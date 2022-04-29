США не бачать загрози застосування Росією ядерної зброї, - Reuters

Сполучені Штати не вірять у загрозу застосування Росією ядерної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив чиновник Міноборони США.

"Ми продовжуємо щодня стежити за їхнім ядерним потенціалом, наскільки це можливо, і ми не вважаємо, що існує загроза застосування ядерної зброї або загрози для території НАТО", - зазначив він.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у понеділок, що Захід не повинен недооцінювати підвищені ризики ядерного конфлікту навколо України

Цього місяця в Росії заявили, що планують до осені розгорнути свої нещодавно випробувані міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", здатні завдати ядерних ударів по США.

