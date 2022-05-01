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Зеленский поблагодарил Международный Красный Крест за эвакуацию людей из Мариуполя

хрест,червоний

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил организацию Международного Комитета Красного Креста за организацию эвакуации людей из Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом зеленский написал в твиттере.

"Я также благодарен МККК за его роль в переговорах и работу его команд в Мариуполе", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Началась эвакуация гражданских с "Азовстали", - Зеленский

Зеленский Владимир (20720) Красный Крест (441)


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Топ комментарии
+15
Куди вывезли людей? В ДНР?
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01.05.2022 19:29
+11
******
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01.05.2022 19:35
+9
Як і обіцяв Зе - на шашлички .
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01.05.2022 19:35
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Куди вывезли людей? В ДНР?
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01.05.2022 19:29 Ответить
Кацапы пишут следующее:

" эвакуированные с завода "Азовсталь" и из близлежащих кварталов в Мариуполе, сами решают, куда им ехать дальше из временного лагеря в селе Безыменное. Женщины и дети размещаются в автобусах, подготовленных для перевозки в Россию или подконтрольное Киеву Запорожье. Всех прибывших спрашивают в присутствии представителей ООН и сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) об их личном выборе места дальнейшего передвижения "
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01.05.2022 19:34 Ответить
******
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01.05.2022 19:35 Ответить
В кавычки поставь.
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01.05.2022 19:39 Ответить
В Безыменном - фильтрационный лагерь, допросы и убийства.
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01.05.2022 19:42 Ответить
Враньё, рашик
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01.05.2022 20:09 Ответить
да
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01.05.2022 19:34 Ответить
Як і обіцяв Зе - на шашлички .
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01.05.2022 19:35 Ответить
На опублікованих фото та відео посадок в автобуси не має. Тільки вихід людей, у супроводі кацапських військових, з подальшим розміщенням у наметах.
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01.05.2022 19:53 Ответить
Зарано ще дякувати...
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01.05.2022 19:31 Ответить
Эти соплежуйки из красного креста могли уже давно всех людей спасти. Нет веры этим уродам также как и ООН.
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01.05.2022 19:36 Ответить
Цікаво, що нашим прийшлось віддати за цю евакуацію. Декількох льотчиків? Зобов'язання не переходити до наступу протягом певного часу?
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01.05.2022 19:36 Ответить
Боюсь, всё хуже. За Мариуполь предлагали переговоры.
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01.05.2022 19:41 Ответить
тобто, здача сотень тисяч людей під тортури, вбивства і гвалтування під окупацією заради піару зекоманди на порятунку сотень?
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01.05.2022 19:45 Ответить
Л від слова логіка. Забий, тут на сайті піар машина на всю катушку вже працює.
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01.05.2022 19:52 Ответить
Как проживающий на сходе, могу сказать что многим даже понравиться ). Мда если это всё так кончиться, видно придётся искать мне новый дом, ибо швабры не люблю. Эх ладно, сначала надо выжить -_-.
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01.05.2022 19:53 Ответить
людей, за можливості, треба рятувати.
але, віддавати своїх нікого не можна, навіть, якщо серед них є ті "кому понравится"
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01.05.2022 20:14 Ответить
Враньё, рашик
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01.05.2022 20:17 Ответить
А з військовими Маріуполя, що?
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01.05.2022 19:40 Ответить
что одно и то же...
Теперь их убийство легализовано.
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01.05.2022 19:56 Ответить
Головне не втрачати пильність. Якось підозріло ця погань згодилася на евакуацію. Як би, поки в одному місці евакуюють, в іншому місці якоїсь підлості не втворили.
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01.05.2022 19:43 Ответить
Про яку ти погань кажеш - з якого боку погань маєш на увазі?
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01.05.2022 19:57 Ответить
Головне не втрачати пильність. Якось підозріло рашисти згодилися на евакуацію. Як би, поки в одному місці евакуюють, в іншому місці якоїсь підлості не втворили.
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01.05.2022 20:03 Ответить
Здається, під час боїв за Донецький аеропорт, поки кацапам дозволили забрати своїх поранених, вони під цим приводом міну заклали.
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01.05.2022 20:05 Ответить
гірше за російські "воші" можуть бути лише українські "гниди" (с)
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01.05.2022 20:08 Ответить
зешобла ніколи не любила Азов.. от і зараз...
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01.05.2022 19:59 Ответить
Це той червоний хрест який працює на раші молодець величний
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01.05.2022 20:07 Ответить
01.04.2022 ...
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01.05.2022 20:09 Ответить
Дай Боже , щоб все пройшло нормально
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01.05.2022 20:10 Ответить
ВСЕ ЦЕ ВТІШНО,АЛЕ... СКОРО МИ ДІЗНАЄМОСЬ, ЯКУ ЦІНУ ЗАПЛАТИТЬ ВСЯ УКРАЇНА ЗА ЦЮ ПОКАЗОВУ ЕВАКУАЦІЮ. І ЦЕ БУДЕ СТРАШНА ЦІНА ! ЩО Б ХТО ТУТ НЕ СПІВАВ,АЛЕ Я НЕ ВІРЮ ЗЕЛЕНИМ ГНИДАМ . НУ ОТ НЕ ВІРЮ І ВСЕ,ХОЧА ДУЖЕ ХОЧУ ПОМИЛИТИСЯ У СВОЇЙ ОЦІНЦІ.
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01.05.2022 20:23 Ответить
Чуєш Зеленський, сьогодні 1 травня! Де шашлики виродок?!
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01.05.2022 20:39 Ответить
так в Италии где же еще - не в Мариуполе же
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02.05.2022 05:08 Ответить
 
 