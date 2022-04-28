РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10213 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 574 8

В ПАСЕ предлагают создать международный трибунал для расследования военных преступлений РФ

парє

В Парламентской ассамблее Совета Европы предлагается создать специальный международный трибунал для расследования преступлений военной агрессии России в Украине.

Об этом заявил представитель Комитета по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ Александер Почей (Польша) в ходе доклада "Агрессия Российской Федерации против Украины: привлечение к ответственности виновных в серьезных нарушениях международного гуманитарного права и других международных преступлениях", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Почей подчеркнул, что захватническая война, которую Россия развязала против Украины, ведется с неслыханной жестокостью. Применение тяжелого вооружения в густонаселенных районах привело к тысячам жертв среди мирного населения. Поступают новые сообщения о зверствах против мирного населения, включая казни и сексуальное насилие, совершаемые российскими войсками на временно занятых ими территориях.

Также читайте: В Тростянце начинают эксгумацию тел замученных и убитых войсками РФ жителей, - глава Сумской ОВ Живицкий

"Столкнувшись с этими обвинениями о серьезных нарушениях международного гуманитарного права, Парламентская ассамблея призывает международное сообщество направить четкий сигнал, что виновные в совершении военных преступлений и преступлений против человечества, а также, вероятно, геноцида, должны отвечать. То же самое должно касаться и преступления агрессии, совершаемого руководителями Российской Федерации", - заявил докладчик ПАСЕ.

Он отметил, что Ассамблея должна призвать все страны-члены Совета Европы и страны-наблюдатели поддержать расследование, в том числе начавшие прокурор Международного уголовного суда, украинские органы и другие национальные суды, использующие свою универсальную юрисдикцию, обеспечивая при этом тесную координацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ поддержала расследование геноцида России в Украине

"Также следует создать специальный международный уголовный трибунал для расследования и преследования преступлений агрессии на основе многостороннего договора, заключенного группой государств, который мог бы поддерживаться Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Советом Европы", - подчеркнул докладчик.

Как сообщалось, 25-28 апреля проходит вторая часть весенней сессии ПАСЕ, в которой принимают участие парламентарии 46 стран.

армия РФ (20325) ПАСЕ (1675) россия (96902) трибунал (297) военные преступления (1498)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Любопытный факт. Нацизм в Украине перестанет существовать, как только будет уничтожена путинская пропаганда.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:19 Ответить
А трибунал еще не создан? Чудеса...
показать весь комментарий
28.04.2022 14:23 Ответить
ИСКУССТВО ПРОТИВ ФАШИЗМА. OLGA VILSON .
Про геноцид в Украине .

https://www.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/bucha-624f0bab06fdb-6253f14d7c3a6__880.jpg



https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/277587649_1714554832214904_3002171554547775970_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=lHPy0h4ctPAAX_ON_Ot&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT_y8nOINj0tUDc3gNHzQowKTngNPhhdlwproK9l0OHXpQ&oe=626864BC
показать весь комментарий
28.04.2022 14:28 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 14:34 Ответить
Саме так. І Зебіли проголосують за нього, бо пам'ять як у гуппі.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:37 Ответить
передвиборча компанія стартує одразу, як тільки оголосять результати виборів, а от щодо політиків, старі чи молоді всі так чи інакше в гівні, бо всі так чи інакше пов"язані з олігархами, у нас же інакше вибори не виграють. Дивіться, люди воюють, ще працювати і працювати, а олігархи вже приміряються, як вони будуть деріб.... відновлювати нашу країну за репарації і що вони будуть мати з міжнародної допомоги.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:55 Ответить
Это откуда раисю так и не выперли? И она по квоте может в трибунал своих судей предлагать?
показать весь комментарий
28.04.2022 14:41 Ответить
зібрали би вже краще міжнародний флот, щоб маріупольців врятувати. Трибунал той до сраки, допоки злочинців не схоплять, хоч ініціатива і правильна.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:56 Ответить
 
 