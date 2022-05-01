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Новини Війна
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Окупанти обстріляли Богодухівську громаду на Харківщині: загинула жінка. ФОТО

У Харківській області російські війська обстріляли Богодухівську об'єднану територіальну громаду. Одна людина загинула, дві поранені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на обласну прокуратуру.

Окупанти обстріляли Богодухівську громаду на Харківщині: загинула жінка 01

"За даними слідства, 1 травня 2022 року близько 11:30 військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл Богодухівської об’єднаної територіальної громади.

Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль, в якому перебували троє людей. Жінка та чоловік отримали поранення. Інша жінка померла на місці", - йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли Богодухівську громаду на Харківщині: загинула жінка 02

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Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного за умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Автор: 

обстріл (28973) Харківщина (6054) жертви (1810)


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Варвари.
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01.05.2022 17:49 Відповісти
Убивать, пусть в Мордор идут гробы, пока не закончатся рабы.
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01.05.2022 17:56 Відповісти
руській іванька устал..

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01.05.2022 18:11 Відповісти
Задорнов развеселит
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01.05.2022 18:17 Відповісти
А где его "вторая половина"?
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01.05.2022 18:20 Відповісти
там...
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01.05.2022 19:06 Відповісти
он же маленький - вот и устал...)))
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01.05.2022 19:31 Відповісти
Закопался на 3/4 в асфальт...
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01.05.2022 19:53 Відповісти
 
 