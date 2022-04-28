За час війни доходи Росії від продажу енергоносіїв країнам ЄС майже подвоїлися, - фінський Центр досліджень енергії та чистого повітря

З 24 лютого експорт викопного палива з Росії морем та трубопроводами оцінюється у 63 млрд євро, 71% цього обсягу (44 млрд) припадає на Євросоюз.

Про це заявив у своєму аналізі фінський Центр досліджень енергії та чистого повітря (CREA), який опублікував Центр екологічних ініціатив "Екодія", передає Цензор.НЕТ.

Найбільшими імпортерами російського викопного палива за останні два місяці стали: Німеччина (9,1 млрд євро), Італія (6,9 млрд євро), Китай (6,7 млрд євро), Нідерланди (5,9 млрд євро), Туреччина (4,1 млрд євро) та Франція (3,8 млрд євро).

На тлі війни в Україні поставки вугілля з Росії зросли на 20%, а зрідженого природного газу – на 50%.

Закупівля газу Європейським Союзом через трубопровід зросла на 10%.

Водночас, за перші три тижні квітня загальний обсяг поставок нафти з Росії до іноземних портів зменшився на 20% порівняно з довоєнним періодом (січень-лютий).

Росія перенаправляє вантажі, які не приймають європейські покупці. Спостерігається явне зростання поставок нафти до Індії, Єгипту та інших "незвичайних" для російського експорту напрямків.

Однак, поставок за новими напрямками недостатньо, на думку аналітиків, щоб компенсувати падіння експорту до Європи.

Морські поставки палива склали приблизно половину російського експорту у вартісному вираженні, 25% з них надійшло лише до шести портів ЄС. Це – Роттердам (орієнтовна вартість перевезень 1500 млн євро) і Маасвлакте (1200 млн євро) в Нідерландах, за ними слідують Трієст (1000 млн євро) в Італії, Гданськ у Польщі та Зебрюгге та Антверпен в Бельгії. Зупинка поставок лише в ці порти ліквідувала б 23% морського попиту на російське викопне паливо.

Зберігається значний попит на російські вуглеводні з боку бізнесу. Аналітики виявили поставки на об’єкти або судна, пов’язані з нафтовими компаніями: Ексон Мобіл. (Exxon Mobil), Шелл (Shell), Тотал (Total), Репсол (Repsol), БП (BP), Лукойл (Lukoil), Несте (Neste), Орлен (Orlen) та Трафігура (Trafigura); енергетичні підприємства РВЕ (RWE), КЕПКО (KEPCO), Тайпауер (Taipower), Тохоку Електрік Пауер (Tohoku Electric Power), Чубу Електрік Пауер (Chubu Electric Power), ТЕПКО (TEPCO), Киушу Електрік Пауер (Kyushu Electric Power); промислові підприємства Ніппон Стіл (Nippon Steel), ПОСКО (POSCO), Формоса Петрочемікал Корпорейшн (Formosa Petrochemical Corporation), Мітсубісі (Mitsubishi), Хюндай Стіл (Hyundai Steel), Сумітомо (Sumitomo) та ДжейФІ Стіл (JFE Steel).

Зазначається, що через високі ціни на нафту й газ доходи Росії зросли навіть у той час, коли санкції та експортні обмеження шкодять економіці РФ. Таким чином від початку повномасштабного вторгнення в Україну доходи Росії від продажу викопних видів палива країнам Євросоюзу майже подвоїлися, цитує звіт The Guardian.

"Продовження імпорту енергоносіїв є основними недоліками в санкціях, запроваджених проти Росії. Кожен, хто купує її енергоносії, причетний до жахливих порушень міжнародного права, які вчиняють російські військові. Ми радимо припинити постачання російського палива третім сторонам, встановити тарифи на імпорт із Росії, які спонукатимуть покупців, якщо є можливість, не купувати в Росії й обмежуватимуть ціну, що сплачується російським постачальникам на спотових ринках, та якнайшвидше розробити план заміщення російського викопного палива відновлюваними джерелами енергії, заходами щодо підвищення енергоефективності та енергозбереження", - вважає аналітик CREA Лорі Майллівірта.