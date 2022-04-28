РУС
9 821 60

США предоставит Украине пакет помощи на $33 млрд, - Зеленский

зеленський

Соединенные Штаты подготовили новый пакет поддержки Украины на 33 млрд долларов.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Есть серьезные новости для нашего государства, для нашей защиты. США подготовили новый пакет поддержки для Украины. На 33 млрд долларов. В частности, более 20 млрд долларов могут пойти на оборону. Еще более 8 млрд запланировано для экономической поддержки. Еще 3 млрд долларов будет направлено на гуманитарную помощь", - рассказал он.

Зеленский поблагодарил американский народ и президента Байдена за помощь.

"Надеюсь, Конгресс быстро поддержит этот запрос на помощь нашему государству", - добавил президент.

+38
Не радій. Красти не дадуть. Перевір краще баланс на оманських і кіпрських оффшорах, може там вже по нулях
28.04.2022 23:01 Ответить
28.04.2022 23:01 Ответить
+27
Вже ясно.
Ніхто не зупинить ленд-ліз, час якого настав!
28.04.2022 23:01 Ответить
28.04.2022 23:01 Ответить
+26
Знищити треба всю росію, не лише діда. Дід це симптом
28.04.2022 23:10 Ответить
28.04.2022 23:10 Ответить
Не радій. Красти не дадуть. Перевір краще баланс на оманських і кіпрських оффшорах, може там вже по нулях
28.04.2022 23:01 Ответить
28.04.2022 23:01 Ответить
ти до кого звертаєшся?
28.04.2022 23:11 Ответить
28.04.2022 23:11 Ответить
28.04.2022 23:26 Ответить
28.04.2022 23:26 Ответить
**** так чего же ты на переговоры ломишься - если Американцы все дадут?
28.04.2022 23:32 Ответить
28.04.2022 23:32 Ответить
Мариуполь...
29.04.2022 00:39 Ответить
29.04.2022 00:39 Ответить
Ваня! Мариуполь вовочка слил изначально! Бабло за это брал в Омане!
показать весь комментарий
29.04.2022 01:33 Ответить
Фото для своих... пилить хотите!? Мразь зеленая
показать весь комментарий
30.04.2022 09:06 Ответить
Лучше бы США пакет межконтинентальных ракет на бункер дедушкин выложили.
28.04.2022 23:01 Ответить
28.04.2022 23:01 Ответить
Знищити треба всю росію, не лише діда. Дід це симптом
28.04.2022 23:10 Ответить
28.04.2022 23:10 Ответить
не сначала ботокса завалить - а остальные сами разбегутся - им умирать за шизофреника на хрен не нужно
показать весь комментарий
28.04.2022 23:33 Ответить
Не нужно ⁉️Крепостным 🐐кацапам ВСЕГДА ЦАРЬ , БЫЛ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМ ‼️ Вот уже два месяца ПОДЫХАЮТ за БУНКЕРНОГО ПЕДОФИЛА 🙈 И это ФАКТ ‼️
показать весь комментарий
29.04.2022 00:33 Ответить
Это геноцид, так низзя.
А саму Москву уже пару раз жгли, но ни к чему хорошему это не приводило.
показать весь комментарий
29.04.2022 01:20 Ответить
Шо значит "низзя"? Раковая опухоль планеты должна быть уничтожена!

Маасква не была сожжена ни разу до нужной степени Недобитое зло всегда возвращается!
показать весь комментарий
29.04.2022 01:35 Ответить
Third time a charm
показать весь комментарий
29.04.2022 04:41 Ответить
Вже ясно.
Ніхто не зупинить ленд-ліз, час якого настав!
28.04.2022 23:01 Ответить
28.04.2022 23:01 Ответить
Lend-Lease наш!
показать весь комментарий
28.04.2022 23:03 Ответить
Клітка для абхазської мавпи в пакет допомоги входить ?
показать весь комментарий
28.04.2022 23:04 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 23:04 Ответить
Ото ж для коломойського буде лафа. Розкрадуть 100%.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:05 Ответить
УЙ йому!
Допомога не грошима, а технікою та ресурсами.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:06 Ответить
офшорники своруют!
показать весь комментарий
29.04.2022 08:29 Ответить
"Зол*пу йому, а не гроші".
Все буде під суворим контролем США.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:09 Ответить
навряд... по-перше грошима не дадуть...
по-друге контролювати будуть самі...
показать весь комментарий
28.04.2022 23:10 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 23:05 Ответить
Ой, невже?!!!!

...
Ппц, ти гадаєш, ми Байдена не чули?
показать весь комментарий
28.04.2022 23:05 Ответить
у єрмака і ко статки тепер ще більше виростуть
показать весь комментарий
28.04.2022 23:06 Ответить
а *** им! это смерти подобно....
в Штатах нет более серьезного преступления, чем запустить грязные лапы в карман американского налогоплательщика!
показать весь комментарий
28.04.2022 23:12 Ответить
Шел я лесом - видел чудо
Два кацапчика сидят
Зубы черные, гнилые
*** зеленского едят...

