Одесса получила новые комплексы противовоздушной обороны, - пресс-секретарь ОВА Братчук

Силы противовоздушной обороны Одессы получили новые комплексы по борьбе с врагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Наши силы ПВО получили новые комплексы для борьбы с врагом. Контрдиверсионная операция продолжается: о ее результатах вскоре сообщим. Одесса готовится к "затяжному" комендантскому часу", - говорится в сообщении.

Напомним, комендантский час в Одессе начнется в 22:00 1 мая и завершится в 05:00 3 мая.

