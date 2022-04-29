УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11411 відвідувач онлайн
Новини Війна
10 206 46

США не бачать загрози застосування Росією ядерної зброї, - Reuters

рф,зброя,ядерна

Сполучені Штати не вірять у загрозу застосування Росією ядерної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив чиновник Міноборони США.

"Ми продовжуємо щодня стежити за їхнім ядерним потенціалом, наскільки це можливо, і ми не вважаємо, що існує загроза застосування ядерної зброї або загрози для території НАТО", - зазначив він.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у понеділок, що Захід не повинен недооцінювати підвищені ризики ядерного конфлікту навколо України

Цього місяця в Росії заявили, що планують до осені розгорнути свої нещодавно випробувані міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", здатні завдати ядерних ударів по США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Один "Сармат" и нет британских островов", - депутат Держдуми РФ Журавльов погрожує ядерним ударом по столицям Європи. ВIДЕО

Автор: 

росія (67301) США (24108) ядерна зброя (1206)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
30-го апреля застрелился в бункере фюрер, уже завтра должен и кацапский фюрер самоликвидироваться.
показати весь коментар
29.04.2022 23:50 Відповісти
+8
Это про НАТО он сказал, а если по Украине? Им пофиг?
показати весь коментар
29.04.2022 23:36 Відповісти
+5
Гурцкая как раз тут к месту?
показати весь коментар
29.04.2022 23:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
29.04.2022 23:34 Відповісти
Гурцкая как раз тут к месту?
показати весь коментар
29.04.2022 23:43 Відповісти
Якраз доречна. Це дуже чорний гумор. Такий чорний, що аж нічого не бачити...
показати весь коментар
30.04.2022 00:17 Відповісти
Походу ЗЛО концентрує на суші і в морі ракетні ресурси для масового ракетного удару по окремій території (декілька областей) чи всій Україні (залежить скільки сконцентрують)
Ціль, транспортні артерії, промислові обєкти, максимум жертв. Під маслом "ну мы же просили не вооружать"
показати весь коментар
30.04.2022 15:55 Відповісти
Хто це ?
показати весь коментар
30.04.2022 00:30 Відповісти
Это про НАТО он сказал, а если по Украине? Им пофиг?
показати весь коментар
29.04.2022 23:36 Відповісти
мыморандум будапештский...вдруг згадають..
показати весь коментар
29.04.2022 23:40 Відповісти
Это вообще анонимный источник сказал. Так в оригинале. Когда нужно придумать новость, всегда ссылаются на анонимного источника. Однако, даже гугль транслейт выдаст не такую печальную картину: "ВАШИНГТОН, 29 апреля (Рейтер) - Соединенные Штаты не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы, заявил высокопоставленный представитель США. Об этом в пятницу заявил представитель Минобороны. «Мы продолжаем каждый день следить за их ядерным потенциалом, насколько это возможно, и мы не оцениваем, что существует угроза применения ядерного оружия и нет угрозы территории НАТО», - заявил журналистам чиновник на условиях анонимности. "
показати весь коментар
29.04.2022 23:49 Відповісти
В тім то й справа. З кінця минулого року попереджували про влам на нас спершу не названі, а потім НАЗВАНІ джерела. Я їм вірив і усвідомлював це. Виродок зі своєю шайкою посилав всіх, розміновував мости з Криму і марив шашликами, бодай би вдавився. Вислід: вірю джерелам,поки що НЕ названим, бо потім будуть названі.НЕ вірю єдино правильним новинам. Там ні оперативних новин в межах публікації, а ні корисної, здорової за змістом та патріотичної пропаганди. Креативу зеро. Одне якесь чмо не голене відосять. Презентабельного образу Президента немає, як, з решти і його самого. ..Але то інша історія. Слава Україні, Збройним Силам і Народу, бо ЗСУ то його діти!
показати весь коментар
30.04.2022 14:26 Відповісти
можно в овет удар по ихним аэс нанести там штуки 4 достать можно сдохнут медленно и в муках вместе с семьями а украинские семьи в польше
показати весь коментар
30.04.2022 00:03 Відповісти
читайте уважніше, що він сказав