(ремикс)
показать весь комментарий
28.04.2022 23:07 Ответить
Губу на місце закатай, бо відтопчеш.

І кало-помойському та ж сама порада, а то вже всі кальсони слиною закапав.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:09 Ответить
И что то мне вспомнилось недавнее, *главное дороги а там все равно на каком языке разговаривать*. Уже мысленно и подербанил шкуру неубитого медведя. На оборону всего половину выделил? А остальные на дороги, е-тысячу и *зеленые тарифы*? Еще не научило что без армии не будет ничего и никого в Украине. На оборону нужно все до копейки, а на остальное как нибудь найдем.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:12 Ответить
Дякуємо ! це сутьєва допомога, Украіна ніколи таких коштів не отримувала . Ось є питаня до олігархів які грабували краіну і я не чув що б хтось з них витрачав на допомогу ЗСУ чи біженцям хоч на мільйони .
показать весь комментарий
28.04.2022 23:13 Ответить
Троль чи просто недолугий? То підпишись на Порошенко ,або ЄС і читай звіти кожен день.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:20 Ответить
Только ленд-лиз. Грошима не можна-- розкрадуть.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:14 Ответить
Навіщо він це говорить. Я це давно в новинах прочитав. Нехай іде диктором на г+г.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:14 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 23:23 Ответить
Eto bolsije dengi dlia armiji v tom cysle 20 miliardov dolarov.Jesli ja neosibajus 2021 godu Ukraine armija imela 6 miliardov dolarov
показать весь комментарий
28.04.2022 23:28 Ответить
Ты бы хоть слово сказал про Мариуполь и что ты, как верховный говнокомандующий и по недоразумению президент, сделал или делаешь. А прочитать, что там Байден сказал, люди и сами могут.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:45 Ответить
Дворняжкин, сиди на бутылке молча!
показать весь комментарий
29.04.2022 01:37 Ответить
Справу проти Байдена вже закрив чи ще рано?
показать весь комментарий
28.04.2022 23:46 Ответить
По бартеру отдайте им Фирташа, Коломойского, Ахмета
показать весь комментарий
29.04.2022 00:21 Ответить
Странно шо вовочка не сказал что это лично его заслуга

Ждем разъяснений от Люси-под-полковником
показать весь комментарий
29.04.2022 01:39 Ответить
И с подачи Блохина забивает Балтача.

Это личная заслуга Леонида Ильича !
показать весь комментарий
29.04.2022 08:40 Ответить
американские друзья, введите санкции против наших воров-офшорников, которые десятилетиями грабили страну.
конфискуйте и передайте на оборону страны все деньги с офшоров, награбленные нашими мразями.
показать весь комментарий
29.04.2022 03:26 Ответить
Ну, тут є ньюансики. https://news.israelinfo.co.il/world/102486 Читай поміж рядків.
показать весь комментарий
29.04.2022 07:03 Ответить
очередь до них дойдет!я за!
показать весь комментарий
29.04.2022 08:27 Ответить
дуже добре.
показать весь комментарий
29.04.2022 04:44 Ответить
МАРИУПОЛЬ гнида зеленая
показать весь комментарий
29.04.2022 05:22 Ответить
О! нарешті якісь серйозні числа пішли для армії. Дуже надіюсь, що дадуть нормальну кількість нормальної зброї, щоб погнати тих москалів в зад в їх болота і мерзлоту! і може навіть трохи далі....
показать весь комментарий
29.04.2022 06:26 Ответить
Тільки би не розікрали
показать весь комментарий
29.04.2022 07:36 Ответить
розкрадуть офшорнікі ЗЕ
показать весь комментарий
29.04.2022 08:38 Ответить
Ты бойцов Азова и морпехов 365-й из Мариуполя вытащи....говнокомандующий, бл*...
показать весь комментарий
29.04.2022 08:37 Ответить
Згоден! душа рвется! он Мариуполь и Південь України слил!
показать весь комментарий
29.04.2022 08:56 Ответить
Всім дивитись цей баланс США!Розкрадуть як пить дать!
показать весь комментарий
29.04.2022 08:41 Ответить
Зрозуміла радість клоуна та усіх його посіпак цифрі у 33 лярдів, але то буде все натурою, та ще такою, яку потім не можна буде продати "волонтерам", щоб вони надали армії.
показать весь комментарий
29.04.2022 09:08 Ответить
День нападения 23 февраля, а не 24. Русские войска массово зашли в Лднр. Эту дату хорошо привязать к дню советской армии. То что их не бомбили на марше это другой вопрос.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:05 Ответить
Почему украинские чиновники не захотят признать днем нападения 23 февраля. Тогда понятен будет масштаб ******. Почему резников до сих пор командующий? Нах крутят арестовича. По зеле вообще 1000 вопросов также как и по его папику ко
показать весь комментарий
29.04.2022 10:08 Ответить
 
 