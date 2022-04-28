УКР
США нададуть Україні пакет допомоги на $33 млрд, - Зеленський

Сполучені Штати підготували новий пакет підтримки України на 33 млрд доларів.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Є серйозні новини для нашої держави, нашого захисту. США підготували новий пакет підтримки для України. На 33 млрд доларів. Зокрема, понад 20 млрд. доларів можуть піти на оборону. Ще понад 8 млрд заплановано для економічної підтримки. Ще 3 млрд доларів буде направлено на гуманітарну допомогу", - розповів він.

Зеленський подякував американському народу та президенту Байдену за допомогу.

"Сподіваюся, Конгрес швидко підтримає цей запит на допомогу нашій державі", - додав президент.

Зеленський Володимир (25185)
Топ коментарі
+38
Не радій. Красти не дадуть. Перевір краще баланс на оманських і кіпрських оффшорах, може там вже по нулях
28.04.2022 23:01 Відповісти
+27
Вже ясно.
Ніхто не зупинить ленд-ліз, час якого настав!
28.04.2022 23:01 Відповісти
+26
Знищити треба всю росію, не лише діда. Дід це симптом
28.04.2022 23:10 Відповісти
Не радій. Красти не дадуть. Перевір краще баланс на оманських і кіпрських оффшорах, може там вже по нулях
28.04.2022 23:01 Відповісти
ти до кого звертаєшся?
показати весь коментар
28.04.2022 23:11 Відповісти
28.04.2022 23:26 Відповісти
**** так чего же ты на переговоры ломишься - если Американцы все дадут?
28.04.2022 23:32 Відповісти
Мариуполь...
показати весь коментар
Ваня! Мариуполь вовочка слил изначально! Бабло за это брал в Омане!
показати весь коментар
Фото для своих... пилить хотите!? Мразь зеленая
показати весь коментар
Лучше бы США пакет межконтинентальных ракет на бункер дедушкин выложили.
показати весь коментар
Знищити треба всю росію, не лише діда. Дід це симптом
28.04.2022 23:10 Відповісти
не сначала ботокса завалить - а остальные сами разбегутся - им умирать за шизофреника на хрен не нужно
показати весь коментар
Не нужно ⁉️Крепостным 🐐кацапам ВСЕГДА ЦАРЬ , БЫЛ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМ ‼️ Вот уже два месяца ПОДЫХАЮТ за БУНКЕРНОГО ПЕДОФИЛА 🙈 И это ФАКТ ‼️
показати весь коментар
Это геноцид, так низзя.
А саму Москву уже пару раз жгли, но ни к чему хорошему это не приводило.
показати весь коментар
Шо значит "низзя"? Раковая опухоль планеты должна быть уничтожена!

Маасква не была сожжена ни разу до нужной степени Недобитое зло всегда возвращается!
показати весь коментар
Third time a charm
показати весь коментар
Вже ясно.
Ніхто не зупинить ленд-ліз, час якого настав!
28.04.2022 23:01 Відповісти
Lend-Lease наш!
показати весь коментар
Клітка для абхазської мавпи в пакет допомоги входить ?
показати весь коментар
показати весь коментар
Ото ж для коломойського буде лафа. Розкрадуть 100%.
показати весь коментар
УЙ йому!
Допомога не грошима, а технікою та ресурсами.
показати весь коментар
офшорники своруют!
показати весь коментар
"Зол*пу йому, а не гроші".
Все буде під суворим контролем США.
показати весь коментар
навряд... по-перше грошима не дадуть...
по-друге контролювати будуть самі...
показати весь коментар
показати весь коментар
Ой, невже?!!!!

...
Ппц, ти гадаєш, ми Байдена не чули?
показати весь коментар
у єрмака і ко статки тепер ще більше виростуть
показати весь коментар
а *** им! это смерти подобно....
в Штатах нет более серьезного преступления, чем запустить грязные лапы в карман американского налогоплательщика!
показати весь коментар
Шел я лесом - видел чудо
Два кацапчика сидят
Зубы черные, гнилые
*** зеленского едят...

(ремикс)
показати весь коментар
Губу на місце закатай, бо відтопчеш.

І кало-помойському та ж сама порада, а то вже всі кальсони слиною закапав.
показати весь коментар
И что то мне вспомнилось недавнее, *главное дороги а там все равно на каком языке разговаривать*. Уже мысленно и подербанил шкуру неубитого медведя. На оборону всего половину выделил? А остальные на дороги, е-тысячу и *зеленые тарифы*? Еще не научило что без армии не будет ничего и никого в Украине. На оборону нужно все до копейки, а на остальное как нибудь найдем.
показати весь коментар
Дякуємо ! це сутьєва допомога, Украіна ніколи таких коштів не отримувала . Ось є питаня до олігархів які грабували краіну і я не чув що б хтось з них витрачав на допомогу ЗСУ чи біженцям хоч на мільйони .
показати весь коментар
Троль чи просто недолугий? То підпишись на Порошенко ,або ЄС і читай звіти кожен день.
показати весь коментар
Только ленд-лиз. Грошима не можна-- розкрадуть.
показати весь коментар
Навіщо він це говорить. Я це давно в новинах прочитав. Нехай іде диктором на г+г.
показати весь коментар
показати весь коментар
Eto bolsije dengi dlia armiji v tom cysle 20 miliardov dolarov.Jesli ja neosibajus 2021 godu Ukraine armija imela 6 miliardov dolarov
показати весь коментар
Ты бы хоть слово сказал про Мариуполь и что ты, как верховный говнокомандующий и по недоразумению президент, сделал или делаешь. А прочитать, что там Байден сказал, люди и сами могут.
показати весь коментар
Дворняжкин, сиди на бутылке молча!
показати весь коментар
Справу проти Байдена вже закрив чи ще рано?
показати весь коментар
По бартеру отдайте им Фирташа, Коломойского, Ахмета
показати весь коментар
Странно шо вовочка не сказал что это лично его заслуга

Ждем разъяснений от Люси-под-полковником
показати весь коментар
И с подачи Блохина забивает Балтача.

Это личная заслуга Леонида Ильича !
показати весь коментар
американские друзья, введите санкции против наших воров-офшорников, которые десятилетиями грабили страну.
конфискуйте и передайте на оборону страны все деньги с офшоров, награбленные нашими мразями.
показати весь коментар
Ну, тут є ньюансики. https://news.israelinfo.co.il/world/102486 Читай поміж рядків.
показати весь коментар
очередь до них дойдет!я за!
показати весь коментар
дуже добре.
показати весь коментар
МАРИУПОЛЬ гнида зеленая
показати весь коментар
О! нарешті якісь серйозні числа пішли для армії. Дуже надіюсь, що дадуть нормальну кількість нормальної зброї, щоб погнати тих москалів в зад в їх болота і мерзлоту! і може навіть трохи далі....
показати весь коментар
Тільки би не розікрали
показати весь коментар
розкрадуть офшорнікі ЗЕ
показати весь коментар
Ты бойцов Азова и морпехов 365-й из Мариуполя вытащи....говнокомандующий, бл*...
показати весь коментар
Згоден! душа рвется! он Мариуполь и Південь України слил!
показати весь коментар
Всім дивитись цей баланс США!Розкрадуть як пить дать!
показати весь коментар
Зрозуміла радість клоуна та усіх його посіпак цифрі у 33 лярдів, але то буде все натурою, та ще такою, яку потім не можна буде продати "волонтерам", щоб вони надали армії.
показати весь коментар
День нападения 23 февраля, а не 24. Русские войска массово зашли в Лднр. Эту дату хорошо привязать к дню советской армии. То что их не бомбили на марше это другой вопрос.
показати весь коментар
Почему украинские чиновники не захотят признать днем нападения 23 февраля. Тогда понятен будет масштаб ******. Почему резников до сих пор командующий? Нах крутят арестовича. По зеле вообще 1000 вопросов также как и по его папику ко
показати весь коментар