"і ми не вважаємо, що існує загроза застосування ядерної зброї або загрози для території НАТО", - зазначив він. "
показати весь коментар
30.04.2022 00:13 Відповісти
ну так иди сдавайся ведь ты боишься атомной бомбы
показати весь коментар
30.04.2022 06:06 Відповісти
Нам не пофиг, если ********** ударит по нам ЯО, то останутся живы многие миллионы родственников погибших и мы приедем туда где живут рабсеяне, виллы, яхты, автомобили и сами рашисты будут уничтожаться в любой стране мира, даже на рабсее им нигде не спрятаться, возмездие будет соответствующим. Сейчас цветочки, будут и ягодки и "братская" могила.
показати весь коментар
30.04.2022 09:44 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 23:51 Відповісти
тобто накуканить ***** можно и по аналоговым технологиям....
показати весь коментар
29.04.2022 23:44 Відповісти
Сармат,з тієї ж опери,що і кінжал.Кінжал,це ракета від іскандера,причеплена до Міг-31,а сармат,це звичайна балістична ракета.
показати весь коментар
29.04.2022 23:49 Відповісти
при тому, що їх ще немає на озброєнні. Недавно тільки випробування було цієї ракети.
показати весь коментар
30.04.2022 00:04 Відповісти
30-го апреля застрелился в бункере фюрер, уже завтра должен и кацапский фюрер самоликвидироваться.
показати весь коментар
29.04.2022 23:50 Відповісти
Більшовицька байка, жодних підтверджень цьому не було надано. Рейхсфюрер просто зник
показати весь коментар
30.04.2022 09:16 Відповісти
Це нас влаштовує, якщо ********** зникне разом зі своїми наративами, а рабсія стане перетворюватися на демократію та втілювати політику дружніх відносин з усім світом. Це для їх населення, та всіх у світі буде найкращим виходом.
показати весь коментар
30.04.2022 09:51 Відповісти
Быстрее кацапы нанесут удар по ************, на носу 9 мая, а в послужном списке не то что конь, мыша не валялась, при том что к праздникам, вангую, козлина положит в степях Украины уже 2(два, Карл!) Афгана, и что козла таки забьют не дожидаясь осени, так как слишком большое количество ожыревших папиков и голодных яжматерей уже чувствуют себя полными лохами на подтанцовках.
показати весь коментар
29.04.2022 23:51 Відповісти
Что надо сделать, чтоб твои предвидения сбылись, Кассандра ты наша? Зажать кулаки? Жму так, что руки опухли
показати весь коментар
30.04.2022 01:37 Відповісти
Слушно! Бо ж парашино - це як той обосцум: як-то притиснить - хвіст міє задертий догори та ще й щось намагається напаскудити у повітрі.
показати весь коментар
29.04.2022 23:53 Відповісти
надо отжать его у кацапов куда смотрят трактористы
показати весь коментар
29.04.2022 23:59 Відповісти
Відкрию вам маленьку "таємницю":
Всі радіоактивні речовини мають таку властивість, як "період піврозпаду".
У деяких з них, він дорівнює сотні тисяч років, а у деяких... частку секунди.
У багатьох ядерних зарядів використовуються речовини з не довгим періодом, наприклад:
Тритій - період піврозпаду = 12 років.
А ще, радіація від ціх речовин впливає на інші матеріали та обладнання.
В загалі, до чого це?
Це, до того, що у середньому, ядерний заряд потрібно обслуговувати кожні 5-10 років. А через 30-40 років його в загалі краще утилізувати, та зробити новий, з нових матеріалів. Тому, що працездатність старих зарядів сумлінна.
У підсумку:
Багаторічне збереження сотен та тисяч існуючих зарядів, справа трудомістка, затратна по грошам та потребує великій колектив фахівців.
А коли більшість ціх фахівців ще й наскрізь корумповані та впевнені, що цей арсенал ніхто ніколи не перевірить на працездатність...
У вирішальний момент може виникнути багато НЕСПОДІВАНОК!
показати весь коментар
30.04.2022 00:25 Відповісти
Також ситуація і з ракетоносіями:
В них дуже погане, агресивне та не стабільне паливо.
Весь час норовить з чимось взаємодіяти, окислиться, розпастися, випаруватися, ....
(якщо воно було би стабільним - воно не було би сильним паливом).
А ще постійні перепади температур - зима-літо, а ще вологість повітря постійно скаче...
Так, що за ракетами теж потрібно постійно стежити, та заміняти.
показати весь коментар
30.04.2022 00:33 Відповісти
Тактическое Я.О. это не Тополь-М, который на картинке. Это может быть снаряд к миномету Пион, или 152 мм гаубице, или на тех же крылатых ракетах, которыми вчера по Киеву влупили. Как американцы собираются это все отследить ? Еще со времен совка эти ядреные ништяки возились в машинах, замаскированных под хлебовозки, рефрижераторы и т.п. Даже тот же Тополь научились возить и запускать из ж.д. вагонов, замаскированных под товарные вагоны.
показати весь коментар
30.04.2022 00:39 Відповісти
Ты, мокша по русскогаварящим в Киеве собрался тактическим влупить?
А как же адиннарот?
показати весь коментар
30.04.2022 01:08 Відповісти
Ви праві. На початку 80х служив в окупаційній армії в Польщі нач зв"яку ракетно-технічної бази. Вона зберігала ядерні боєголовки ТР і ОТР другого і третього пуску.Таких в Пльщі одній було 4 чи 5 баз а відповідно поблизу дислокувалась ракетна бригада з боєголовками ядерними першого пуску.
показати весь коментар
30.04.2022 01:17 Відповісти
Что сделает Запад посмотрим, но если будет ядерный удар по Украине, то потом на рабсее взорвется ядерная электростанция.
Эта ответка будет лично от нас украинцев. Вариантов много и ********* получит соответствующую ответку без сомнения.
показати весь коментар
30.04.2022 09:59 Відповісти
Ядерну зброю використала лише одна країна в світі і то лише за умов відсутності конкурентів на той час, всі ми знаємо наслідки, але судячи з повидінки дибілів на Чернобільскій та Запорізький станціях очікувати слід чого завгодно
показати весь коментар
30.04.2022 00:40 Відповісти
не баись кацап вас первыми замочат британцы - сказали же если рыпнитесь бункер с Ямантау сразу умрет..
показати весь коментар
30.04.2022 06:11 Відповісти
???
показати весь коментар
01.05.2022 00:58 Відповісти
Это не вопрос ВЕРЫ, а РИСКА (шансы велики - до 75%)!
показати весь коментар
30.04.2022 08:51 Відповісти
Заржевело ядронбатон, какмвсе старое
показати весь коментар
30.04.2022 08:57 Відповісти
"міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", здатні завдати ядерних ударів по США"

