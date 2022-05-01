Найближчі дні - вирішальні, - Веніславський

Наступальні операції російських військ зі стратегічних перетворилися у напівтактичні, тому що жодного стратегічного успіху ворог не має, тож, найближчі дні будуть вирішальними.

Про це представник президента у Конституційному Суді, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"Думаю, що ми знаходимося на переламному моменті, на зламі. Оці наступальні операції російських військ зі стратегічних перетворилися у напівтактичні, тому що жодного стратегічного успіху ворог не має. Є певні тактичні просування на кілька кілометрів в напрямку наших позицій, але це йому не дає жодних переваг. Тому я думаю, що найближчі дні будуть вирішальні", - сказав Веніславський.

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За його словами, Путіну необхідно до 9 травня продемонструвати хоч якісь успіхи.

"Тому що всі чудово розуміють - після того, як під натиском наших Збройних сил путін залишив ті області України, де він був біля Києва, - Житомирську, Сумську, Київську, Чернігівську, на Харківському напрямку ЗСУ постійно відвойовують наші території - йому потрібно продемонструвати якісь досягнення на сході, частково на півдні", - додав експерт.

На його думку, на півдні російська армія намагається вийти на адміністративні кордони Херсонської області, здійснювати наступальні дії в напрямку Миколаєва, Кривого Рогу, на східному - оточити оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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"Це те, чого ворог намагається досягти зараз. І на тих територіях, які тимчасово окуповані, - Херсон, Запорізька область - вони будують дуже активно фортифікаційні укріплення, щоб максимально довго триматися на цих територіях. Але це точно не допоможе, тому що ми розуміємо, як цьому протидіяти", - сказав Веніславський.