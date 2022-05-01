Зеленский поблагодарил Международный Красный Крест за эвакуацию людей из Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил организацию Международного Комитета Красного Креста за организацию эвакуации людей из Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом зеленский написал в твиттере.

"Я также благодарен МККК за его роль в переговорах и работу его команд в Мариуполе", - подчеркнул Зеленский.

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