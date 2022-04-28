УКР
Новини Війна
8 130 18

Меру-колаборанту окупованого Херсона повідомили про підозру, - Нацполіція

херсон

62-річний киянин обійняв посаду керівника міста в окупованому російськими військовими Херсоні. За такі дії йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

Наразі встановлено, що уродженець Херсонської області, місце мешкання якого нині зареєстровано в Києві, погодився зайняти в окупованому російськими військами Херсоні посаду керівника міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Херсоні призначили "голову ОДА" та "мера": Законний очільник міста Колихаєв залишається у місті та відмовився співпрацювати з рашистами

Відтак у діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

28 квітня чоловіку повідомлено про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п‘яти до десяти років.

Також дивіться: Незважаючи на переслідування активістів, у Херсоні продовжуються акції проти російських окупантів. ФОТО

+14
Так мене тішать ці "повідомлення про підозру" відносно тих до кого не можуть дотягнутись. От коли заарештують - тоді можна про щось говорити. А так це - пук в калюжу. І видимість бурхливої діяльності.
показати весь коментар
28.04.2022 16:00 Відповісти
+12
От 5 лет. То есть могут дать 5 лет, а через год выйдет, так как старенький уже. Это ******, ребятки. Так не борятся с врагами Украины! Это цирк. Пожизненное заключение без права УДО, без права помилования, с конфискацией всего имущества. Либо расстрелять, оживить и ещё раз расстрелять.
показати весь коментар
28.04.2022 16:05 Відповісти
+11
Со Штепой годами сопли жевали и всё "домовлялыся", вот и имеем рецидивы. Как там нашим политиканам и "правоохранителям" не икается?
показати весь коментар
28.04.2022 16:04 Відповісти
Колобка в воду і з кінцями.
показати весь коментар
28.04.2022 15:57 Відповісти
Определенный смысл есть. Проведут бюрократию наперед. Что бы при задержании сразу в кутузку.
показати весь коментар
28.04.2022 16:02 Відповісти
Бюрократію вести є сенс. Але навіщо засмічувати цим інфострічку за кожного мудака якого, можливо, ніколи і не вдастся заарештувати?
показати весь коментар
28.04.2022 16:05 Відповісти
А когда заарештовують это вдається або не вдається?
показати весь коментар
28.04.2022 16:09 Відповісти
От коли заарештували - тоді і варто писати. "Заарештовано ххх, йому оголошено про підозру у держзраді..."
показати весь коментар
28.04.2022 16:16 Відповісти
Це все добре роблять. Коли в параші прийде демократичний режим, тікать буде нікуди.
показати весь коментар
28.04.2022 16:07 Відповісти
Мудаку 62 роки. Я сильно сумніваюсь що він до цього доживе.
показати весь коментар
28.04.2022 16:15 Відповісти
нелли штепа звала руский мир, звала как курва, а потом ее депутаткиней выбрали (на мэра не прошла) может тому сцлавянску так и нада? кого вывезли в сыбир, кто уехал пить каву с кровасаном во Францию. Такто ***** нам отдолжение сделал. Сделал деватофикацию Украины. Там этой ******* больше не будет. Кидались под наши танки, шоб был руский мир. нихера не жалко. так им и нужно
показати весь коментар
28.04.2022 16:09 Відповісти
В принципе для обработки земли как и нужна была константа тракторов, такой она и останется. Без ватки Украине будет лучше и будет больший ВВП на душу населения. В жопу вату, в жопу колаборантов. Украина для украинцев. Все остальные нахер - в сыбир. пусть там сидят!!! и дрочат на тайгу!!!
показати весь коментар
28.04.2022 16:13 Відповісти
чмошник какой-то опущенный......
вчера я видос выкладывал как один из местных ему в дыню пробил слегонца...
показати весь коментар
28.04.2022 16:05 Відповісти
А як взагалі Херсон опинився окупованим?

А, Нацполіція?

Там же тільки Антонівський міст треба було підірвати!
Чому не підірваний залишився?
Є підозри?
показати весь коментар
28.04.2022 16:12 Відповісти
А - Асфальт?
показати весь коментар
28.04.2022 16:17 Відповісти
"НЕНАЧАСІ" (с) зелена_пропаганда.

Від цих підозр вже блювати хочеться. Роботу коли робити будете, покидьки зелені? А то як людям свої говноподатки в глотку пхать так ви перші, завезли собі нахаляву майбахів і всьо, іншим ***. А як роботу робити, то вони заочно підозри оголошують...
показати весь коментар
28.04.2022 17:05 Відповісти
этими многочисленными "пiдозрами" от ген-прокуратуры уже можно подтираться или обои клеить - где посадки? где литвидации или задержание сепаров колаборантов предателей ?
вот "слуга народа" ковалев сейчас в Херсоне сотрудничает с оккупантами
показати весь коментар
28.04.2022 16:26 Відповісти
А в цього "чоловіка" і ім'я і прізвище, може навіть фото, чи це велика таємниця.
показати весь коментар
28.04.2022 17:31 Відповісти
 
 