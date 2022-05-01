Зеленський подякував Міжнародному Червоному Хресту за евакуацію людей з Маріуполя
Президент України Володимир Зеленський подякував організації Міжнародного Комітету Червоного Хреста за організацію евакуації людей з Маріуполя.
Як інформує Цензор.НЕТ про це зеленський написав у твіттері.
"Я також вдячний МКЧХ за його роль у переговорах та роботу його команд у Маріуполі", - підкреслив Зеленський.
Топ коментарі
+15 Харьков Сумской
показати весь коментар01.05.2022 19:29 Посилання
+11 а ес #372967
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+9 Віктор Степаненко
показати весь коментар01.05.2022 19:35 Посилання
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" эвакуированные с завода "Азовсталь" и из близлежащих кварталов в Мариуполе, сами решают, куда им ехать дальше из временного лагеря в селе Безыменное. Женщины и дети размещаются в автобусах, подготовленных для перевозки в Россию или подконтрольное Киеву Запорожье. Всех прибывших спрашивают в присутствии представителей ООН и сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) об их личном выборе места дальнейшего передвижения "
але, віддавати своїх нікого не можна, навіть, якщо серед них є ті "кому понравится"
Теперь их убийство легализовано.