15 056 65

За время войны доходы России от продажи энергоносителей странам ЕС почти удвоились, - финский Центр исследований энергии и чистого воздуха

евро

С 24 февраля экспорт ископаемого топлива из России по морю и трубопроводам оценивается в 63 млрд евро, 71% этого объема (44 млрд) приходится на Евросоюз.

Об этом заявил в своем анализе финский Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA), который опубликовал Центр экологических инициатив "Экодия", передает Цензор.НЕТ.

Крупнейшими импортерами российского ископаемого топлива за последние два месяца стали: Германия (9,1 млрд. евро), Италия (6,9 млрд. евро), Китай (6,7 млрд. евро), Нидерланды (5,9 млрд. евро), Турция (4 ,1 млрд. евро) и Франция (3,8 млрд. евро).

На фоне войны в Украине поставки угля из России выросли на 20%, а сжиженного природного газа – на 50%.

Закупка газа Европейским Союзом из-за трубопровода выросла на 10%.

В то же время, за первые три недели апреля общий объем поставок нефти из России в иностранные порты уменьшился на 20% по сравнению с довоенным периодом (январь-февраль).

Россия перенаправляет грузы, не принимаемые европейскими покупателями. Наблюдается явный рост поставок нефти в Индию, Египет и другие "необычные" для российского экспорта направления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сийярто подтвердил, что Венгрия будет платить за российский газ в рублях, - CNN

Однако поставок по новым направлениям недостаточно, по мнению аналитиков, чтобы компенсировать падение экспорта в Европу.

Морские поставки топлива составили примерно половину российского экспорта в стоимостном выражении, 25% из них поступило лишь в шесть портов ЕС. Это Роттердам (ориентировочная стоимость перевозок 1500 млн евро) и Маасвлакте (1200 млн евро) в Нидерландах, за ними следуют Триест (1000 млн евро) в Италии, Гданьск в Польше и Зебрюгге и Антверпен в Бельгии. Остановка поставок только в эти порты ликвидировала 23% морского спроса на российское ископаемое топливо.

Сохраняется значительный спрос на российские углеводороды со стороны бизнеса. Аналитики обнаружили поставки на объекты или суда, связанные с нефтяными компаниями: Эксон Мобил (Exxon Mobil), Шелл (Shell), Тотал (Total), Репсол (Repsol), БП (BP), ЛУКОЙЛ (Lukoil), Несте (Neste), Орлен (Orlen) и Трафигура (Trafigura); энергетические предприятия РОЭ (RWE), КЭПКО (KEPCO), Тайпауэр (Taipower), Тохоку Электрик Пауэр (Tohoku Electric Power), Чубу Электрик Пауэр (Chubu Electric Power), ТЕПКО (TEPCO), Киушу Электрик Пауэр (Kyushu Electric Power) промышленные предприятия Ниппон Стил (Nippon Steel), ПОСКО (POSCO), Формоса Петрочемикал Корпорейшн (Formosa Petrochemical Corporation), Митсубиси (Mitsubishi), Хюндай Стил (Hyundai Steel), Сумитомо (Sumitomo) и ДжейФИ Стил (JFE Stel)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без Max Factor, Chloe и Bourjois: косметический концерн Coty уходит из России

Отмечается, что из-за высоких цен на нефть и газ доходы России выросли даже в то время, когда санкции и экспортные ограничения вредят экономике РФ. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения в Украину доходы России от продажи ископаемых видов топлива странам Евросоюза почти удвоились, цитирует отчет The Guardian.

"Продолжение импорта энергоносителей является основными недостатками в санкциях, введенных против России. Каждый, кто покупает ее энергоносители, причастен к ужасающим нарушениям международного права, совершаемым российскими военными. Мы советуем прекратить поставки российского топлива третьим сторонам, установить тарифы на импорт из России, которые будут побуждать покупателей, если есть возможность, не покупать у России и будут ограничивать цену, оплачиваемую российским поставщикам на спотовых рынках, и как можно быстрее разработать план замещения российского ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии, мерами по повышению энергоэффективности и энергосбережения", - считает аналитик.

