На Донбассе 30 апреля отбиты 9 атак врага, уничтожены 8 танков, 1 артсистема, 24 единицы бронетехники, 2 самолета и 4 беспилотника, - штаб ООС

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 30 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, одну артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники, одну боевую специальную машину и 5 автомобилей врага, в том числе 2 топливозаправщика.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета Су-25 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

