Окупанти обстріляли Богодухівську громаду на Харківщині: загинула жінка. ФОТО
У Харківській області російські війська обстріляли Богодухівську об'єднану територіальну громаду. Одна людина загинула, дві поранені.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на обласну прокуратуру.
"За даними слідства, 1 травня 2022 року близько 11:30 військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл Богодухівської об’єднаної територіальної громади.
Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль, в якому перебували троє людей. Жінка та чоловік отримали поранення. Інша жінка померла на місці", - йдеться у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного за умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Валентина Саюн
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