США предоставит Украине пакет помощи на $33 млрд, - Зеленский

Соединенные Штаты подготовили новый пакет поддержки Украины на 33 млрд долларов.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Есть серьезные новости для нашего государства, для нашей защиты. США подготовили новый пакет поддержки для Украины. На 33 млрд долларов. В частности, более 20 млрд долларов могут пойти на оборону. Еще более 8 млрд запланировано для экономической поддержки. Еще 3 млрд долларов будет направлено на гуманитарную помощь", - рассказал он.

Зеленский поблагодарил американский народ и президента Байдена за помощь.

"Надеюсь, Конгресс быстро поддержит этот запрос на помощь нашему государству", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время визита Гутерриша в Киев оккупанты выпустили 5 ракет по столице, - Зеленский