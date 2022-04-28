В ПАСЕ предлагают создать международный трибунал для расследования военных преступлений РФ

В Парламентской ассамблее Совета Европы предлагается создать специальный международный трибунал для расследования преступлений военной агрессии России в Украине.

Об этом заявил представитель Комитета по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ Александер Почей (Польша) в ходе доклада "Агрессия Российской Федерации против Украины: привлечение к ответственности виновных в серьезных нарушениях международного гуманитарного права и других международных преступлениях", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Почей подчеркнул, что захватническая война, которую Россия развязала против Украины, ведется с неслыханной жестокостью. Применение тяжелого вооружения в густонаселенных районах привело к тысячам жертв среди мирного населения. Поступают новые сообщения о зверствах против мирного населения, включая казни и сексуальное насилие, совершаемые российскими войсками на временно занятых ими территориях.

"Столкнувшись с этими обвинениями о серьезных нарушениях международного гуманитарного права, Парламентская ассамблея призывает международное сообщество направить четкий сигнал, что виновные в совершении военных преступлений и преступлений против человечества, а также, вероятно, геноцида, должны отвечать. То же самое должно касаться и преступления агрессии, совершаемого руководителями Российской Федерации", - заявил докладчик ПАСЕ.

Он отметил, что Ассамблея должна призвать все страны-члены Совета Европы и страны-наблюдатели поддержать расследование, в том числе начавшие прокурор Международного уголовного суда, украинские органы и другие национальные суды, использующие свою универсальную юрисдикцию, обеспечивая при этом тесную координацию.

"Также следует создать специальный международный уголовный трибунал для расследования и преследования преступлений агрессии на основе многостороннего договора, заключенного группой государств, который мог бы поддерживаться Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Советом Европы", - подчеркнул докладчик.

Как сообщалось, 25-28 апреля проходит вторая часть весенней сессии ПАСЕ, в которой принимают участие парламентарии 46 стран.