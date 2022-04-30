На Донбасі 30 квітня відбито 9 атак ворога, знищено 8 танків, 1 артсистему, 24 одиниці бронетехніки, 2 літаки та 4 безпілотники, - штаб ООС

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують знищувати російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Впродовж поточної доби, 30 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 8 танків, одну артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, одну бойову спеціальну машину та 5 автомобілів ворога, в тому числі 2 паливозаправника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 літаки Су-25 та 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі за 29 квітня відбито 14 атак ворога, знищено 11 танків, 7 артсистем, 27 одиниць бронетехніки, 1 літак, - штаб ООС