Ближайшие дни – решающие, - Вениславский
Наступательные операции российских войск из стратегических превратились в полутактические, потому что никакого стратегического успеха враг не имеет, поэтому ближайшие дни будут решающими.
Об этом представитель президента в Конституционном Суде, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Федор Вениславский заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Думаю, что мы находимся на переломном моменте, на изломе. Эти наступательные операции российских войск из стратегических превратились в полутактические, потому что никакого стратегического успеха враг не имеет. Есть определенные тактические продвижения на несколько километров в направлении наших позиций, но это ему не дает". никаких преимуществ. Поэтому я думаю, что ближайшие дни будут решающими", — сказал Вениславский.
По его словам, Путину необходимо до 9 мая продемонстрировать хоть какие-нибудь успехи.
"Потому что все прекрасно понимают – после того, как под натиском наших Вооруженных сил путин покинул те области Украины, где он был возле Киева, – Житомирскую, Сумскую, Киевскую, Черниговскую, на Харьковском направлении ВСУ постоянно отвоевывают наши территории – ему нужно продемонстрировать какие-то достижения на востоке, частично на юге", – добавил эксперт.
По его мнению, на юге российская армия пытается выйти на административные границы Херсонской области, совершать наступательные действия в направлении Николаева, Кривого Рога, на восточном – окружить оперативно-тактическую группировку "Восток".
"Это то, чего враг пытается достичь сейчас. И на тех территориях, которые временно оккупированы – Херсон, Запорожская область – они строят очень активно фортификационные укрепления, чтобы максимально долго держаться на этих территориях. Но это точно не поможет, потому что мы понимаем, как этому противодействовать", — сказал Вениславский.
У червні 2019 року виступав як представник Президента України в Конституційному суді в судовому процесі щодо конституційності Указу президента з приводу дострокового припинення повноважень Верховної Ради[6][7][8][9][10][11] Член Комісії з питань правової реформи з 7 серпня 2019[12].
На позачергових парламентських виборах 2019 року був обраний народним депутатом від партії «Слуга народу» будучи № 88 у списку.[13][14] Безпартійний.[15] Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки[16].
Ось таке безпартійне зелене гівно...
"Ти і дома за столом так розмовляєш?"
Що, недолуга істота, Google-Перекладач глючить?
Лаптями тхне за кілометр.
У орків озброєнь та м'яса завалися, ресурсів теж багато, і путін не відступить.
Якщо ми не збираємося капітулювати, то потрібно налаштовуватися на довгу війну. Звикати до неї.
І не слухати Арестовича
Тактика, стратегія то вже другорядне.
В такому випадку, яке майбутнє очікує Україну при такому керівництві?
Около семи из десяти американцев (72%) в значительной или в определенной степени доверяют президенту Украины https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимиру Зеленскому . Этот показатель выше, чем у любого другого международного лидера, а также выше, чем у президента США https://file.liga.net/persons/bayden-dzhozef Джо Байдена . Таковы результаты соцопроса, проведенного https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/03/30/zelenskyy-inspires-widespread-confidence-from-u-s-public-as-views-of-putin-hit-new-low/ Pew Research Center .
Эдвард Торндайк первым привёл экспериментальные доказательства гало-эффекта.
В управлении персоналом гало-эффект является источником ошибок в оценке личности, когда наблюдатель пользуется лишь первым впечатлением или запоминающейся чертой в оценке индивидуальности.
Короче, люди видят как украинцы героически сопротивляются, компетентность военных и приписывают это Зеленскому. Который просто светит лицом. Это как в СССР считали что Сталин победил Гитлера, хотя историки говорят что заслуги Сталина в победе вообще нет.
"факт что нам оружие давали еще в январе"
Малюсенькая неточность, оружие из Штатов начали поставлять еще во второй половине декабря 2021.
Со всем остальным согласен на все 200%.
"...Потому что он импотент. А не Гетьман..."
От якби гетьман був імпотентом, було б зовсім по-іншому.
В бредовом расстройстве человека невозможно переубедить: какие бы аргументы ему не предъявляли, какие доказательства не приводили - это бесполезно, человек не слышит критику. В состоянии же паранойи у человека, скорее всего, будет снижена восприимчивость к критике, но он может услышать аргументы.
Його кличуть, як представника України, а НЕ як видатного полководця.
Залужний підкорив американців!
https://www.youtube.com/watch?v=rdLr9-cNwC4&list=UU6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&index=28
"Американское издание Politico посвятило большую статью генералу Залужному, отмечая, что именно ему, как полководцу, удалось создать условия для остановки продвижения российских войск.Его называют в заголовке "Железный генерал".
48-летний Залужный, как пишет газета, "в значительной степени избегал публичности полководца, уступив эту роль Зеленскому, бывшему актеру и комику". Но военные успехи стали возможны благодаря современному способу ведения боевых действий."
Ми не парашка, з культом особистості і сцарьками. Ми- Україна. Хоча презЕдентська ОПа, три роки намагається перетворити нас на копію запоребрикової помийки.
Їм же Зеленський не розповідав про шашлички на 9 травня і не валив армію та економіку?
Слава нації
Смерть фашистських ********* ²
Как наслушаюсь про пэрэмогы,то аж хорошо на душе.
Только реальность другая
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям