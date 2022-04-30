РУС
США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, - Reuters

Соединенные Штаты не верят в угрозу применения Россией ядерного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщил чиновник Минобороны США.

"Мы продолжаем ежедневно следить за их ядерным потенциалом, как это возможно, и мы не считаем, что существует угроза применения ядерного оружия или угрозы для территории НАТО", - отметил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, что Запад не должен недооценивать повышенные риски ядерного конфликта вокруг Украины

В этом месяце в России заявили, что планируют к осени развернуть свои недавно опробованные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", способные нанести ядерные удары по США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Один "Сармат" и нет британских островов", - депутат Госдумы РФ Журавлев угрожает ядерным ударом по столицам Европы. ВИДЕО

+17
30-го апреля застрелился в бункере фюрер, уже завтра должен и кацапский фюрер самоликвидироваться.
29.04.2022 23:50 Ответить
+8
Это про НАТО он сказал, а если по Украине? Им пофиг?
29.04.2022 23:36 Ответить
+5
Гурцкая как раз тут к месту?
29.04.2022 23:43 Ответить
29.04.2022 23:34 Ответить
Гурцкая как раз тут к месту?
29.04.2022 23:43 Ответить
Якраз доречна. Це дуже чорний гумор. Такий чорний, що аж нічого не бачити...
30.04.2022 00:17 Ответить
Походу ЗЛО концентрує на суші і в морі ракетні ресурси для масового ракетного удару по окремій території (декілька областей) чи всій Україні (залежить скільки сконцентрують)
Ціль, транспортні артерії, промислові обєкти, максимум жертв. Під маслом "ну мы же просили не вооружать"
30.04.2022 15:55 Ответить
Хто це ?
30.04.2022 00:30 Ответить
Это про НАТО он сказал, а если по Украине? Им пофиг?
29.04.2022 23:36 Ответить
мыморандум будапештский...вдруг згадають..
29.04.2022 23:40 Ответить
Это вообще анонимный источник сказал. Так в оригинале. Когда нужно придумать новость, всегда ссылаются на анонимного источника. Однако, даже гугль транслейт выдаст не такую печальную картину: "ВАШИНГТОН, 29 апреля (Рейтер) - Соединенные Штаты не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы, заявил высокопоставленный представитель США. Об этом в пятницу заявил представитель Минобороны. «Мы продолжаем каждый день следить за их ядерным потенциалом, насколько это возможно, и мы не оцениваем, что существует угроза применения ядерного оружия и нет угрозы территории НАТО», - заявил журналистам чиновник на условиях анонимности. "
29.04.2022 23:49 Ответить
В тім то й справа. З кінця минулого року попереджували про влам на нас спершу не названі, а потім НАЗВАНІ джерела. Я їм вірив і усвідомлював це. Виродок зі своєю шайкою посилав всіх, розміновував мости з Криму і марив шашликами, бодай би вдавився. Вислід: вірю джерелам,поки що НЕ названим, бо потім будуть названі.НЕ вірю єдино правильним новинам. Там ні оперативних новин в межах публікації, а ні корисної, здорової за змістом та патріотичної пропаганди. Креативу зеро. Одне якесь чмо не голене відосять. Презентабельного образу Президента немає, як, з решти і його самого. ..Але то інша історія. Слава Україні, Збройним Силам і Народу, бо ЗСУ то його діти!
30.04.2022 14:26 Ответить
можно в овет удар по ихним аэс нанести там штуки 4 достать можно сдохнут медленно и в муках вместе с семьями а украинские семьи в польше
30.04.2022 00:03 Ответить
читайте уважніше, що він сказав

"і ми не вважаємо, що існує загроза застосування ядерної зброї або загрози для території НАТО", - зазначив він. "
30.04.2022 00:13 Ответить
ну так иди сдавайся ведь ты боишься атомной бомбы
30.04.2022 06:06 Ответить
Нам не пофиг, если ********** ударит по нам ЯО, то останутся живы многие миллионы родственников погибших и мы приедем туда где живут рабсеяне, виллы, яхты, автомобили и сами рашисты будут уничтожаться в любой стране мира, даже на рабсее им нигде не спрятаться, возмездие будет соответствующим. Сейчас цветочки, будут и ягодки и "братская" могила.
30.04.2022 09:44 Ответить
29.04.2022 23:51 Ответить
тобто накуканить ***** можно и по аналоговым технологиям....
29.04.2022 23:44 Ответить
Сармат,з тієї ж опери,що і кінжал.Кінжал,це ракета від іскандера,причеплена до Міг-31,а сармат,це звичайна балістична ракета.
29.04.2022 23:49 Ответить
при тому, що їх ще немає на озброєнні. Недавно тільки випробування було цієї ракети.
30.04.2022 00:04 Ответить
30-го апреля застрелился в бункере фюрер, уже завтра должен и кацапский фюрер самоликвидироваться.
29.04.2022 23:50 Ответить
Більшовицька байка, жодних підтверджень цьому не було надано. Рейхсфюрер просто зник
30.04.2022 09:16 Ответить
Це нас влаштовує, якщо ********** зникне разом зі своїми наративами, а рабсія стане перетворюватися на демократію та втілювати політику дружніх відносин з усім світом. Це для їх населення, та всіх у світі буде найкращим виходом.
30.04.2022 09:51 Ответить
Быстрее кацапы нанесут удар по ************, на носу 9 мая, а в послужном списке не то что конь, мыша не валялась, при том что к праздникам, вангую, козлина положит в степях Украины уже 2(два, Карл!) Афгана, и что козла таки забьют не дожидаясь осени, так как слишком большое количество ожыревших папиков и голодных яжматерей уже чувствуют себя полными лохами на подтанцовках.
29.04.2022 23:51 Ответить
Что надо сделать, чтоб твои предвидения сбылись, Кассандра ты наша? Зажать кулаки? Жму так, что руки опухли
30.04.2022 01:37 Ответить
Слушно! Бо ж парашино - це як той обосцум: як-то притиснить - хвіст міє задертий догори та ще й щось намагається напаскудити у повітрі.
29.04.2022 23:53 Ответить
надо отжать его у кацапов куда смотрят трактористы
29.04.2022 23:59 Ответить
Відкрию вам маленьку "таємницю":
Всі радіоактивні речовини мають таку властивість, як "період піврозпаду".
У деяких з них, він дорівнює сотні тисяч років, а у деяких... частку секунди.
У багатьох ядерних зарядів використовуються речовини з не довгим періодом, наприклад:
Тритій - період піврозпаду = 12 років.
А ще, радіація від ціх речовин впливає на інші матеріали та обладнання.
В загалі, до чого це?
Це, до того, що у середньому, ядерний заряд потрібно обслуговувати кожні 5-10 років. А через 30-40 років його в загалі краще утилізувати, та зробити новий, з нових матеріалів. Тому, що працездатність старих зарядів сумлінна.
У підсумку:
Багаторічне збереження сотен та тисяч існуючих зарядів, справа трудомістка, затратна по грошам та потребує великій колектив фахівців.
А коли більшість ціх фахівців ще й наскрізь корумповані та впевнені, що цей арсенал ніхто ніколи не перевірить на працездатність...
У вирішальний момент може виникнути багато НЕСПОДІВАНОК!
30.04.2022 00:25 Ответить
Також ситуація і з ракетоносіями:
В них дуже погане, агресивне та не стабільне паливо.
Весь час норовить з чимось взаємодіяти, окислиться, розпастися, випаруватися, ....
(якщо воно було би стабільним - воно не було би сильним паливом).
А ще постійні перепади температур - зима-літо, а ще вологість повітря постійно скаче...
Так, що за ракетами теж потрібно постійно стежити, та заміняти.
30.04.2022 00:33 Ответить
Тактическое Я.О. это не Тополь-М, который на картинке. Это может быть снаряд к миномету Пион, или 152 мм гаубице, или на тех же крылатых ракетах, которыми вчера по Киеву влупили. Как американцы собираются это все отследить ? Еще со времен совка эти ядреные ништяки возились в машинах, замаскированных под хлебовозки, рефрижераторы и т.п. Даже тот же Тополь научились возить и запускать из ж.д. вагонов, замаскированных под товарные вагоны.
30.04.2022 00:39 Ответить
Ты, мокша по русскогаварящим в Киеве собрался тактическим влупить?
А как же адиннарот?
30.04.2022 01:08 Ответить
Ви праві. На початку 80х служив в окупаційній армії в Польщі нач зв"яку ракетно-технічної бази. Вона зберігала ядерні боєголовки ТР і ОТР другого і третього пуску.Таких в Пльщі одній було 4 чи 5 баз а відповідно поблизу дислокувалась ракетна бригада з боєголовками ядерними першого пуску.
30.04.2022 01:17 Ответить
Что сделает Запад посмотрим, но если будет ядерный удар по Украине, то потом на рабсее взорвется ядерная электростанция.
Эта ответка будет лично от нас украинцев. Вариантов много и ********* получит соответствующую ответку без сомнения.
30.04.2022 09:59 Ответить
Ядерну зброю використала лише одна країна в світі і то лише за умов відсутності конкурентів на той час, всі ми знаємо наслідки, але судячи з повидінки дибілів на Чернобільскій та Запорізький станціях очікувати слід чого завгодно
30.04.2022 00:40 Ответить
не баись кацап вас первыми замочат британцы - сказали же если рыпнитесь бункер с Ямантау сразу умрет..
30.04.2022 06:11 Ответить
???
01.05.2022 00:58 Ответить
Это не вопрос ВЕРЫ, а РИСКА (шансы велики - до 75%)!
30.04.2022 08:51 Ответить
Заржевело ядронбатон, какмвсе старое
30.04.2022 08:57 Ответить
"міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", здатні завдати ядерних ударів по США"

