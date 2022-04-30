УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4543 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 652 8

На Донбасі 30 квітня відбито 9 атак ворога, знищено 8 танків, 1 артсистему, 24 одиниці бронетехніки, 2 літаки та 4 безпілотники, - штаб ООС

оос

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують знищувати російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Впродовж поточної доби, 30 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 8 танків, одну артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, одну бойову спеціальну машину та 5 автомобілів ворога, в тому числі 2 паливозаправника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 літаки Су-25 та 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі за 29 квітня відбито 14 атак ворога, знищено 11 танків, 7 артсистем, 27 одиниць бронетехніки, 1 літак, - штаб ООС

Автор: 

Донбас (22363) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знищуйте, хлопці, цю кацапську нечисть ..!!
показати весь коментар
30.04.2022 22:02 Відповісти
Ждём перехода от мобильной обороны к стационарному наступлению. ...лишь бы Зеля не мешал... -- а он будет мешать. Работа у него такая.
показати весь коментар
30.04.2022 22:02 Відповісти
Видно не буде з чим оркам победнічать,з кожним днем мінус мільйони і мільйони. Нічого,Україна проведе парад Перемоги і обов'язково з тракторними військами. Тримайтесь Перемога не за горами
показати весь коментар
30.04.2022 22:02 Відповісти
Я так розумію, що у техніці цапорилі були. 8 танків - це 24 орка, 24 одиниці бронетехнікі - це мінімум по 3 орка (водій, стрілок та командир) - буде ще 72 орка, та в авто по водію. Всього більше сотні цапорилих переселили до пекла.
показати весь коментар
30.04.2022 22:08 Відповісти
Шла инфа, что уже по двое сажают в танк.
показати весь коментар
30.04.2022 22:09 Відповісти
наводчик и мехвод -это по минимуму,но эффективность работы ниже
показати весь коментар
30.04.2022 22:19 Відповісти
быстрей вылазить срать...?
показати весь коментар
30.04.2022 22:20 Відповісти
Воіни наші , Ви Герої , повертайтеся живими 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
01.05.2022 00:20 Відповісти
 
 