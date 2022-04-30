Одесса получила новые комплексы противовоздушной обороны, - пресс-секретарь ОВА Братчук
Силы противовоздушной обороны Одессы получили новые комплексы по борьбе с врагом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
"Наши силы ПВО получили новые комплексы для борьбы с врагом. Контрдиверсионная операция продолжается: о ее результатах вскоре сообщим. Одесса готовится к "затяжному" комендантскому часу", - говорится в сообщении.
Напомним, комендантский час в Одессе начнется в 22:00 1 мая и завершится в 05:00 3 мая.
Регион до сих пор частично кацапский, криминальный, есть транзитные залетные люди. Не надо привлекать к этому внимание, а надо сначала поймать самолет кацапов, сбить его и потом заявить уже.
Ах, Одесса, ты знала много горя,
Ах, Одесса, любимый милый край,
Живи, моя Одесса, живи и процветай.
Пішла по інтернетам "хвиля": рашка готується до десанту та інтервенції в ПМР та десанту десь біля Очакова. В ПМРна ІЛ-76 та гвинтокрилах, під Очаків - на тих БДК, що ще плавають. Вказуються конкретні списки частин, які вже ніби приготувалися.
Треба було ще сказати: забезпечення прикордонників та морпіхів в одеські області - 1 стінгер та 1 старстреак - на кожен взвод, а всю область прикривають 100500 РЛС і словацькі С-300!
***********, яких би заганяли в ці труповозки - самі б всіх офіцерів перестріляли. Бо знають, що під Васильковом - наші вже збили 2 штучки ІЛ-76, з 450 добровільних трупів на борту.
https://youtu.be/8gyFEdGa5qY
Та ще багатосерій де дроном роблять обліт колишніх запорізьких Січей і укріплень