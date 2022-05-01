Оккупанты снова начали обстреливать "Азовсталь"
Российские оккупанты начали снова обстреливать "Азовсталь", как только там завершилась эвакуация части людей.
Об этом сообщил командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Денис Шлега, который сейчас находится в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
До этого россияне два дня соблюдали режим прекращения огня. По словам командира, оккупанты снова обстреливают завод из всех видов оружия.
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+28 Анатолий К #427424
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Питання до керівництва України,
Бо складається враження що хтось з Києва у російського Чорта в очах побачив Добро і Мир.
Наволоч, йди НАХ...
Пройшло 90 років.
Русня робить те ж саме.
Це нація яка вміє тільки бухати,грабувати і вбивати.
І це не змінюється століттями.
Ми ніколи не були їм братами і не будемо
НІКОЛИ !!!! 😡
Нічого нічого - у любу гру можна грати у двох...
Те саме і вам гавноїдам буде...
рашистський фюрер вимагає геноциду