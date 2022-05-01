Оккупанты снова начали обстреливать "Азовсталь"

Российские оккупанты начали снова обстреливать "Азовсталь", как только там завершилась эвакуация части людей.

Об этом сообщил командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Денис Шлега, который сейчас находится в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

До этого россияне два дня соблюдали режим прекращения огня. По словам командира, оккупанты снова обстреливают завод из всех видов оружия.

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