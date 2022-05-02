В Мариуполе началась эвакуация, - советник мэра Андрющенко

В понедельник, 2 мая, началась эвакуация жителей Мариуполя.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"По нашей информации, автобусы отправились из Мариуполя. По предварительной договоренности автобусы подберут людей в поселке Мангуш и Бердянске. Разрешено также присоединяться к колонне своим транспортом. Надеемся, что тысячи наших мариупольцев, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье (их не пропускали оккупанты), сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье", – сказал Андрющенко.

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Он также подтвердил, что ночью российские военные снова обстреливали завод "Азовсталь".

Утром обстрелы стихли. Андрющенко связывает прекращение обстрелов именно с эвакуацией.