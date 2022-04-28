УКР
За час війни доходи Росії від продажу енергоносіїв країнам ЄС майже подвоїлися, - фінський Центр досліджень енергії та чистого повітря

евро

З 24 лютого експорт викопного палива з Росії морем та трубопроводами оцінюється у 63 млрд євро, 71% цього обсягу (44 млрд) припадає на Євросоюз.

Про це заявив у своєму аналізі фінський Центр досліджень енергії та чистого повітря (CREA), який опублікував Центр екологічних ініціатив "Екодія", передає Цензор.НЕТ.

Найбільшими імпортерами російського викопного палива за останні два місяці стали: Німеччина (9,1 млрд євро), Італія (6,9 млрд євро), Китай (6,7 млрд євро), Нідерланди (5,9 млрд євро), Туреччина (4,1 млрд євро) та Франція (3,8 млрд євро).

На тлі війни в Україні поставки вугілля з Росії зросли на 20%, а зрідженого природного газу – на 50%.

Закупівля газу Європейським Союзом через трубопровід зросла на 10%.

Водночас, за перші три тижні квітня загальний обсяг поставок нафти з Росії до іноземних портів зменшився на 20% порівняно з довоєнним періодом (січень-лютий).

Росія перенаправляє вантажі, які не приймають європейські покупці. Спостерігається явне зростання поставок нафти до Індії, Єгипту та інших "незвичайних" для російського експорту напрямків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сійярто підтвердив, що Угорщина платитиме за російський газ в рублях, - CNN

Однак, поставок за новими напрямками недостатньо, на думку аналітиків, щоб компенсувати падіння експорту до Європи.

Морські поставки палива склали приблизно половину російського експорту у вартісному вираженні, 25% з них надійшло лише до шести портів ЄС. Це – Роттердам (орієнтовна вартість перевезень 1500 млн євро) і Маасвлакте (1200 млн євро) в Нідерландах, за ними слідують Трієст (1000 млн євро) в Італії, Гданськ у Польщі та Зебрюгге та Антверпен в Бельгії. Зупинка поставок лише в ці порти ліквідувала б 23% морського попиту на російське викопне паливо.

Зберігається значний попит на російські вуглеводні з боку бізнесу. Аналітики виявили поставки на об’єкти або судна, пов’язані з нафтовими компаніями: Ексон Мобіл. (Exxon Mobil), Шелл (Shell), Тотал (Total), Репсол (Repsol), БП (BP), Лукойл (Lukoil), Несте (Neste), Орлен (Orlen) та Трафігура (Trafigura); енергетичні підприємства РВЕ (RWE), КЕПКО (KEPCO), Тайпауер (Taipower), Тохоку Електрік Пауер (Tohoku Electric Power), Чубу Електрік Пауер (Chubu Electric Power), ТЕПКО (TEPCO), Киушу Електрік Пауер (Kyushu Electric Power); промислові підприємства Ніппон Стіл (Nippon Steel), ПОСКО (POSCO), Формоса Петрочемікал Корпорейшн (Formosa Petrochemical Corporation), Мітсубісі (Mitsubishi), Хюндай Стіл (Hyundai Steel), Сумітомо (Sumitomo) та ДжейФІ Стіл (JFE Steel).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС інтенсивно працює над шостим пакетом санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн

Зазначається, що через високі ціни на нафту й газ доходи Росії зросли навіть у той час, коли санкції та експортні обмеження шкодять економіці РФ. Таким чином від початку повномасштабного вторгнення в Україну доходи Росії від продажу викопних видів палива країнам Євросоюзу майже подвоїлися, цитує звіт The Guardian.

"Продовження імпорту енергоносіїв є основними недоліками в санкціях, запроваджених проти Росії. Кожен, хто купує її енергоносії, причетний до жахливих порушень міжнародного права, які вчиняють російські військові. Ми радимо припинити постачання російського палива третім сторонам, встановити тарифи на імпорт із Росії, які спонукатимуть покупців, якщо є можливість, не купувати в Росії й обмежуватимуть ціну, що сплачується російським постачальникам на спотових ринках, та якнайшвидше розробити план заміщення російського викопного палива відновлюваними джерелами енергії, заходами щодо підвищення енергоефективності та енергозбереження", - вважає аналітик CREA Лорі Майллівірта.