Газ (10251) Германия (7219) нефть (1969) россия (96902) санкции (11762) уголь (1002) Евросоюз (17488)
+18
Никакие санкции свинарник не развалят. Только ВСУ, только поставки оружия. Не ставьте завышенных ожиданий от санкций и не будет большого разочарования.
28.04.2022 14:27 Ответить
28.04.2022 14:27 Ответить
+16
Яка різниця, все одно фінансують путлера.
28.04.2022 14:25 Ответить
28.04.2022 14:25 Ответить
+9
Справедливости ради, высокие цены на нефть и газ совершенно не касаются нынешней рашки, так как газ продаётся в основном по долгосрочным контрактам, которыми они всю плешь проели в своё время, и хохма в том, что по ним цена 250-300 долларов, вместо нынешних 1000, китайцам кстати вообще бесплатно, в счёт оплаты кредитов. А по нефти они продают её со скидками в 30 процентов, что тоже естественно отражается на прибыльности. И самое главное, чтобы Рашку оставить без торговли нефтью и газом, надо сначала найти надёжные источники замены и желатьельно по адекватной цене. Так что всё не так быстро
28.04.2022 14:30 Ответить
28.04.2022 14:30 Ответить
Може вони заповнюють сховища, що б послати нах потім?
28.04.2022 14:21 Ответить
28.04.2022 14:21 Ответить
Тоже думаю що заповнюють сховища наостанок.
28.04.2022 14:24 Ответить
28.04.2022 14:24 Ответить
Яка різниця, все одно фінансують путлера.
28.04.2022 14:25 Ответить
28.04.2022 14:25 Ответить
Вже відключені країни від русгазу, це при тому, що самі рашисти це зробили . Все було дуже завязано на руснявій кривавій нафті, тепер будуть переорієнтовуватись, на це треба час, того і запастись треба. Для європи це болісно - газ подорожчав, бензин і т.д., але ми таке кожен рік переживаємо, а з їх економікою їм буде значно легше. Просто трошки доведеться із зони комфорту посунутись. А рашці п3дц абсолютний. Мені здається це їх остання війна із Україною і світом.
28.04.2022 14:32 Ответить
28.04.2022 14:32 Ответить
Якраз з їх економікою буде набагато складніше, чим з українською. У України набагато вища доля реальих секторів економіки, чим в ЄС: агросектор, металургія, хімпродукти. ЄС це тупо сфера послуг з деяким виробництвом без повного циклу.

ЄС без російського газу, це як діабетик без інсуліну. Вони тут же втратять можливість кормити мільйони своїх ледарів. І Путін це прекрасно знає.
28.04.2022 15:11 Ответить
28.04.2022 15:11 Ответить
ну це неправда, просто їх політики залежать від думки народу. От наше населення готове було на зниження рівня життя, підвищення інфляції і т.д. заради грузинів в 2008році? От так і вони, війна завжди десь була і буде
28.04.2022 15:35 Ответить
28.04.2022 15:35 Ответить
В чому неправда? Економіка ЄС - це не економіка замкненого циклу, навіть якщо це виробництво чогось.

