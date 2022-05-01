Окупанти обстріляли Богодухівську громаду на Харківщині: загинула жінка. ФОТО

У Харківській області російські війська обстріляли Богодухівську об'єднану територіальну громаду. Одна людина загинула, дві поранені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на обласну прокуратуру.

"За даними слідства, 1 травня 2022 року близько 11:30 військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл Богодухівської об’єднаної територіальної громади.

Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль, в якому перебували троє людей. Жінка та чоловік отримали поранення. Інша жінка померла на місці", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ обстріляли село на Дніпропетровщині. Поранено жінку, - ОВА

Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного за умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).