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Новости Война
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Оккупанты снова начали обстреливать "Азовсталь"

азовсталь

Российские оккупанты начали снова обстреливать "Азовсталь", как только там завершилась эвакуация части людей.

Об этом сообщил командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Денис Шлега, который сейчас находится в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

До этого россияне два дня соблюдали режим прекращения огня. По словам командира, оккупанты снова обстреливают завод из всех видов оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об эвакуации людей из "Азовстали": Впервые было двое суток настоящего прекращения огня. ВИДЕО

Мариуполь (5722) обстрел (27626) Азовсталь (377)


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Топ комментарии
+28
Мамамія показав відео з раніше невідомими ходами. Працюють разом х єлдаком так, щоб допомогти ворогу максимально і отримати велику подяку від жертви. Вам подобається 73%?
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01.05.2022 22:14
+25
страна изгой никогда не отмоется. говорят пару поколений. а я говорю НИКОГДА!
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01.05.2022 22:13
+25
Русня влаштувала голодомор в Україні в 32-32 роках забираючі зерно в українців та вбиваючі їх.
Пройшло 90 років.
Русня робить те ж саме.
Це нація яка вміє тільки бухати,грабувати і вбивати.
І це не змінюється століттями.

Ми ніколи не були їм братами і не будемо

НІКОЛИ !!!! 😡
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01.05.2022 22:18
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Підараси руськіє
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01.05.2022 22:12 Ответить
тут питань нема, то російськокацапскі нелюди.

Питання до керівництва України,

Бо складається враження що хтось з Києва у російського Чорта в очах побачив Добро і Мир.
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01.05.2022 23:13 Ответить
страна изгой никогда не отмоется. говорят пару поколений. а я говорю НИКОГДА!
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01.05.2022 22:13 Ответить
Не здивували.
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01.05.2022 22:14 Ответить
Не просто не здивували, а очікувано.
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01.05.2022 22:34 Ответить
****** касапские жду не дождусь когда вы суки сгорите в аду.
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01.05.2022 22:14 Ответить
Мамамія показав відео з раніше невідомими ходами. Працюють разом х єлдаком так, щоб допомогти ворогу максимально і отримати велику подяку від жертви. Вам подобається 73%?
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01.05.2022 22:14 Ответить
Йди *****, ботяра тупорилий! Цей, як ти, ******, кажеш, "барига" за власні гроші створив ППО над Києвом, розбудував нову армію, виборов для України томос, безвіз, розпочав реформи європейського масштабу і не дав Україні полетіти у прірву у 2015-2018-у роках. Якщо голова у тебе лише для того, щоб у неї їсти, то краще стули писок і мовчки жуй.
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01.05.2022 22:34 Ответить
А що ж так? Чого ниємо, коли мордяками в зелене лайно тицяють? Гордіться своїм вибором- ви наголосували війну, ***** й напало тому, що йому жодних перешкод не було. Будеш про зрадників смердіть, після того , як посадять тих, хто розмінував Чонгар. Зрадникі ті, хто лайно наголосував у 2019 році, всі адекватні знали, що буде жопа. Тільки ідіотам корисним ржать дуже хотілось.
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01.05.2022 22:36 Ответить
Якийсь Гєша сьогодні зареєструвався...
Наволоч, йди НАХ...
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01.05.2022 22:43 Ответить
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01.05.2022 22:49 Ответить
Вони у захваті від найвєлічнішого лідєра Всєлєнной і вже несамовито сцють на стіну окропом. Зе звільнив десяток людей (з 1000!) за сприяння кремлівського уйобка Козира і штопаного гандона Ахрєнамії: Зєлі - ******** піар, чєсть, хвала і всьо такоє, а кацапам... До речі, що з того отримали кацапи? Про що вони надомовлялися цього разу? Питання. Коротше, Гундосому треба відлити пам'ятник із бронзи... Нє, краще одразу із золота і встановити на Майдані Незалежності. Не було у нас ще такого припіздєнта.
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01.05.2022 22:28 Ответить
Русня влаштувала голодомор в Україні в 32-32 роках забираючі зерно в українців та вбиваючі їх.
Пройшло 90 років.
Русня робить те ж саме.
Це нація яка вміє тільки бухати,грабувати і вбивати.
І це не змінюється століттями.

Ми ніколи не були їм братами і не будемо

НІКОЛИ !!!! 😡
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01.05.2022 22:18 Ответить
3,14дараси...
Нічого нічого - у любу гру можна грати у двох...
Те саме і вам гавноїдам буде...
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01.05.2022 22:26 Ответить
Не встигли Арахамія з Зеленськім попіаритись
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01.05.2022 22:28 Ответить
"Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак.",- хламідія.
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01.05.2022 22:33 Ответить
Зелупа, ну що де твій коментар ?!
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01.05.2022 22:38 Ответить
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01.05.2022 22:40 Ответить
Шото не понятно. Было 2 добы прыпынэння вогню. За эти 2 добы вывезли 100 человек гражданских. Т.е. где-то 2-3 автобуса. А гражданских там прячется, сколько, тысяча -две? Тогда почему так мало вывезли? Ведь было 2 дня без обстрела. Шо за хе.....ня?
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01.05.2022 22:45 Ответить
Спасіба Аграхімії за відос...
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01.05.2022 22:48 Ответить
Две бабки под камеры вытащили, пропиарились, засекли позиции и все по новой. Вот результаты договоренностей с окупантами. Прошлые договоренности с рашистами позволили взорвать ДАП с нашими киборгами и сделать Иловайский и Дебальцевский котел.
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01.05.2022 22:58 Ответить
зарано начали оголошувати про успіх евакуації
рашистський фюрер вимагає геноциду
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01.05.2022 23:17 Ответить
гниды кацапские сдохните!
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02.05.2022 11:41 Ответить
 
 