США предоставит Украине пакет помощи на $33 млрд, - Зеленский
Соединенные Штаты подготовили новый пакет поддержки Украины на 33 млрд долларов.
Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Есть серьезные новости для нашего государства, для нашей защиты. США подготовили новый пакет поддержки для Украины. На 33 млрд долларов. В частности, более 20 млрд долларов могут пойти на оборону. Еще более 8 млрд запланировано для экономической поддержки. Еще 3 млрд долларов будет направлено на гуманитарную помощь", - рассказал он.
Зеленский поблагодарил американский народ и президента Байдена за помощь.
"Надеюсь, Конгресс быстро поддержит этот запрос на помощь нашему государству", - добавил президент.
А саму Москву уже пару раз жгли, но ни к чему хорошему это не приводило.
Маасква не была сожжена ни разу до нужной степени Недобитое зло всегда возвращается!
Ніхто не зупинить ленд-ліз, час якого настав!
Допомога не грошима, а технікою та ресурсами.
Все буде під суворим контролем США.
по-друге контролювати будуть самі...
...
Ппц, ти гадаєш, ми Байдена не чули?
в Штатах нет более серьезного преступления, чем запустить грязные лапы в карман американского налогоплательщика!
Два кацапчика сидят
Зубы черные, гнилые
*** зеленского едят...
(ремикс)
І кало-помойському та ж сама порада, а то вже всі кальсони слиною закапав.
Ждем разъяснений от Люси-под-полковником
Это личная заслуга Леонида Ильича !
конфискуйте и передайте на оборону страны все деньги с офшоров, награбленные нашими мразями.