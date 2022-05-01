Оккупанты обстреляли Богодуховскую громаду в Харьковской области: погибла женщина. ФОТО

В Харьковской области российские войска обстреляли Богодуховскую объединенную территориальную громаду. Один человек погиб, двое ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областную прокуратуру.

"По данным следствия, 1 мая 2022 года около 11:30 военнослужащие ВС РФ произвели артиллерийский обстрел Богодуховской объединенной территориальной громады.

В результате обстрела поврежден автомобиль, в котором находились три человека. Женщина и мужчина получили ранения. Еще одна женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

