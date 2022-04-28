РУС
9 129 32

В Украине будут бесплатно распространять тактическое руководство об эффективном ведении боевых действий малыми подразделениями. На печать собирают донейтами

тактика

В скором времени выйдет книга "Тактика легкой пехоты для малых подразделений" Кристофера Э. Ларсена. Это руководство, которое поможет сохранить тысячи жизней во время военных действий.

В тактическом пособии для командиров и бойцов очень малых групп – от 3 до 30 человек автор рассказывает о камуфляже, сигнальных жестах, маневрах пехоты, ориентации на суше, методике осуществления марша, прохождении зон опасности, выходе из засады и многом другом.Книга поможет как новичкам, так и опытным военным повысить эффективность и слаженность командной работы подразделений, ведущих боевые действия без поддержки БМП, авиации или артиллерийского огня. Руководство Ларсена написано по стандартам НАТО и считается одним из лучших среди подобных руководств в мире. Украинский перевод адаптирован к нашим реалиям.

Появление книги в Украине стало возможным благодаря сотрудничеству ОО "Реформация" и издательства "Наш Формат", при содействии Цензор.НЕТ. Кстати, автор предоставил права на печать книги в Украине безвозмездно.

Смотрите: Украинские участники международного марафона в Вене собрали 24 тыс. евро в поддержку Украины. ФОТО

В планах распространять это руководство среди Вооруженных сил Украины. Сейчас издательство "Наш Формат" собирает средства, чтобы его напечатать.

"Российско-украинская война – это война не за территорию. Это война при существовании украинской нации. Победа будет за нами! Но многие наши защитники — впервые на войне и нуждаются в базовых тактических знаниях. Присоединяйтесь к донейтам. Мы должны распространить этот учебник для как можно большего количества военных, потому что от этого зависит и жизнь наших армейцев, и победа Украины", - отметил Владислав Кириченко, основатель ОО "Реформация" и издательство "Наш Формат".

Для запланированной печати первых 3000 экземпляров необходимо 300 000 грн, так что поддержать издание гривной можно по ссылке: https://bit.ly/3Ovs8IS

Ориентировочно книга должна увидеть свет в начале июня.

+11
Вот ,вот, не легче в электронном перевод выложить , чем деньги собирать на печать . Что то майбахи гуманитарные вспомнились
28.04.2022 12:27 Ответить
+9
для кого???
для населення в якого нема зброї?
влада боїться власний народ більше чим орків.
тому за 30 років так і не дала дозволу на вільний обіг зброї.
і навіть ця влада за 2 місяці війни не наважилась це зробити.
а посібником можна хіба що очко підтерти.
а ще бабла на ньому зрубати
а що, пара десятків мільйонів єкземплярів,
от і безбідне життя навіть онукам....
28.04.2022 12:31 Ответить
+8
Очень полезно было бы приложить к пособнику автомат
28.04.2022 12:54 Ответить
Называется по-английски "Light Infantry Tactics: For Small Teams" Christopher E. Larsen. Скачать можно элементарно в интернете.
28.04.2022 12:22 Ответить
28.04.2022 12:27 Ответить
Ты в лесу будешь интернет ловить, когда вышек не будет? Опять же, как говорят бывалые туристы - что главное в лесу, особенно хвойном? Правильно - туалетная бумага
28.04.2022 12:32 Ответить
Краще хай видадуть тактику партизанської війни в містських умовах, а не в польових. И хай краще авторами цього підручника будуть представники ІРА, ЕТА або червоних бригад.
28.04.2022 13:46 Ответить
загрузи PDF в смартфон и не мучай жопу в лесу

или предпочитаеш как рашисты тягать через плечо дермантиновую полевую сумку с толстыми тетрадками и книжками из библиотечки сержанта
28.04.2022 14:16 Ответить
В ютубі давно українською є відео.
28.04.2022 12:27 Ответить
До чого готуємося?
28.04.2022 12:29 Ответить
Та просто бабло пилят...
28.04.2022 12:32 Ответить
Здогадався
28.04.2022 12:33 Ответить
До партизансько-диверсійної війни.
28.04.2022 12:43 Ответить
З якого дива?
28.04.2022 13:19 Ответить
28.04.2022 12:31 Ответить
Для мирного населення є "Взрывчатка из хозмага или Библия анархиста."
28.04.2022 12:41 Ответить
От і питаннячко, чим займались до війни "організатори" Тероборони, Галушко та інші "хенерали", і де вони зборю сховали і де вона опинилась після окупації? На мою думку вони вже на початку війни мали піти під трибунал та відповісти перед народом за свої злочинні дії. А вони не тільки на свободі, а й ще й при посадах!!! І вже дають вказівки ТРО здати зброю!!! Під час війни!!! Замість тренувань, замість підготовки оборонних позицій, замість навчання та опанування нової зборї та навичок дій у бою! Просто волосся стає дибки від таких "кімандирів"
28.04.2022 13:14 Ответить
Щоб легше було окупантам проводити фільтрацію населення, наколок з тризубом нема, зброю не тримав, але є книжечка - Сибір.Мабуть для цього. А книжечку й підкинути можна.
28.04.2022 13:15 Ответить
"-а ще бабла на ньому зрубати "
В Украине будут бесплатно распространять тактическое руководство об эффективном ведении боевых действий малыми подразделениями Источник:

