США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, - Reuters
Соединенные Штаты не верят в угрозу применения Россией ядерного оружия.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщил чиновник Минобороны США.
"Мы продолжаем ежедневно следить за их ядерным потенциалом, как это возможно, и мы не считаем, что существует угроза применения ядерного оружия или угрозы для территории НАТО", - отметил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, что Запад не должен недооценивать повышенные риски ядерного конфликта вокруг Украины
В этом месяце в России заявили, что планируют к осени развернуть свои недавно опробованные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", способные нанести ядерные удары по США.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ціль, транспортні артерії, промислові обєкти, максимум жертв. Під маслом "ну мы же просили не вооружать"
"і ми не вважаємо, що існує загроза застосування ядерної зброї або загрози для території НАТО", - зазначив він. "
Всі радіоактивні речовини мають таку властивість, як "період піврозпаду".
У деяких з них, він дорівнює сотні тисяч років, а у деяких... частку секунди.
У багатьох ядерних зарядів використовуються речовини з не довгим періодом, наприклад:
Тритій - період піврозпаду = 12 років.
А ще, радіація від ціх речовин впливає на інші матеріали та обладнання.
В загалі, до чого це?
Це, до того, що у середньому, ядерний заряд потрібно обслуговувати кожні 5-10 років. А через 30-40 років його в загалі краще утилізувати, та зробити новий, з нових матеріалів. Тому, що працездатність старих зарядів сумлінна.
У підсумку:
Багаторічне збереження сотен та тисяч існуючих зарядів, справа трудомістка, затратна по грошам та потребує великій колектив фахівців.
А коли більшість ціх фахівців ще й наскрізь корумповані та впевнені, що цей арсенал ніхто ніколи не перевірить на працездатність...
У вирішальний момент може виникнути багато НЕСПОДІВАНОК!
В них дуже погане, агресивне та не стабільне паливо.
Весь час норовить з чимось взаємодіяти, окислиться, розпастися, випаруватися, ....
(якщо воно було би стабільним - воно не було би сильним паливом).
А ще постійні перепади температур - зима-літо, а ще вологість повітря постійно скаче...
Так, що за ракетами теж потрібно постійно стежити, та заміняти.
А как же адиннарот?
Эта ответка будет лично от нас украинцев. Вариантов много и ********* получит соответствующую ответку без сомнения.
Угу, так само як крейсер Мацква здатний потопити авіаносець
Вы не упомянули поражающие свойство ЯО. Это не сраная Хиросима - там просто был огромный пожар сметающий все на своем пути. Тоесть ЯО это довольно слабая хрень. На Нагасаки была сброшена более мощная бомба. И что? Количество жертв скопировали с Хиросимы, но ни фильмов ни книг про нее нету - там не было супер пожара. Жертв на порядок меньше.
Второе - в жопу эту радиацию. Всех боеголовок не хватит что бы догнать один Чернобыль. И что? Те кто плавал там из спасателей, сказали что уже мертвецы. Прожили десятки лет. И сейчас там люди живут...
Третье - приминение ЯО. Ну да, типа большой взрыв хорош для тактических целей и прочее. Но главное приминение ЯО, это сказки про его эффективность аля "сдерживание" и ТЕРРОРИЗМ. Именно поэтому и переживают за ЯО. Терракт с ЯО может забрать миллион жизней. А эта плешивая мразь - ТЕРРОРИСТ. Им можно убить много людей. И цель мирные города.
И фраза "Киев это россия", "без россии не будет украины, и вообще Украины то и нет" и вся цель "спецоперации" - уничтожение Украины. И если он проиграет, то он применит ЯО по КИЕВУ. Небудет россии, значит и КИЕВ заберем с собой. У него больная логика. И весь ядерный запас росии полетит на КИЕВ. Хоть оно не такое и мощное, но хватит что бы стереть всю Киевскую область в ноль. А вы про это ни слово.
ОН ***** ПО УКРАИНЕ !!!