Мэру-коллаборанту оккупированного Херсона сообщили о подозрении, - Нацполиция
62-летний киевлянин занял должность руководителя города в оккупированном российскими военными Херсоне. За такие действия ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.
Установлено, что уроженец Херсонской области, место жительства которого сейчас зарегистрировано в Киеве, согласился занять в оккупированном российскими войсками Херсоне должность руководителя города.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Херсоне назначили "председателя ОГА" и "мэра": Законный глава города Колыхаев остается в городе и отказался сотрудничать с рашистами
Следовательно, в действиях гражданина усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса. Речь идет о добровольном занятии гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора.
28 апреля гражданину доложено о подозрении. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.
Смотрите также: Несмотря на преследования активистов в Херсоне продолжаются акции против российских оккупантов. ФОТО
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вчера я видос выкладывал как один из местных ему в дыню пробил слегонца...
А, Нацполіція?
Там же тільки Антонівський міст треба було підірвати!
Чому не підірваний залишився?
Є підозри?
Від цих підозр вже блювати хочеться. Роботу коли робити будете, покидьки зелені? А то як людям свої говноподатки в глотку пхать так ви перші, завезли собі нахаляву майбахів і всьо, іншим ***. А як роботу робити, то вони заочно підозри оголошують...
вот "слуга народа" ковалев сейчас в Херсоне сотрудничает с оккупантами