Без дешевої української металургії, та російських енергоносіїв як картковий будиночок рухне і сфера послуг, яка і обслуговує виробництво.
28.04.2022 16:20 Ответить
28.04.2022 16:20 Ответить
пля какая экономика если часть страны разрушено люди рабочие разьехалис?
28.04.2022 17:00 Ответить
28.04.2022 17:00 Ответить
Я не вірю передруку з других смі.
28.04.2022 14:26 Ответить
28.04.2022 14:26 Ответить
Учитывая практику оплаты наперед при закупке энергоносителей, то вполне возможно что забирают уже оплаченное по контрактам. Паровозу нельзя дать команду "Стой раз-два!".
28.04.2022 14:45 Ответить
28.04.2022 14:45 Ответить
Германии без газа кацапского будет очень тяжело в ближайшееьвремя по-этому они заполняют хранилища - что бы потом отказаться от газа
28.04.2022 17:03 Ответить
28.04.2022 17:03 Ответить
От вам і вся правда про так звані "Руйнівні санкції".
1 млрд євро що доби - це розмір фінансування Євросоюзом армії мордора.
28.04.2022 17:48 Ответить
28.04.2022 17:48 Ответить
Ублюдки с двойным дном.
28.04.2022 14:24 Ответить
28.04.2022 14:24 Ответить
Опять зрада. Через пару часов выйдет опровержение, но его уже никто не захочет прочесть... А сейчас по всем трубам начнуть качать зраду...
28.04.2022 14:26 Ответить
28.04.2022 14:26 Ответить
зрада будет если правда что именно такую сумму получил на свои счета кацапия и путлер - это реально до хрена - так он могут долго воевать
28.04.2022 17:05 Ответить
28.04.2022 17:05 Ответить
И о санкциях:
С начала войны Россия удвоила доходы от продажи энергоносителей в ЕС. За два месяца с момента нападения на Украину Москва продала ЕC энергоносителей на 44 млрд евро, что в 2 раза больше аналогичного периода в 2021г
Главным покупателем выступает Германия
28.04.2022 14:26 Ответить
28.04.2022 14:26 Ответить
Там есть руснявый завод по переработки нефти. Раша сама себе перепрадает товар, а записывают якобы немцы купили.
28.04.2022 14:50 Ответить
28.04.2022 14:50 Ответить
Никакие санкции свинарник не развалят. Только ВСУ, только поставки оружия. Не ставьте завышенных ожиданий от санкций и не будет большого разочарования.
28.04.2022 14:27 Ответить
28.04.2022 14:27 Ответить
Ну так и оружия нам дают столько, сколько хватит продержатся на нынешних рубежах, а не чтобы развалить армию парашки
28.04.2022 14:36 Ответить
28.04.2022 14:36 Ответить
То что санкции не развалят ********* - это очевидно. Но и хорошо вооруженные ВСУ не развалят *********. Мы можем полностью освободить наши территории (допустим даже с Крымом). Но это не решит проблему. Они будут обстреливать и бомбить нас со своей территории. Они будут копить силы и готовиться к новому вторжению.
Единственное кардинальное решение -"Карфаген должен быть разрушен"
Но это означает начало 3-й мировой. Естественно, никто в мире к такому не готов.
28.04.2022 14:44 Ответить
28.04.2022 14:44 Ответить
только переступят ВСУ границу с рашкой, ***** с бункера выскочит и будет ядерной елдой махать, а новое наступление это на буханках с тачанкой на крыше?
28.04.2022 15:18 Ответить
28.04.2022 15:18 Ответить
він завтра назве Херсон частиною Мордору, не відбивати його? Ми почали боротися проти всієї армії орків, тут вже війна до кінця, тут навіть капітулювати неможливо, бо просто переріжуть усіх.

Тому чим би дєдушка не махав перед нами, вже пофіг.
28.04.2022 15:49 Ответить
28.04.2022 15:49 Ответить
Один вопрос только,а Украина как то готовится к зиме.где делают закупки? сомневаюсь что покупают норвежский газ.
28.04.2022 16:07 Ответить
28.04.2022 16:07 Ответить
Самолеты ЧВК «Вагнера» и ФСБ прилетели в Беларусь. Оба борта приземлились в Витебске.
28.04.2022 14:28 Ответить
28.04.2022 14:28 Ответить
Треба розуміти , що буде певна інерція рік а може і більше , бо з ********** вибудовувались десятиліттями відносини закупівлі енергоносіїв , за день це не припиниться
28.04.2022 14:29 Ответить
28.04.2022 14:29 Ответить
Справедливости ради, высокие цены на нефть и газ совершенно не касаются нынешней рашки, так как газ продаётся в основном по долгосрочным контрактам, которыми они всю плешь проели в своё время, и хохма в том, что по ним цена 250-300 долларов, вместо нынешних 1000, китайцам кстати вообще бесплатно, в счёт оплаты кредитов. А по нефти они продают её со скидками в 30 процентов, что тоже естественно отражается на прибыльности. И самое главное, чтобы Рашку оставить без торговли нефтью и газом, надо сначала найти надёжные источники замены и желатьельно по адекватной цене. Так что всё не так быстро
28.04.2022 14:30 Ответить
28.04.2022 14:30 Ответить
перед смертью не налижешся, как говорится
28.04.2022 14:30 Ответить
28.04.2022 14:30 Ответить
Складається таке враження, що санкції та обмеження для кацапні тільки на бумазі та розганяються в мережах новин. А на практиці всі кацапсячі банки як працювали так і працюють. Дружина знайомого має рідну сестру на мацквє яка працює в альфабанку, говорить, що немає ніяких полюдем з переводами в інші країни. Перевірити не можу, але те що почув це правда.
28.04.2022 14:30 Ответить
28.04.2022 14:30 Ответить
з переводами (машинальна помилка)
28.04.2022 14:32 Ответить
28.04.2022 14:32 Ответить
Гугла переводчика?
28.04.2022 15:37 Ответить
28.04.2022 15:37 Ответить
працюють санкції, недурно русскіє так скиглять, інша справа що рашка буде намогатися постійно знайти як ці санкції обходити, а США будуть постійно шукати, як ці лазєйкі прикрити. рашка стільки енергії на це потратить і грошей на підкуп, ту але Бог русскіх покарав і все що вони роблять раз за разом нарізують нове коло. Недивно що й Казахстан від них відсахнувся і навіть Білорусь з радістю би звалила би.
28.04.2022 14:38 Ответить
28.04.2022 14:38 Ответить
брехня что нет проблем с переводами - так даже если с рашки посылают бабки то на другой стороне их не примут
28.04.2022 17:08 Ответить
28.04.2022 17:08 Ответить
Хтось дуже давно не кладе яйця в одну корзину. І ми знаємо - хто це
28.04.2022 14:32 Ответить
28.04.2022 14:32 Ответить
Так ми теж ні на день не зупиняли прокачування кацапського газу через нашу територію.
28.04.2022 14:36 Ответить
28.04.2022 14:36 Ответить
Игорь Пачковский

