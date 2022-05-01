Найближчі дні - вирішальні, - Веніславський
Наступальні операції російських військ зі стратегічних перетворилися у напівтактичні, тому що жодного стратегічного успіху ворог не має, тож, найближчі дні будуть вирішальними.
Про це представник президента у Конституційному Суді, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
"Думаю, що ми знаходимося на переламному моменті, на зламі. Оці наступальні операції російських військ зі стратегічних перетворилися у напівтактичні, тому що жодного стратегічного успіху ворог не має. Є певні тактичні просування на кілька кілометрів в напрямку наших позицій, але це йому не дає жодних переваг. Тому я думаю, що найближчі дні будуть вирішальні", - сказав Веніславський.
За його словами, Путіну необхідно до 9 травня продемонструвати хоч якісь успіхи.
"Тому що всі чудово розуміють - після того, як під натиском наших Збройних сил путін залишив ті області України, де він був біля Києва, - Житомирську, Сумську, Київську, Чернігівську, на Харківському напрямку ЗСУ постійно відвойовують наші території - йому потрібно продемонструвати якісь досягнення на сході, частково на півдні", - додав експерт.
На його думку, на півдні російська армія намагається вийти на адміністративні кордони Херсонської області, здійснювати наступальні дії в напрямку Миколаєва, Кривого Рогу, на східному - оточити оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Це те, чого ворог намагається досягти зараз. І на тих територіях, які тимчасово окуповані, - Херсон, Запорізька область - вони будують дуже активно фортифікаційні укріплення, щоб максимально довго триматися на цих територіях. Але це точно не допоможе, тому що ми розуміємо, як цьому протидіяти", - сказав Веніславський.
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У червні 2019 року виступав як представник Президента України в Конституційному суді в судовому процесі щодо конституційності Указу президента з приводу дострокового припинення повноважень Верховної Ради[6][7][8][9][10][11] Член Комісії з питань правової реформи з 7 серпня 2019[12].
На позачергових парламентських виборах 2019 року був обраний народним депутатом від партії «Слуга народу» будучи № 88 у списку.[13][14] Безпартійний.[15] Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки[16].
Ось таке безпартійне зелене гівно...
"Ти і дома за столом так розмовляєш?"
Що, недолуга істота, Google-Перекладач глючить?
Лаптями тхне за кілометр.
У орків озброєнь та м'яса завалися, ресурсів теж багато, і путін не відступить.
Якщо ми не збираємося капітулювати, то потрібно налаштовуватися на довгу війну. Звикати до неї.
І не слухати Арестовича
Тактика, стратегія то вже другорядне.
В такому випадку, яке майбутнє очікує Україну при такому керівництві?
Около семи из десяти американцев (72%) в значительной или в определенной степени доверяют президенту Украины https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимиру Зеленскому . Этот показатель выше, чем у любого другого международного лидера, а также выше, чем у президента США https://file.liga.net/persons/bayden-dzhozef Джо Байдена . Таковы результаты соцопроса, проведенного https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/03/30/zelenskyy-inspires-widespread-confidence-from-u-s-public-as-views-of-putin-hit-new-low/ Pew Research Center .
Эдвард Торндайк первым привёл экспериментальные доказательства гало-эффекта.
В управлении персоналом гало-эффект является источником ошибок в оценке личности, когда наблюдатель пользуется лишь первым впечатлением или запоминающейся чертой в оценке индивидуальности.
Короче, люди видят как украинцы героически сопротивляются, компетентность военных и приписывают это Зеленскому. Который просто светит лицом. Это как в СССР считали что Сталин победил Гитлера, хотя историки говорят что заслуги Сталина в победе вообще нет.
"факт что нам оружие давали еще в январе"
Малюсенькая неточность, оружие из Штатов начали поставлять еще во второй половине декабря 2021.
Со всем остальным согласен на все 200%.
"...Потому что он импотент. А не Гетьман..."
От якби гетьман був імпотентом, було б зовсім по-іншому.
В бредовом расстройстве человека невозможно переубедить: какие бы аргументы ему не предъявляли, какие доказательства не приводили - это бесполезно, человек не слышит критику. В состоянии же паранойи у человека, скорее всего, будет снижена восприимчивость к критике, но он может услышать аргументы.
Його кличуть, як представника України, а НЕ як видатного полководця.
Залужний підкорив американців!
https://www.youtube.com/watch?v=rdLr9-cNwC4&list=UU6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&index=28
"Американское издание Politico посвятило большую статью генералу Залужному, отмечая, что именно ему, как полководцу, удалось создать условия для остановки продвижения российских войск.Его называют в заголовке "Железный генерал".
48-летний Залужный, как пишет газета, "в значительной степени избегал публичности полководца, уступив эту роль Зеленскому, бывшему актеру и комику". Но военные успехи стали возможны благодаря современному способу ведения боевых действий."
Ми не парашка, з культом особистості і сцарьками. Ми- Україна. Хоча презЕдентська ОПа, три роки намагається перетворити нас на копію запоребрикової помийки.
Їм же Зеленський не розповідав про шашлички на 9 травня і не валив армію та економіку?
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Слава нації
Смерть фашистських ********* ²
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Как наслушаюсь про пэрэмогы,то аж хорошо на душе.
Только реальность другая
Ми переможемо
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Слава нації
Смерть москалям