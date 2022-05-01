Папа Римський розкритикував Росію за "варварськи зруйнований" Маріуполь
Папа Римський Франциск у недільному зверненні на площі Святого Петра побічно розкритикував Росію. Зокрема, за "варварськи зруйнований" Маріуполь в ході повномасштабного вторгнення в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Повідомляється, що Франциск назвав російську війну проти України "моторошним регресом людства" і заявив, що вторгнення змусило його "страждати і плакати".
У той же час він закликав до створення гуманітарних коридорів для евакуації людей, які опинилися в пастці на металургійному заводі "Азовсталь" в Маріуполі.
Крім того, під час свого полуденного благословення Франциск побічно розкритикував Росію, заявивши, що Маріуполь був "варварськи обстріляний і зруйнований".
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що Україна очікує на візит Папи Римського Франциска. Пізніше повідомлялося, що у Ватикані поки не бачать сенсу поїздки Франциска до Києва.
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Який не має прямого, безпосереднього стосунку до чого небудь, не пов' язаний з головним, основним; другорядний?
Всі ми до трьох були сцикунами і сцикухами.
Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя. Збір людей о 16:00 біля ТРЦ «Порт Сіті».
Якщо у вас залишилися родичі або знайомі в Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно.
https://t.me/mariupolrada/9462
В 2019 році особисто нагороджує путлєра медаллю "Ангел-Хранитель миру".
Скандал з хресною ходою.
Католицький кардинал з Польщі спочатку молиться над братською могилою в Бородянці, а потім їде з апостольським нунцієм у лавру до паші-мерседеса і заявляють, що ніззя обіжать фашистський патріархат ні за яких обставин. "... було озвучено чітку позицію Апостольської Нунціатури, згідно з якою засуджуються будь-які обмежувальні дії проти будь-якої церкви в усіх країнах та в будь-якій ситуації".
А тепер побічно критикує кацапстан. Папа герой! Ладушки-ладки!