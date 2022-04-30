США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, - Reuters

Соединенные Штаты не верят в угрозу применения Россией ядерного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщил чиновник Минобороны США.

"Мы продолжаем ежедневно следить за их ядерным потенциалом, как это возможно, и мы не считаем, что существует угроза применения ядерного оружия или угрозы для территории НАТО", - отметил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, что Запад не должен недооценивать повышенные риски ядерного конфликта вокруг Украины

В этом месяце в России заявили, что планируют к осени развернуть свои недавно опробованные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", способные нанести ядерные удары по США.