@Q0MT6pFmbVqynsM

·
https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1519569439267635200 4 ч

AliExpress в конце апреля отключил оплату покупок с использованием банковских карт, выпущенных любыми российскими банками.
Если до недавнего времени россияне могли оплачивать покупки банковскими картами «Мир», то теперь это уже невозможно подобные действия невозможны и недоступны
28.04.2022 14:37 Ответить
28.04.2022 14:37 Ответить
санкции наборот
28.04.2022 14:38 Ответить
28.04.2022 14:38 Ответить
Украина должна подорвать все трубы России!!!
28.04.2022 14:39 Ответить
28.04.2022 14:39 Ответить
Здесь Шепелин

@ilya_shepelin

·
https://twitter.com/ilya_shepelin/status/1519540425048088576 6 ч

ТАСС: Чубайс находится в Италии и не планирует возвращаться в Россию, сообщил источник в окружении Чубайса
Во-первых, а что случилось?
Во-вторых, человек с 91 года бок о бок с Путиным работал, обогащался здесь, чтоб в один день улететь и сделать вид, что не при делах.
Как так?
28.04.2022 14:41 Ответить
28.04.2022 14:41 Ответить
Его задача вести подрывную деятельность в Европе. Чего не понятного. Таких людей просто так не выпускают. Будет играть роль либерала
28.04.2022 15:39 Ответить
28.04.2022 15:39 Ответить
Они самоубийцы в Европе??? Путин пойдет и на Молдову и на Польшу и на Берлин и по всей Европе!
28.04.2022 14:41 Ответить
28.04.2022 14:41 Ответить
Так Європі це вигідно! Як не парадоксально. Європейські можновладці страшенно заздрять )(уйлу! Вони теж так хочуть жити, як живе він: стригти своїх лохів безкарно, мати абсолютну владу над своїми баранами й не соромитися їх так називати й так далі. Яка там "демократія"?! Ви про що?! Подумайте, чому Шредер, Меркель, Шольц, Сійрято та інші, так тримаються за Газпром, що навіть на нього не те що санкції, навіть не дихають в його сторону й в сторону Газпромбанку! Навіть папа римський (навмисне з маленької букви) і теж не цурається підмахнути хвостиком. Бо це - БАБЛО!!!
28.04.2022 15:14 Ответить
28.04.2022 15:14 Ответить
ты идиот ватный ..купи себе мозг
28.04.2022 17:10 Ответить
28.04.2022 17:10 Ответить
🤷🤦
28.04.2022 14:41 Ответить
28.04.2022 14:41 Ответить
Накачують грошвою ?
28.04.2022 14:44 Ответить
28.04.2022 14:44 Ответить
Надеются что рф лопнет от денег. Имбицилы, отгребут от рф по полной.
28.04.2022 15:47 Ответить
28.04.2022 15:47 Ответить
Російська економіка впаде за кілька тижнів !

Російська армія знищена і деморалізована!

У Росії нема резервів!

