Окупанти знов почали обстрілювати "Азовсталь"

Російські окупанти почали знову обстрілювати "Азовсталь", як тільки там завершилася евакуація частини людей.

Про це повідомив командир 12-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії Денис Шлега, який зараз перебуває у Маріуполі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

До цього росіяни два дні дотримувалися режиму припинення вогню. За словами командира, окупанти знову обстрілюють завод з усіх видів зброї.

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