На Донбасі 30 квітня відбито 9 атак ворога, знищено 8 танків, 1 артсистему, 24 одиниці бронетехніки, 2 літаки та 4 безпілотники, - штаб ООС
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують знищувати російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Впродовж поточної доби, 30 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили 8 танків, одну артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, одну бойову спеціальну машину та 5 автомобілів ворога, в тому числі 2 паливозаправника.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 літаки Су-25 та 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль