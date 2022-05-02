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Новости Война
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В Мариуполе началась эвакуация, - советник мэра Андрющенко

маріуполь

В понедельник, 2 мая, началась эвакуация жителей Мариуполя.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"По нашей информации, автобусы отправились из Мариуполя. По предварительной договоренности автобусы подберут людей в поселке Мангуш и Бердянске. Разрешено также присоединяться к колонне своим транспортом. Надеемся, что тысячи наших мариупольцев, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье (их не пропускали оккупанты), сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье", – сказал Андрющенко.

Смотрите: Эвакуация людей с "Азовстали". ВИДЕО

Он также подтвердил, что ночью российские военные снова обстреливали завод "Азовсталь".

Утром обстрелы стихли. Андрющенко связывает прекращение обстрелов именно с эвакуацией.

Мариуполь (5722) эвакуация (2093) Азовсталь (377) Андрющенко Петр (584)


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Что это за попцы на фото? Гундяевские слуги сатаны?
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02.05.2022 11:46 Ответить
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02.05.2022 11:51 Ответить
Покажите документ.
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02.05.2022 12:01 Ответить
Немає ніякого документа, як і не було ніякого голосування по цьому питанню.
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02.05.2022 16:21 Ответить
ЗСУ не берите их в плен этих тварей ,,,Слава Украине !!!
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02.05.2022 11:52 Ответить
/
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02.05.2022 12:03 Ответить
норм збс с террорестичьими эскадронами вертухаев..и тут не срочники а спец бригады наемников вчера по фоткам видно...выбей потом их с какого то города например и как.....
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02.05.2022 13:29 Ответить
 
 