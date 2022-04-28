США нададуть Україні пакет допомоги на $33 млрд, - Зеленський

Сполучені Штати підготували новий пакет підтримки України на 33 млрд доларів.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Є серйозні новини для нашої держави, нашого захисту. США підготували новий пакет підтримки для України. На 33 млрд доларів. Зокрема, понад 20 млрд. доларів можуть піти на оборону. Ще понад 8 млрд заплановано для економічної підтримки. Ще 3 млрд доларів буде направлено на гуманітарну допомогу", - розповів він.

Зеленський подякував американському народу та президенту Байдену за допомогу.

"Сподіваюся, Конгрес швидко підтримає цей запит на допомогу нашій державі", - додав президент.

