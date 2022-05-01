Ближайшие дни – решающие, - Вениславский

Наступательные операции российских войск из стратегических превратились в полутактические, потому что никакого стратегического успеха враг не имеет, поэтому ближайшие дни будут решающими.

Об этом представитель президента в Конституционном Суде, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Федор Вениславский заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Думаю, что мы находимся на переломном моменте, на изломе. Эти наступательные операции российских войск из стратегических превратились в полутактические, потому что никакого стратегического успеха враг не имеет. Есть определенные тактические продвижения на несколько километров в направлении наших позиций, но это ему не дает". никаких преимуществ. Поэтому я думаю, что ближайшие дни будут решающими", — сказал Вениславский.

По его словам, Путину необходимо до 9 мая продемонстрировать хоть какие-нибудь успехи.

"Потому что все прекрасно понимают – после того, как под натиском наших Вооруженных сил путин покинул те области Украины, где он был возле Киева, – Житомирскую, Сумскую, Киевскую, Черниговскую, на Харьковском направлении ВСУ постоянно отвоевывают наши территории – ему нужно продемонстрировать какие-то достижения на востоке, частично на юге", – добавил эксперт.

По его мнению, на юге российская армия пытается выйти на административные границы Херсонской области, совершать наступательные действия в направлении Николаева, Кривого Рога, на восточном – окружить оперативно-тактическую группировку "Восток".

"Это то, чего враг пытается достичь сейчас. И на тех территориях, которые временно оккупированы – Херсон, Запорожская область – они строят очень активно фортификационные укрепления, чтобы максимально долго держаться на этих территориях. Но это точно не поможет, потому что мы понимаем, как этому противодействовать", — сказал Вениславский.

