Зеленський подякував Міжнародному Червоному Хресту за евакуацію людей з Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський подякував організації Міжнародного Комітету Червоного Хреста за організацію евакуації людей з Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ про це зеленський написав у твіттері.

"Я також вдячний МКЧХ за його роль у переговорах та роботу його команд у Маріуполі", - підкреслив Зеленський.

Також читайте: Червоний Хрест підтвердив, що з Маріуполя відбувається евакуація