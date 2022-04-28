Меру-колаборанту окупованого Херсона повідомили про підозру, - Нацполіція

62-річний киянин обійняв посаду керівника міста в окупованому російськими військовими Херсоні. За такі дії йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Наразі встановлено, що уродженець Херсонської області, місце мешкання якого нині зареєстровано в Києві, погодився зайняти в окупованому російськими військами Херсоні посаду керівника міста.

Відтак у діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

28 квітня чоловіку повідомлено про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п‘яти до десяти років.

