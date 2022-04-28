За час війни доходи Росії від продажу енергоносіїв країнам ЄС майже подвоїлися, - фінський Центр досліджень енергії та чистого повітря
З 24 лютого експорт викопного палива з Росії морем та трубопроводами оцінюється у 63 млрд євро, 71% цього обсягу (44 млрд) припадає на Євросоюз.
Про це заявив у своєму аналізі фінський Центр досліджень енергії та чистого повітря (CREA), який опублікував Центр екологічних ініціатив "Екодія", передає Цензор.НЕТ.
Найбільшими імпортерами російського викопного палива за останні два місяці стали: Німеччина (9,1 млрд євро), Італія (6,9 млрд євро), Китай (6,7 млрд євро), Нідерланди (5,9 млрд євро), Туреччина (4,1 млрд євро) та Франція (3,8 млрд євро).
На тлі війни в Україні поставки вугілля з Росії зросли на 20%, а зрідженого природного газу – на 50%.
Закупівля газу Європейським Союзом через трубопровід зросла на 10%.
Водночас, за перші три тижні квітня загальний обсяг поставок нафти з Росії до іноземних портів зменшився на 20% порівняно з довоєнним періодом (січень-лютий).
Росія перенаправляє вантажі, які не приймають європейські покупці. Спостерігається явне зростання поставок нафти до Індії, Єгипту та інших "незвичайних" для російського експорту напрямків.
Однак, поставок за новими напрямками недостатньо, на думку аналітиків, щоб компенсувати падіння експорту до Європи.
Морські поставки палива склали приблизно половину російського експорту у вартісному вираженні, 25% з них надійшло лише до шести портів ЄС. Це – Роттердам (орієнтовна вартість перевезень 1500 млн євро) і Маасвлакте (1200 млн євро) в Нідерландах, за ними слідують Трієст (1000 млн євро) в Італії, Гданськ у Польщі та Зебрюгге та Антверпен в Бельгії. Зупинка поставок лише в ці порти ліквідувала б 23% морського попиту на російське викопне паливо.
Зберігається значний попит на російські вуглеводні з боку бізнесу. Аналітики виявили поставки на об’єкти або судна, пов’язані з нафтовими компаніями: Ексон Мобіл. (Exxon Mobil), Шелл (Shell), Тотал (Total), Репсол (Repsol), БП (BP), Лукойл (Lukoil), Несте (Neste), Орлен (Orlen) та Трафігура (Trafigura); енергетичні підприємства РВЕ (RWE), КЕПКО (KEPCO), Тайпауер (Taipower), Тохоку Електрік Пауер (Tohoku Electric Power), Чубу Електрік Пауер (Chubu Electric Power), ТЕПКО (TEPCO), Киушу Електрік Пауер (Kyushu Electric Power); промислові підприємства Ніппон Стіл (Nippon Steel), ПОСКО (POSCO), Формоса Петрочемікал Корпорейшн (Formosa Petrochemical Corporation), Мітсубісі (Mitsubishi), Хюндай Стіл (Hyundai Steel), Сумітомо (Sumitomo) та ДжейФІ Стіл (JFE Steel).
Зазначається, що через високі ціни на нафту й газ доходи Росії зросли навіть у той час, коли санкції та експортні обмеження шкодять економіці РФ. Таким чином від початку повномасштабного вторгнення в Україну доходи Росії від продажу викопних видів палива країнам Євросоюзу майже подвоїлися, цитує звіт The Guardian.
"Продовження імпорту енергоносіїв є основними недоліками в санкціях, запроваджених проти Росії. Кожен, хто купує її енергоносії, причетний до жахливих порушень міжнародного права, які вчиняють російські військові. Ми радимо припинити постачання російського палива третім сторонам, встановити тарифи на імпорт із Росії, які спонукатимуть покупців, якщо є можливість, не купувати в Росії й обмежуватимуть ціну, що сплачується російським постачальникам на спотових ринках, та якнайшвидше розробити план заміщення російського викопного палива відновлюваними джерелами енергії, заходами щодо підвищення енергоефективності та енергозбереження", - вважає аналітик CREA Лорі Майллівірта.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЄС без російського газу, це як діабетик без інсуліну. Вони тут же втратять можливість кормити мільйони своїх ледарів. І Путін це прекрасно знає.
Без дешевої української металургії, та російських енергоносіїв як картковий будиночок рухне і сфера послуг, яка і обслуговує виробництво.
1 млрд євро що доби - це розмір фінансування Євросоюзом армії мордора.
С начала войны Россия удвоила доходы от продажи энергоносителей в ЕС. За два месяца с момента нападения на Украину Москва продала ЕC энергоносителей на 44 млрд евро, что в 2 раза больше аналогичного периода в 2021г
Главным покупателем выступает Германия
Единственное кардинальное решение -"Карфаген должен быть разрушен"
Но это означает начало 3-й мировой. Естественно, никто в мире к такому не готов.
Тому чим би дєдушка не махав перед нами, вже пофіг.
@Q0MT6pFmbVqynsM
·
https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1519569439267635200 4 ч
AliExpress в конце апреля отключил оплату покупок с использованием банковских карт, выпущенных любыми российскими банками.
Если до недавнего времени россияне могли оплачивать покупки банковскими картами «Мир», то теперь это уже невозможно подобные действия невозможны и недоступны
@ilya_shepelin
·
https://twitter.com/ilya_shepelin/status/1519540425048088576 6 ч
ТАСС: Чубайс находится в Италии и не планирует возвращаться в Россию, сообщил источник в окружении Чубайса
Во-первых, а что случилось?
Во-вторых, человек с 91 года бок о бок с Путиным работал, обогащался здесь, чтоб в один день улететь и сделать вид, что не при делах.
Как так?
Російська армія знищена і деморалізована!
У Росії нема резервів!
І були люди, які вірили в ці байки. В Кремлі сидять не ідіоти. Вони тільки виставлять того ж Путіна божевільним, щоб лякати захід, а якшо шось піде не так, сказати "Та, бачите, він зглузду з*їхав, ми тут ні до чого".
ЩО ЗА ...УЙНЯ ?
швондераШВУХТЕЛЯ шредера - мелкие, алчные лавочники! Лишь бы деньги капали, а то что эти деньги пропахли кровью и трупным запахом ничего страшного. Гниль...
Росія, КОНТРАБАСОМ вже продає і буде продавати... Цього жодне ембарго чи санкції не зупинять... Тому тут вся справа в ВИТРАТАХ(ИЗДЕРЖКАХ) нафтового бізнесу росіян.....
Одна справа продавати НАФТУ на вільному ринку, без обмежень.... Інша - із ПІД ПОЛИ, в обхід ОПЕК, без жодних гарантій, а значить значно по занижених цінах
Без эмбарго, все эти санкции для замыливания глаз.
Серым импортом раше помогает Китай.
Нужно готовится к тому, что все это надолго, пока Европа не проснется.
Що саме хотіли показати ці аналітєгі? Що усі затарюються перед неминучим закрученням кранів і при цьому, звісно, ростуть ціни?
Чи просто діє стара установка про будь-якими засобами компрометувати західних союзників?