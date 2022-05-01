Зеленский поблагодарил Международный Красный Крест за эвакуацию людей из Мариуполя
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил организацию Международного Комитета Красного Креста за организацию эвакуации людей из Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом зеленский написал в твиттере.
"Я также благодарен МККК за его роль в переговорах и работу его команд в Мариуполе", - подчеркнул Зеленский.
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" эвакуированные с завода "Азовсталь" и из близлежащих кварталов в Мариуполе, сами решают, куда им ехать дальше из временного лагеря в селе Безыменное. Женщины и дети размещаются в автобусах, подготовленных для перевозки в Россию или подконтрольное Киеву Запорожье. Всех прибывших спрашивают в присутствии представителей ООН и сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) об их личном выборе места дальнейшего передвижения "
але, віддавати своїх нікого не можна, навіть, якщо серед них є ті "кому понравится"
Теперь их убийство легализовано.