Никакие санкции свинарник не развалят. Только ВСУ, только поставки оружия. Не ставьте завышенных ожиданий от санкций и не будет большого разочарования.
28.04.2022 14:27 Відповісти
Яка різниця, все одно фінансують путлера.
28.04.2022 14:25 Відповісти
Справедливости ради, высокие цены на нефть и газ совершенно не касаются нынешней рашки, так как газ продаётся в основном по долгосрочным контрактам, которыми они всю плешь проели в своё время, и хохма в том, что по ним цена 250-300 долларов, вместо нынешних 1000, китайцам кстати вообще бесплатно, в счёт оплаты кредитов. А по нефти они продают её со скидками в 30 процентов, что тоже естественно отражается на прибыльности. И самое главное, чтобы Рашку оставить без торговли нефтью и газом, надо сначала найти надёжные источники замены и желатьельно по адекватной цене. Так что всё не так быстро
28.04.2022 14:30 Відповісти
Може вони заповнюють сховища, що б послати нах потім?
28.04.2022 14:21 Відповісти
Тоже думаю що заповнюють сховища наостанок.
28.04.2022 14:24 Відповісти
Яка різниця, все одно фінансують путлера.
28.04.2022 14:25 Відповісти
Вже відключені країни від русгазу, це при тому, що самі рашисти це зробили . Все було дуже завязано на руснявій кривавій нафті, тепер будуть переорієнтовуватись, на це треба час, того і запастись треба. Для європи це болісно - газ подорожчав, бензин і т.д., але ми таке кожен рік переживаємо, а з їх економікою їм буде значно легше. Просто трошки доведеться із зони комфорту посунутись. А рашці п3дц абсолютний. Мені здається це їх остання війна із Україною і світом.
28.04.2022 14:32 Відповісти
Якраз з їх економікою буде набагато складніше, чим з українською. У України набагато вища доля реальих секторів економіки, чим в ЄС: агросектор, металургія, хімпродукти. ЄС це тупо сфера послуг з деяким виробництвом без повного циклу.

ЄС без російського газу, це як діабетик без інсуліну. Вони тут же втратять можливість кормити мільйони своїх ледарів. І Путін це прекрасно знає.
28.04.2022 15:11 Відповісти
ну це неправда, просто їх політики залежать від думки народу. От наше населення готове було на зниження рівня життя, підвищення інфляції і т.д. заради грузинів в 2008році? От так і вони, війна завжди десь була і буде
показати весь коментар
В чому неправда? Економіка ЄС - це не економіка замкненого циклу, навіть якщо це виробництво чогось.

Без дешевої української металургії, та російських енергоносіїв як картковий будиночок рухне і сфера послуг, яка і обслуговує виробництво.
28.04.2022 16:20 Відповісти
пля какая экономика если часть страны разрушено люди рабочие разьехалис?
показати весь коментар
Я не вірю передруку з других смі.
показати весь коментар
Учитывая практику оплаты наперед при закупке энергоносителей, то вполне возможно что забирают уже оплаченное по контрактам. Паровозу нельзя дать команду "Стой раз-два!".
показати весь коментар
Германии без газа кацапского будет очень тяжело в ближайшееьвремя по-этому они заполняют хранилища - что бы потом отказаться от газа
показати весь коментар
От вам і вся правда про так звані "Руйнівні санкції".
1 млрд євро що доби - це розмір фінансування Євросоюзом армії мордора.
показати весь коментар
Ублюдки с двойным дном.
показати весь коментар
Опять зрада. Через пару часов выйдет опровержение, но его уже никто не захочет прочесть... А сейчас по всем трубам начнуть качать зраду...
показати весь коментар
зрада будет если правда что именно такую сумму получил на свои счета кацапия и путлер - это реально до хрена - так он могут долго воевать
показати весь коментар
И о санкциях:
С начала войны Россия удвоила доходы от продажи энергоносителей в ЕС. За два месяца с момента нападения на Украину Москва продала ЕC энергоносителей на 44 млрд евро, что в 2 раза больше аналогичного периода в 2021г
Главным покупателем выступает Германия
28.04.2022 14:26 Відповісти
Там есть руснявый завод по переработки нефти. Раша сама себе перепрадает товар, а записывают якобы немцы купили.
показати весь коментар
Никакие санкции свинарник не развалят. Только ВСУ, только поставки оружия. Не ставьте завышенных ожиданий от санкций и не будет большого разочарования.
показати весь коментар
Ну так и оружия нам дают столько, сколько хватит продержатся на нынешних рубежах, а не чтобы развалить армию парашки
показати весь коментар
То что санкции не развалят ********* - это очевидно. Но и хорошо вооруженные ВСУ не развалят *********. Мы можем полностью освободить наши территории (допустим даже с Крымом). Но это не решит проблему. Они будут обстреливать и бомбить нас со своей территории. Они будут копить силы и готовиться к новому вторжению.
Единственное кардинальное решение -"Карфаген должен быть разрушен"
Но это означает начало 3-й мировой. Естественно, никто в мире к такому не готов.
28.04.2022 14:44 Відповісти
только переступят ВСУ границу с рашкой, ***** с бункера выскочит и будет ядерной елдой махать, а новое наступление это на буханках с тачанкой на крыше?
показати весь коментар
він завтра назве Херсон частиною Мордору, не відбивати його? Ми почали боротися проти всієї армії орків, тут вже війна до кінця, тут навіть капітулювати неможливо, бо просто переріжуть усіх.

Тому чим би дєдушка не махав перед нами, вже пофіг.
показати весь коментар
Один вопрос только,а Украина как то готовится к зиме.где делают закупки? сомневаюсь что покупают норвежский газ.
показати весь коментар
Самолеты ЧВК «Вагнера» и ФСБ прилетели в Беларусь. Оба борта приземлились в Витебске.
показати весь коментар
Треба розуміти , що буде певна інерція рік а може і більше , бо з ********** вибудовувались десятиліттями відносини закупівлі енергоносіїв , за день це не припиниться
показати весь коментар
Справедливости ради, высокие цены на нефть и газ совершенно не касаются нынешней рашки, так как газ продаётся в основном по долгосрочным контрактам, которыми они всю плешь проели в своё время, и хохма в том, что по ним цена 250-300 долларов, вместо нынешних 1000, китайцам кстати вообще бесплатно, в счёт оплаты кредитов. А по нефти они продают её со скидками в 30 процентов, что тоже естественно отражается на прибыльности. И самое главное, чтобы Рашку оставить без торговли нефтью и газом, надо сначала найти надёжные источники замены и желатьельно по адекватной цене. Так что всё не так быстро
28.04.2022 14:30 Відповісти
перед смертью не налижешся, как говорится
показати весь коментар
Складається таке враження, що санкції та обмеження для кацапні тільки на бумазі та розганяються в мережах новин. А на практиці всі кацапсячі банки як працювали так і працюють. Дружина знайомого має рідну сестру на мацквє яка працює в альфабанку, говорить, що немає ніяких полюдем з переводами в інші країни. Перевірити не можу, але те що почув це правда.
показати весь коментар
з переводами (машинальна помилка)
показати весь коментар
Гугла переводчика?
показати весь коментар
працюють санкції, недурно русскіє так скиглять, інша справа що рашка буде намогатися постійно знайти як ці санкції обходити, а США будуть постійно шукати, як ці лазєйкі прикрити. рашка стільки енергії на це потратить і грошей на підкуп, ту але Бог русскіх покарав і все що вони роблять раз за разом нарізують нове коло. Недивно що й Казахстан від них відсахнувся і навіть Білорусь з радістю би звалила би.
показати весь коментар
брехня что нет проблем с переводами - так даже если с рашки посылают бабки то на другой стороне их не примут
показати весь коментар
Хтось дуже давно не кладе яйця в одну корзину. І ми знаємо - хто це
показати весь коментар
Так ми теж ні на день не зупиняли прокачування кацапського газу через нашу територію.
показати весь коментар
Игорь Пачковский

@Q0MT6pFmbVqynsM

·
https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1519569439267635200 4 ч

AliExpress в конце апреля отключил оплату покупок с использованием банковских карт, выпущенных любыми российскими банками.
Если до недавнего времени россияне могли оплачивать покупки банковскими картами «Мир», то теперь это уже невозможно подобные действия невозможны и недоступны
28.04.2022 14:37 Відповісти
санкции наборот
показати весь коментар
Украина должна подорвать все трубы России!!!
показати весь коментар
Здесь Шепелин

@ilya_shepelin

·
https://twitter.com/ilya_shepelin/status/1519540425048088576 6 ч

ТАСС: Чубайс находится в Италии и не планирует возвращаться в Россию, сообщил источник в окружении Чубайса
Во-первых, а что случилось?
Во-вторых, человек с 91 года бок о бок с Путиным работал, обогащался здесь, чтоб в один день улететь и сделать вид, что не при делах.
Как так?
28.04.2022 14:41 Відповісти
Его задача вести подрывную деятельность в Европе. Чего не понятного. Таких людей просто так не выпускают. Будет играть роль либерала
показати весь коментар
Они самоубийцы в Европе??? Путин пойдет и на Молдову и на Польшу и на Берлин и по всей Европе!
показати весь коментар
Так Європі це вигідно! Як не парадоксально. Європейські можновладці страшенно заздрять )(уйлу! Вони теж так хочуть жити, як живе він: стригти своїх лохів безкарно, мати абсолютну владу над своїми баранами й не соромитися їх так називати й так далі. Яка там "демократія"?! Ви про що?! Подумайте, чому Шредер, Меркель, Шольц, Сійрято та інші, так тримаються за Газпром, що навіть на нього не те що санкції, навіть не дихають в його сторону й в сторону Газпромбанку! Навіть папа римський (навмисне з маленької букви) і теж не цурається підмахнути хвостиком. Бо це - БАБЛО!!!
показати весь коментар
ты идиот ватный ..купи себе мозг
показати весь коментар
🤷🤦
показати весь коментар
Накачують грошвою ?
показати весь коментар
Надеются что рф лопнет от денег. Имбицилы, отгребут от рф по полной.
показати весь коментар
Російська економіка впаде за кілька тижнів !

