Меру-колаборанту окупованого Херсона повідомили про підозру, - Нацполіція
62-річний киянин обійняв посаду керівника міста в окупованому російськими військовими Херсоні. За такі дії йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.
Наразі встановлено, що уродженець Херсонської області, місце мешкання якого нині зареєстровано в Києві, погодився зайняти в окупованому російськими військами Херсоні посаду керівника міста.
Відтак у діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.
28 квітня чоловіку повідомлено про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п‘яти до десяти років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вчера я видос выкладывал как один из местных ему в дыню пробил слегонца...
А, Нацполіція?
Там же тільки Антонівський міст треба було підірвати!
Чому не підірваний залишився?
Є підозри?
Від цих підозр вже блювати хочеться. Роботу коли робити будете, покидьки зелені? А то як людям свої говноподатки в глотку пхать так ви перші, завезли собі нахаляву майбахів і всьо, іншим ***. А як роботу робити, то вони заочно підозри оголошують...
вот "слуга народа" ковалев сейчас в Херсоне сотрудничает с оккупантами