Угу, так само як крейсер Мацква здатний потопити авіаносець
показати весь коментар
30.04.2022 09:38 Відповісти
для территории нато нет а вод по нам да дед больной на голову
показати весь коментар
30.04.2022 10:13 Відповісти
Угрозы не будет, если все пусковые шахты, склады с ЯО, мобильные установки и корабли уничтожить ПРИВЕНТИВНО крылатыми ракетами с ядерными боеголовками W84 (их вполне достаточно), подлодки утопить другими средствами, затем бункеры и пункты управления уничтожить балистическими ракетами, дальше десант и учтожение выживших военных преступников!
показати весь коментар
30.04.2022 10:33 Відповісти
не бачуть угроз, то побачуть прімінєніє
показати весь коментар
30.04.2022 10:45 Відповісти
Штатам можна вірити чи не вірити,але ППО має бути готова 24 години по всій території України та НАТО.Ядерну можна застосувати й з будуна.
показати весь коментар
30.04.2022 11:11 Відповісти
кацапы знову беруть на понт.
показати весь коментар
30.04.2022 11:19 Відповісти
ОСТАВЛЮ ТУТ СВОЙ КОМЕНТ К ЮТУБ ВИДЕО ПРО ПРИМИНЕНИЯ ЯО

Вы не упомянули поражающие свойство ЯО. Это не сраная Хиросима - там просто был огромный пожар сметающий все на своем пути. Тоесть ЯО это довольно слабая хрень. На Нагасаки была сброшена более мощная бомба. И что? Количество жертв скопировали с Хиросимы, но ни фильмов ни книг про нее нету - там не было супер пожара. Жертв на порядок меньше.

Второе - в жопу эту радиацию. Всех боеголовок не хватит что бы догнать один Чернобыль. И что? Те кто плавал там из спасателей, сказали что уже мертвецы. Прожили десятки лет. И сейчас там люди живут...

Третье - приминение ЯО. Ну да, типа большой взрыв хорош для тактических целей и прочее. Но главное приминение ЯО, это сказки про его эффективность аля "сдерживание" и ТЕРРОРИЗМ. Именно поэтому и переживают за ЯО. Терракт с ЯО может забрать миллион жизней. А эта плешивая мразь - ТЕРРОРИСТ. Им можно убить много людей. И цель мирные города.

И фраза "Киев это россия", "без россии не будет украины, и вообще Украины то и нет" и вся цель "спецоперации" - уничтожение Украины. И если он проиграет, то он применит ЯО по КИЕВУ. Небудет россии, значит и КИЕВ заберем с собой. У него больная логика. И весь ядерный запас росии полетит на КИЕВ. Хоть оно не такое и мощное, но хватит что бы стереть всю Киевскую область в ноль. А вы про это ни слово.

ОН ***** ПО УКРАИНЕ !!!
показати весь коментар
30.04.2022 12:47 Відповісти
Не ***** , не применит , потому что не успеет
показати весь коментар
30.04.2022 16:02 Відповісти
 
 