На Донбассе 30 апреля отбиты 9 атак врага, уничтожены 8 танков, 1 артсистема, 24 единицы бронетехники, 2 самолета и 4 беспилотника, - штаб ООС

оос

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 30 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, одну артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники, одну боевую специальную машину и 5 автомобилей врага, в том числе 2 топливозаправщика.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета Су-25 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Донбасс (26963) операция Объединенных сил (6766)
Знищуйте, хлопці, цю кацапську нечисть ..!!
30.04.2022 22:02 Ответить
Ждём перехода от мобильной обороны к стационарному наступлению. ...лишь бы Зеля не мешал... -- а он будет мешать. Работа у него такая.
30.04.2022 22:02 Ответить
Видно не буде з чим оркам победнічать,з кожним днем мінус мільйони і мільйони. Нічого,Україна проведе парад Перемоги і обов'язково з тракторними військами. Тримайтесь Перемога не за горами
30.04.2022 22:02 Ответить
Я так розумію, що у техніці цапорилі були. 8 танків - це 24 орка, 24 одиниці бронетехнікі - це мінімум по 3 орка (водій, стрілок та командир) - буде ще 72 орка, та в авто по водію. Всього більше сотні цапорилих переселили до пекла.
30.04.2022 22:08 Ответить
Шла инфа, что уже по двое сажают в танк.
30.04.2022 22:09 Ответить
наводчик и мехвод -это по минимуму,но эффективность работы ниже
30.04.2022 22:19 Ответить
быстрей вылазить срать...?
30.04.2022 22:20 Ответить
Воіни наші , Ви Герої , повертайтеся живими 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
01.05.2022 00:20 Ответить
 
 