У Маріуполі почалася евакуація, - радник мера Андрющенко
У понеділок 2 травня розпочалася евакуація жителів Маріуполя.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"За нашою інформацією, автобуси вирушили з Маріуполя. За попередньою домовленістю, автобуси підберуть людей у селищі Мангуш і Бердянську. Дозволено також долучатися до колони власним транспортом. Сподіваємося, що тисячі наших маріупольців, які застрягли по дорозі з Маріуполя до Запоріжжя (їх не пропускали окупанти), сьогодні ввечері або завтра зранку потраплять до Запоріжжя", – сказав Андрющенко.
Він також підтвердив, що вночі російські військові знову обстрілювали завод "Азовсталь".
Вранці обстріли стихли. Андрющенко пов’язує припинення обстрілів саме з евакуацією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль