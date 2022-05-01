РУС
30 945 78

Ближайшие дни – решающие, - Вениславский

москаль,рф,ворог,враг,кацап,свинособаки,русня

Наступательные операции российских войск из стратегических превратились в полутактические, потому что никакого стратегического успеха враг не имеет, поэтому ближайшие дни будут решающими.

Об этом представитель президента в Конституционном Суде, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Федор Вениславский заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Думаю, что мы находимся на переломном моменте, на изломе. Эти наступательные операции российских войск из стратегических превратились в полутактические, потому что никакого стратегического успеха враг не имеет. Есть определенные тактические продвижения на несколько километров в направлении наших позиций, но это ему не дает". никаких преимуществ. Поэтому я думаю, что ближайшие дни будут решающими", — сказал Вениславский.

По его словам, Путину необходимо до 9 мая продемонстрировать хоть какие-нибудь успехи.

"Потому что все прекрасно понимают – после того, как под натиском наших Вооруженных сил путин покинул те области Украины, где он был возле Киева, – Житомирскую, Сумскую, Киевскую, Черниговскую, на Харьковском направлении ВСУ постоянно отвоевывают наши территории – ему нужно продемонстрировать какие-то достижения на востоке, частично на юге", – добавил эксперт.

По его мнению, на юге российская армия пытается выйти на административные границы Херсонской области, совершать наступательные действия в направлении Николаева, Кривого Рога, на восточном – окружить оперативно-тактическую группировку "Восток".

"Это то, чего враг пытается достичь сейчас. И на тех территориях, которые временно оккупированы – Херсон, Запорожская область – они строят очень активно фортификационные укрепления, чтобы максимально долго держаться на этих территориях. Но это точно не поможет, потому что мы понимаем, как этому противодействовать", — сказал Вениславский.

Автор: 

Вениславский Федор (280)
+41
Пропаганда "телемарафона".
01.05.2022 17:15 Ответить
+33
зелене гівно вилізло щоб щось перднути. іди накуй, *******.
01.05.2022 17:15 Ответить
+32
Це такий саме "фахівець" як арестович, тільки що рота розкриває не так часто.
01.05.2022 17:12 Ответить
Ні про що.
01.05.2022 17:12 Ответить
Не думаю, що він знає,що коментувати і чи має право на це. Залужного слова що важко то правда. Тримайтесь і бережіть Україну
01.05.2022 17:24 Ответить
Высокоточными дронами и ракетами выбить штабы и склады❗Остальное для арты сладкая булочка👍❗
01.05.2022 17:30 Ответить
а ти знаєш де вони, то розкажи, не мені, і не тут, а там де треба
01.05.2022 22:35 Ответить
так кацапы могут делать тоже самое - только не дронами трындеть в сети - это не реальные расклады под минометами
02.05.2022 03:59 Ответить
Це такий саме "фахівець" як арестович, тільки що рота розкриває не так часто.
01.05.2022 17:12 Ответить
Пропаганда "телемарафона".
01.05.2022 17:15 Ответить
І ще один м...к
01.05.2022 17:25 Ответить
Завжди намагаюся зберегти свою психіку і в 2015-му відімкнув телебачення в будинку як тільки відчув що мені навязується інша точка зору з новин, токшоу... далі тільки інтернет, восновному поважні інформагенства, та деякі не надто заангажовані сайти. Після початку війни почав слухати радіо, тепер відмовся і від нього - знову відчув намагання впливати на мою точку зору, перед цим відчув такий натиск і зомбування - який зазвичай починається за 5-6 місяців до виборів...
02.05.2022 09:29 Ответить
Это еще один зеленый *******. Рекомендую его запомнить. Он, ****, точно в ВР будет баллотироваться.

01.05.2022 17:32 Ответить
Україна переможе кацапстан то один великий корабель *тітанік* і він вже йде на дно
01.05.2022 17:14 Ответить
зелене гівно вилізло щоб щось перднути. іди накуй, *******.
01.05.2022 17:15 Ответить
2014 р. - на виборах до Верховної Ради - кандидат в народні депутати від одномандатного мажоритарного округу № 23 (Волинська область). Самовисуванець. Безпартійний.[5]

У червні 2019 року виступав як представник Президента України в Конституційному суді в судовому процесі щодо конституційності Указу президента з приводу дострокового припинення повноважень Верховної Ради[6][7][8][9][10][11] Член Комісії з питань правової реформи з 7 серпня 2019[12].

На позачергових парламентських виборах 2019 року був обраний народним депутатом від партії «Слуга народу» будучи № 88 у списку.[13][14] Безпартійний.[15] Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки[16].

Ось таке безпартійне зелене гівно...
01.05.2022 17:25 Ответить
Ти і дома за столом так розмовляєш?
01.05.2022 18:35 Ответить


"Ти і дома за столом так розмовляєш?"

Що, недолуга істота, Google-Перекладач глючить?
Лаптями тхне за кілометр.
01.05.2022 20:08 Ответить
лапотне іди розмовляти
01.05.2022 22:37 Ответить
каждый мнит себя стратегом.
01.05.2022 17:18 Ответить
С нашими немецкими думками совпадает. За май должны перейти к наступлению -- глобально-победному. Если Зеля не вмешается, когда ***** переговоров запросит.
01.05.2022 17:18 Ответить
Щось не чула такого аналізу, німці просто говорять дещо від української преси дещо від себе
01.05.2022 17:26 Ответить
ось ці всі посилання на вирішальні моменти, дати - все це херня і лише обманює населення.

У орків озброєнь та м'яса завалися, ресурсів теж багато, і путін не відступить.

Якщо ми не збираємося капітулювати, то потрібно налаштовуватися на довгу війну. Звикати до неї.

І не слухати Арестовича
01.05.2022 17:20 Ответить
теж так думаю..що орки просто так не полишать захоплені і окуповані території.. Тільки вибити
01.05.2022 17:27 Ответить
Мы все читаем сводки Генштаба. Дублирование? Оправдать свою многотысячную зарплату?
01.05.2022 17:21 Ответить
Єдине що треба робити це ЗНИЩУВАТИ кацапського ворога на території України.
Тактика, стратегія то вже другорядне.
01.05.2022 17:24 Ответить
А могли стали вирішальними тоді, коли миротворці в 2019 відмовились від продовження озброєння Армії.
01.05.2022 17:25 Ответить
01.05.2022 17:26 Ответить
піздно..треба думати про майбутнє..шо було то вже не вернеш
01.05.2022 17:28 Ответить
З ким думати про майбутнє, з довбнями, які нічого не робили для захисту України?
В такому випадку, яке майбутнє очікує Україну при такому керівництві?
01.05.2022 17:38 Ответить
Ну ти ж кричав хтось збежить першим в Ростов ?
01.05.2022 17:45 Ответить
Валя, русский корабль видишь? Вот и иди к нему.
01.05.2022 18:31 Ответить
Краще б він збіг хоч куди небудь
01.05.2022 18:49 Ответить
лучше бы он убежал ему бы спасибо сказали и воевать было бы легче без предателей на верху
02.05.2022 04:04 Ответить
так сначала надо наказать тех кто это допустил - а то потом опять эти зеленые Украину подставят под ракеты
02.05.2022 04:03 Ответить
Все это фигня.
Около семи из десяти американцев (72%) в значительной или в определенной степени доверяют президенту Украины https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимиру Зеленскому . Этот показатель выше, чем у любого другого международного лидера, а также выше, чем у президента США https://file.liga.net/persons/bayden-dzhozef Джо Байдена . Таковы результаты соцопроса, проведенного https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/03/30/zelenskyy-inspires-widespread-confidence-from-u-s-public-as-views-of-putin-hit-new-low/ Pew Research Center .
01.05.2022 17:34 Ответить
Им просто не рассказывают ничего про Зеленского кроме красивых роликов. Это называется эффект ореола.
01.05.2022 17:36 Ответить
когнитивное искажение, результат воздействия общего впечатления о чём-либо (явлении, человеке, вещи) на восприятие его частных особенностей. Примером может служить впечатление, что у людей с привлекательной внешностью большие умственные способности.

Эдвард Торндайк первым привёл экспериментальные доказательства гало-эффекта.

В управлении персоналом гало-эффект является источником ошибок в оценке личности, когда наблюдатель пользуется лишь первым впечатлением или запоминающейся чертой в оценке индивидуальности.

Короче, люди видят как украинцы героически сопротивляются, компетентность военных и приписывают это Зеленскому. Который просто светит лицом. Это как в СССР считали что Сталин победил Гитлера, хотя историки говорят что заслуги Сталина в победе вообще нет.
01.05.2022 17:37 Ответить
Конечно конечно. Если бы так было то его бы не звали на выступления в Парламенте стран мира.
01.05.2022 17:43 Ответить
Вот сейчас у Зеленского три месяца. Потрясающие возможности. Как на международном, так и на локальном уровне. Как он их использовал? Да никак. Потому что он импотент. А не Гетьман.
01.05.2022 17:47 Ответить
А у вас параноя
01.05.2022 17:50 Ответить
Так чего добился Зеленский? Ведь он такой крутой и все его уважают.
01.05.2022 17:54 Ответить
В смысле чего добился????? Вы что не понимаете реальность событий жизни Украины??? Украине благодаря политики Президента Украины В.А. Зеленского нам весь мир помогает - военная, экономическая, гуманитарная помощь. Вы что не замечаете? Петру Алексеевичу не снилось такое во сне даже
01.05.2022 18:19 Ответить
а зе говорил что американцы нагнетают чтобы ему инвестиции порушить
01.05.2022 18:24 Ответить
А вы специально сегодня зарегистрировались? Или просто в очередной раз ник сменили?)))
01.05.2022 18:30 Ответить
Ваааля, иди к кораблю, тебе сказали.
01.05.2022 18:33 Ответить
ПНХ русский корабль
01.05.2022 18:44 Ответить
Во во, как его догонишь так ему и скажи. И попутный х..й вам обоим в затылок.
01.05.2022 18:49 Ответить
Это и называется эффект ореола. Читайте определение выше. Вам кажется что то что нам помогают заслуга Зеленского, а на тот факт что нам оружие давали еще в январе и что Байден делал всё чтобы Россия не напала вы игнорируете.
01.05.2022 19:09 Ответить


"факт что нам оружие давали еще в январе"
Малюсенькая неточность, оружие из Штатов начали поставлять еще во второй половине декабря 2021.
Со всем остальным согласен на все 200%.
01.05.2022 20:14 Ответить
трепло ты и брехуха ватная
02.05.2022 04:07 Ответить
Скоріше діарея. План горить по віпорожненнях.

"...Потому что он импотент. А не Гетьман..."

От якби гетьман був імпотентом, було б зовсім по-іншому.
01.05.2022 18:39 Ответить
Как отличить паранойю от бреда?

В бредовом расстройстве человека невозможно переубедить: какие бы аргументы ему не предъявляли, какие доказательства не приводили - это бесполезно, человек не слышит критику. В состоянии же паранойи у человека, скорее всего, будет снижена восприимчивость к критике, но он может услышать аргументы.
01.05.2022 18:46 Ответить
он не импотент он предатель(его зе-оп) или ******* - и то и другое беда для Украины
02.05.2022 04:06 Ответить
Ой.
Його кличуть, як представника України, а НЕ як видатного полководця.

Залужний підкорив американців!
https://www.youtube.com/watch?v=rdLr9-cNwC4&list=UU6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&index=28