Російська армія знищена і деморалізована!

У Росії нема резервів!

І були люди, які вірили в ці байки. В Кремлі сидять не ідіоти. Вони тільки виставлять того ж Путіна божевільним, щоб лякати захід, а якшо шось піде не так, сказати "Та, бачите, він зглузду з*їхав, ми тут ні до чого".
показати весь коментар
В Кремлі сидять не ідіоти. Вони тільки виставлять того ж Путіна божевільним, щоб лякати захід,

ЩО ЗА ...УЙНЯ ?
показати весь коментар
бред кацапский
показати весь коментар
Я готов обходиться без газа, без бензина, без метала, без всякого раССеянского говнища и сатанистской мраZZии 🤬🤬🤬. Этот Йолоп Штрольх и прочие выкормыши штазиевской ШЛАМПЭ анжелы и старого алкаша швондера ШВУХТЕЛЯ шредера - мелкие, алчные лавочники! Лишь бы деньги капали, а то что эти деньги пропахли кровью и трупным запахом ничего страшного. Гниль...
показати весь коментар
Іран також нафту продає, хоча 20 років навіть не під санкціями, а під повноцінним нафтовим ембарго....

Росія, КОНТРАБАСОМ вже продає і буде продавати... Цього жодне ембарго чи санкції не зупинять... Тому тут вся справа в ВИТРАТАХ(ИЗДЕРЖКАХ) нафтового бізнесу росіян.....
Одна справа продавати НАФТУ на вільному ринку, без обмежень.... Інша - із ПІД ПОЛИ, в обхід ОПЕК, без жодних гарантій, а значить значно по занижених цінах
показати весь коментар
да они продают нефть лоставка через жопу в Индию и со скидкой в 30-40 $ так что не все так весело у кацапов
показати весь коментар
Нафта пахне грошима і нафтою, а не людською кровью. Цинізм править цим світом. Тому, коли чуєш якісь заяви про "благі наміри, людяність", посилай цього заявника вслід "руському воєнному кораблю".
показати весь коментар
От тому треба визнати росію країною терористом. Всі будуть боятися в неї енергоносії купувати, так як будуть боятися бути визнаними спонсорами тероризму.
показати весь коментар
Да, санкции реально до сраки, основные секторы доходов экономики расеи не затронуты.
показати весь коментар
Газ и нефть дают раше во время войны и давали до войны около 1 млрд. долл. в день.
Без эмбарго, все эти санкции для замыливания глаз.
Серым импортом раше помогает Китай.
Нужно готовится к тому, что все это надолго, пока Европа не проснется.
показати весь коментар
показати весь коментар
а ты можешь не есть и не топить квартиру не ходить на работу -то есть голодать если из-за отсутствия газа в твоей стране все это остановится?
показати весь коментар
Очень простой вопрос - кому буржуи больше помогают - Украине или России?
показати весь коментар
а кому зеленский помогал когда звал на шашлыки? а не готовился к войне почему Украине все должны - а сами укаринцы выбирают клоунов во время войны? нужно начинать предьявлять требования сначала себе
показати весь коментар
Буржуи больше помогают - себе любимым. Вынужденно покупая энергоносители, буржуи вооружают Украину в надежде, что Украина выстоит и уничтожит невменяемую Рашку. Другого сценария пока нет.
показати весь коментар
Санкції Тьху!
показати весь коментар
ЕС продолжает усиленно накачивать Рашку деньгами за энергоносители, поэтому бункер-дед будет воевать ещё сильнее. Вся надежна на стойкость добровольцев, ВСУ и тероборону, которые будут молотить рашисткую орду не уставая.
показати весь коментар
Ще навіть санкції на вугілля ще не вступили в силу, не кажучи вже про нафту та газ.
Що саме хотіли показати ці аналітєгі? Що усі затарюються перед неминучим закрученням кранів і при цьому, звісно, ростуть ціни?
Чи просто діє стара установка про будь-якими засобами компрометувати західних союзників?
показати весь коментар
