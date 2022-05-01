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Зеленський подякував Міжнародному Червоному Хресту за евакуацію людей з Маріуполя

хрест,червоний

Президент України Володимир Зеленський подякував організації Міжнародного Комітету Червоного Хреста за організацію евакуації людей з Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ про це зеленський написав у твіттері.

"Я також вдячний МКЧХ за його роль у переговорах та роботу його команд у Маріуполі", - підкреслив Зеленський.

Також читайте: Червоний Хрест підтвердив, що з Маріуполя відбувається евакуація

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Червоний Хрест (403)


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Топ коментарі
+15
Куди вывезли людей? В ДНР?
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01.05.2022 19:29
+11
******
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01.05.2022 19:35
+9
Як і обіцяв Зе - на шашлички .
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01.05.2022 19:35
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Куди вывезли людей? В ДНР?
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01.05.2022 19:29 Відповісти
Кацапы пишут следующее:

" эвакуированные с завода "Азовсталь" и из близлежащих кварталов в Мариуполе, сами решают, куда им ехать дальше из временного лагеря в селе Безыменное. Женщины и дети размещаются в автобусах, подготовленных для перевозки в Россию или подконтрольное Киеву Запорожье. Всех прибывших спрашивают в присутствии представителей ООН и сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) об их личном выборе места дальнейшего передвижения "
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01.05.2022 19:34 Відповісти
******
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01.05.2022 19:35 Відповісти
В кавычки поставь.
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01.05.2022 19:39 Відповісти
В Безыменном - фильтрационный лагерь, допросы и убийства.
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01.05.2022 19:42 Відповісти
Враньё, рашик
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01.05.2022 20:09 Відповісти
да
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01.05.2022 19:34 Відповісти
Як і обіцяв Зе - на шашлички .
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01.05.2022 19:35 Відповісти
На опублікованих фото та відео посадок в автобуси не має. Тільки вихід людей, у супроводі кацапських військових, з подальшим розміщенням у наметах.
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01.05.2022 19:53 Відповісти
Зарано ще дякувати...
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01.05.2022 19:31 Відповісти
Эти соплежуйки из красного креста могли уже давно всех людей спасти. Нет веры этим уродам также как и ООН.
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01.05.2022 19:36 Відповісти
Цікаво, що нашим прийшлось віддати за цю евакуацію. Декількох льотчиків? Зобов'язання не переходити до наступу протягом певного часу?
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01.05.2022 19:36 Відповісти
Боюсь, всё хуже. За Мариуполь предлагали переговоры.
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01.05.2022 19:41 Відповісти
тобто, здача сотень тисяч людей під тортури, вбивства і гвалтування під окупацією заради піару зекоманди на порятунку сотень?
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01.05.2022 19:45 Відповісти
Л від слова логіка. Забий, тут на сайті піар машина на всю катушку вже працює.
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01.05.2022 19:52 Відповісти
Как проживающий на сходе, могу сказать что многим даже понравиться ). Мда если это всё так кончиться, видно придётся искать мне новый дом, ибо швабры не люблю. Эх ладно, сначала надо выжить -_-.
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01.05.2022 19:53 Відповісти
людей, за можливості, треба рятувати.
але, віддавати своїх нікого не можна, навіть, якщо серед них є ті "кому понравится"
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01.05.2022 20:14 Відповісти
Враньё, рашик
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01.05.2022 20:17 Відповісти
А з військовими Маріуполя, що?
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01.05.2022 19:40 Відповісти
что одно и то же...
Теперь их убийство легализовано.
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01.05.2022 19:56 Відповісти
Головне не втрачати пильність. Якось підозріло ця погань згодилася на евакуацію. Як би, поки в одному місці евакуюють, в іншому місці якоїсь підлості не втворили.
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01.05.2022 19:43 Відповісти
Про яку ти погань кажеш - з якого боку погань маєш на увазі?
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01.05.2022 19:57 Відповісти
Головне не втрачати пильність. Якось підозріло рашисти згодилися на евакуацію. Як би, поки в одному місці евакуюють, в іншому місці якоїсь підлості не втворили.
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01.05.2022 20:03 Відповісти
Здається, під час боїв за Донецький аеропорт, поки кацапам дозволили забрати своїх поранених, вони під цим приводом міну заклали.
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01.05.2022 20:05 Відповісти
гірше за російські "воші" можуть бути лише українські "гниди" (с)
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01.05.2022 20:08 Відповісти
зешобла ніколи не любила Азов.. от і зараз...
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01.05.2022 19:59 Відповісти
Це той червоний хрест який працює на раші молодець величний
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01.05.2022 20:07 Відповісти
01.04.2022 ...
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01.05.2022 20:09 Відповісти
Дай Боже , щоб все пройшло нормально
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01.05.2022 20:10 Відповісти
ВСЕ ЦЕ ВТІШНО,АЛЕ... СКОРО МИ ДІЗНАЄМОСЬ, ЯКУ ЦІНУ ЗАПЛАТИТЬ ВСЯ УКРАЇНА ЗА ЦЮ ПОКАЗОВУ ЕВАКУАЦІЮ. І ЦЕ БУДЕ СТРАШНА ЦІНА ! ЩО Б ХТО ТУТ НЕ СПІВАВ,АЛЕ Я НЕ ВІРЮ ЗЕЛЕНИМ ГНИДАМ . НУ ОТ НЕ ВІРЮ І ВСЕ,ХОЧА ДУЖЕ ХОЧУ ПОМИЛИТИСЯ У СВОЇЙ ОЦІНЦІ.
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01.05.2022 20:23 Відповісти
Чуєш Зеленський, сьогодні 1 травня! Де шашлики виродок?!
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01.05.2022 20:39 Відповісти
так в Италии где же еще - не в Мариуполе же
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02.05.2022 05:08 Відповісти
 
 