300 000 грн, так что поддержать издание гривной можно по ссылке: https://bit.ly/3Ovs8IS

Ориентировочно книга должна увидеть свет в начале июня.