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Папа Римский раскритиковал Россию за "варварски разрушенный" Мариуполь

папа

Папа Римский Франциск в воскресном обращении на площади Святого Петра косвенно раскритиковал Россию. В частности, за "варварски разрушенный" Мариуполь в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что Франциск назвал российскую войну против Украины "жутким регрессом человечества" и заявил, что вторжение заставило его "страдать и плакать".

В то же время он призвал к созданию гуманитарных коридоров для эвакуации людей, которые оказались в ловушке на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

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Кроме того, во время своего полуденного благословения Франциск косвенно раскритиковал Россию, заявив, что Мариуполь был "варварски обстрелян и разрушен".

Напомним, ранее сообщалось, что в Ватикане пока не видят смысла поездки Франциска в Киев. До этого стало известно, что такая возможность рассматривалась.

Мариуполь (5722) Папа Римский (454)


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Топ комментарии
+7
У другу світову папа був сцикун, так і зараз те саме.
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01.05.2022 14:48
+2
Забув сказати, що народи ж то брацкіє. Погодьтися, шо це міняє все ))) Якщо би не брацкіє - то і хєр з ним.
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01.05.2022 14:45
+2
пахан оборзел... в банку ватікана конфіскуй путлеровсе бабло
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01.05.2022 15:33
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Папа Римський Франциск у недільному зверненні на площі Святого Петра побічно розкритикував Росію.
Який не має прямого, безпосереднього стосунку до чого небудь, не пов' язаний з головним, основним; другорядний?
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01.05.2022 14:44 Ответить
Забув сказати, що народи ж то брацкіє. Погодьтися, шо це міняє все ))) Якщо би не брацкіє - то і хєр з ним.
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01.05.2022 14:45 Ответить
У другу світову папа був сцикун, так і зараз те саме.
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01.05.2022 14:48 Ответить
Якщо брати до уваги, що на початок ІІ світової Хорхе Маріо Бергольйо не було і трьох років, то ваше твердження може бути вірним у буквальному сенсі.
Всі ми до трьох були сцикунами і сцикухами.
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01.05.2022 19:05 Ответить
⚡️Офіційно.
Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя. Збір людей о 16:00 біля ТРЦ «Порт Сіті».

Якщо у вас залишилися родичі або знайомі в Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно.
https://t.me/mariupolrada/9462
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01.05.2022 14:49 Ответить
Відкрию тобі,"папа", очі-- їм на тебе пох₴й!!
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01.05.2022 15:33 Ответить
пахан оборзел... в банку ватікана конфіскуй путлеровсе бабло
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01.05.2022 15:33 Ответить
Папа Римский скажи правду!путинХуйло дьяволоподобное существо!!!!!!!!!скажи что весь МИР должен этого недоЧеловека просто уничтожить как КРЕСТОНОСТЦЫ!!!!и сказать где эта мразь гниёт!!!псоать с удовольствие есть жилание у миллионов!!!вот это памятник ГОВНИЩААА!!!
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01.05.2022 15:34 Ответить
Не будьте розумнішими Папи, нікчеми.
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01.05.2022 15:53 Ответить
це той? що просив )(уйла? побічно критикував рашку?
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01.05.2022 16:13 Ответить
РБК--404 заблоковано
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01.05.2022 16:14 Ответить
У папи права рука не знає, що робить ліва.
В 2019 році особисто нагороджує путлєра медаллю "Ангел-Хранитель миру".
Скандал з хресною ходою.
Католицький кардинал з Польщі спочатку молиться над братською могилою в Бородянці, а потім їде з апостольським нунцієм у лавру до паші-мерседеса і заявляють, що ніззя обіжать фашистський патріархат ні за яких обставин. "... було озвучено чітку позицію Апостольської Нунціатури, згідно з якою засуджуються будь-які обмежувальні дії проти будь-якої церкви в усіх країнах та в будь-якій ситуації".
А тепер побічно критикує кацапстан. Папа герой! Ладушки-ладки!
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01.05.2022 16:17 Ответить
Хай папа не лізе, "двоє дерутся, третий не мешай". Заспокоїм "братішок", а тоді примиряй хоч козла з кадирівцем.
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01.05.2022 16:53 Ответить
Не треба брехати, він у своїй промові сцикливо навіть не згадав слово "росія".
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01.05.2022 17:10 Ответить
критика Папи,словесний понос , заблокувати лярди куйла в банку Ватікана -діло Боже,але слуга грошей лукавого .не може бути слугою Божим
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01.05.2022 19:34 Ответить
 
 