Мэру-коллаборанту оккупированного Херсона сообщили о подозрении, - Нацполиция

62-летний киевлянин занял должность руководителя города в оккупированном российскими военными Херсоне. За такие действия ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Установлено, что уроженец Херсонской области, место жительства которого сейчас зарегистрировано в Киеве, согласился занять в оккупированном российскими войсками Херсоне должность руководителя города.

Следовательно, в действиях гражданина усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса. Речь идет о добровольном занятии гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора.

28 апреля гражданину доложено о подозрении. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

