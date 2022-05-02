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У Маріуполі почалася евакуація, - радник мера Андрющенко

маріуполь

У понеділок 2 травня розпочалася евакуація жителів Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"За нашою інформацією, автобуси вирушили з Маріуполя. За попередньою домовленістю, автобуси підберуть людей у селищі Мангуш і Бердянську. Дозволено також долучатися до колони власним транспортом. Сподіваємося, що тисячі наших маріупольців, які застрягли по дорозі з Маріуполя до Запоріжжя (їх не пропускали окупанти), сьогодні ввечері або завтра зранку потраплять до Запоріжжя", – сказав Андрющенко.

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Він також підтвердив, що вночі російські військові знову обстрілювали завод "Азовсталь".

Вранці обстріли стихли. Андрющенко пов’язує припинення обстрілів саме з евакуацією.

Автор: 

Маріуполь (3241) евакуація (2333) Азовсталь (444) Андрющенко Петро (697)


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Что это за попцы на фото? Гундяевские слуги сатаны?
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02.05.2022 11:46 Відповісти
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02.05.2022 11:51 Відповісти
Покажите документ.
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02.05.2022 12:01 Відповісти
Немає ніякого документа, як і не було ніякого голосування по цьому питанню.
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02.05.2022 16:21 Відповісти
ЗСУ не берите их в плен этих тварей ,,,Слава Украине !!!
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02.05.2022 11:52 Відповісти
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02.05.2022 12:03 Відповісти
норм збс с террорестичьими эскадронами вертухаев..и тут не срочники а спец бригады наемников вчера по фоткам видно...выбей потом их с какого то города например и как.....
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02.05.2022 13:29 Відповісти
 
 