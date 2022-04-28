РУС
Противник безуспешно пытался наступать на Рубежное и Курахово, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о боях на Донецком направлении.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "На Донецком и Таврическом направлениях враг, с целью сковывания наших войск и удержания ранее занятых рубежей, производил огневое поражение позиций подразделений защитников Украины с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения.

Противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел, понес потери и отступил на ранее занятые позиции.

На Кураховском направлении враг безуспешно пытался наступать в направлении населенных пунктов Сладкое и Новомихайловка.

Противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивались на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь" с целью недопущения их прорыва.

На направлении Донецк – Запорожье враг проводил наступление в направлении населенных пунктов Нескучное и Времовка, успеха не имел. Продолжает усиливать группировку войск".

Слава ЗСУ !!!
Смерть рашистам !!!
28.04.2022 20:22 Ответить
Слава ВСУ!
(дякуємо захисникам)
28.04.2022 20:22 Ответить
28.04.2022 20:26 Ответить
28.04.2022 20:37 Ответить
.
28.04.2022 20:46 Ответить
Слава ЗСУ. На мою думку ворогу буде важко проломати оборону наших військ в тому напрямку. Вони вимотають ворога відходами і миттєвими контратаками, а потім введенням резкрвів просто знищать кацапську групіровку. Кацапи можуть тільки бити ракетами по мирних містах і то до пори до часу. Думаю, що і ми десь у воєнторзі знаймето ракети і ввалимо ними по кацапських містах. Залишається відкритим питання південної частини України, де ворог зарився і укріпив логістику, ППО. Але і тут є рішення і воно просте - визволяти ту частину будуть ті, хто її здав, ті що розмінували Кримський перешейок, ті що запевняли, що кацапи самі залишать Херсон. Уявляю - попереду " я не втік", а за ним єлдаки, татарови, мамамії, обдристовичі і подоляцькі тролі. Прикривати буде спецназ "95 квартал".
28.04.2022 20:57 Ответить
 
 