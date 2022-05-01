УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8555 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 609 26

Окупанти знов почали обстрілювати "Азовсталь"

азовсталь

Російські окупанти почали знову обстрілювати "Азовсталь", як тільки там завершилася евакуація частини людей.

Про це повідомив командир 12-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії Денис Шлега, який зараз перебуває у Маріуполі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

До цього росіяни два дні дотримувалися режиму припинення вогню. За словами командира, окупанти знову обстрілюють завод з усіх видів зброї.

Також читайте: "Для фізичного існування людини вже не залишилось нічого": дружина командира підрозділу 36-ї бригади Кравцова просить світову спільноту допомогти з евакуацією з Маріуполя

Автор: 

Маріуполь (3241) обстріл (28973) Азовсталь (444)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
Мамамія показав відео з раніше невідомими ходами. Працюють разом х єлдаком так, щоб допомогти ворогу максимально і отримати велику подяку від жертви. Вам подобається 73%?
показати весь коментар
01.05.2022 22:14
+25
страна изгой никогда не отмоется. говорят пару поколений. а я говорю НИКОГДА!
показати весь коментар
01.05.2022 22:13
+25
Русня влаштувала голодомор в Україні в 32-32 роках забираючі зерно в українців та вбиваючі їх.
Пройшло 90 років.
Русня робить те ж саме.
Це нація яка вміє тільки бухати,грабувати і вбивати.
І це не змінюється століттями.

Ми ніколи не були їм братами і не будемо

НІКОЛИ !!!! 😡
показати весь коментар
01.05.2022 22:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підараси руськіє
показати весь коментар
01.05.2022 22:12 Відповісти
тут питань нема, то російськокацапскі нелюди.

Питання до керівництва України,

Бо складається враження що хтось з Києва у російського Чорта в очах побачив Добро і Мир.
показати весь коментар
01.05.2022 23:13 Відповісти
страна изгой никогда не отмоется. говорят пару поколений. а я говорю НИКОГДА!
показати весь коментар
01.05.2022 22:13 Відповісти
Не здивували.
показати весь коментар
01.05.2022 22:14 Відповісти
Не просто не здивували, а очікувано.
показати весь коментар
01.05.2022 22:34 Відповісти
****** касапские жду не дождусь когда вы суки сгорите в аду.
показати весь коментар
01.05.2022 22:14 Відповісти
Мамамія показав відео з раніше невідомими ходами. Працюють разом х єлдаком так, щоб допомогти ворогу максимально і отримати велику подяку від жертви. Вам подобається 73%?
показати весь коментар
01.05.2022 22:14 Відповісти
Йди *****, ботяра тупорилий! Цей, як ти, ******, кажеш, "барига" за власні гроші створив ППО над Києвом, розбудував нову армію, виборов для України томос, безвіз, розпочав реформи європейського масштабу і не дав Україні полетіти у прірву у 2015-2018-у роках. Якщо голова у тебе лише для того, щоб у неї їсти, то краще стули писок і мовчки жуй.
показати весь коментар
01.05.2022 22:34 Відповісти
А що ж так? Чого ниємо, коли мордяками в зелене лайно тицяють? Гордіться своїм вибором- ви наголосували війну, ***** й напало тому, що йому жодних перешкод не було. Будеш про зрадників смердіть, після того , як посадять тих, хто розмінував Чонгар. Зрадникі ті, хто лайно наголосував у 2019 році, всі адекватні знали, що буде жопа. Тільки ідіотам корисним ржать дуже хотілось.
показати весь коментар
01.05.2022 22:36 Відповісти
Якийсь Гєша сьогодні зареєструвався...
Наволоч, йди НАХ...
показати весь коментар
01.05.2022 22:43 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2022 22:49 Відповісти
Вони у захваті від найвєлічнішого лідєра Всєлєнной і вже несамовито сцють на стіну окропом. Зе звільнив десяток людей (з 1000!) за сприяння кремлівського уйобка Козира і штопаного гандона Ахрєнамії: Зєлі - ******** піар, чєсть, хвала і всьо такоє, а кацапам... До речі, що з того отримали кацапи? Про що вони надомовлялися цього разу? Питання. Коротше, Гундосому треба відлити пам'ятник із бронзи... Нє, краще одразу із золота і встановити на Майдані Незалежності. Не було у нас ще такого припіздєнта.
показати весь коментар
01.05.2022 22:28 Відповісти
Русня влаштувала голодомор в Україні в 32-32 роках забираючі зерно в українців та вбиваючі їх.
Пройшло 90 років.
Русня робить те ж саме.
Це нація яка вміє тільки бухати,грабувати і вбивати.
І це не змінюється століттями.

Ми ніколи не були їм братами і не будемо

НІКОЛИ !!!! 😡
показати весь коментар
01.05.2022 22:18 Відповісти
3,14дараси...
Нічого нічого - у любу гру можна грати у двох...
Те саме і вам гавноїдам буде...
показати весь коментар
01.05.2022 22:26 Відповісти
Не встигли Арахамія з Зеленськім попіаритись
показати весь коментар
01.05.2022 22:28 Відповісти
"Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак.",- хламідія.
показати весь коментар
01.05.2022 22:33 Відповісти
Зелупа, ну що де твій коментар ?!
показати весь коментар
01.05.2022 22:38 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2022 22:40 Відповісти
Шото не понятно. Было 2 добы прыпынэння вогню. За эти 2 добы вывезли 100 человек гражданских. Т.е. где-то 2-3 автобуса. А гражданских там прячется, сколько, тысяча -две? Тогда почему так мало вывезли? Ведь было 2 дня без обстрела. Шо за хе.....ня?
показати весь коментар
01.05.2022 22:45 Відповісти
Спасіба Аграхімії за відос...
показати весь коментар
01.05.2022 22:48 Відповісти
Две бабки под камеры вытащили, пропиарились, засекли позиции и все по новой. Вот результаты договоренностей с окупантами. Прошлые договоренности с рашистами позволили взорвать ДАП с нашими киборгами и сделать Иловайский и Дебальцевский котел.
показати весь коментар
01.05.2022 22:58 Відповісти
зарано начали оголошувати про успіх евакуації
рашистський фюрер вимагає геноциду
показати весь коментар
01.05.2022 23:17 Відповісти
гниды кацапские сдохните!
показати весь коментар
02.05.2022 11:41 Відповісти
 
 