"Американское издание Politico посвятило большую статью генералу Залужному, отмечая, что именно ему, как полководцу, удалось создать условия для остановки продвижения российских войск.Его называют в заголовке "Железный генерал".
48-летний Залужный, как пишет газета, "в значительной степени избегал публичности полководца, уступив эту роль Зеленскому, бывшему актеру и комику". Но военные успехи стали возможны благодаря современному способу ведения боевых действий."
Ми не парашка, з культом особистості і сцарьками. Ми- Україна. Хоча презЕдентська ОПа, три роки намагається перетворити нас на копію запоребрикової помийки.
01.05.2022 18:03 Ответить
А что рассказывать? Это настоящий Президент нашей Украины. Можно сказать другими словами, Гетьман Украины
01.05.2022 17:40 Ответить
Я написал что такое эффект ореола. Это ошибка мышления из-за недостатка информации. Они просто не знают кто такой Зеленский, вот и всё.
01.05.2022 17:43 Ответить
Как будто вы знаете.
01.05.2022 17:47 Ответить
Ну из того что мне известно я ничего хорошего о Зеленском сказать не могу. Мое мнение очень простое - Зеленский должен был подать в отставку как только полетели ракеты, так как вся его политика оказалась ошибкой. Вместо этого он еще крепче вцепился за власть и нанял ботню, которая его хвалит. Ну как бы это его не красит в моих глазах никак.
01.05.2022 17:52 Ответить
Я вам скажу по секрету. Вы поймали эффект ореола
01.05.2022 18:10 Ответить
Мендель, ты что ли?
01.05.2022 18:36 Ответить
Хотела что-нибудь ответить, чтобы ваш межушной ганглий заработал, но увидела, что дата регистрации 01.05.2022, т.е. сегодня! Что совсем у зежабы плохи делишки? А, ботяра? Привет подоляку!
01.05.2022 18:07 Ответить
пипец ты дура проплаченная
02.05.2022 04:18 Ответить
Ні про що.
Їм же Зеленський не розповідав про шашлички на 9 травня і не валив армію та економіку?
01.05.2022 17:40 Ответить
це дуже грізний, показовий, і небезпечний прецедент... це як з його виборами, серіальчик покрути 2 сезони, а потім тебе в прещиденти по пріколу оберуть... не топлю за пороха, просто факти... а з цим фактом довіри і піару Зе в світі, для України це зараз дуже вигідно, АЛЕ дуже НЕБЕЗПЕЧНО. зараз він своєю пикою напрацював довіру до України і бажання допомогти... але де гарантії, що він не хоче стати маленькми наполеоном, етаким *хорошим путіним*, і потім, коли він узурпує під приводом війни все, будь-які спроби його усунути будь сприйнято як *Майданом* проти такого Гетьмана Переможця... і весь рейтинг України і Українців спаде... ви не забувайте про Оман...
01.05.2022 17:46 Ответить
Да господи. Достаточно написать пару статей - герой войны с Россией оказался коррупционером и толпа также раскупит. Быстрое падение также приятно как и быстрый взлет. Я вообще бы по этому поводу бы не переживал.
01.05.2022 17:48 Ответить
Про офшори і квартири в Криму і Італії розказали.
01.05.2022 18:09 Ответить
****...хлопці москалів.
..
Слава нації
Смерть фашистських ********* ²
..
01.05.2022 17:34 Ответить
мнение очередного зеленого балабола, сокращавшего армию, никакого веса не имеет!
01.05.2022 17:47 Ответить
Откуда столько военных стратегов? Нормальные же были вирусологи.
01.05.2022 18:02 Ответить
веніславський просто дурень
01.05.2022 18:14 Ответить
Ще один дивано бункерний експерт, бари зброю і вперед державу захищати а не пердіти губами
01.05.2022 18:18 Ответить
а ти не бункерний експерд?
01.05.2022 18:22 Ответить
Мне Абдрыстовича хватает.
Как наслушаюсь про пэрэмогы,то аж хорошо на душе.
Только реальность другая
01.05.2022 18:20 Ответить
З за бугра видно ?
01.05.2022 18:36 Ответить
Называется tv-100.com, online смотри на здоровье
01.05.2022 18:43 Ответить
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо
...
Слава нації
Смерть москалям
01.05.2022 18:37 Ответить
Зеленський лише зачитує кимось прекрасно написані тексти і робить це геніально, з вірою в серці! Цього достатньо. Все інше кожен виконує на своєму місці без втручання президента: вояки воюють, Кабмін працює...
01.05.2022 18:46 Ответить
Вирішальні для чого?! Щоб ви зрадники зелені побігли капітуляцію зі здачею територій в комуняцкий Китай підписувати?!
01.05.2022 19:06 Ответить
Ще один солоденький вирішив перднути голосніше. Вже всі знають навіть з відкритих джерел що буде складно що ворог накопичує БТГ біля Белгороду, що після 9.05 можлива мобілізація ворога, а цей прямо одкровення ллє у вуха. Здрисни геть опудало!
01.05.2022 20:39 Ответить
Ще один собачий тамада або перукар, роботою по фаху не займається (реформою судової влади- бо лячно), а ось в стратеги будь ласка- напівтактичні-це як , йолопе? Це більше тактичні, чи менше? Курва, ще одна зелена Ванга, ніби Арестовича мало!
01.05.2022 20:53 Ответить
 
 