Оккупанты обстреляли Богодуховскую громаду в Харьковской области: погибла женщина. ФОТО

В Харьковской области российские войска обстреляли Богодуховскую объединенную территориальную громаду. Один человек погиб, двое ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областную прокуратуру.

Оккупанты обстреляли Богодуховскую громаду в Харьковской области: погибла женщина 01

"По данным следствия, 1 мая 2022 года около 11:30 военнослужащие ВС РФ произвели артиллерийский обстрел Богодуховской объединенной территориальной громады.

В результате обстрела поврежден автомобиль, в котором находились три человека. Женщина и мужчина получили ранения. Еще одна женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли Богодуховскую громаду в Харьковской области: погибла женщина 02

Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Также смотрите: Последствия оккупации в Русской Лозовой на Харьковщине. ФОТОрепортаж

обстрел (29164) Харьковщина (5577) жертвы (2160)
Варвари.
01.05.2022 17:49 Ответить
Убивать, пусть в Мордор идут гробы, пока не закончатся рабы.
01.05.2022 17:56 Ответить
руській іванька устал..

01.05.2022 18:11 Ответить
Задорнов развеселит
01.05.2022 18:17 Ответить
А где его "вторая половина"?
01.05.2022 18:20 Ответить
там...
01.05.2022 19:06 Ответить
он же маленький - вот и устал...)))
01.05.2022 19:31 Ответить
Закопался на 3/4 в асфальт...
01.05.2022 19:53 Ответить
 
 