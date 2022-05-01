Окупанти знов почали обстрілювати "Азовсталь"
Російські окупанти почали знову обстрілювати "Азовсталь", як тільки там завершилася евакуація частини людей.
Про це повідомив командир 12-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії Денис Шлега, який зараз перебуває у Маріуполі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
До цього росіяни два дні дотримувалися режиму припинення вогню. За словами командира, окупанти знову обстрілюють завод з усіх видів зброї.
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+28 Анатолий К #427424
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Питання до керівництва України,
Бо складається враження що хтось з Києва у російського Чорта в очах побачив Добро і Мир.
Наволоч, йди НАХ...
Пройшло 90 років.
Русня робить те ж саме.
Це нація яка вміє тільки бухати,грабувати і вбивати.
І це не змінюється століттями.
Ми ніколи не були їм братами і не будемо
НІКОЛИ !!!! 😡
Нічого нічого - у любу гру можна грати у двох...
Те саме і вам гавноїдам буде...
рашистський фюрер вимагає геноциду