За время войны доходы России от продажи энергоносителей странам ЕС почти удвоились, - финский Центр исследований энергии и чистого воздуха
С 24 февраля экспорт ископаемого топлива из России по морю и трубопроводам оценивается в 63 млрд евро, 71% этого объема (44 млрд) приходится на Евросоюз.
Об этом заявил в своем анализе финский Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA), который опубликовал Центр экологических инициатив "Экодия", передает Цензор.НЕТ.
Крупнейшими импортерами российского ископаемого топлива за последние два месяца стали: Германия (9,1 млрд. евро), Италия (6,9 млрд. евро), Китай (6,7 млрд. евро), Нидерланды (5,9 млрд. евро), Турция (4 ,1 млрд. евро) и Франция (3,8 млрд. евро).
На фоне войны в Украине поставки угля из России выросли на 20%, а сжиженного природного газа – на 50%.
Закупка газа Европейским Союзом из-за трубопровода выросла на 10%.
В то же время, за первые три недели апреля общий объем поставок нефти из России в иностранные порты уменьшился на 20% по сравнению с довоенным периодом (январь-февраль).
Россия перенаправляет грузы, не принимаемые европейскими покупателями. Наблюдается явный рост поставок нефти в Индию, Египет и другие "необычные" для российского экспорта направления.
Однако поставок по новым направлениям недостаточно, по мнению аналитиков, чтобы компенсировать падение экспорта в Европу.
Морские поставки топлива составили примерно половину российского экспорта в стоимостном выражении, 25% из них поступило лишь в шесть портов ЕС. Это Роттердам (ориентировочная стоимость перевозок 1500 млн евро) и Маасвлакте (1200 млн евро) в Нидерландах, за ними следуют Триест (1000 млн евро) в Италии, Гданьск в Польше и Зебрюгге и Антверпен в Бельгии. Остановка поставок только в эти порты ликвидировала 23% морского спроса на российское ископаемое топливо.
Сохраняется значительный спрос на российские углеводороды со стороны бизнеса. Аналитики обнаружили поставки на объекты или суда, связанные с нефтяными компаниями: Эксон Мобил (Exxon Mobil), Шелл (Shell), Тотал (Total), Репсол (Repsol), БП (BP), ЛУКОЙЛ (Lukoil), Несте (Neste), Орлен (Orlen) и Трафигура (Trafigura); энергетические предприятия РОЭ (RWE), КЭПКО (KEPCO), Тайпауэр (Taipower), Тохоку Электрик Пауэр (Tohoku Electric Power), Чубу Электрик Пауэр (Chubu Electric Power), ТЕПКО (TEPCO), Киушу Электрик Пауэр (Kyushu Electric Power) промышленные предприятия Ниппон Стил (Nippon Steel), ПОСКО (POSCO), Формоса Петрочемикал Корпорейшн (Formosa Petrochemical Corporation), Митсубиси (Mitsubishi), Хюндай Стил (Hyundai Steel), Сумитомо (Sumitomo) и ДжейФИ Стил (JFE Stel)
Отмечается, что из-за высоких цен на нефть и газ доходы России выросли даже в то время, когда санкции и экспортные ограничения вредят экономике РФ. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения в Украину доходы России от продажи ископаемых видов топлива странам Евросоюза почти удвоились, цитирует отчет The Guardian.
"Продолжение импорта энергоносителей является основными недостатками в санкциях, введенных против России. Каждый, кто покупает ее энергоносители, причастен к ужасающим нарушениям международного права, совершаемым российскими военными. Мы советуем прекратить поставки российского топлива третьим сторонам, установить тарифы на импорт из России, которые будут побуждать покупателей, если есть возможность, не покупать у России и будут ограничивать цену, оплачиваемую российским поставщикам на спотовых рынках, и как можно быстрее разработать план замещения российского ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии, мерами по повышению энергоэффективности и энергосбережения", - считает аналитик.
ЄС без російського газу, це як діабетик без інсуліну. Вони тут же втратять можливість кормити мільйони своїх ледарів. І Путін це прекрасно знає.
Без дешевої української металургії, та російських енергоносіїв як картковий будиночок рухне і сфера послуг, яка і обслуговує виробництво.
1 млрд євро що доби - це розмір фінансування Євросоюзом армії мордора.
Единственное кардинальное решение -"Карфаген должен быть разрушен"
Но это означает начало 3-й мировой. Естественно, никто в мире к такому не готов.
Тому чим би дєдушка не махав перед нами, вже пофіг.
Російська армія знищена і деморалізована!
У Росії нема резервів!
І були люди, які вірили в ці байки. В Кремлі сидять не ідіоти. Вони тільки виставлять того ж Путіна божевільним, щоб лякати захід, а якшо шось піде не так, сказати "Та, бачите, він зглузду з*їхав, ми тут ні до чого".
ЩО ЗА ...УЙНЯ ?
швондераШВУХТЕЛЯ шредера - мелкие, алчные лавочники! Лишь бы деньги капали, а то что эти деньги пропахли кровью и трупным запахом ничего страшного. Гниль...
Росія, КОНТРАБАСОМ вже продає і буде продавати... Цього жодне ембарго чи санкції не зупинять... Тому тут вся справа в ВИТРАТАХ(ИЗДЕРЖКАХ) нафтового бізнесу росіян.....
Одна справа продавати НАФТУ на вільному ринку, без обмежень.... Інша - із ПІД ПОЛИ, в обхід ОПЕК, без жодних гарантій, а значить значно по занижених цінах
Без эмбарго, все эти санкции для замыливания глаз.
Серым импортом раше помогает Китай.
Нужно готовится к тому, что все это надолго, пока Европа не проснется.
Що саме хотіли показати ці аналітєгі? Що усі затарюються перед неминучим закрученням кранів і при цьому, звісно, ростуть ціни?
Чи просто діє стара установка про будь-якими засобами компрометувати західних союзників?