Папа Римский раскритиковал Россию за "варварски разрушенный" Мариуполь
Папа Римский Франциск в воскресном обращении на площади Святого Петра косвенно раскритиковал Россию. В частности, за "варварски разрушенный" Мариуполь в ходе полномасштабного вторжения в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Сообщается, что Франциск назвал российскую войну против Украины "жутким регрессом человечества" и заявил, что вторжение заставило его "страдать и плакать".
В то же время он призвал к созданию гуманитарных коридоров для эвакуации людей, которые оказались в ловушке на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
Кроме того, во время своего полуденного благословения Франциск косвенно раскритиковал Россию, заявив, что Мариуполь был "варварски обстрелян и разрушен".
Напомним, ранее сообщалось, что в Ватикане пока не видят смысла поездки Франциска в Киев. До этого стало известно, что такая возможность рассматривалась.
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Який не має прямого, безпосереднього стосунку до чого небудь, не пов' язаний з головним, основним; другорядний?
Всі ми до трьох були сцикунами і сцикухами.
Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя. Збір людей о 16:00 біля ТРЦ «Порт Сіті».
Якщо у вас залишилися родичі або знайомі в Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно.
https://t.me/mariupolrada/9462
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Скандал з хресною ходою.
Католицький кардинал з Польщі спочатку молиться над братською могилою в Бородянці, а потім їде з апостольським нунцієм у лавру до паші-мерседеса і заявляють, що ніззя обіжать фашистський патріархат ні за яких обставин. "... було озвучено чітку позицію Апостольської Нунціатури, згідно з якою засуджуються будь-які обмежувальні дії проти будь-якої церкви в усіх країнах та в будь-якій ситуації".
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