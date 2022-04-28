9 821 60
США нададуть Україні пакет допомоги на $33 млрд, - Зеленський
Сполучені Штати підготували новий пакет підтримки України на 33 млрд доларів.
Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Є серйозні новини для нашої держави, нашого захисту. США підготували новий пакет підтримки для України. На 33 млрд доларів. Зокрема, понад 20 млрд. доларів можуть піти на оборону. Ще понад 8 млрд заплановано для економічної підтримки. Ще 3 млрд доларів буде направлено на гуманітарну допомогу", - розповів він.
Зеленський подякував американському народу та президенту Байдену за допомогу.
"Сподіваюся, Конгрес швидко підтримає цей запит на допомогу нашій державі", - додав президент.
Топ коментарі
+38 Alex 13 #514728
показати весь коментар28.04.2022 23:01 Відповісти Посилання
+27 Валадімір Щєлєнскій
показати весь коментар28.04.2022 23:01 Відповісти Посилання
+26 Slava Investor
показати весь коментар28.04.2022 23:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А саму Москву уже пару раз жгли, но ни к чему хорошему это не приводило.
Маасква не была сожжена ни разу до нужной степени Недобитое зло всегда возвращается!
Ніхто не зупинить ленд-ліз, час якого настав!
Допомога не грошима, а технікою та ресурсами.
Все буде під суворим контролем США.
по-друге контролювати будуть самі...
...
Ппц, ти гадаєш, ми Байдена не чули?
в Штатах нет более серьезного преступления, чем запустить грязные лапы в карман американского налогоплательщика!
Два кацапчика сидят
Зубы черные, гнилые
*** зеленского едят...
(ремикс)
І кало-помойському та ж сама порада, а то вже всі кальсони слиною закапав.
Ждем разъяснений от Люси-под-полковником
Это личная заслуга Леонида Ильича !
конфискуйте и передайте на оборону страны все деньги с офшоров, награбленные нашими мразями.