"-для кого???
для населення в якого нема зброї?"
- для командиров и бойцов очень малых групп - от 3 до 30 человек автор рассказывает ........ Источник:
28.04.2022 14:11 Ответить


"для командиров и бойцов очень малых групп"
командири та бійці ВСУ, я вже не кажу про ССО, тактику знають трошки краще ніж викладено в цій книжичці, та ВЖЕ мають практичний досвід.

Доречі, вЯлікій ексПерд, ти хоть в армії було?
Вангую - ні, тому, що не знаєшь, що офіцерський склад вивчає тактику, в тому числі і дії/взаєиодії невеликих підрозділів ще при навчанні, до отримання офіцерського звання.

Той випадок, про який народна мудрість каже:
мовчки проході далі, за розумника зійдеш.
28.04.2022 20:50 Ответить
Росте в країні дуб зелений,
На дубі - золотий ланцюг;
Щодня бандерiвець веселий
Катує руських волоцюг;
Іде праворуч - шмайсер взводить,
Ліворуч - в бік ножа встромить.
Такі дива: москаль не ходить,
А мовчки на гіллі висить
28.04.2022 12:33 Ответить
Так не погано заробляють під час війни, стверджую це як поліграфіст з 20 річним досвідом та занням калькуляції. Ціну оприлюднили, але при цьому не вказали на сайті ні формату, ні кількості сторінок...
Перевірте цих ініціативних, хто поряд, що це фрукти...
28.04.2022 12:44 Ответить
тут вопрос какая цель у инициаторов. Если цель напечатать книгу , собрав на нее деньги -- то это одна цель. А если цель максимально широко и быстро распостранить ценную информацию-- это немножко другая цель. Расшарить электронную книгу в Интернете можно за 1 день...
28.04.2022 12:49 Ответить
Очень полезно было бы приложить к пособнику автомат
28.04.2022 12:54 Ответить
зброю дайте українцям! бо в оружейках кидають зброю окупантам, а теробороні не дали геть старої берданки
28.04.2022 13:04 Ответить
Нам видали американський м14 часів в'єтнамської війни. Нам пощастило?
28.04.2022 21:49 Ответить
Чи не запізно прокинулись? Той саме час коли читатимуть? Це треба було робити років десять раніше.Ця гарна книжка не компенсує провал у підготовці.треба надрукувати, потім розвести ,все це в умовах постійних обстрілів,папір дуже гарно горить! Не витрачайте людські гроші не сумнівні проекти, начніть або читати в етері радіо та ТВ, або навіть транслювати сюжети відповідного змісту ,які є в великій кількості в інтернет мережі для тих у кого нема доступу, це ,на мій погляд, буде швидше, дешевше, та оперативніше.Теле марафон буде не тільки розповідати, а ще й реально допомагати.
28.04.2022 13:07 Ответить
Скачать онлайн можно???
28.04.2022 13:11 Ответить
Маршал Маннергейм учил финнов в 1939'40 годах действовать небольшими по 5-10 чел..быстро и эффективно уничтожая крыс тов.сРалина....
28.04.2022 13:13 Ответить
Вона є у мережі у форматі pdf та перекладена українською мовою.
28.04.2022 13:15 Ответить
Давно надо ,было это сделать . Кстати один ветеран (1970- )с недоумением смотрин на наших солдат , которые носятся с собаками и котами. Сказал ,что они не могут сосредоточится и буть внимательными это отвлекает.
28.04.2022 15:08 Ответить
Подобных книг в электронном виде сейчас валом! Тот кому нужно найдет!
28.04.2022 21:44 Ответить
Вже давно скачав і читаю.
28.04.2022 21:46 Ответить
 
 