Угу, так само як крейсер Мацква здатний потопити авіаносець
30.04.2022 09:38 Ответить
для территории нато нет а вод по нам да дед больной на голову
30.04.2022 10:13 Ответить
Угрозы не будет, если все пусковые шахты, склады с ЯО, мобильные установки и корабли уничтожить ПРИВЕНТИВНО крылатыми ракетами с ядерными боеголовками W84 (их вполне достаточно), подлодки утопить другими средствами, затем бункеры и пункты управления уничтожить балистическими ракетами, дальше десант и учтожение выживших военных преступников!
30.04.2022 10:33 Ответить
не бачуть угроз, то побачуть прімінєніє
30.04.2022 10:45 Ответить
Штатам можна вірити чи не вірити,але ППО має бути готова 24 години по всій території України та НАТО.Ядерну можна застосувати й з будуна.
30.04.2022 11:11 Ответить
кацапы знову беруть на понт.
30.04.2022 11:19 Ответить
ОСТАВЛЮ ТУТ СВОЙ КОМЕНТ К ЮТУБ ВИДЕО ПРО ПРИМИНЕНИЯ ЯО

Вы не упомянули поражающие свойство ЯО. Это не сраная Хиросима - там просто был огромный пожар сметающий все на своем пути. Тоесть ЯО это довольно слабая хрень. На Нагасаки была сброшена более мощная бомба. И что? Количество жертв скопировали с Хиросимы, но ни фильмов ни книг про нее нету - там не было супер пожара. Жертв на порядок меньше.

Второе - в жопу эту радиацию. Всех боеголовок не хватит что бы догнать один Чернобыль. И что? Те кто плавал там из спасателей, сказали что уже мертвецы. Прожили десятки лет. И сейчас там люди живут...

Третье - приминение ЯО. Ну да, типа большой взрыв хорош для тактических целей и прочее. Но главное приминение ЯО, это сказки про его эффективность аля "сдерживание" и ТЕРРОРИЗМ. Именно поэтому и переживают за ЯО. Терракт с ЯО может забрать миллион жизней. А эта плешивая мразь - ТЕРРОРИСТ. Им можно убить много людей. И цель мирные города.

И фраза "Киев это россия", "без россии не будет украины, и вообще Украины то и нет" и вся цель "спецоперации" - уничтожение Украины. И если он проиграет, то он применит ЯО по КИЕВУ. Небудет россии, значит и КИЕВ заберем с собой. У него больная логика. И весь ядерный запас росии полетит на КИЕВ. Хоть оно не такое и мощное, но хватит что бы стереть всю Киевскую область в ноль. А вы про это ни слово.

ОН ***** ПО УКРАИНЕ !!!
30.04.2022 12:47 Ответить
Не ***** , не применит , потому что не успеет
30.04.2022 16:02 Ответить
 
 