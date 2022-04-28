Противник безуспешно пытался наступать на Рубежное и Курахово, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о боях на Донецком направлении.

В сообщении отмечается: "На Донецком и Таврическом направлениях враг, с целью сковывания наших войск и удержания ранее занятых рубежей, производил огневое поражение позиций подразделений защитников Украины с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения.

Противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел, понес потери и отступил на ранее занятые позиции.

На Кураховском направлении враг безуспешно пытался наступать в направлении населенных пунктов Сладкое и Новомихайловка.

Противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивались на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь" с целью недопущения их прорыва.

На направлении Донецк – Запорожье враг проводил наступление в направлении населенных пунктов Нескучное и Времовка, успеха не имел. Продолжает усиливать группировку войск".