І були люди, які вірили в ці байки. В Кремлі сидять не ідіоти. Вони тільки виставлять того ж Путіна божевільним, щоб лякати захід, а якшо шось піде не так, сказати "Та, бачите, він зглузду з*їхав, ми тут ні до чого".
28.04.2022 14:52 Ответить
28.04.2022 14:52 Ответить
В Кремлі сидять не ідіоти. Вони тільки виставлять того ж Путіна божевільним, щоб лякати захід,

ЩО ЗА ...УЙНЯ ?
28.04.2022 16:27 Ответить
28.04.2022 16:27 Ответить
бред кацапский
28.04.2022 17:11 Ответить
28.04.2022 17:11 Ответить
Я готов обходиться без газа, без бензина, без метала, без всякого раССеянского говнища и сатанистской мраZZии 🤬🤬🤬. Этот Йолоп Штрольх и прочие выкормыши штазиевской ШЛАМПЭ анжелы и старого алкаша швондера ШВУХТЕЛЯ шредера - мелкие, алчные лавочники! Лишь бы деньги капали, а то что эти деньги пропахли кровью и трупным запахом ничего страшного. Гниль...
28.04.2022 14:55 Ответить
28.04.2022 14:55 Ответить
Іран також нафту продає, хоча 20 років навіть не під санкціями, а під повноцінним нафтовим ембарго....

Росія, КОНТРАБАСОМ вже продає і буде продавати... Цього жодне ембарго чи санкції не зупинять... Тому тут вся справа в ВИТРАТАХ(ИЗДЕРЖКАХ) нафтового бізнесу росіян.....
Одна справа продавати НАФТУ на вільному ринку, без обмежень.... Інша - із ПІД ПОЛИ, в обхід ОПЕК, без жодних гарантій, а значить значно по занижених цінах
28.04.2022 14:56 Ответить
28.04.2022 14:56 Ответить
да они продают нефть лоставка через жопу в Индию и со скидкой в 30-40 $ так что не все так весело у кацапов
28.04.2022 17:13 Ответить
28.04.2022 17:13 Ответить
Нафта пахне грошима і нафтою, а не людською кровью. Цинізм править цим світом. Тому, коли чуєш якісь заяви про "благі наміри, людяність", посилай цього заявника вслід "руському воєнному кораблю".
28.04.2022 15:07 Ответить
28.04.2022 15:07 Ответить
От тому треба визнати росію країною терористом. Всі будуть боятися в неї енергоносії купувати, так як будуть боятися бути визнаними спонсорами тероризму.
28.04.2022 15:18 Ответить
28.04.2022 15:18 Ответить
Да, санкции реально до сраки, основные секторы доходов экономики расеи не затронуты.
28.04.2022 15:22 Ответить
28.04.2022 15:22 Ответить
Газ и нефть дают раше во время войны и давали до войны около 1 млрд. долл. в день.
Без эмбарго, все эти санкции для замыливания глаз.
Серым импортом раше помогает Китай.
Нужно готовится к тому, что все это надолго, пока Европа не проснется.
28.04.2022 15:36 Ответить
28.04.2022 15:36 Ответить
28.04.2022 15:41 Ответить
28.04.2022 15:41 Ответить
а ты можешь не есть и не топить квартиру не ходить на работу -то есть голодать если из-за отсутствия газа в твоей стране все это остановится?
28.04.2022 17:15 Ответить
28.04.2022 17:15 Ответить
Очень простой вопрос - кому буржуи больше помогают - Украине или России?
28.04.2022 15:50 Ответить
28.04.2022 15:50 Ответить
а кому зеленский помогал когда звал на шашлыки? а не готовился к войне почему Украине все должны - а сами укаринцы выбирают клоунов во время войны? нужно начинать предьявлять требования сначала себе
28.04.2022 17:17 Ответить
28.04.2022 17:17 Ответить
Буржуи больше помогают - себе любимым. Вынужденно покупая энергоносители, буржуи вооружают Украину в надежде, что Украина выстоит и уничтожит невменяемую Рашку. Другого сценария пока нет.
28.04.2022 17:26 Ответить
28.04.2022 17:26 Ответить
Санкції Тьху!
28.04.2022 16:50 Ответить
28.04.2022 16:50 Ответить
ЕС продолжает усиленно накачивать Рашку деньгами за энергоносители, поэтому бункер-дед будет воевать ещё сильнее. Вся надежна на стойкость добровольцев, ВСУ и тероборону, которые будут молотить рашисткую орду не уставая.
28.04.2022 17:20 Ответить
28.04.2022 17:20 Ответить
Ще навіть санкції на вугілля ще не вступили в силу, не кажучи вже про нафту та газ.
Що саме хотіли показати ці аналітєгі? Що усі затарюються перед неминучим закрученням кранів і при цьому, звісно, ростуть ціни?
Чи просто діє стара установка про будь-якими засобами компрометувати західних союзників?
28.04.2022 18:55 Ответить
28.04.2022 18:55 Ответить
 
 